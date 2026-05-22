Първият изцяло AI генериран филм дебютира на филмовия фестивал в Кан (ВИДЕО)

22 Май, 2026 15:59 891 13

Изкуственият интелект в киното предизвика разпалени дискусии

Кадър: Hell Grind
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

За първи път в историята на Филмов фестивал в Кан пълнометражен филм, създаден изцяло с помощта на изкуствен интелект, беше представен официално пред публика. Продукцията, озаглавена „Hell Grind“, предизвика сериозен интерес и дискусии в киноиндустрията, тъй като се смята за първия мащабен опит за създаване на пълноценен игрален филм без традиционен снимачен процес.

Зад проекта стои стартъпът Higgsfield AI от Сан Франциско, който определя продукцията като „първия пълнометражен AI филм в света“. Според информация на Wall Street Journal създаването на 95-минутния научнофантастичен филм е отнело едва две седмици на екип от около 15 души, а бюджетът е бил приблизително 500 хиляди долара. По-голямата част от сумата — около 400 хиляди долара — е изразходвана за изчислителна мощ и работа със специализирани AI модели.

За сравнение, новата продукция на Disney „Мандалорецът и Грогу“, която излиза по кината тази седмица, разполага с бюджет от над 160 милиона долара. Именно огромната разлика в разходите превърна „Hell Grind“ в една от най-обсъжданите теми на фестивала.

Филмът комбинира елементи на научна фантастика, фентъзи и постапокалиптичен екшън, а визуалният му стил вече беше сравнен от американски медии с по-нискобюджетна смесица между Mortal Kombat, Resident Evil и продукциите от Marvel Cinematic Universe. Историята проследява война между ангели и демони в свят преди появата на човечеството.

Създателите подчертават, че процесът далеч не се изчерпва с обикновено генериране на изображения чрез чатбот. Според представители на Higgsfield AI всяка сцена е изисквала изключително подробни текстови инструкции с технически спецификации за камера, движение, осветление и визуален стил, достигащи до около 3000 думи за едва 15 секунди готов материал. Компанията твърди, че именно способността на AI системата да поддържа постоянство в образите, света и сюжетната линия през целия филм представлява технологичният пробив.

Темата за изкуствения интелект остава една от най-спорните в Холивуд след мащабните стачки на SAG-AFTRA през 2023 г., когато сценаристи и актьори протестираха срещу потенциалната замяна на човешки труд с AI технологии. Именно страхът от дигитално възпроизвеждане на актьори, автоматизирано писане на сценарии и използване на синтетични образи беше сред основните причини за близо четиримесечното блокиране на индустрията.

Въпреки първоначалната съпротива, на тазгодишния фестивал в Кан се наблюдава значително по-отворено отношение към новите технологии. По време на пресконференция актрисата Деми Мур заяви, че битката срещу изкуствения интелект е практически невъзможна и че киноиндустрията ще трябва да се адаптира към променящата се реалност.

Междувременно големи студиа и технологични компании вече инвестират сериозно в AI инструменти за кино и телевизия. Анализатори отбелязват, че след успеха на генеративните модели през последните две години Холивуд постепенно преминава от експериментална употреба на изкуствен интелект към реално интегриране на технологията в продукционния процес — от визуални ефекти и монтаж до дублаж, сценарии и виртуални актьори.

Появата на „Hell Grind“ в Кан се разглежда като символичен момент за индустрията, който вероятно ще ускори дебата за авторските права, ролята на човешкото творчество и бъдещето на традиционното кино в ерата на изкуствения интелект.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Режисьор

    8 0 Отговор
    Вероятно ще му "хвърля едно око". От чисто любопитство и професионален интерес. Не, че очаквам шедьовър, разбира се.

    16:01 22.05.2026

  • 2 Начо Видал

    7 0 Отговор
    Моите филми са само с естествени интелекти! Секси естествени интелекти...

    16:07 22.05.2026

  • 3 Холивуд

    8 1 Отговор
    Айде гилдията огладнехте. Който се уреди в театъра уреди, другите глад. И без това бяхте на изчерпване сюжетите в последно време, няма да липсвате...

    16:17 22.05.2026

  • 4 Голям

    3 6 Отговор
    Няма такава красива музика и изпълнения както са тези създадени с помощта на изкуствен интелект, та предполагам и филма ще е нещо супер изключително... нямам търпение да го видя.

    16:17 22.05.2026

  • 5 Цар 🐸

    2 1 Отговор
    Ще Ве унищожа сатанисти.... времето ще го покаже, оти те тека. Написано е върху древен камък, оти си обичам да е тека....в ръчичките сте ми не преброени...

    16:24 22.05.2026

  • 6 ще има и поно

    3 1 Отговор
    AI генериран филми
    да му мислят поно изпълнителите

    Коментиран от #12

    16:31 22.05.2026

  • 7 МайТи

    3 0 Отговор
    да са нареждат АИ-та и да си го гледат. Ама да си плщат билетите. Може и правостоящи да има.

    16:32 22.05.2026

  • 8 Мъте Мътик

    4 0 Отговор
    математически погледнато е: тъпотии на n-та степен, където n клони към безкрайност

    16:35 22.05.2026

  • 9 .....

    1 0 Отговор
    Кой ни спаси от лошите тоя път😂😂🥳🤣

    16:50 22.05.2026

  • 10 Цар 🐸

    0 0 Отговор
    Зъл, много поздрави от мен. Ти ме насили, но нали знаеш, че ще ти ги върна тъпкано, защото така си искам...

    16:51 22.05.2026

  • 11 Буревестников

    2 0 Отговор
    Това на снимката "генерирана" Роми Шнайдер ли е или Катрин Деньов? Или е поредния изтрещял творец

    17:15 22.05.2026

  • 12 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "ще има и поно":

    Гледал съм. Въобще не е същото. Като новините с AI глас по радиото.

    17:16 22.05.2026

  • 13 Все пак !

    2 0 Отговор
    Много Неща си оставят невъзможни За него !

    И Ще си остане на нивото на Евтините електронни Игри !

    Както И Да се Насилва !

    Поне това се Вижда от Мострата.

    17:46 22.05.2026