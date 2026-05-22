Първият изцяло AI генериран филм дебютира на филмовия фестивал в Кан (ВИДЕО)

За първи път в историята на Филмов фестивал в Кан пълнометражен филм, създаден изцяло с помощта на изкуствен интелект, беше представен официално пред публика. Продукцията, озаглавена „Hell Grind“, предизвика сериозен интерес и дискусии в киноиндустрията, тъй като се смята за първия мащабен опит за създаване на пълноценен игрален филм без традиционен снимачен процес.

Зад проекта стои стартъпът Higgsfield AI от Сан Франциско, който определя продукцията като „първия пълнометражен AI филм в света“. Според информация на Wall Street Journal създаването на 95-минутния научнофантастичен филм е отнело едва две седмици на екип от около 15 души, а бюджетът е бил приблизително 500 хиляди долара. По-голямата част от сумата — около 400 хиляди долара — е изразходвана за изчислителна мощ и работа със специализирани AI модели.

За сравнение, новата продукция на Disney „Мандалорецът и Грогу“, която излиза по кината тази седмица, разполага с бюджет от над 160 милиона долара. Именно огромната разлика в разходите превърна „Hell Grind“ в една от най-обсъжданите теми на фестивала.

Филмът комбинира елементи на научна фантастика, фентъзи и постапокалиптичен екшън, а визуалният му стил вече беше сравнен от американски медии с по-нискобюджетна смесица между Mortal Kombat, Resident Evil и продукциите от Marvel Cinematic Universe. Историята проследява война между ангели и демони в свят преди появата на човечеството.

Създателите подчертават, че процесът далеч не се изчерпва с обикновено генериране на изображения чрез чатбот. Според представители на Higgsfield AI всяка сцена е изисквала изключително подробни текстови инструкции с технически спецификации за камера, движение, осветление и визуален стил, достигащи до около 3000 думи за едва 15 секунди готов материал. Компанията твърди, че именно способността на AI системата да поддържа постоянство в образите, света и сюжетната линия през целия филм представлява технологичният пробив.

Темата за изкуствения интелект остава една от най-спорните в Холивуд след мащабните стачки на SAG-AFTRA през 2023 г., когато сценаристи и актьори протестираха срещу потенциалната замяна на човешки труд с AI технологии. Именно страхът от дигитално възпроизвеждане на актьори, автоматизирано писане на сценарии и използване на синтетични образи беше сред основните причини за близо четиримесечното блокиране на индустрията.

Въпреки първоначалната съпротива, на тазгодишния фестивал в Кан се наблюдава значително по-отворено отношение към новите технологии. По време на пресконференция актрисата Деми Мур заяви, че битката срещу изкуствения интелект е практически невъзможна и че киноиндустрията ще трябва да се адаптира към променящата се реалност.

Междувременно големи студиа и технологични компании вече инвестират сериозно в AI инструменти за кино и телевизия. Анализатори отбелязват, че след успеха на генеративните модели през последните две години Холивуд постепенно преминава от експериментална употреба на изкуствен интелект към реално интегриране на технологията в продукционния процес — от визуални ефекти и монтаж до дублаж, сценарии и виртуални актьори.

Появата на „Hell Grind“ в Кан се разглежда като символичен момент за индустрията, който вероятно ще ускори дебата за авторските права, ролята на човешкото творчество и бъдещето на традиционното кино в ерата на изкуствения интелект.