Появиха се нови подробности за Galaxy S27 Pro - моделът, който се очаква да доминира на пазара

Samsung официално се отказва от дългогодишната си стратегия за три нива на флагмански модели, като информация от веригата за доставки разкрива конкретните размери на дългоочаквания четвърти модел от премиум сегмента. Нови данни от Южна Корея потвърждават, че новият Galaxy S27 Pro ще се появи с отличителен 6,47-инчов OLED дисплей. С въвеждането на диагонал на екрана, който марката никога преди не е използвала в своя хардуер от най-висок клас, продуктовите стратези се насочват директно към идеалния сегмент на премиум „компактните флагмани“, установявайки изключително прецизна среда, която преодолява физическата разлика между удобния за джоба базов модел и разширения вариант Plus.

Това структурно маневриране представлява явен тактически отговор на стандартните Pro модели на Apple и на намалените размери на Pixel Pro на Google, като предоставя на напредналите потребители високопроизводителна алтернатива, която избягва огромната ергономична бариера на традиционния фаблет, който се държи с една ръка. Докато 6,47-инчовият корпус е значително по-малък от масивния отпечатък на предстоящия 6,9-инчов S27 Ultra, разположението на вътрешните компоненти разкрива, че Pro е проектиран да имитира абсолютно най-доброто от флагманските възможности на Samsung. Ранните подробности от тестовете сочат, че устройството ще споделя идентична основна инфраструктура с модела Ultra, като ще работи с приложен процесор Snapdragon 8 Elite Gen 6 от следващо поколение, заедно с усъвършенствани, високоспециализирани хардуерни решения като патентованата от Samsung технология Privacy Display.

Премиумът продължава и в областта на изображенията, където компактният дизайн на Pro има за цел напълно да елиминира стандартния компромис, който обикновено се прави при избора на по-малък размер на устройството. Корпусът на задната камера е планиран да бъде напълно технически равностоен на абсолютния топ модел, като включва огромен 200-мегапикселов основен сензор, 50-мегапикселов ултраширокоъгълен обектив с висока разделителна способност и 50-мегапикселов перископичен телеобектив с механизъм за 5-кратно оптично увеличение. За да запазят тънкия и лек дизайн, необходим за доминиране в категорията на преносимите устройства, инженерите потвърдиха един критичен пропуск, Galaxy S27 Pro ще се откаже напълно от вграждането на стилуса S Pen, запазвайки този специфичен хардуер за продуктивност като ексклузивен луксозен акцент за по-голямата серия Ultra, когато цялата гама от четири модела дебютира в началото на следващата година.