Tesla изгражда "извънземна" зарядна станция Supercharger

Tesla изгражда зарядна станция, вдъхновена от НЛО, като избира място, което има силна връзка с феномени, свързани с извънземни. Това е Розуел, Ню Мексико, където през 1947 година се случи катастрофа с неидентифицирани отломки, което породи множество слухове за катастрофа на извънземен космически кораб. По-късно беше установено, че това е балон с горещ въздух, принадлежащ на военновъздушните сили на САЩ, но дотогава Розуел вече беше твърдо вкоренен в американската поп култура като място, свързвано с паранормални явления и извънземни. Неговата репутация, която се свързва с НЛО, вече е станала не само тема за научни изследвания, но и обект на много игрални филми, книги и митове.

Покривът на новата зарядна станция, която компанията кръсти Cyber-UFO, има форма, наподобяваща летяща чиния, визуално подчертаваща асоциацията с НЛО. Това решение изглежда логично, тъй като Tesla обикновено се свързва с иновациите и технологичния напредък.

В допълнение, дизайнът на станцията включва елементи, които препращат към най-новите модели автомобили на Tesla , по-специално характерните тесни ивици на LED оптиката. Този футуристичен външен вид ще бъде подкрепен от функционални елементи като сенника CyberCanopy, оборудван с RGB светлини за създаване на атрактивно осветление през нощта. За повишаване на енергийната ефективност на станцията ще бъде монтирана слънчева батерия с мощност 20.88 киловата, която ще осигури допълнителна мощност за зареждане на автомобилите. Под този навес ще бъдат разположени осем зарядни станции, които ще позволяват бързо зареждане на електрически автомобили Tesla.

Макс де Сигер, ръководител на отдела за зарядни станции на Tesla в САЩ, потвърди , че тази станция ще бъде тематична и посветена на известния инцидент в Розуел. В същото време той отбеляза, че дизайнът на тази станция няма да повтори напълно външния вид на извънземен кораб, въпреки че визуалните препратки към тази тема ще присъстват ясно. Това е част от стратегията на Tesla, която се стреми не само да създаде практични инфраструктурни елементи, но и да привлече вниманието към специални места и културни символи.

В бъдеще Макс де Зеегер каза, че компанията планира да изгради още няколко такива специални зарядни станции и че тези станции ще бъдат толкова уникални и интересни, че ще се превърнат във важни туристически дестинации и спирки за собствениците на електрически автомобили. Вижте повече.

A new Supercharger is coming soon to Roswell, New Mexico!!



Tesla is currently planning a Cyber-UFO themed station at the Whataburger on N Main St.



The site will feature 8 charging stalls, located under a CyberCanopy with RGB fixtures and a 20.88kW solar array. pic.twitter.com/4BOyM1iuTx