Влиятелен американски сенатор: „Хамас“ не се разоръжава, а се превъоръжава

Влиятелен американски сенатор: „Хамас“ не се разоръжава, а се превъоръжава

21 Декември, 2025 20:54 834 10

Израел превърна унищожаването на военния арсенал на двете организации в едно от главните си условия за установяване на траен мир

Влиятелен американски сенатор: „Хамас“ не се разоръжава, а се превъоръжава - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Влиятелният американски сенатор републиканец Линдзи Греъм обвини днес палестинската групировка "Хамас" и ливанското движение "Хизбула", че се превъоръжават, предаде Франс прес, съобщи БТА.

След две години смъртоносна и разрушителна война в ивицата Газа от октомври тази година се наблюдава крехко примирие между Израел и "Хамас" в палестинската територия, въпреки че двете страни се обвиняват взаимно в нарушаването му. Спиране на огъня между Израел и "Хизбула" влезе в сила през ноември 2024 г. в Ливан, след два месеца на открита война. Израел обаче продължава да нанася удари на ливанска територия, твърдейки, че негова мишена е ислямисткото движение, припомня АФП.

Израел превърна унищожаването на военния арсенал на двете подкрепяни от Иран организации в едно от главните си условия за установяване на траен мир.

"Моето впечатление е, че "Хамас" не се разоръжава, а се превъоръжава. Впечатлението ми е, че в Газа те се опитват да укрепят властта си, а не да се откажат от нея. Оставам с впечатление също, че "Хизбула" се опитва да произвежда повече оръжия. Това не е приемлив резултат", заяви пред журналисти сенаторът при посрещането си в Йерусалим от израелския премиер Бенямин Нетаняху.

"По отношение и на двата случая си прав", каза Нетаняху, приветствайки Греъм като "голям приятел на Израел, голям личен приятел".

От влизането в сила на крехкото примирие в Газа на 10 октомври посредниците призовават за активизиране на усилията за преминаване към следващата фаза от мирния план, предложен от американиския президент Доналд Тръмп. Този етап предвижда разоръжаване на "Хамас", постепенно изтегляне на израелската армия от цялата територия, създаване на преходна власт и разполагане на международни сили.

Вчера САЩ и гарантите на примирието - Египет, Катар и Турция - призоваха Израел и "Хамас" да спазват задълженията си и да проявят сдържаност в ивицата Газа.

"Хамас", от своя страна, призова Израел да престане да нарушава примирието. Службата за гражданска защита в Газа съобщи, че шестима души, включително две деца, са загинали в петък при израелска бомбардировка на училище, в което са били настанени разселени жители на палестинския анклав.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Варна 3

    4 3 Отговор
    Няма да се разоръжи, защото Израел продължава с боевете срещу палестинския народ. Това означава автогол за Израел, ако палестинците се разоръжат.

    Коментиран от #2

    20:56 21.12.2025

  • 2 Варна 1

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Нетаняху има зад
    Гърба си Миротвореца Тръмп .

    Така че автогол изобщо нема да има.

    Коментиран от #4

    20:58 21.12.2025

  • 3 Разберете това

    4 1 Отговор
    САЩ се опитват да контролират арабските страни чрез влияние. И така крадат петрола на тях.

    20:58 21.12.2025

  • 4 Варна 3

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 1":

    Та той Тръмп искал да превърне Ивицата Газа в курорт на Израел. И дори няма да забрави този намек.

    21:00 21.12.2025

  • 5 Kaлпазанин

    3 4 Отговор
    Това не е война t@@@ а геноцид и кражба на земя от ционисти,и алчни англосаксии от палестинци в Палестина

    21:02 21.12.2025

  • 6 Диктор

    4 3 Отговор
    Моето впечатление е, че Хамас не се разоръжава, а се превъоръжава. И ще освободи Палестина от оковите на Израел. Хизбула също. Повечето от световния народ са за свободата на Палестина. Някои от израелските депутати искат признаването на палестинска държава.

    Коментиран от #7

    21:03 21.12.2025

  • 7 миролюб

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Диктор":

    Не знам за ,,световния народ ,, , но аз не съм фен на разните там групировки и групички . За мен те са терористи и точка по въпроса !

    21:27 21.12.2025

  • 8 Хора

    2 1 Отговор
    не четете ли библията.

    Коментиран от #9, #10

    21:37 21.12.2025

  • 9 ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хора":

    С нея заспивам и се събуждам ....

    21:37 21.12.2025

  • 10 а,бе ,

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хора":

    Дай инфо ! Какво ,,казва ,, Библията ! Неуки сме и не знаем , разкажи нещо интересно !

    21:39 21.12.2025