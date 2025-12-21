Новини
Байерн разгроми Хайденхайм и възстанови преднината си на върха

21 Декември, 2025 21:17 528 0

След този мач Бундеслигата излиза в зимна пауза, а първият пролетен кръг започва на 9 януари

Снимка: БГНЕС/ EPA
Байерн Мюнхен възстанови деветте си точки преднина на върха в класирането на германското първенство по футбол с победа с 4:0 над предпоследния в класирането Хайденхайм. Баварците завършиха календарната година с 13 победи, две равенства и 41 точки, а Борусия Дортмунд остава втори с 32, предаде БТА.

Йосип Станич даде преднина на Байерн след 15 минути игра, след като Йонатан Та свали центриране на Майкъл Олисе от ъглов удар. Олисе в 32-та минута и Луис Диас в 86-ата също бяха точни за баварците, а Хари Кейн оформи крайния резултат в добавеното време. Така англичанинът достигна границата от 100 гола и асистенции за Байерн.

След този мач Бундеслигата излиза в зимна пауза, а първият пролетен кръг започва на 9 януари.

По-рано през деня Майнц, който през седмицата си спечели място в топ 16 на Лигата на конференциите, завърши наравно 0:0 срещу Санкт Паули и остана на последното място. Майнц е с осем точки, Хайденхайм е с 11, а Санкт Паули е с 12.


