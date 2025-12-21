Новини
The Spectator: Морализаторките Урсула фон дер Лайен и Кая Калас изгориха всички мостове с Русия и пречат на мира
  Тема: Украйна

The Spectator: Морализаторките Урсула фон дер Лайен и Кая Калас изгориха всички мостове с Русия и пречат на мира

21 Декември, 2025 08:50, обновена 21 Декември, 2025 09:01 2 761 106

Москва и останалата част от Европа са достигнали до пълен срив в комуникацията, заяви Марк Галеоти, колумнист в британското издание

The Spectator: Морализаторките Урсула фон дер Лайен и Кая Калас изгориха всички мостове с Русия и пречат на мира - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейските страни трябва да спрат да създават пречки за украинското уреждане и да възобновят диалога с Русия и нейния президент Владимир Путин.

Изявлението на френския президент Еманюел Макрон за необходимостта от установяване на контакт е абсолютно правилно.

Това написа в събота Марк Галеоти, колумнист на британското списание The Spectator.

Той отбеляза, че в Европа нараства разбирането, че просто отказът да се ангажира с Путин под претекст за несъгласие с действията му е неефективен и че единственият начин да се предадат европейските позиции на Москва при тези обстоятелства е чрез представители на американската администрация. Журналистът цитира, освен Макрон, настоящия и бившия президент на Финландия Александър Стуб и Саули Нийнистьо, които също смятат подобен подход за контрапродуктивен.

Същевременно, посочва Галеоти, за да предадат позицията си на Москва, европейците ще трябва да изберат формат на диалог извън структурите на ЕС, тъй като Русия и останалата част от Европа са достигнали до пълен срив в комуникацията, не на последно място поради „силните морализиращи изявления“ на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и ръководителя на външната служба на ЕС Кая Калас, които „изгориха мостове“.

Коментаторът подчерта, че за да се подновят контактите с Москва, трябва да се внесе нещо по-конкретно и полезно от „политически празни мантри, които доминираха европейската реторика досега“.

Путин заяви на 19 декември, че Русия е готова да сътрудничи със САЩ, Обединеното кралство и Европа като цяло, „но на равни начала, с взаимно уважение“.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 63 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мечо

    10 97 Отговор
    щте има мир ако путин склони на преговори и да освобиди окопираните територи но тои иска воина

    Коментиран от #7, #10, #15, #21, #59

    09:03 21.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ний ша Ва упрайм

    61 5 Отговор
    явно скоро ша им таковат шута

    Коментиран от #92

    09:06 21.12.2025

  • 4 пешо

    93 7 Отговор
    тия вещици докато са на власт мир няма да има

    Коментиран от #19

    09:06 21.12.2025

  • 5 Каква демокрация

    95 6 Отговор
    е ЕС след като две обезумели от алчност, завист, злоба и потънали до гуша в корупция "дами" си разиграват "кобилите" и никой не може да ги махне от постовете които заемат?

    Коментиран от #70

    09:06 21.12.2025

  • 6 Хм...

    27 7 Отговор
    Това изобщо не го чета.

    09:06 21.12.2025

  • 7 Сладкишче,

    52 5 Отговор

    До коментар #1 от "мечо":

    пише се "окупиран". Пусни си поне автоматичния коректор и после ръси глупости

    Коментиран от #40

    09:07 21.12.2025

  • 8 Zaхарова

    9 21 Отговор
    Айде гуведа!Действайте!

    09:07 21.12.2025

  • 9 Каква комуникация

    72 59 Отговор
    може да има с патологични лъжци подлеци като рашистите и бункерния , дърт военнопрестъпник???

    Коментиран от #16

    09:08 21.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бат Петьо Парчето

    69 56 Отговор
    ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД УКРАЙНСКАТА АРМИЯ ОСВОБОДИТЕЛКА ОТ ПРИЗНАТЕЛНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД

    Коментиран от #20

    09:09 21.12.2025

  • 12 си дзън

    66 55 Отговор
    Мостове с русията не ни трябват. Ще депортираме руснаците от ЕС по въздуха.

    09:09 21.12.2025

  • 13 ЕСССР

    50 8 Отговор
    Честита първа зима другари евроатлантици, Паткарника на ЕСССР Дугарките Урсула и Калас ви поздравяват с ПаПа-тешкия танц за сгряване!

    Коментиран от #18

    09:09 21.12.2025

  • 14 Болен мозък

    9 67 Отговор
    Двете мацки направиха Путин сам да си говори

    Коментиран от #28, #33, #35, #50

    09:10 21.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хе хе...

    34 17 Отговор
    Айде и спектатор станаха копейки!
    Ха ха ха ха ха ха!
    Кво става бе, розАви понита?
    Ха ха ха ха!

    Коментиран от #22

    09:10 21.12.2025

  • 18 Копейкиииии

    9 39 Отговор

    До коментар #13 от "ЕСССР":

    Още 10 дни имате да опазите лева.

    Коментиран от #67, #82

    09:11 21.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хахахахаха

    35 6 Отговор

    До коментар #1 от "мечо":

    Всичките фенчета на укрите и Нато ще толкова глупави, че имената дори не може да си напишете правилно.

    09:12 21.12.2025

  • 22 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    8 34 Отговор

    До коментар #17 от "Хе хе...":

    До насс.и.ране!

    09:12 21.12.2025

  • 23 Ъъъъъъъъъ

    29 5 Отговор
    Скоро и други ще трябва да го направят!

    "Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас беше принудена да се извини публично за лъжите си

    Аз, Кая Калас, в публикация от 17 февруари 2022 г. разпространявам неверни твърдения."

    09:12 21.12.2025

  • 24 Пич

    31 3 Отговор
    Я......научих нов политкоректен финт ! Когато видя някоя стеаховита тъпанарка, за да не я обидя , ще я нарека - морализаторка !

    09:13 21.12.2025

  • 25 Хъм...?!

    29 4 Отговор
    Нещо много и измачкано сакенцето на Урсула...?!
    Дано дядо-Коледа и донесе... ютия за подарък...?!

    09:13 21.12.2025

  • 26 Абе, откъде

    35 4 Отговор
    Се пръкнаха Тея 2 вещици дето са яхнали ЕС и взимат кое от кое по-тъпи решения?????!!!!

    09:14 21.12.2025

  • 27 Ами

    25 5 Отговор
    САЩ се изнизват от конфликта, "мераклиите" се размерекландисват, ЕС го отнасят.
    Май се доближаваме до сделка :)
    Остава да разберем с какво и колко ще се плаща.

    Коментиран от #75

    09:15 21.12.2025

  • 28 Владо

    33 4 Отговор

    До коментар #14 от "Болен мозък":

    На тия двете верно ли им каза мацки? И кажи сега, как точно го направиха Путин сам да си говори? Ма, споделяй като имаш информация от първа ръка, ние тука ноктите си изгризахме от нерви.

    Коментиран от #32, #54

    09:15 21.12.2025

  • 29 Василеску

    14 3 Отговор
    Абсолютно верно.

    09:15 21.12.2025

  • 30 ЗАЩОТО

    22 2 Отговор
    ЗЛОБАТА ГЛУПОСТА Е ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ОТ ДВЕТЕ

    09:16 21.12.2025

  • 31 Бутача

    2 12 Отговор

    До коментар #20 от "пони, ама розАво":

    Бих ти дал този пенис просто ей така!

    09:16 21.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Явно

    10 3 Отговор

    До коментар #14 от "Болен мозък":

    Си в много близки отношения с Путин!!!!!!

    09:17 21.12.2025

  • 34 Асен

    4 23 Отговор
    На КОМУ е нужен мир с диктатор който не си държи на думата безполезни преговори.

    Коментиран от #66

    09:18 21.12.2025

  • 35 Дрисула

    20 2 Отговор

    До коментар #14 от "Болен мозък":

    егати и мацките, води си ги дома да ти плашат кокошките

    Коментиран от #57

    09:19 21.12.2025

  • 36 Ха Ха

    17 2 Отговор
    Двете са олицетворение на атланто-фашизма в Европа - модерно евро.ейско глобалистко течение с ярки обяснения в "любов" към Русия, защото Русия им сложи прът в вро.ейската колонизация

    09:20 21.12.2025

  • 37 Напълно безмислена

    8 6 Отговор
    Статия.

    09:21 21.12.2025

  • 38 Червената шапчица

    14 0 Отговор
    Хората са два типа: едните са като членестоногите - огромна група безгръбначни, които отвън са покрити с твърда хитинова обвивка като броня и изглеждащи страшни, но отвътре са пихтиести и меки, без плътност. Другите са като бозайниците; отвън изглеждат меки и нараними, но костната система отвътре ги прави много по-силни и по-устойчиви.

    09:22 21.12.2025

  • 39 9689

    17 2 Отговор
    Тези и двете не стават и за инкасато на тоалетна.

    09:22 21.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Опитвам да постна подкаст на

    11 3 Отговор
    Янис Варуфакис в "тубата", как Европа се самоунищожи със изземването на Руски Фондове и Активи държани в Белгия и др. държави в ЕС ноо мод. не ме трие?
    Можете да намерите подкаста в "тубата" в канала на Янис Варуфакис, Yanis explained

    Коментиран от #48

    09:23 21.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Тези продажници

    15 0 Отговор
    наследнички на фашизма и фашистката идеология, трябва да се разследват за милионите в сметките им и да се търси отговорност за унищожението на ЕС.

    09:28 21.12.2025

  • 45 ПРОРОК МАТЕУС

    11 0 Отговор
    Тези двете ги очаква трагична съдба от провидението. Помнете ми думата.

    Коментиран от #55

    09:30 21.12.2025

  • 46 И НА КЪРА СЪС

    10 1 Отговор

    До коментар #41 от "Ццц":

    МОТИКАТА И СЪРПА. ТОВА СЕ ОТНАСЯ СА ТИЯ ДВЕЧКИТЕ. И ГОЛЕМ СЪЮЗ НАПРАВИХА. КРАДАТ КЪТ ЗА ПОСЛЕДНО. ПРИМЕР ЕДИН ВАКСИНИТЕ. ТО И НА ЖЕНА НЕ МЯЗА

    09:30 21.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Хахахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Факти":

    А ти ще отидеш ли страхливецо или ще продължиш да си бъркаш в Ану..а

    09:31 21.12.2025

  • 50 Болен мозък

    2 17 Отговор

    До коментар #14 от "Болен мозък":

    Двете мацки дават оръжия за избиване на руснаци. Направиха Путин за смях.

    Коментиран от #56, #62

    09:32 21.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Хи хи

    13 1 Отговор
    Тия двете вещици трябва да бъдат пратени там, където са ги пращали в Средновековието !!!

    09:32 21.12.2025

  • 54 Болен мозък

    1 11 Отговор

    До коментар #28 от "Владо":

    С оръжието на двете мацки, избиха стотици хиляди руснаци.....

    Коментиран от #81

    09:33 21.12.2025

  • 55 факт

    15 0 Отговор

    До коментар #45 от "ПРОРОК МАТЕУС":

    Като гледах колко бесни бяха фермерите оня ден, напълно възможно е и двете да не дочакат до провидението.

    Коментиран от #58, #63

    09:33 21.12.2025

  • 56 Това е факт

    0 7 Отговор

    До коментар #50 от "Болен мозък":

    И то безспорен.

    09:34 21.12.2025

  • 57 Болен мозък

    1 9 Отговор

    До коментар #35 от "Дрисула":

    Ти си прибери Путин, може да се гушнеш с него

    Коментиран от #69

    09:35 21.12.2025

  • 58 Болен мозък

    0 9 Отговор

    До коментар #55 от "факт":

    Пред фактите и Путин е безсилен

    09:36 21.12.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Мухахаха

    7 1 Отговор
    И ек ще бъде изгорена и затворена

    09:36 21.12.2025

  • 61 Факт

    1 0 Отговор
    Най-вероятно грешка в превода!

    09:36 21.12.2025

  • 62 Ха-ха-ха

    6 1 Отговор

    До коментар #50 от "Болен мозък":

    Наистина си болен.

    09:37 21.12.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Болен мозък

    0 8 Отговор
    Един подпис на Урсула и сто хиляди руснаци в небитието

    09:41 21.12.2025

  • 65 Инна

    7 0 Отговор
    По време на директната линия „2025 година в преглед“, руският президент Владимир Путин отговори на въпрос относно причините за силната подкрепа на европейските политици за Украйна. Той смята, че тази политика е предназначена да прикрие икономическите и външнополитическите провали на Запада.

    Путин заяви, че европейските елити са „затънали в коловоз“ и сега им е трудно да променят курса си. Той също така свърза позицията на Европа с намесата ѝ в президентските избори в САЩ.

    Путин смята, че европейските елити сега разчитат на промяна в политическия пейзаж на САЩ след междинните избори за Конгрес. Те очакват появата на традиционни съюзници, които да увеличат натиска върху президента Тръмп. Той обаче не смята конфликта на интереси между Европа и настоящия президент на САЩ за нещо изненадващо.

    По-рано, по време на разширено заседание на Съвета на Министерството на отбраната, държавният глава заяви:
    „Администрацията на Съединените щати демонстрира такава готовност за преговори и ние водим диалог с тях. Надявам се, че същото ще се случи и в Европа. Малко вероятно е това да е възможно със сегашните политически елити, но във всеки случай ще бъде неизбежно, тъй като продължаваме да укрепваме позициите си. Ако не със сегашните политици, то със смяна на политическите елити в Европа.“

    09:41 21.12.2025

  • 66 Ха-ха-ха

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Асен":

    Тези дето не си държат на думата са бандеровците и техните господари. Дори са толкова нагли че си и признсха.

    09:41 21.12.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Факт

    8 0 Отговор
    Те превърнаха войната с Русия в основна идеология на Европейския съюз!

    Коментиран от #72

    09:42 21.12.2025

  • 69 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно

    7 0 Отговор

    До коментар #57 от "Болен мозък":

    А ти се гушни със зеления комик ще сте голям цирк.

    09:43 21.12.2025

  • 70 Хеми значи бензин

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Каква демокрация":

    Тия са само параван зад тях има 80 годишни опикаващи се дръти нацисти коиъо ги е яд че са се предали 45-та и искат реваншизъм

    09:45 21.12.2025

  • 71 Болен мозък

    0 4 Отговор
    Едно намигване на Кая и оръжия за 100 милиона евро тръгват за украйна

    09:45 21.12.2025

  • 72 Болен мозък

    0 6 Отговор

    До коментар #68 от "Факт":

    Путин започна войната.

    09:46 21.12.2025

  • 73 Богатите също плачат...

    7 0 Отговор
    Двете каки имат много тежки грехове да изкупят. И на Този и на Онзи Свят. Горят и ще горят във вечни мъки.

    09:47 21.12.2025

  • 74 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    А магарето Мерц макарона и Туск ,са изпълнителите които искат гибелта ни

    09:55 21.12.2025

  • 75 Болен мозък

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ами":

    САЩ продават оръжия на ЕС. И оръжията стигат да Украйна, за избиване на руснаци.

    Коментиран от #78, #85

    09:55 21.12.2025

  • 76 Путин сам се

    0 5 Отговор
    Нахендри на големия х......тия две каки му скриха топката.

    09:57 21.12.2025

  • 77 Ха-ха-ха

    5 0 Отговор
    Тея двечките с кого ли не скараха ЕС. Като погледнеш ЕС контактува единствено с Британия и САЩ, и то обикновенно е в ролята на изпълнител на заповеди.

    10:00 21.12.2025

  • 78 Да бе

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "Болен мозък":

    САЩ източва и унищожава Европа. Да му мислим ние европейците.

    10:02 21.12.2025

  • 79 Болен мозък

    0 4 Отговор
    Едно вдигане на телефона от Урсула и ракетите политат към Русия. Путин безпомощен.

    Коментиран от #80

    10:03 21.12.2025

  • 80 Така требе

    0 3 Отговор

    До коментар #79 от "Болен мозък":

    Хвърчат не само ракети но и дрончета. Палят рафинерии, складове с оръжия, командни пунктове в Русия. Путин не знае откъде ша му дойде.

    10:05 21.12.2025

  • 81 Владо

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Болен мозък":

    Спорна работа, оръжието на едната вече не работи, на другата е ок, ама мислим никой не стреля с него, като я гледам как е свила устни.

    Коментиран от #83

    10:07 21.12.2025

  • 82 ЕСССР

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Копейкиииии":

    Левът другарю евротолераст потъва заедно с Евротитаник под вещото ръководство на Капитан Другарката Урсула и Боцман Кая и спасение не се вижда отникъде и пояси за вас европонита няма, нямА!

    10:09 21.12.2025

  • 83 Болен мозък

    0 3 Отговор

    До коментар #81 от "Владо":

    Един подпис на Урсула и ракетите летят към Путин....

    Коментиран от #87, #93

    10:12 21.12.2025

  • 84 Народен съд

    0 0 Отговор
    Ще бъдат съдени в Хага.И останалите.

    10:13 21.12.2025

  • 85 Леяр

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "Болен мозък":

    Парите се обръщат на златни кенефи.Слава на защитниците.

    Коментиран от #91

    10:16 21.12.2025

  • 86 ТрАмп

    4 0 Отговор
    Европа управлявана от Урсулиците се намира в състояние на цивилизационен,
    икономически и финансов упадък, и се нуждае от промяна.
    Това гласи новопубликуваната Стратегия за национална сигурност на САЩ.
    Ако настоящите тенденции продължат, континентът ще бъде неузнаваем
    след 20 или по-малко години.

    10:16 21.12.2025

  • 87 С тия подписи на урсула

    3 0 Отговор

    До коментар #83 от "Болен мозък":

    Брюксел е в руини. Това ще става все по често и на все повече места в Европа за твое съжалени.

    Коментиран от #89

    10:16 21.12.2025

  • 88 В В.П.

    1 0 Отговор
    Двете амазонки ,полудивaчки,са директно за пандиза .Престъпления срещу човечеството...Обаче има и други ..Всички трябва да бъдат сурово наказани..

    10:18 21.12.2025

  • 89 Голем смех

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "С тия подписи на урсула":

    Брюксел в руйни. Ти верно си болен мозък.

    Коментиран от #90

    10:18 21.12.2025

  • 90 За теб болен

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Голем смех":

    За Брюксел урсулската трагедия в реалност.

    10:20 21.12.2025

  • 91 Болен мозък

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Леяр":

    С тия "златни кенефи" избиха над милион руснаци в Украйна.

    Коментиран от #96

    10:20 21.12.2025

  • 92 Ганьоооо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ний ша Ва упрайм":

    Ти ли бе??

    10:20 21.12.2025

  • 93 Владо

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Болен мозък":

    Прибирам се от нощна и ми се иска да поспя ама, като гледам кви ги пишеш, такъв смях ме напушва, че ще ми отнеме време. Но, ти продължавай, само така, и ако може другия път в два реда ще бъде добре.

    10:21 21.12.2025

  • 94 Запознайте се

    0 1 Отговор
    Унищожителките на Европа! С агресивна риторика срещу Русия, пропаганда и лъжи, до пълен упадък на ЕС.

    Коментиран от #97

    10:21 21.12.2025

  • 95 Двете мацки

    0 0 Отговор
    Бомбандират Путин. Какви времена доживяхме.

    10:21 21.12.2025

  • 96 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Болен мозък":

    винаги има за цел глупака. И никога няма изключение.

    10:22 21.12.2025

  • 97 Познаваме се

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Запознайте се":

    Унищожителки на Русия....в пълния смисъл на думата

    Коментиран от #98

    10:22 21.12.2025

  • 98 Там пишеше

    1 1 Отговор

    До коментар #97 от "Познаваме се":

    Запознайте се! Унищожителките на Европа! С агресивна риторика срещу Русия, пропаганда и лъжи, до пълен упадък на ЕС.

    10:24 21.12.2025

  • 99 Болен мозък

    1 1 Отговор
    Кая си пие питието. Урсула си хапва прясна салата. Определят следващите мишени за погром в Русия.

    Коментиран от #100

    10:26 21.12.2025

  • 100 Днес как е троленето

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "Болен мозък":

    Върви ли или е суша? 😄

    10:27 21.12.2025

  • 101 Путине, Путине...

    0 0 Отговор
    Двете мацки та насадиха на пачи яйца.

    10:27 21.12.2025

  • 102 Какви мостове, бе, тотална

    2 0 Отговор
    карантина на крепостната проказа.
    Просия е световният тумор.

    10:29 21.12.2025

  • 103 Дориана

    0 1 Отговор
    Ще си получат заслуженото като бумеранг срещу тях.

    10:30 21.12.2025

  • 104 Да, ама Москва им залепи шамар,

    2 1 Отговор
    заради техните искания, да се посегне на Руските авоари в Евроклеар. Русия контраатакува, предявявайки иск от 18,2 трилиона евро от Еврокеар Белгия. Народът казва Лакомо дупе, кръв ходи.
    Пита се, има ли Евросъюзът толкова пари за връщане2 Заради Украйна се омотахте в непосилен дълг.

    Коментиран от #105

    10:30 21.12.2025

  • 105 Болен мозък

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "Да, ама Москва им залепи шамар,":

    Нито една държава от ЕС не си търси авоари в Русия....що ли???? Иначе Урсула праща още ракети по Москва.

    Коментиран от #106

    10:33 21.12.2025

  • 106 За да ти върви троленето 😄

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "Болен мозък":

    Как иначе хората ще разбират и виждат трагедията на запада. 😄

    10:35 21.12.2025

