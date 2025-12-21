The Spectator: Морализаторките Урсула фон дер Лайен и Кая Калас изгориха всички мостове с Русия и пречат на мира

Европейските страни трябва да спрат да създават пречки за украинското уреждане и да възобновят диалога с Русия и нейния президент Владимир Путин.
Изявлението на френския президент Еманюел Макрон за необходимостта от установяване на контакт е абсолютно правилно.
Това написа в събота Марк Галеоти, колумнист на британското списание The Spectator.
Той отбеляза, че в Европа нараства разбирането, че просто отказът да се ангажира с Путин под претекст за несъгласие с действията му е неефективен и че единственият начин да се предадат европейските позиции на Москва при тези обстоятелства е чрез представители на американската администрация. Журналистът цитира, освен Макрон, настоящия и бившия президент на Финландия Александър Стуб и Саули Нийнистьо, които също смятат подобен подход за контрапродуктивен.
Същевременно, посочва Галеоти, за да предадат позицията си на Москва, европейците ще трябва да изберат формат на диалог извън структурите на ЕС, тъй като Русия и останалата част от Европа са достигнали до пълен срив в комуникацията, не на последно място поради „силните морализиращи изявления“ на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и ръководителя на външната служба на ЕС Кая Калас, които „изгориха мостове“.
Коментаторът подчерта, че за да се подновят контактите с Москва, трябва да се внесе нещо по-конкретно и полезно от „политически празни мантри, които доминираха европейската реторика досега“.
Путин заяви на 19 декември, че Русия е готова да сътрудничи със САЩ, Обединеното кралство и Европа като цяло, „но на равни начала, с взаимно уважение“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мечо
Коментиран от #7, #10, #15, #21, #59
09:03 21.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #92
09:06 21.12.2025
4 пешо
Коментиран от #19
09:06 21.12.2025
5 Каква демокрация
Коментиран от #70
09:06 21.12.2025
6 Хм...
09:06 21.12.2025
7 Сладкишче,
До коментар #1 от "мечо":пише се "окупиран". Пусни си поне автоматичния коректор и после ръси глупости
Коментиран от #40
09:07 21.12.2025
8 Zaхарова
09:07 21.12.2025
9 Каква комуникация
Коментиран от #16
09:08 21.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Бат Петьо Парчето
Коментиран от #20
09:09 21.12.2025
12 си дзън
09:09 21.12.2025
13 ЕСССР
Коментиран от #18
09:09 21.12.2025
14 Болен мозък
Коментиран от #28, #33, #35, #50
09:10 21.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хе хе...
Ха ха ха ха ха ха!
Кво става бе, розАви понита?
Ха ха ха ха!
Коментиран от #22
09:10 21.12.2025
18 Копейкиииии
До коментар #13 от "ЕСССР":Още 10 дни имате да опазите лева.
Коментиран от #67, #82
09:11 21.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Хахахахаха
До коментар #1 от "мечо":Всичките фенчета на укрите и Нато ще толкова глупави, че имената дори не може да си напишете правилно.
09:12 21.12.2025
22 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
До коментар #17 от "Хе хе...":До насс.и.ране!
09:12 21.12.2025
23 Ъъъъъъъъъ
"Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас беше принудена да се извини публично за лъжите си
Аз, Кая Калас, в публикация от 17 февруари 2022 г. разпространявам неверни твърдения."
09:12 21.12.2025
24 Пич
09:13 21.12.2025
25 Хъм...?!
Дано дядо-Коледа и донесе... ютия за подарък...?!
09:13 21.12.2025
26 Абе, откъде
09:14 21.12.2025
27 Ами
Май се доближаваме до сделка :)
Остава да разберем с какво и колко ще се плаща.
Коментиран от #75
09:15 21.12.2025
28 Владо
До коментар #14 от "Болен мозък":На тия двете верно ли им каза мацки? И кажи сега, как точно го направиха Путин сам да си говори? Ма, споделяй като имаш информация от първа ръка, ние тука ноктите си изгризахме от нерви.
Коментиран от #32, #54
09:15 21.12.2025
29 Василеску
09:15 21.12.2025
30 ЗАЩОТО
09:16 21.12.2025
31 Бутача
До коментар #20 от "пони, ама розАво":Бих ти дал този пенис просто ей така!
09:16 21.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Явно
До коментар #14 от "Болен мозък":Си в много близки отношения с Путин!!!!!!
09:17 21.12.2025
34 Асен
Коментиран от #66
09:18 21.12.2025
35 Дрисула
До коментар #14 от "Болен мозък":егати и мацките, води си ги дома да ти плашат кокошките
Коментиран от #57
09:19 21.12.2025
36 Ха Ха
09:20 21.12.2025
37 Напълно безмислена
09:21 21.12.2025
38 Червената шапчица
09:22 21.12.2025
39 9689
09:22 21.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Опитвам да постна подкаст на
Можете да намерите подкаста в "тубата" в канала на Янис Варуфакис, Yanis explained
Коментиран от #48
09:23 21.12.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Тези продажници
09:28 21.12.2025
45 ПРОРОК МАТЕУС
Коментиран от #55
09:30 21.12.2025
46 И НА КЪРА СЪС
До коментар #41 от "Ццц":МОТИКАТА И СЪРПА. ТОВА СЕ ОТНАСЯ СА ТИЯ ДВЕЧКИТЕ. И ГОЛЕМ СЪЮЗ НАПРАВИХА. КРАДАТ КЪТ ЗА ПОСЛЕДНО. ПРИМЕР ЕДИН ВАКСИНИТЕ. ТО И НА ЖЕНА НЕ МЯЗА
09:30 21.12.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Хахахахаха
До коментар #43 от "Факти":А ти ще отидеш ли страхливецо или ще продължиш да си бъркаш в Ану..а
09:31 21.12.2025
50 Болен мозък
До коментар #14 от "Болен мозък":Двете мацки дават оръжия за избиване на руснаци. Направиха Путин за смях.
Коментиран от #56, #62
09:32 21.12.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Хи хи
09:32 21.12.2025
54 Болен мозък
До коментар #28 от "Владо":С оръжието на двете мацки, избиха стотици хиляди руснаци.....
Коментиран от #81
09:33 21.12.2025
55 факт
До коментар #45 от "ПРОРОК МАТЕУС":Като гледах колко бесни бяха фермерите оня ден, напълно възможно е и двете да не дочакат до провидението.
Коментиран от #58, #63
09:33 21.12.2025
56 Това е факт
До коментар #50 от "Болен мозък":И то безспорен.
09:34 21.12.2025
57 Болен мозък
До коментар #35 от "Дрисула":Ти си прибери Путин, може да се гушнеш с него
Коментиран от #69
09:35 21.12.2025
58 Болен мозък
До коментар #55 от "факт":Пред фактите и Путин е безсилен
09:36 21.12.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Мухахаха
09:36 21.12.2025
61 Факт
09:36 21.12.2025
62 Ха-ха-ха
До коментар #50 от "Болен мозък":Наистина си болен.
09:37 21.12.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Болен мозък
09:41 21.12.2025
65 Инна
Путин заяви, че европейските елити са „затънали в коловоз“ и сега им е трудно да променят курса си. Той също така свърза позицията на Европа с намесата ѝ в президентските избори в САЩ.
Путин смята, че европейските елити сега разчитат на промяна в политическия пейзаж на САЩ след междинните избори за Конгрес. Те очакват появата на традиционни съюзници, които да увеличат натиска върху президента Тръмп. Той обаче не смята конфликта на интереси между Европа и настоящия президент на САЩ за нещо изненадващо.
По-рано, по време на разширено заседание на Съвета на Министерството на отбраната, държавният глава заяви:
„Администрацията на Съединените щати демонстрира такава готовност за преговори и ние водим диалог с тях. Надявам се, че същото ще се случи и в Европа. Малко вероятно е това да е възможно със сегашните политически елити, но във всеки случай ще бъде неизбежно, тъй като продължаваме да укрепваме позициите си. Ако не със сегашните политици, то със смяна на политическите елити в Европа.“
09:41 21.12.2025
66 Ха-ха-ха
До коментар #34 от "Асен":Тези дето не си държат на думата са бандеровците и техните господари. Дори са толкова нагли че си и признсха.
09:41 21.12.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Факт
Коментиран от #72
09:42 21.12.2025
69 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно
До коментар #57 от "Болен мозък":А ти се гушни със зеления комик ще сте голям цирк.
09:43 21.12.2025
70 Хеми значи бензин
До коментар #5 от "Каква демокрация":Тия са само параван зад тях има 80 годишни опикаващи се дръти нацисти коиъо ги е яд че са се предали 45-та и искат реваншизъм
09:45 21.12.2025
71 Болен мозък
09:45 21.12.2025
72 Болен мозък
До коментар #68 от "Факт":Путин започна войната.
09:46 21.12.2025
73 Богатите също плачат...
09:47 21.12.2025
74 Kaлпазанин
09:55 21.12.2025
75 Болен мозък
До коментар #27 от "Ами":САЩ продават оръжия на ЕС. И оръжията стигат да Украйна, за избиване на руснаци.
Коментиран от #78, #85
09:55 21.12.2025
76 Путин сам се
09:57 21.12.2025
77 Ха-ха-ха
10:00 21.12.2025
78 Да бе
До коментар #75 от "Болен мозък":САЩ източва и унищожава Европа. Да му мислим ние европейците.
10:02 21.12.2025
79 Болен мозък
Коментиран от #80
10:03 21.12.2025
80 Така требе
До коментар #79 от "Болен мозък":Хвърчат не само ракети но и дрончета. Палят рафинерии, складове с оръжия, командни пунктове в Русия. Путин не знае откъде ша му дойде.
10:05 21.12.2025
81 Владо
До коментар #54 от "Болен мозък":Спорна работа, оръжието на едната вече не работи, на другата е ок, ама мислим никой не стреля с него, като я гледам как е свила устни.
Коментиран от #83
10:07 21.12.2025
82 ЕСССР
До коментар #18 от "Копейкиииии":Левът другарю евротолераст потъва заедно с Евротитаник под вещото ръководство на Капитан Другарката Урсула и Боцман Кая и спасение не се вижда отникъде и пояси за вас европонита няма, нямА!
10:09 21.12.2025
83 Болен мозък
До коментар #81 от "Владо":Един подпис на Урсула и ракетите летят към Путин....
Коментиран от #87, #93
10:12 21.12.2025
84 Народен съд
10:13 21.12.2025
85 Леяр
До коментар #75 от "Болен мозък":Парите се обръщат на златни кенефи.Слава на защитниците.
Коментиран от #91
10:16 21.12.2025
86 ТрАмп
икономически и финансов упадък, и се нуждае от промяна.
Това гласи новопубликуваната Стратегия за национална сигурност на САЩ.
Ако настоящите тенденции продължат, континентът ще бъде неузнаваем
след 20 или по-малко години.
10:16 21.12.2025
87 С тия подписи на урсула
До коментар #83 от "Болен мозък":Брюксел е в руини. Това ще става все по често и на все повече места в Европа за твое съжалени.
Коментиран от #89
10:16 21.12.2025
88 В В.П.
10:18 21.12.2025
89 Голем смех
До коментар #87 от "С тия подписи на урсула":Брюксел в руйни. Ти верно си болен мозък.
Коментиран от #90
10:18 21.12.2025
90 За теб болен
До коментар #89 от "Голем смех":За Брюксел урсулската трагедия в реалност.
10:20 21.12.2025
91 Болен мозък
До коментар #85 от "Леяр":С тия "златни кенефи" избиха над милион руснаци в Украйна.
Коментиран от #96
10:20 21.12.2025
92 Ганьоооо
До коментар #3 от "Ний ша Ва упрайм":Ти ли бе??
10:20 21.12.2025
93 Владо
До коментар #83 от "Болен мозък":Прибирам се от нощна и ми се иска да поспя ама, като гледам кви ги пишеш, такъв смях ме напушва, че ще ми отнеме време. Но, ти продължавай, само така, и ако може другия път в два реда ще бъде добре.
10:21 21.12.2025
94 Запознайте се
Коментиран от #97
10:21 21.12.2025
95 Двете мацки
10:21 21.12.2025
96 Пропагандата
До коментар #91 от "Болен мозък":винаги има за цел глупака. И никога няма изключение.
10:22 21.12.2025
97 Познаваме се
До коментар #94 от "Запознайте се":Унищожителки на Русия....в пълния смисъл на думата
Коментиран от #98
10:22 21.12.2025
98 Там пишеше
До коментар #97 от "Познаваме се":Запознайте се! Унищожителките на Европа! С агресивна риторика срещу Русия, пропаганда и лъжи, до пълен упадък на ЕС.
10:24 21.12.2025
99 Болен мозък
Коментиран от #100
10:26 21.12.2025
100 Днес как е троленето
До коментар #99 от "Болен мозък":Върви ли или е суша? 😄
10:27 21.12.2025
101 Путине, Путине...
10:27 21.12.2025
102 Какви мостове, бе, тотална
Просия е световният тумор.
10:29 21.12.2025
103 Дориана
10:30 21.12.2025
104 Да, ама Москва им залепи шамар,
Пита се, има ли Евросъюзът толкова пари за връщане2 Заради Украйна се омотахте в непосилен дълг.
Коментиран от #105
10:30 21.12.2025
105 Болен мозък
До коментар #104 от "Да, ама Москва им залепи шамар,":Нито една държава от ЕС не си търси авоари в Русия....що ли???? Иначе Урсула праща още ракети по Москва.
Коментиран от #106
10:33 21.12.2025
106 За да ти върви троленето 😄
До коментар #105 от "Болен мозък":Как иначе хората ще разбират и виждат трагедията на запада. 😄
10:35 21.12.2025