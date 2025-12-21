Европейските страни трябва да спрат да създават пречки за украинското уреждане и да възобновят диалога с Русия и нейния президент Владимир Путин.

Изявлението на френския президент Еманюел Макрон за необходимостта от установяване на контакт е абсолютно правилно.

Това написа в събота Марк Галеоти, колумнист на британското списание The Spectator.

Той отбеляза, че в Европа нараства разбирането, че просто отказът да се ангажира с Путин под претекст за несъгласие с действията му е неефективен и че единственият начин да се предадат европейските позиции на Москва при тези обстоятелства е чрез представители на американската администрация. Журналистът цитира, освен Макрон, настоящия и бившия президент на Финландия Александър Стуб и Саули Нийнистьо, които също смятат подобен подход за контрапродуктивен.

Същевременно, посочва Галеоти, за да предадат позицията си на Москва, европейците ще трябва да изберат формат на диалог извън структурите на ЕС, тъй като Русия и останалата част от Европа са достигнали до пълен срив в комуникацията, не на последно място поради „силните морализиращи изявления“ на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и ръководителя на външната служба на ЕС Кая Калас, които „изгориха мостове“.

Коментаторът подчерта, че за да се подновят контактите с Москва, трябва да се внесе нещо по-конкретно и полезно от „политически празни мантри, които доминираха европейската реторика досега“.

Путин заяви на 19 декември, че Русия е готова да сътрудничи със САЩ, Обединеното кралство и Европа като цяло, „но на равни начала, с взаимно уважение“.