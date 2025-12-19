Докато феновете чакат истинско Integrale, Lancia представи нещо по-различно

Lancia, някога доминираща сила на световните рали етапи, се възползва от своята богата история, за да направи завръщане на няколко фронта, насочено както към гаражите на ентусиастите, така и към китките им. В центъра на това възраждане е възкресението на емблематичното лого HF – марката „High Fidelity“, която някога определяше най-мощните машини на марката – и за да отпразнува това завръщане към формата, Lancia се обърна към Eberhard & Co. за производството на ограничена серия часовници, които улавят духа на новата ера Integrale.

Сътрудничеството между две исторически италиански компании води до създаването на часовник, който излъчва същата прецизност като добре настроено шаси. Eberhard & Co. Lancia HF Limited Edition е с корпус от неръждаема стомана с диаметър 41 мм и изключително тънък профил от само 10,45 мм, като е проектиран за елегантно носене, а не за показ. Циферблатът, наличен в синьо, бяло или черно, се отличава с наклоненото лого HF и легендарния червен слон, визуален символ на състезателните амбиции на Lancia. С едва 120 бройки, произведени за всеки цвят, и общо 360 бройки, това е колекционерска вещ, която отразява ексклузивността на специалната хомологация.

Под капака часовникът се задвижва от надеждния механизъм Sellita SW200-1 с автоматично навъртане, осигуряващ 38-часов запас от енергия. Това е изборът на работния кон, който отговаря на новата философия на Lancia „формата среща функцията“. Дизайнът е допълнен от полирани, скелетни стрелки, обработени със Superluminova за четливост при слаба светлина, и капак с гравирано лого на Lancia и индивидуални серийни номера. Въпреки че водоустойчивостта му от 50 метра означава, че не е подходящ за дълбоководно гмуркане, той е повече от способен да се справи с дъждовен ден на ралито в Санремо, например.

С цена от около 1980 евро, часовникът се появява точно когато марката започва да пуска на пазара новия Ypsilon HF, изцяло електрически хечбек, който е първият сериозен модел на Lancia от години. С мощност от 276 конски сили и ускорение от 0 до 100 км/ч за 5,6 секунди, Ypsilon HF използва диференциал с ограничено приплъзване и разширена колея, за да гарантира, че се справя с бързината, която предполага емблемата му. Макар да му липсва суровата, напоена с бензин сила на оригиналния Delta Integrale, той показва, че марката най-накрая се движи в правилната посока.