Автомобилите Tesla вече слизат от конвейера сами, без човешка помощ (ВИДЕО)

Tesla започна практическо използване на FSD Unsupervised пълен автопилот в своята фабрика Giga Texas, интегрирайки я във вътрешни логистични процеси. Електрическите превозни средства вече се движат самостоятелно из територията на комплекса, по-конкретно от края на производствената линия до зоната за доставка, покривайки маршрут с дължина около два километра. Тази среда не е стерилна: има служители, работещи наблизо, камиони и строителна техника, която се движи наоколо, така че системата трябва да реагира на непредвидени ситуации в реално време. Тази стъпка стана важна част от глобалната стратегия на Tesla за повишаване на нивото на автоматизация в производствените мощности и намаляване на зависимостта от човешкия фактор в логистичния процес.

Според информация, публикувана от Tesla, автономните електрически превозни средства в заводите на компанията в Калифорния и Тексас вече са изминали повече от 80 хиляди километра без човешка намеса, демонстрирайки способността за прецизна навигация дори по сложни маршрути. В тези условия по-специално моделите Model Y и Cybertruck трябва да преодоляват не само стандартни завои, но и да се движат през тесни тунели, да маневрират в ограничено пространство и да преодоляват пътни участъци с наклон до 17 процента. Това показва висока степен на адаптивност на системата към реалната среда.

Системата FSD Unsupervised е базирана на мощна архитектура с изкуствен интелект. Tesla активно използва дълбоко обучение и невронни мрежи, които са в състояние да обработват огромни количества информация, събрана от милиони превозни средства по целия свят. Автомобилът обработва данни от камери, ултразвукови сензори и радар, което му позволява да създава триизмерна карта на околната среда в реално време, да разпознава обекти, да изчислява маршрути, да адаптира скоростта, да реагира на променящите се обстоятелства и да взема автономни решения без необходимост от надзор или ръчна намеса. Този подход позволява значителни подобрения в точността на системата при сложни задачи като поддържане на лентата, разпознаване на пътни знаци, избягване на препятствия или поведение при тежък трафик.

Използването на FSD Unsupervised във фабриката съвпадна с подготовката на Tesla за амбициозното стартиране на нова услуга за роботакси, която компанията планира да представи тази година. Според последните доклади Tesla очаква да използва "уроците", научени от фабриките, за да доведе технологията до нивото на търговска употреба по обществените пътища. Ето защо вътрешната автоматизация, която днес изглежда като логистично ноу-хау, може утре да се превърне в основата на ново поколение напълно автономен обществен транспорт.

Този етап от развитието на FSD потвърждава, че Tesla не само продължава да тества своите напреднали технологии в голям мащаб, но и постепенно ги внедрява в оперативни процеси в реалния свят, демонстрирайки един от най-бързите темпове на иновации в областта на изкуствения интелект и автономния транспорт.

