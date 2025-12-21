Какви рискове крият умните автомобили през зимата?

Настъпването на студовете и снежните виелици традиционно поставя на изпитание не само шофьорските умения, но и най-съвременните технологии в автомобилната индустрия. Оказва се, че високотехнологичните системи за подпомагане на водача, които през лятото ни карат да се чувстваме в безопасност, през зимата могат да изиграят лоша шега и дори да се превърнат в източник на риск.

Основният препъникамък за „умните“ машини се крие в драстичната промяна на сцеплението. Експерти предупреждават, че сложните алгоритми, управляващи подаването на газ, превключването на предавките и разпределението на въртящия момент, са проектирани за работа в оптимални условия. Когато обаче под гумите има чист лед или киша, тези системи често се „объркват“. Електрониката се опитва да коригира поведението на колата по математически модели, които не винаги съответстват на хаотичната реалност на хлъзгавия път, което може да направи автомобила практически неуправляем в наглед безобидни маневри.

Още по-тревожен е фактът, че интелигентният софтуер често ограничава правото на човешка намеса. В критична ситуация, когато опитният шофьор би могъл да овладее поднасянето с прецизна работа с волана или газта, електронните „бавачки“ могат да блокират тези действия, оставяйки човека зад волана в ролята на безпомощен зрител. Опасността се засилва и от чисто физически фактори – обледяването на сензори, лидари и камери. Достатъчно е малко мокър сняг да покрие датчика за дистанция, за да може колата или да изключи всички системи за сигурност, или да премине в авариен режим, драстично ограничавайки мощността на двигателя в най-неподходящия момент.

Докато индустрията се стреми към пълна автономност, случаи като внезапното и неадекватно активиране на функциите за безопасност при Tesla Model X напомнят, че технологията все още е уязвима. В суровите зимни условия „по-простите“ механични автомобили, които разчитат на директната връзка между човека и пътя, парадоксално се оказват по-предвидими и сигурни. Преди да се доверите напълно на изкуствения интелект в колата си тази зима, уверете се, че датчиците са чисти, а вие – готови да поемете контрола във всеки един момент.