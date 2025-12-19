Новини
Технологии »
Apple може да върне дизайн на BlackBerry в новия си смартфон

19 Декември, 2025 17:24 372 0

Слуховете за iPhone Fold се увеличават

Apple може да върне дизайн на BlackBerry в новия си смартфон - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Дизайнерските екипи на Apple се готвят да разбият стандартния мобилен силует с предстоящото пускане на пазара на своя първи сгъваем флагман през 2026 година. Докато автомобилният свят в момента е зает с последните доставки за празниците през 2025 година, изтекли нови технически чертежи и CAD рендери, предполагат смело отклонение от „високия и тесен” дизайн, който определя индустрията на смартфоните от почти десетилетие. Вместо да следва вертикалната позиция, предпочитана от настоящите производствени модели, това ново шаси залага на по-широк профил, който напомня на емблематичните пропорции на класическия BlackBerry Passport. Когато корпусът е затворен, устройството е с компактни размери 120,6 мм височина и 83,8 мм ширина, с обща дебелина 9,6 мм, което създава забележимо по-голяма площ в ширина отколкото при който и да е от съвременните му конкуренти.

В сравнение с основните конкуренти в сегмента на сгъваемите устройства, контрастът в стила е огромен. Докато най-новите сгъваеми устройства на Samsung и Google обикновено се стремят към традиционен вид на смартфон, когато „вратите“ са затворени, и се разгръщат в почти квадратни дисплеи, моделът на Apple напълно игнорира статуквото 20:9. Изглежда, че той си извоюва собствена ниша. Отдалечавайки се от тесните пропорции на стандартните несгъваеми модели, Apple изглежда залага на форма, която благоприятства ергономичната ширина за по-стабилно и потапящо зрително преживяване.

Докато потребителите в момента разпаковат най-добрите джаджи за тази година, индустрията вече гледа напред към моделната 2026 година, когато този сгъваем флагман се очаква да бъде най-желаният подарък под елхата. Тази промяна в дизайнерската философия подсказва, че до следващаата Коледа стандартът за мобилна техника ще еволюира в нещо по-широко, по-тънко и далеч по-амбициозно от вертикалните модели от миналото.


