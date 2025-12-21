Новини
Захарова: Ако Европа не се осъзнае, скоро ще остане и без празници - Берлин едва спаси Коледа

21 Декември, 2025 10:15, обновена 21 Декември, 2025 10:28

Промените, които Киев и Европа правят в мирния план за Украйна, забавят постигането на споразумение, посочи съветникът на руския президент Юрий Ушаков

Захарова: Ако Европа не се осъзнае, скоро ще остане и без празници - Берлин едва спаси Коледа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова посъветва Европа да се осъзнае и да спре да се самоунищожава, в противен случай, поради безразсъдната си подкрепа за Киев и отказа си от руски енергийни доставки, европейците ще останат дори без празници.

Дипломатът коментира съобщения, че в резултат на политическото решение на Брюксел и няколко европейски столици да се откажат от енергийните доставки от Русия и да приемат мерки за строги икономии, както и да отменят празнични събития и традиционни илюминации, Берлин „е поставил под въпрос празненството на Нова година на Бранденбургската врата - събитие на открито с музика на живо и фойерверки, което привлича хора от цяла Европа“.

„Стана известно също, че може би за първи път от десетилетия берлинските законодатели напълно ще отменят коледните илюминации на Курфюрстендам, една от най-големите улици на Берлин, поради опасения за разходите“, добави тя.

„Можеха ли германците да си представят само преди няколко години, че безумната политика на ЕС Брюксел и водещите европейски столици да подкрепят режима в Киев и да отхвърлят надеждни руски енергийни доставки ще доведе декемврийските празници до ръба на колапса?“, написа Захарова в своя

Междувременно официалният говорител на руското външно министерство отбеляза, че само благодарение на желанието и обединените усилия на обикновените граждани и отговорната бизнес общност празникът ще се състои, в противен случай „германската столица щеше да остане в непрогледен мрак в края на декември“.

„За тържеството на Бранденбургската врата беше намерен и платен нов изпълнител със съвместни усилия, а дори пенсионери дадоха пари за крушки за Курфюрстендам. Изглежда, че средствата все още се събират – Коледа ще се случи“, добави Захарова.

„Фактът, че имаха достатъчно за Коледа, ми дава надежда. Дай Боже, ще се осъзнаят и ще спрат да се самоунищожават“, заключи дипломатът.

Промените, които Киев и Европа правят в мирния план за Украйна, забавят постигането на споразумение, посочи помощникът на руския президент Юрий Ушаков.

„Повече от уверен съм, че разпоредбите, които европейците се опитват да въведат, със сигурност не подобряват перспективите за постигане на дългосрочен мир“, каза той пред репортери.

Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев води разговори с американските си партньори и ще докладва за резултатите от тях след приключването им, заяви съветника на руския президент.

„Дмитриев се среща с няколко колеги в Маями. Той ще се върне в Москва, ще докладва и след това ще обсъдим какво да правим по-нататък“, каза той.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 45 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Болен мозък

    48 81 Отговор
    Ракети падат в Русия, не в Европа.Европа си празнува, за Русия не знам.

    Коментиран от #57, #60, #64, #73

    10:30 21.12.2025

  • 2 си дзън

    49 68 Отговор
    Ако Европа не се осъзнае да изгони всички руснаци, вярно ще остане без празници

    10:32 21.12.2025

  • 3 Типично

    42 26 Отговор
    за останалите в миналия век - да плашат !

    10:32 21.12.2025

  • 4 Ало, Знахарова

    33 43 Отговор
    Ще дойдеш ли на новогодишното парти на Красний площад? Чух че Тату щели да пеят. И Азис.

    Коментиран от #50, #53

    10:32 21.12.2025

  • 5 Джамахилия

    33 16 Отговор
    Европейска.мулти

    10:32 21.12.2025

  • 6 Даааа

    24 26 Отговор
    Наздраве Марче....за много години и да илядиш... 🤣

    10:32 21.12.2025

  • 7 Вчера западни медии

    70 19 Отговор
    обявиха, че в много европейски столици няма да има коледни празници. Спират ги ? Що ли ги е страх от мюсюлманските си гости, поканени от баба Меркелица Абе тези гости толкова ли мразят домакините си. Що ли ги мразят????

    Коментиран от #9, #10, #18, #158

    10:33 21.12.2025

  • 8 Няма

    54 22 Отговор
    Как! Навсякъде в ЕС са подготвили поколения от паветници, които са новият комсомол на Урсулианците! Характеристики:
    - необразовани
    - нахални
    - безпардонни
    - умствено ограничени
    - некадърни
    - мързеливи
    - вряскащи
    - искащи

    10:33 21.12.2025

  • 9 Щото са мнооого

    26 4 Отговор

    До коментар #7 от "Вчера западни медии":

    убави.🤣😂🤣😂

    10:34 21.12.2025

  • 10 мада

    35 43 Отговор

    До коментар #7 от "Вчера западни медии":

    От колко години няма коледен купон на Червения площад? От какво ги е страх руснаците?

    Коментиран от #21, #59, #71

    10:34 21.12.2025

  • 11 БОЛШЕВИК

    41 24 Отговор
    ЕС е едно фалирало сборище и тия къде имат властови позиции в това сборище са го закъсалия яко и си мислят, че войната ще ги спаси и ще им нулира престъпленията и кражбите!

    10:34 21.12.2025

  • 12 Ха ха ха

    30 34 Отговор
    Перхидролката пак се е напила и надрусала

    10:34 21.12.2025

  • 13 Kaлпазанин

    47 21 Отговор
    Коя Европа Захарова ,?????? Оная медийната помийна яма на макарон мерц Туск Урсула или Калас .или народната ,Брюксел вече пламна а медиите дори не го споменават ,всеки народ си заслужава ,жалко че не можем дори да разберем как тези са там и как са избирани

    10:34 21.12.2025

  • 14 Явно

    41 25 Отговор
    на руснаците изобщо не им е зле в Германия и се чувстват отлично , щом 2,5 милиона живеят там , както и Путиновата дъщеря със семейството си.

    Коментиран от #38, #81

    10:35 21.12.2025

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    29 24 Отговор
    ко стаа. копеи? взехте ли Купянск?

    Коментиран от #22, #47

    10:35 21.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Фен

    24 11 Отговор
    А нас ни зашиха за клуба на фалиралите богати...

    10:36 21.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Болен мозък

    29 15 Отговор
    Ние В БГ разпънахме шатрите, въртим чеверметата, пием руйно вино, веселим се Коледно. За Русия незнам.

    Коментиран от #39

    10:36 21.12.2025

  • 21 Ами

    24 14 Отговор

    До коментар #10 от "мада":

    Всяка година има. И то грандиоьюзен. Ти от ваше село май не си излизал. Гледай поне в нета и се кефи. Такава красота никъде няма да видиш.

    Коментиран от #30, #33, #48

    10:37 21.12.2025

  • 22 Копей

    21 16 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Вече пети път го превземаме;)))

    10:37 21.12.2025

  • 23 Е на тва е

    26 29 Отговор
    Маша, това си е борба на изтощение. Едва ли Европа ще се изтощи по бързо с подкрепата си за Украина, но 100% СССР върви към приключване с диктаторският режим. Въпрос на време е самите руснаци да си го свалят. Ще бъде с кръв защото докопалите се до парите и властта комунисти само с кръв ще отстъпят.

    10:37 21.12.2025

  • 24 Дориана

    23 15 Отговор
    Много, ясно, Европа сама се самоунищожи и сама провокира и притегля войната към своите територии и своите граждани. Лидерите и трябва да понесат отговорността за нейното предстоящо унищожение.

    10:38 21.12.2025

  • 25 Божкееее

    13 13 Отговор
    Прибирай си вересиите.

    10:38 21.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хахахаха

    18 23 Отговор
    Стига с тези руски енергийни доставки бе ейййй. Газта сега е с по-ниска цена от преди 2022 година.

    Коментиран от #36

    10:38 21.12.2025

  • 28 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    32 16 Отговор
    Истина е, Рождеството е под забрана -Европа се отказва от християнството заради мигрантите

    В Белгия мигранти откъснали главата на статуя на младенеца Христос. На местните изобщо им забраняват да празнуват Рождество. В страната се провеждат акции с палестински знамена и искания „да не се налагат“ на местните християнските традиции.

    В Германия е същата история. На коледните базари мигранти ритат елхи, събарят ги на земята, късат гирлянди и изхвърлят украшенията и отмениха думата „Рождество“. Всичко това - за удобство на нехристияните, които живеят в тези страни и не само че не възнамеряват да приемат местната култура, но и се възмущават от чуждите традиции.

    Коментиран от #34, #75

    10:38 21.12.2025

  • 29 Захарова, Захарова

    17 20 Отговор
    На здорове....за теб Коледа е всеки ден.

    10:38 21.12.2025

  • 30 Уточнение

    10 14 Отговор

    До коментар #21 от "Ами":

    Не става въпрос за военен парад :)))

    10:39 21.12.2025

  • 31 Много водка

    16 14 Отговор
    Много бело.

    10:39 21.12.2025

  • 32 Добър знак☝️

    25 18 Отговор
    Скимтят и квичат кремълските болонки...

    10:39 21.12.2025

  • 33 има има

    9 17 Отговор

    До коментар #21 от "Ами":

    Миналата година кой пя на купона на красний площад? А по-миналата?

    10:40 21.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Наздравееее, Машааа...

    17 15 Отговор
    Тая явно е вече и ма други, различни от пдеколон субстанции. Душевноболните крепостяни се множат като хлебарките.

    10:41 21.12.2025

  • 36 хе хе

    18 19 Отговор

    До коментар #27 от "Хахахаха":

    НИКОГА Газпром не е доставял повече от 33% от газта потребявана в Европа. НИКОГА. Затова и Европа НЕ замръзна, както ни плашеха руснаците.

    10:41 21.12.2025

  • 37 Zaхарова

    13 11 Отговор

    До коментар #26 от "С продажните урсули":

    Брау бе гуведо!Как само се сети да го напишеш!200 рубли към надника от мен.

    Коментиран от #40

    10:42 21.12.2025

  • 38 Хахахаха

    20 11 Отговор

    До коментар #14 от "Явно":

    Лошия запад е само по руската теуевизия за руските селяни! За децата на руския елит, изобщо не е лош запада.

    10:42 21.12.2025

  • 39 Ти пък

    13 5 Отговор

    До коментар #20 от "Болен мозък":

    За тях всеки ден е празник. Затова пият водка всеки ден.

    Коментиран от #42

    10:42 21.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 руснаците пият

    17 10 Отговор

    До коментар #39 от "Ти пък":

    за да се напият и поне за момент да забравят кoчината в която са принудени да живеят.

    10:44 21.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 От Брюксел

    8 5 Отговор

    До коментар #26 от "С продажните урсули":

    Чудя се под тези руини в кой бар да пия бира :)

    Коментиран от #52

    10:44 21.12.2025

  • 45 гръмовержецът

    11 9 Отговор
    Не само без празници , ами и без армии могат да останат тъ...те еврог....ейци !

    Коментиран от #51

    10:44 21.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 они

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    только за щеку берут

    10:46 21.12.2025

  • 48 ГРАНДИОЬЮЗЕН

    4 11 Отговор

    До коментар #21 от "Ами":

    Айде да ми я обесниш тая дума ? Щото в българския няма такава , честно. Нещо без аналог ще да е ..

    10:46 21.12.2025

  • 49 И това е

    12 8 Отговор
    пропаганда. Война е все пак. Кога да напсуваш врага, ако не преди празник. Като всяка прапаганда и тази е лъжлива, нечистоплътна, уязвяваща. Насочена е към първосигнално мислещите. В ЕС няма ток, няма газ, няма бензин, няма празници радост. Тия неща ги има само на изток. Човек трябва вижда да мисли, не само да гледа и чува.

    10:46 21.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Аааааа нема,нема.

    11 11 Отговор

    До коментар #45 от "гръмовержецът":

    Засега путлеровата армия намалява.Резко!

    Коментиран от #55

    10:46 21.12.2025

  • 52 Помогни

    11 10 Отговор

    До коментар #44 от "От Брюксел":

    първо да се разчисти Брюксел от руините които почнаха да стават ежедневие от продажните урсули. За жалост все по често в цяла Европа.

    10:46 21.12.2025

  • 53 Щяло

    9 7 Отговор

    До коментар #4 от "Ало, Знахарова":

    да има включване, и на пycu райът, ама понеже е отдалечено, райът-а може да е малко приглушен, ама пycuто ще се чува добре.

    10:48 21.12.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 селски ,

    13 9 Отговор

    До коментар #51 от "Аааааа нема,нема.":

    1000 към 26 за руснаците , кой намалява рязко според теб ?! Няма да го разбереш по понятни за медицината причини !

    Коментиран от #62

    10:48 21.12.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Явно скоро не си виждал кадри

    7 11 Отговор

    До коментар #1 от "Болен мозък":

    от Русия. Още миналата година при посещение на коледен пазар в Краков Полша, им видях икономиките. Без светлини на коледния, пазар, без концерти, само тъмница и никакво настроение. Тази година в Крайова, бе направо върха.

    10:49 21.12.2025

  • 58 Айде

    9 9 Отговор
    Купи си водка, докато има!

    Коментиран от #129

    10:49 21.12.2025

  • 59 В Русия(и не само там)

    14 4 Отговор

    До коментар #10 от "мада":

    Коледа се отбелязва на 7-ми януари( според Юлианския календар).Празнуват Нова година, а Рождество Христово отбелязват с тържествено богослужение и е основно семеен празник.

    10:49 21.12.2025

  • 60 Като гледам украси те на руските

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "Болен мозък":

    градове и светлините които ги заливат, все ми е на ума, че в западнала Geyrопа е по-добре.

    Коментиран от #80

    10:50 21.12.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Мартин

    6 5 Отговор

    До коментар #55 от "селски ,":

    Бавният,как е съотношението с генералите?От там нататък смятай...Ако си учил математика.

    10:52 21.12.2025

  • 63 Пучя Въшката

    5 11 Отговор
    Щял лично да присъства
    В Освободения ПУТЯНСК.

    Заедно със Герасимов
    Щели да направят пряка връзка от
    ПУТЯНСК.
    Да докажат че не само Зеленски
    Може да бъде на фронтовата линия

    10:52 21.12.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Брюксел е в руини

    10 5 Отговор

    До коментар #64 от "Кво празнува бе,":

    Като след война.

    10:54 21.12.2025

  • 66 Хаха

    8 10 Отговор
    Илюминациите ще са над Кремъл.

    10:54 21.12.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Владимир Ленин ще пребъде - ВАНГА

    8 12 Отговор
    Захарова се чувства гузна. И? - ЗАЩО БИЕТЕ НЕГРИТЕ?!! Путин започна войната. Дори руски генерали анализират МУСЕЦ преди войната, че Путин нахлува защото иска да си вдигне рейтинга. Путин искаше меднага да се договори изтегли. Но Западът не се плаши, та те искат ядрена война и братоубийство в Източна Европа. Винаги мисля, за Путин, че работата му е опиум за Русия за да не се събуди държавата и народът, и да се излекуват от туморът на кпсс-кгб-плутокрацията крадлива. И Русия да загине. .......... Защо мислите, че Пеевски владее Борисов, вие интелигентни ли сте? Банкерът Морган е против конкуренцията, той е за договарянето. Борисов си гарантира - че няма да има нова сглобка, а и да накаже Кирчо и Кокорчо за несъстоялата се ротация, с гласовете на Пеевски. Фирмите от кръгът, плачат за държавни договори и субсидии. Така Бойко изхвърли Реформаторският блок, и 2017г. взе за подкрепа ПАТРИОТИТЕ. Тръмп се договаря с Путин, срещу БРИКС. И Венецуела и Куба и Турция, ..., не, че са приятели, или Путин изнудва Тръмп. Тръмп и САЩ за пореден път правят договор с индианци.

    10:55 21.12.2025

  • 70 Лъжат на едро блатните

    10 13 Отговор
    Преди 3 години Знахарова и Путин ни плашеха със 300 долара за барел нефт, за да падне сега на 30.
    Приключи рекета и ограбването на ЕС от Кремъл.

    10:55 21.12.2025

  • 71 Ти си извън

    12 6 Отговор

    До коментар #10 от "мада":

    галактиката и пишеш простотии и лъжи. От края на ноември червения площад е превърнат в ледена парзалка и новогодишен пазар, ама ти като не се интересуваш за това и само лъжи и простотии пишеш

    10:56 21.12.2025

  • 72 Цвете

    8 14 Отговор
    КОЯ СИ ТИ ДА ЗАПЛАШВАШ ЕВРОПА? ДУМИТЕ СА ИЗЛИШНИ, ЧОВЕК ДА ОПРЕДЕЛИ ПОВЕДЕНИЕТО ВИ. ДУМАТА ДИПЛОМАЦИЯ ВИ ЛИПСВА ОТ 80 ГОДИНИ. САМО КОРУПЦИЯ И НАТИСК ОТ ТВОИТЕ " ШЕФОВЕ ".КОЛКО НАРОД " ПОЛЕТЯ " В НЕБИТИЕТО.? УЧЕТЕ СЕ НА ЧЕСТНОСТ И ДИПЛОМАТИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ.

    Коментиран от #76

    10:56 21.12.2025

  • 73 Да де

    6 12 Отговор

    До коментар #1 от "Болен мозък":

    Те Руснаците
    Така се радват на Украинските Дронове
    Че ги вземат
    За Новогодишна Заря .

    Хахахаха хахахаха хахахаха хахахаха

    10:57 21.12.2025

  • 74 Как

    5 12 Отговор
    да я стиге човек вашата украса. Утре като грейне пак някоя рафинерия, някой танкер. Безценно.

    10:57 21.12.2025

  • 75 Как точно

    6 9 Отговор

    До коментар #28 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":

    ги измисляте тия ? То бива абсурди , ама чак пък толкоз . Забрави да кажеш , че в същото време дядо Коледа / Мраз се лющи водка с Путин по средата на Червения площад . Около тях кръшно хоро вият Снежанка и джуджетата. Елените доволно похапват сено , нахвърляно върху незапалилата Армата

    10:57 21.12.2025

  • 76 Прочети пак

    10 5 Отговор

    До коментар #72 от "Цвете":

    да не драскаш глупости като всеки глупак (евроатлантик)

    10:57 21.12.2025

  • 77 Цвете

    5 13 Отговор
    КОЯ СИ ТИ ДА ЗАПЛАШВАШ ЕВРОПА? ДУМИТЕ СА ИЗЛИШНИ, ЧОВЕК ДА ОПРЕДЕЛИ ПОВЕДЕНИЕТО ВИ. ДУМАТА ДИПЛОМАЦИЯ ВИ ЛИПСВА ОТ 80 ГОДИНИ. САМО КОРУПЦИЯ И НАТИСК ОТ ТВОИТЕ " ШЕФОВЕ ".КОЛКО НАРОД " ПОЛЕТЯ " В НЕБИТИЕТО.? УЧЕТЕ СЕ НА ЧЕСТНОСТ И ДИПЛОМАТИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ.

    10:57 21.12.2025

  • 78 Факт

    10 6 Отговор
    Умна, красива и работлива!

    10:57 21.12.2025

  • 79 Стенли

    15 5 Отговор
    Не е лъжа както е тръгнало официален празник ще стане Байрям и официално в Лондон англичаните са малцинство то затова и кметът им е такъв и нищо добро не очаква ЕС с такива управници начело

    Коментиран от #87

    10:58 21.12.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Точен

    11 8 Отговор

    До коментар #14 от "Явно":

    И двете дъщери на Путин живеят и работят в Москва - едната, в научен институт, а другата - в ИТ фирма. Въпросът ми е вашите деца, ако ги имате, демокрацията изгони ли ги от България, или ги остави тук да работят за западни фирми-крадци?

    Коментиран от #86, #128

    10:58 21.12.2025

  • 82 Ко викаш Маро?

    8 5 Отговор
    Този път Европа няма да замръзне.Дамо малко по Коледа нещо си🤣🤣🤣🤣

    10:59 21.12.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Както винага

    12 7 Отговор
    Захарова цели право в десетката. Европа си заминава. Продажните урсули я унищожиха. Брюксел в руини. Това чака и станалите европейски градове с политиката на пропаганда, лъжи и агресивна риторика срещу Русия.

    Коментиран от #88, #90

    11:01 21.12.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Хахахаха

    6 9 Отговор

    До коментар #79 от "Стенли":

    А в раша как е? Знаеш ли колко са мюсюлманите и, че по мюсюлманските празници в Москва се затварят улици за молитва?

    Коментиран от #103

    11:02 21.12.2025

  • 88 Я пъ тоа

    5 10 Отговор

    До коментар #84 от "Както винага":

    Май Русия я БОМБЯТ. Иначе в Брюксел си тече коледният купон.

    Коментиран от #92, #104

    11:03 21.12.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Кажи честно

    3 5 Отговор

    До коментар #84 от "Както винага":

    Чувстваш ли се опростачена 😂😂😂

    Коментиран от #94

    11:03 21.12.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Няма край руската злоба и безсилие

    8 7 Отговор
    Няма.

    11:05 21.12.2025

  • 94 Предполагам да

    6 3 Отговор

    До коментар #90 от "Кажи честно":

    Щом демонстрираш оопростачването на запада на фона на унищожението му. Брюксел в руини.

    11:06 21.12.2025

  • 95 Марш по кофите ти казах!

    2 4 Отговор

    До коментар #92 от "Там пишеше":

    Марш!

    Коментиран от #100

    11:07 21.12.2025

  • 96 Я пъ тоа

    3 6 Отговор

    До коментар #92 от "Там пишеше":

    Ракети падат в Русия...в Брюксел е тихо и мирно, ама кой да знае.

    Коментиран от #102, #109

    11:07 21.12.2025

  • 97 Немчо

    6 2 Отговор
    Няма празници, немците са, за да бъхтят и да дават на Украйна. Това е смисълът на жалкия им живот.

    Коментиран от #99

    11:08 21.12.2025

  • 98 Слава алкохолу

    3 4 Отговор
    Слава, слава.

    11:08 21.12.2025

  • 99 Русчо

    3 6 Отговор

    До коментар #97 от "Немчо":

    И ние бъхтим, за кефа на Путин.

    11:09 21.12.2025

  • 100 Рови

    6 2 Отговор

    До коментар #95 от "Марш по кофите ти казах!":

    че продажните урсули няма до по добро да те докарат. 😄

    11:10 21.12.2025

  • 101 Захарова, Захарова

    5 6 Отговор
    За изтрезняване препоръчвам зелев сок....

    Коментиран от #132

    11:10 21.12.2025

  • 102 Там пишеше

    5 3 Отговор

    До коментар #96 от "Я пъ тоа":

    Както винаги, Захарова цели право в десетката. Европа си заминава. Продажните урсули я унищожиха. Брюксел в руини. Това чака и останалите европейски градове с политиката на пропаганда, лъжи и агресивна риторика срещу Русия.

    11:11 21.12.2025

  • 103 Стенли

    3 3 Отговор

    До коментар #87 от "Хахахаха":

    Те може и да ги затварят но там повечето мюсюлмани казват нашата родина Русия и говорят на руски и руските християнски традиции докато в така наречената Западна Европа повечето са капсуловани общности които нито искат да учат език нито да спазват законите на страната в която се намират

    Коментиран от #105, #119

    11:11 21.12.2025

  • 104 Стенли

    3 1 Отговор

    До коментар #88 от "Я пъ тоа":

    Абе май като гледам репортажите други работи текат че дори и пръскат

    11:13 21.12.2025

  • 105 доктор

    5 3 Отговор

    До коментар #103 от "Стенли":

    Руска нация няма.Руско християнство няма.

    11:14 21.12.2025

  • 106 Болен мозък

    4 4 Отговор
    Захарова, от Брюксел ша ти пратят коледни подаръци. Бял АТАКАМ,С гарниран с Розово фламинго.

    11:15 21.12.2025

  • 107 Хах

    3 2 Отговор
    Таз дали не ѝ се пие а?Чак и ѝ се реве.

    11:16 21.12.2025

  • 108 Слава алкохолу

    3 3 Отговор
    В русия давали по бутилка водка за Коледа, като тринайста заплата.

    Коментиран от #114

    11:17 21.12.2025

  • 109 Стенли

    5 1 Отговор

    До коментар #96 от "Я пъ тоа":

    Чак тихо и мирно не е всички гледахме всички фермери се надигнаха от целия така наречения ЕС и Урсула и компания доста им припари май следващия път ще има яко тричане на тези управници начело на този така наречен ЕС

    Коментиран от #112

    11:18 21.12.2025

  • 110 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    4 3 Отговор
    Тая пача вчера разправяше как в ЕС нямало ток за Коледните празници.. в същото време руснаци, живеещи в различни градове изпратиха кадри от фееричното осветление.. А тази като е толкова загрижена за Берлин, защо не повтори ,както се заканваха, че да оправи нещата..

    Коментиран от #113

    11:18 21.12.2025

  • 111 Маша от

    3 2 Отговор
    Папуа Нова Гвинея

    11:18 21.12.2025

  • 112 Аааахахахахаааа 🤣🤣🤣

    3 5 Отговор

    До коментар #109 от "Стенли":

    Какво ли би стнало, ако руски фермери се появят с Беларусите на Красния площад и подпалят елхата.. сигурно щяха да изкарат Кантемировската дивизия..ааа.. забравих, че нея вече я няма, украинчетат и видяха сметката.

    Коментиран от #115

    11:21 21.12.2025

  • 113 Пропагандата

    1 1 Отговор

    До коментар #110 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #116

    11:21 21.12.2025

  • 114 Стенли

    4 3 Отговор

    До коментар #108 от "Слава алкохолу":

    А пък за киевската хунта по едно бело само че не сняг и по една златна тоалетна с нашите пари абе какво ни пука какво са деветдесет милярда евро помощ за Украйна 🤑

    11:21 21.12.2025

  • 115 Брюксел в руини

    4 4 Отговор

    До коментар #112 от "Аааахахахахаааа 🤣🤣🤣":

    Дело на продажните урсули. Това чака и други европейски градове.

    11:22 21.12.2025

  • 116 Марш по кофите ти казах!

    0 2 Отговор

    До коментар #113 от "Пропагандата":

    Марш!

    Коментиран от #117

    11:23 21.12.2025

  • 117 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "Марш по кофите ти казах!":

    винаги се цели в глупака.

    11:24 21.12.2025

  • 118 От тази

    2 5 Отговор
    руска пияница само лъжи! Пак плаши гаргите!

    11:25 21.12.2025

  • 119 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    4 1 Отговор

    До коментар #103 от "Стенли":

    А кои са им християнските традиции, че като гледам- Президента им парясан, седна камара ко..лелета е нацвъкал, бройката им не знае.. че като гледам Лавров, грусний лошадь как влачи навсякъде със себе си едн атретокласна субражетка, Светлана Полякова.. още примери искаш ли.. На времето Сталин не искаше да размени лейтенант за Фелдмаршал, а на егашните децата им воюват из джакузитата на Дубай И Тайланд, а на беднорията умират на фронта и дори обезщетенията им не изплащат.. та.. за какви християнски добродетели ми говориш па ти бе.

    Коментиран от #121

    11:27 21.12.2025

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Гледай Европа

    1 4 Отговор

    До коментар #119 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Продажните урсули докара Брюксел до руини.

    Коментиран от #122, #130, #148

    11:28 21.12.2025

  • 122 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    2 2 Отговор

    До коментар #121 от "Гледай Европа":

    🤣🤣....спокойно, успокой топката.. Ти по-добре ми кажи колко европейци ше умрат от голод и холод.. В момента газта на европейския пазар е по-евтина от газта в Русия..

    Коментиран от #124

    11:31 21.12.2025

  • 123 пламен

    3 1 Отговор
    Загрижила се за европейските столици.,. а защо драпат за визи за европейските столици

    11:31 21.12.2025

  • 124 Безродниците не им пука

    1 5 Отговор

    До коментар #122 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    но на нас европейците ни пука, че продажните урсули унищожават ЕС. Брюксел в руини. Тази съдба очаква и други градове с политика на лъжи, пропаганда срещу Русия, за ограбване и унищожението на Европа.

    Коментиран от #126, #133

    11:33 21.12.2025

  • 125 хе хе

    3 1 Отговор
    По същия начин едино време СССР ни облъчваше и чакахме всеки момент гадния шовинистичен империалистически Запад за колабир и да даде фира. Е, спомина се СССР. Безславно.

    11:33 21.12.2025

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 коко

    2 2 Отговор
    Миленчо, да не си влюбен в Маша?Имаш вкус,корава булка!

    11:34 21.12.2025

  • 128 Ако

    3 0 Отговор

    До коментар #81 от "Точен":

    не са дъщери на путин, ко ша работят.

    11:34 21.12.2025

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    3 2 Отговор

    До коментар #121 от "Гледай Европа":

    Абе като гледам как рашките точат сълзи и сополи, че ЕС не давал вече визи..май-май..а..?А не виждам някой русофил да гори от желание да иде в матушката .. та волно д а се надиша...

    Коментиран от #134

    11:35 21.12.2025

  • 131 Такъв

    1 3 Отговор

    До коментар #126 от "какъв европеец":

    на който му пука, че продажните урсули унищожават Европа и докараха Брюксел до руини! Гадно! Нали?

    Коментиран от #136

    11:35 21.12.2025

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Да питам 🤣🤣🤣

    2 1 Отговор

    До коментар #124 от "Безродниците не им пука":

    Ти..европеец..стига бе.. Омрех от смех...

    Коментиран от #135

    11:36 21.12.2025

  • 134 Там пишеше

    1 3 Отговор

    До коментар #130 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Безродниците не им пука за Европа, но на нас европейците ни пука, че продажните урсули унищожават ЕС. Брюксел в руини. Тази съдба очаква и други градове с политика на лъжи, пропаганда срещу Русия, за ограбване и унищожението на Европа.

    Коментиран от #138

    11:36 21.12.2025

  • 135 Факт, не си

    1 2 Отговор

    До коментар #133 от "Да питам 🤣🤣🤣":

    Затова ти е радостно, че продажните урсули унищожават Европа и Брюксел е в руини!

    11:37 21.12.2025

  • 136 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #131 от "Такъв":

    🤣🤣 наакана копейка няма как да е европеец.. аксиома! ..знаеш ли какво е аксиома..едва ли?

    Коментиран от #139

    11:38 21.12.2025

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #134 от "Там пишеше":

    Айде, чао. Весели празници и да ти е Честито € от 1 януари. Па Европата не я мисли толкоз, рЕви за Рашата, че кот се е задало..

    Коментиран от #140

    11:40 21.12.2025

  • 139 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #136 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Копейката е руска монета, а не европейска! Та пои въпроса, само на безродник не му пука, че продажните урсули унищожават Европа и Брюксел е в руини.

    11:42 21.12.2025

  • 140 Там пишеше

    0 2 Отговор

    До коментар #138 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Безродниците не им пука за Европа, но на нас европейците ни пука, че продажните урсули унищожават ЕС. Брюксел в руини. Тази съдба очаква и други градове с политика на лъжи, пропаганда срещу Русия, за ограбване и унищожението на Европа.

    11:43 21.12.2025

  • 141 хе хе

    3 1 Отговор
    По същия начин едино време СССР ни облъчваше и чакахме всеки момент гадния шовинистичен империалистически Капитализъм да колабира и да даде фира. Е, спомина се СССР. Безславно.

    11:44 21.12.2025

  • 142 две добри новини

    3 1 Отговор
    Еврото идва.
    Възраждане си отива!

    Коментиран от #143

    11:45 21.12.2025

  • 143 Фактите показват

    1 3 Отговор

    До коментар #142 от "две добри новини":

    че Европа си отива с продажните урсули. За вас безродниците това е добре, за нас европейците не е.

    Коментиран от #145

    11:46 21.12.2025

  • 144 оня с коня

    3 0 Отговор
    ОТНОВО Матушка Рус се е загрижила НЕПОТРЕБНО за Европа- ама тя напира!:)

    11:46 21.12.2025

  • 145 хубаво де

    0 0 Отговор

    До коментар #143 от "Фактите показват":

    Вместо да ривеш, отварай шампанското.

    Коментиран от #146

    11:48 21.12.2025

  • 146 Унищожението на Европа

    0 3 Отговор

    До коментар #145 от "хубаво де":

    от продажните урсули е радост за вас безродниците, а не за нас европейците.

    Коментиран от #147

    11:50 21.12.2025

  • 147 хубаво де

    0 0 Отговор

    До коментар #146 от "Унищожението на Европа":

    Отварай шампанското че ожаднях.

    Коментиран от #149

    11:58 21.12.2025

  • 148 Къде ги видя

    2 0 Отговор

    До коментар #121 от "Гледай Европа":

    тия руини ? Ама точно ми кажи

    Коментиран от #150

    11:58 21.12.2025

  • 149 Там пишеше

    0 2 Отговор

    До коментар #147 от "хубаво де":

    Унищожението на Европа от продажните урсули е радост за вас безродниците, а не за нас европейците.

    Коментиран от #151

    12:01 21.12.2025

  • 150 Брюксел в руини

    0 2 Отговор

    До коментар #148 от "Къде ги видя":

    Площад Люксембург е по зле от бомбардировка.

    Коментиран от #159

    12:01 21.12.2025

  • 151 лошото колега

    0 0 Отговор

    До коментар #149 от "Там пишеше":

    Лошотото е, че след нова година и на тебе тетя ще ти плаща в ерацими. А си некадърен, ама си най-доброто, което роспосоля може да си позволи за тези денгами.

    Коментиран от #154

    12:06 21.12.2025

  • 152 хе хе

    1 0 Отговор
    По същия начин едино време СССР ни облъчваше и чакахме всеки момент гадния шовинистичен империалистически Капитализъм да колабира и да даде фира. Е, спомина се СССР. Безславно.

    12:07 21.12.2025

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Там пишеше

    0 1 Отговор

    До коментар #151 от "лошото колега":

    Унищожението на Европа от продажните урсули е радост за вас безродниците, а не за нас европейците.

    12:12 21.12.2025

  • 155 Правилно

    0 1 Отговор

    До коментар #153 от "222":

    Агресор е САЩ, без който война в Украйна нямаше да има и нямаше да унищожава Европа, ползвайки продажните урсули и анти руска пропаганда и лъжи.

    Коментиран от #156

    12:13 21.12.2025

  • 156 ну конечно

    0 0 Отговор

    До коментар #155 от "Правилно":

    На гадния запад човек е експлоатиран от човека. У нас в РФ е точно обратното!

    Коментиран от #157

    12:14 21.12.2025

  • 157 Не запада е е гаден

    0 1 Отговор

    До коментар #156 от "ну конечно":

    а продажниците на власт, които го унищожават, ползвайки за лъжи и пропаганда срещу Русия!

    Коментиран от #161

    12:16 21.12.2025

  • 158 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Вчера западни медии":

    И друга ирония в Европа, в Германия не знам как е ако има хора които живее там и пише тук да сподели че ми е интересно. Франция всяка година превежда пари специално превод само за подаръци на децата мигрантите, плюс другите помощи .Повечето 80 или 90 процента са мюсюлмани и няма респект и уважение към нашите традиции на европейците. А на европейските деца нищо не превежда за подаръци,казвам европейчета защото това общ празник и има деца от цяла Европа християни не само фризерите. Нормално ли е ?На моите 1 евро не са подарили никога ,само август месец задължително се превежда пари за всички деца за училище. Даже не получавам като в България след 3 години на децата които се превеждат до18 г,понеже не съм в графата за помощи а не се чувствам богата ,десетките данъци и новите такива са товар само даваме на държавата за да дава пари на мигранти ,живота е скъп.

    12:18 21.12.2025

  • 159 Сега го погледнах

    1 0 Отговор

    До коментар #150 от "Брюксел в руини":

    Там си е . Нещо не успявам да видя разрухата му . Пробвай с нещо друго

    Коментиран от #160

    12:18 21.12.2025

  • 160 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #159 от "Сега го погледнах":

    Брюксел си е там, потънал в руини заради продажните урсули.

    12:21 21.12.2025

  • 161 запада си е супер

    0 0 Отговор

    До коментар #157 от "Не запада е е гаден":

    Ти с чамодана фатай влака от вокзала и заминавай за Москву.

    Коментиран от #164

    12:22 21.12.2025

  • 162 верно е

    0 0 Отговор
    Европейския съюз играе все по-значителна роя в световния ред заради продажните усрули.

    12:23 21.12.2025

  • 163 освен това

    0 0 Отговор
    И ние в България живеем все по-добре и по-добре, заради продажните урсули.

    12:24 21.12.2025

  • 164 Нали това пишеше

    0 1 Отговор

    До коментар #161 от "запада си е супер":

    Не запада е гаден, а продажните урсули които унищожават Европа, ползващи лъжи и пропаганда срещу Русия!

    Коментиран от #166

    12:25 21.12.2025

  • 165 На всичкото отгоре

    0 0 Отговор
    Щели да затварят частния билиотекарски институт в София, заради леещата се руска пропаганда срещу продажните урсули.

    12:25 21.12.2025

  • 166 тетя

    0 0 Отговор

    До коментар #164 от "Нали това пишеше":

    това няма да ти го броя!

    12:25 21.12.2025

