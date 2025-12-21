Захарова: Ако Европа не се осъзнае, скоро ще остане и без празници - Берлин едва спаси Коледа

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова посъветва Европа да се осъзнае и да спре да се самоунищожава, в противен случай, поради безразсъдната си подкрепа за Киев и отказа си от руски енергийни доставки, европейците ще останат дори без празници.
Дипломатът коментира съобщения, че в резултат на политическото решение на Брюксел и няколко европейски столици да се откажат от енергийните доставки от Русия и да приемат мерки за строги икономии, както и да отменят празнични събития и традиционни илюминации, Берлин „е поставил под въпрос празненството на Нова година на Бранденбургската врата - събитие на открито с музика на живо и фойерверки, което привлича хора от цяла Европа“.
„Стана известно също, че може би за първи път от десетилетия берлинските законодатели напълно ще отменят коледните илюминации на Курфюрстендам, една от най-големите улици на Берлин, поради опасения за разходите“, добави тя.
„Можеха ли германците да си представят само преди няколко години, че безумната политика на ЕС Брюксел и водещите европейски столици да подкрепят режима в Киев и да отхвърлят надеждни руски енергийни доставки ще доведе декемврийските празници до ръба на колапса?“, написа Захарова в своя
Междувременно официалният говорител на руското външно министерство отбеляза, че само благодарение на желанието и обединените усилия на обикновените граждани и отговорната бизнес общност празникът ще се състои, в противен случай „германската столица щеше да остане в непрогледен мрак в края на декември“.
„За тържеството на Бранденбургската врата беше намерен и платен нов изпълнител със съвместни усилия, а дори пенсионери дадоха пари за крушки за Курфюрстендам. Изглежда, че средствата все още се събират – Коледа ще се случи“, добави Захарова.
„Фактът, че имаха достатъчно за Коледа, ми дава надежда. Дай Боже, ще се осъзнаят и ще спрат да се самоунищожават“, заключи дипломатът.
Промените, които Киев и Европа правят в мирния план за Украйна, забавят постигането на споразумение, посочи помощникът на руския президент Юрий Ушаков.
„Повече от уверен съм, че разпоредбите, които европейците се опитват да въведат, със сигурност не подобряват перспективите за постигане на дългосрочен мир“, каза той пред репортери.
Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев води разговори с американските си партньори и ще докладва за резултатите от тях след приключването им, заяви съветника на руския президент.
„Дмитриев се среща с няколко колеги в Маями. Той ще се върне в Москва, ще докладва и след това ще обсъдим какво да правим по-нататък“, каза той.
1 Болен мозък
Коментиран от #57, #60, #64, #73
10:30 21.12.2025
10:32 21.12.2025
4 Ало, Знахарова
Коментиран от #50, #53
10:32 21.12.2025
5 Джамахилия
10:32 21.12.2025
6 Даааа
7 Вчера западни медии
Коментиран от #9, #10, #18, #158
10:33 21.12.2025
8 Няма
- необразовани
- нахални
- безпардонни
- некадърни
- мързеливи
- вряскащи
- искащи
10:33 21.12.2025
10:34 21.12.2025
До коментар #7 от "Вчера западни медии":От колко години няма коледен купон на Червения площад? От какво ги е страх руснаците?
Коментиран от #21, #59, #71
11 БОЛШЕВИК
10:34 21.12.2025
12 Ха ха ха
10:34 21.12.2025
13 Kaлпазанин
10:34 21.12.2025
14 Явно
10:35 21.12.2025
Коментиран від #22, #47
10:35 21.12.2025
17 Фен
10:36 21.12.2025
Коментиран от #39
10:36 21.12.2025
21 Ами
До коментар #10 от "мада":Всяка година има. И то грандиоьюзен. Ти от ваше село май не си излизал. Гледай поне в нета и се кефи. Такава красота никъде няма да видиш.
Коментиран от #30, #33, #48
10:37 21.12.2025
22 Копей
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Вече пети път го превземаме;)))
10:37 21.12.2025
23 Е на тва е
10:37 21.12.2025
24 Дориана
10:38 21.12.2025
25 Божкееее
10:38 21.12.2025
27 Хахахаха
Коментиран от #36
10:38 21.12.2025
28 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
В Германия е същата история. На коледните базари мигранти ритат елхи, събарят ги на земята, късат гирлянди и изхвърлят украшенията и отмениха думата „Рождество“. Всичко това - за удобство на нехристияните, които живеят в тези страни и не само че не възнамеряват да приемат местната култура, но и се възмущават от чуждите традиции.
Коментиран от #34, #75
10:38 21.12.2025
10:38 21.12.2025
До коментар #21 от "Ами":Не става въпрос за военен парад :)))
10:39 21.12.2025
31 Много водка
10:39 21.12.2025
32 Добър знак☝️
10:39 21.12.2025
33 има има
До коментар #21 от "Ами":Миналата година кой пя на купона на красний площад? А по-миналата?
10:40 21.12.2025
35 Наздравееее, Машааа...
10:41 21.12.2025
36 хе хе
До коментар #27 от "Хахахаха":НИКОГА Газпром не е доставял повече от 33% от газта потребявана в Европа. НИКОГА. Затова и Европа НЕ замръзна, както ни плашеха руснаците.
10:41 21.12.2025
37 Zaхарова
До коментар #26 от "С продажните урсули":Брау бе гуведо!Как само се сети да го напишеш!200 рубли към надника от мен.
Коментиран от #40
10:42 21.12.2025
38 Хахахаха
До коментар #14 от "Явно":Лошия запад е само по руската теуевизия за руските селяни! За децата на руския елит, изобщо не е лош запада.
10:42 21.12.2025
39 Ти пък
До коментар #20 от "Болен мозък":За тях всеки ден е празник. Затова пият водка всеки ден.
Коментиран от #42
10:42 21.12.2025
До коментар #39 от "Ти пък":за да се напият и поне за момент да забравят кoчината в която са принудени да живеят.
10:44 21.12.2025
44 От Брюксел
До коментар #26 от "С продажните урсули":Чудя се под тези руини в кой бар да пия бира :)
Коментиран от #52
45 гръмовержецът
Коментиран от #51
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":только за щеку берут
10:46 21.12.2025
48 ГРАНДИОЬЮЗЕН
До коментар #21 от "Ами":Айде да ми я обесниш тая дума ? Щото в българския няма такава , честно. Нещо без аналог ще да е ..
49 И това е
10:46 21.12.2025
51 Аааааа нема,нема.
До коментар #45 от "гръмовержецът":Засега путлеровата армия намалява.Резко!
Коментиран от #55
10:46 21.12.2025
52 Помогни
До коментар #44 от "От Брюксел":първо да се разчисти Брюксел от руините които почнаха да стават ежедневие от продажните урсули. За жалост все по често в цяла Европа.
10:46 21.12.2025
53 Щяло
До коментар #4 от "Ало, Знахарова":да има включване, и на пycu райът, ама понеже е отдалечено, райът-а може да е малко приглушен, ама пycuто ще се чува добре.
10:48 21.12.2025
55 селски ,
Коментиран от #62
10:48 21.12.2025
57 Явно скоро не си виждал кадри
До коментар #1 от "Болен мозък":от Русия. Още миналата година при посещение на коледен пазар в Краков Полша, им видях икономиките. Без светлини на коледния, пазар, без концерти, само тъмница и никакво настроение. Тази година в Крайова, бе направо върха.
10:49 21.12.2025
58 Айде
Коментиран от #129
10:49 21.12.2025
59 В Русия(и не само там)
До коментар #10 от "мада":Коледа се отбелязва на 7-ми януари( според Юлианския календар).Празнуват Нова година, а Рождество Христово отбелязват с тържествено богослужение и е основно семеен празник.
10:49 21.12.2025
60 Като гледам украси те на руските
До коментар #1 от "Болен мозък":градове и светлините които ги заливат, все ми е на ума, че в западнала Geyrопа е по-добре.
Коментиран от #80
10:50 21.12.2025
62 Мартин
До коментар #55 от "селски ,":Бавният,как е съотношението с генералите?От там нататък смятай...Ако си учил математика.
10:52 21.12.2025
63 Пучя Въшката
В Освободения ПУТЯНСК.
Заедно със Герасимов
Щели да направят пряка връзка от
ПУТЯНСК.
Да докажат че не само Зеленски
Може да бъде на фронтовата линия
10:52 21.12.2025
65 Брюксел е в руини
До коментар #64 от "Кво празнува бе,":Като след война.
10:54 21.12.2025
66 Хаха
10:54 21.12.2025
69 Владимир Ленин ще пребъде - ВАНГА
10:55 21.12.2025
70 Лъжат на едро блатните
Приключи рекета и ограбването на ЕС от Кремъл.
10:55 21.12.2025
71 Ти си извън
До коментар #10 от "мада":галактиката и пишеш простотии и лъжи. От края на ноември червения площад е превърнат в ледена парзалка и новогодишен пазар, ама ти като не се интересуваш за това и само лъжи и простотии пишеш
10:56 21.12.2025
72 Цвете
Коментиран от #76
10:56 21.12.2025
73 Да де
До коментар #1 от "Болен мозък":Те Руснаците
Така се радват на Украинските Дронове
Че ги вземат
За Новогодишна Заря .
Хахахаха хахахаха хахахаха хахахаха
10:57 21.12.2025
74 Как
10:57 21.12.2025
75 Как точно
До коментар #28 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":ги измисляте тия ? То бива абсурди , ама чак пък толкоз . Забрави да кажеш , че в същото време дядо Коледа / Мраз се лющи водка с Путин по средата на Червения площад . Около тях кръшно хоро вият Снежанка и джуджетата. Елените доволно похапват сено , нахвърляно върху незапалилата Армата
10:57 21.12.2025
76 Прочети пак
До коментар #72 от "Цвете":да не драскаш глупости като всеки глупак (евроатлантик)
10:57 21.12.2025
77 Цвете
10:57 21.12.2025
78 Факт
10:57 21.12.2025
79 Стенли
Коментиран от #87
10:58 21.12.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Точен
До коментар #14 от "Явно":И двете дъщери на Путин живеят и работят в Москва - едната, в научен институт, а другата - в ИТ фирма. Въпросът ми е вашите деца, ако ги имате, демокрацията изгони ли ги от България, или ги остави тук да работят за западни фирми-крадци?
Коментиран от #86, #128
10:58 21.12.2025
82 Ко викаш Маро?
10:59 21.12.2025
84 Както винага
Коментиран от #88, #90
11:01 21.12.2025
87 Хахахаха
До коментар #79 от "Стенли":А в раша как е? Знаеш ли колко са мюсюлманите и, че по мюсюлманските празници в Москва се затварят улици за молитва?
Коментиран от #103
11:02 21.12.2025
88 Я пъ тоа
До коментар #84 от "Както винага":Май Русия я БОМБЯТ. Иначе в Брюксел си тече коледният купон.
Коментиран от #92, #104
11:03 21.12.2025
90 Кажи честно
До коментар #84 от "Както винага":Чувстваш ли се опростачена 😂😂😂
Коментиран от #94
11:03 21.12.2025
93 Няма край руската злоба и безсилие
11:05 21.12.2025
94 Предполагам да
До коментар #90 от "Кажи честно":Щом демонстрираш оопростачването на запада на фона на унищожението му. Брюксел в руини.
11:06 21.12.2025
95 Марш по кофите ти казах!
До коментар #92 от "Там пишеше":Марш!
Коментиран от #100
11:07 21.12.2025
96 Я пъ тоа
До коментар #92 от "Там пишеше":Ракети падат в Русия...в Брюксел е тихо и мирно, ама кой да знае.
Коментиран от #102, #109
11:07 21.12.2025
97 Немчо
Коментиран от #99
11:08 21.12.2025
98 Слава алкохолу
11:08 21.12.2025
99 Русчо
До коментар #97 от "Немчо":И ние бъхтим, за кефа на Путин.
11:09 21.12.2025
100 Рови
До коментар #95 от "Марш по кофите ти казах!":че продажните урсули няма до по добро да те докарат. 😄
11:10 21.12.2025
101 Захарова, Захарова
Коментиран от #132
11:10 21.12.2025
102 Там пишеше
До коментар #96 от "Я пъ тоа":Както винаги, Захарова цели право в десетката. Европа си заминава. Продажните урсули я унищожиха. Брюксел в руини. Това чака и останалите европейски градове с политиката на пропаганда, лъжи и агресивна риторика срещу Русия.
11:11 21.12.2025
103 Стенли
До коментар #87 от "Хахахаха":Те може и да ги затварят но там повечето мюсюлмани казват нашата родина Русия и говорят на руски и руските християнски традиции докато в така наречената Западна Европа повечето са капсуловани общности които нито искат да учат език нито да спазват законите на страната в която се намират
Коментиран от #105, #119
11:11 21.12.2025
104 Стенли
До коментар #88 от "Я пъ тоа":Абе май като гледам репортажите други работи текат че дори и пръскат
11:13 21.12.2025
105 доктор
До коментар #103 от "Стенли":Руска нация няма.Руско християнство няма.
11:14 21.12.2025
106 Болен мозък
11:15 21.12.2025
107 Хах
11:16 21.12.2025
108 Слава алкохолу
Коментиран от #114
11:17 21.12.2025
109 Стенли
До коментар #96 от "Я пъ тоа":Чак тихо и мирно не е всички гледахме всички фермери се надигнаха от целия така наречения ЕС и Урсула и компания доста им припари май следващия път ще има яко тричане на тези управници начело на този така наречен ЕС
Коментиран от #112
11:18 21.12.2025
110 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
Коментиран от #113
11:18 21.12.2025
111 Маша от
11:18 21.12.2025
112 Аааахахахахаааа 🤣🤣🤣
До коментар #109 от "Стенли":Какво ли би стнало, ако руски фермери се появят с Беларусите на Красния площад и подпалят елхата.. сигурно щяха да изкарат Кантемировската дивизия..ааа.. забравих, че нея вече я няма, украинчетат и видяха сметката.
Коментиран от #115
11:21 21.12.2025
113 Пропагандата
До коментар #110 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":винаги има за цел глупака.
Коментиран от #116
11:21 21.12.2025
114 Стенли
До коментар #108 от "Слава алкохолу":А пък за киевската хунта по едно бело само че не сняг и по една златна тоалетна с нашите пари абе какво ни пука какво са деветдесет милярда евро помощ за Украйна 🤑
11:21 21.12.2025
115 Брюксел в руини
До коментар #112 от "Аааахахахахаааа 🤣🤣🤣":Дело на продажните урсули. Това чака и други европейски градове.
11:22 21.12.2025
116 Марш по кофите ти казах!
До коментар #113 от "Пропагандата":Марш!
Коментиран от #117
11:23 21.12.2025
117 Пропагандата
До коментар #116 от "Марш по кофите ти казах!":винаги се цели в глупака.
11:24 21.12.2025
118 От тази
11:25 21.12.2025
119 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #103 от "Стенли":А кои са им християнските традиции, че като гледам- Президента им парясан, седна камара ко..лелета е нацвъкал, бройката им не знае.. че като гледам Лавров, грусний лошадь как влачи навсякъде със себе си едн атретокласна субражетка, Светлана Полякова.. още примери искаш ли.. На времето Сталин не искаше да размени лейтенант за Фелдмаршал, а на егашните децата им воюват из джакузитата на Дубай И Тайланд, а на беднорията умират на фронта и дори обезщетенията им не изплащат.. та.. за какви християнски добродетели ми говориш па ти бе.
Коментиран от #121
11:27 21.12.2025
121 Гледай Европа
До коментар #119 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Продажните урсули докара Брюксел до руини.
Коментиран от #122, #130, #148
11:28 21.12.2025
122 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #121 от "Гледай Европа":🤣🤣....спокойно, успокой топката.. Ти по-добре ми кажи колко европейци ше умрат от голод и холод.. В момента газта на европейския пазар е по-евтина от газта в Русия..
Коментиран от #124
11:31 21.12.2025
123 пламен
11:31 21.12.2025
124 Безродниците не им пука
До коментар #122 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":но на нас европейците ни пука, че продажните урсули унищожават ЕС. Брюксел в руини. Тази съдба очаква и други градове с политика на лъжи, пропаганда срещу Русия, за ограбване и унищожението на Европа.
Коментиран от #126, #133
11:33 21.12.2025
125 хе хе
11:33 21.12.2025
127 коко
11:34 21.12.2025
128 Ако
До коментар #81 от "Точен":не са дъщери на путин, ко ша работят.
11:34 21.12.2025
130 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #121 от "Гледай Европа":Абе като гледам как рашките точат сълзи и сополи, че ЕС не давал вече визи..май-май..а..?А не виждам някой русофил да гори от желание да иде в матушката .. та волно д а се надиша...
Коментиран от #134
11:35 21.12.2025
131 Такъв
До коментар #126 от "какъв европеец":на който му пука, че продажните урсули унищожават Европа и докараха Брюксел до руини! Гадно! Нали?
Коментиран от #136
11:35 21.12.2025
133 Да питам 🤣🤣🤣
До коментар #124 от "Безродниците не им пука":Ти..европеец..стига бе.. Омрех от смех...
Коментиран от #135
11:36 21.12.2025
134 Там пишеше
До коментар #130 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Безродниците не им пука за Европа, но на нас европейците ни пука, че продажните урсули унищожават ЕС. Брюксел в руини. Тази съдба очаква и други градове с политика на лъжи, пропаганда срещу Русия, за ограбване и унищожението на Европа.
Коментиран от #138
11:36 21.12.2025
135 Факт, не си
До коментар #133 от "Да питам 🤣🤣🤣":Затова ти е радостно, че продажните урсули унищожават Европа и Брюксел е в руини!
11:37 21.12.2025
136 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #131 от "Такъв":🤣🤣 наакана копейка няма как да е европеец.. аксиома! ..знаеш ли какво е аксиома..едва ли?
Коментиран от #139
11:38 21.12.2025
138 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #134 от "Там пишеше":Айде, чао. Весели празници и да ти е Честито € от 1 януари. Па Европата не я мисли толкоз, рЕви за Рашата, че кот се е задало..
Коментиран от #140
11:40 21.12.2025
139 Така е
До коментар #136 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Копейката е руска монета, а не европейска! Та пои въпроса, само на безродник не му пука, че продажните урсули унищожават Европа и Брюксел е в руини.
11:42 21.12.2025
140 Там пишеше
До коментар #138 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Безродниците не им пука за Европа, но на нас европейците ни пука, че продажните урсули унищожават ЕС. Брюксел в руини. Тази съдба очаква и други градове с политика на лъжи, пропаганда срещу Русия, за ограбване и унищожението на Европа.
11:43 21.12.2025
141 хе хе
11:44 21.12.2025
142 две добри новини
Възраждане си отива!
Коментиран от #143
11:45 21.12.2025
143 Фактите показват
До коментар #142 от "две добри новини":че Европа си отива с продажните урсули. За вас безродниците това е добре, за нас европейците не е.
Коментиран от #145
11:46 21.12.2025
144 оня с коня
11:46 21.12.2025
145 хубаво де
До коментар #143 от "Фактите показват":Вместо да ривеш, отварай шампанското.
Коментиран от #146
11:48 21.12.2025
146 Унищожението на Европа
До коментар #145 от "хубаво де":от продажните урсули е радост за вас безродниците, а не за нас европейците.
Коментиран от #147
11:50 21.12.2025
147 хубаво де
До коментар #146 от "Унищожението на Европа":Отварай шампанското че ожаднях.
Коментиран от #149
11:58 21.12.2025
148 Къде ги видя
До коментар #121 от "Гледай Европа":тия руини ? Ама точно ми кажи
Коментиран от #150
11:58 21.12.2025
149 Там пишеше
До коментар #147 от "хубаво де":Унищожението на Европа от продажните урсули е радост за вас безродниците, а не за нас европейците.
Коментиран от #151
12:01 21.12.2025
150 Брюксел в руини
До коментар #148 от "Къде ги видя":Площад Люксембург е по зле от бомбардировка.
Коментиран от #159
12:01 21.12.2025
151 лошото колега
До коментар #149 от "Там пишеше":Лошотото е, че след нова година и на тебе тетя ще ти плаща в ерацими. А си некадърен, ама си най-доброто, което роспосоля може да си позволи за тези денгами.
Коментиран от #154
12:06 21.12.2025
152 хе хе
12:07 21.12.2025
154 Там пишеше
До коментар #151 от "лошото колега":Унищожението на Европа от продажните урсули е радост за вас безродниците, а не за нас европейците.
12:12 21.12.2025
155 Правилно
До коментар #153 от "222":Агресор е САЩ, без който война в Украйна нямаше да има и нямаше да унищожава Европа, ползвайки продажните урсули и анти руска пропаганда и лъжи.
Коментиран от #156
12:13 21.12.2025
156 ну конечно
До коментар #155 от "Правилно":На гадния запад човек е експлоатиран от човека. У нас в РФ е точно обратното!
Коментиран от #157
12:14 21.12.2025
157 Не запада е е гаден
До коментар #156 от "ну конечно":а продажниците на власт, които го унищожават, ползвайки за лъжи и пропаганда срещу Русия!
Коментиран от #161
12:16 21.12.2025
158 Соваж бейби
До коментар #7 от "Вчера западни медии":И друга ирония в Европа, в Германия не знам как е ако има хора които живее там и пише тук да сподели че ми е интересно. Франция всяка година превежда пари специално превод само за подаръци на децата мигрантите, плюс другите помощи .Повечето 80 или 90 процента са мюсюлмани и няма респект и уважение към нашите традиции на европейците. А на европейските деца нищо не превежда за подаръци,казвам европейчета защото това общ празник и има деца от цяла Европа християни не само фризерите. Нормално ли е ?На моите 1 евро не са подарили никога ,само август месец задължително се превежда пари за всички деца за училище. Даже не получавам като в България след 3 години на децата които се превеждат до18 г,понеже не съм в графата за помощи а не се чувствам богата ,десетките данъци и новите такива са товар само даваме на държавата за да дава пари на мигранти ,живота е скъп.
12:18 21.12.2025
159 Сега го погледнах
До коментар #150 от "Брюксел в руини":Там си е . Нещо не успявам да видя разрухата му . Пробвай с нещо друго
Коментиран от #160
12:18 21.12.2025
160 Така е
До коментар #159 от "Сега го погледнах":Брюксел си е там, потънал в руини заради продажните урсули.
12:21 21.12.2025
161 запада си е супер
До коментар #157 от "Не запада е е гаден":Ти с чамодана фатай влака от вокзала и заминавай за Москву.
Коментиран от #164
12:22 21.12.2025
162 верно е
12:23 21.12.2025
163 освен това
12:24 21.12.2025
164 Нали това пишеше
До коментар #161 от "запада си е супер":Не запада е гаден, а продажните урсули които унищожават Европа, ползващи лъжи и пропаганда срещу Русия!
Коментиран от #166
12:25 21.12.2025
165 На всичкото отгоре
12:25 21.12.2025
166 тетя
До коментар #164 от "Нали това пишеше":това няма да ти го броя!
12:25 21.12.2025