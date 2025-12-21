Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова посъветва Европа да се осъзнае и да спре да се самоунищожава, в противен случай, поради безразсъдната си подкрепа за Киев и отказа си от руски енергийни доставки, европейците ще останат дори без празници.

Дипломатът коментира съобщения, че в резултат на политическото решение на Брюксел и няколко европейски столици да се откажат от енергийните доставки от Русия и да приемат мерки за строги икономии, както и да отменят празнични събития и традиционни илюминации, Берлин „е поставил под въпрос празненството на Нова година на Бранденбургската врата - събитие на открито с музика на живо и фойерверки, което привлича хора от цяла Европа“.

„Стана известно също, че може би за първи път от десетилетия берлинските законодатели напълно ще отменят коледните илюминации на Курфюрстендам, една от най-големите улици на Берлин, поради опасения за разходите“, добави тя.

„Можеха ли германците да си представят само преди няколко години, че безумната политика на ЕС Брюксел и водещите европейски столици да подкрепят режима в Киев и да отхвърлят надеждни руски енергийни доставки ще доведе декемврийските празници до ръба на колапса?“, написа Захарова в своя

Междувременно официалният говорител на руското външно министерство отбеляза, че само благодарение на желанието и обединените усилия на обикновените граждани и отговорната бизнес общност празникът ще се състои, в противен случай „германската столица щеше да остане в непрогледен мрак в края на декември“.

„За тържеството на Бранденбургската врата беше намерен и платен нов изпълнител със съвместни усилия, а дори пенсионери дадоха пари за крушки за Курфюрстендам. Изглежда, че средствата все още се събират – Коледа ще се случи“, добави Захарова.

„Фактът, че имаха достатъчно за Коледа, ми дава надежда. Дай Боже, ще се осъзнаят и ще спрат да се самоунищожават“, заключи дипломатът.

Промените, които Киев и Европа правят в мирния план за Украйна, забавят постигането на споразумение, посочи помощникът на руския президент Юрий Ушаков.

„Повече от уверен съм, че разпоредбите, които европейците се опитват да въведат, със сигурност не подобряват перспективите за постигане на дългосрочен мир“, каза той пред репортери.

Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев води разговори с американските си партньори и ще докладва за резултатите от тях след приключването им, заяви съветника на руския президент.

„Дмитриев се среща с няколко колеги в Маями. Той ще се върне в Москва, ще докладва и след това ще обсъдим какво да правим по-нататък“, каза той.