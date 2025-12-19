Honda спира производството на автомобили поради недостиг на чипове

Глобалната индустрия за производство на чипове отново показа зъбите си, изпращайки Honda в неочаквана „зимна летаргия“. Японският автомобилен колос бе принуден да дръпне шалтера на ключови заводи в Азия, доказвайки, че призракът на полупроводниковата криза все още броди из конвейерните ленти дори в края на 2025 година. Парадоксално, препъникамъкът не са високотехнологичните процесори от ново поколение, а скромните, но незаменими „legacy“ компоненти – онези малки работни пчелички в електрониката, без които нито една чистачка не помръдва и нито един прозорец не се сваля.

Според официалното съобщение на марката, производственият ритъм в Япония ще заглъхне напълно на 5 и 6 януари, последвано от мъчително „възстановяване“ в намален режим до 9 януари. Въпреки че Honda запазва дискретност относно точните локации, публична тайна е, че потърпевши са стратегическите обекти в Сузука и Сайтама. Ситуацията в Китай изглежда още по-сурова – там трите мощности на съвместното предприятие Guangqi Honda Automobile спират работа за цели пет дни, считано от 29 декември. Този неочакван дефицит е студен душ за компанията, която само преди месец оптимистично прогнозираше стабилизиране на доставките.

В основата на този индустриален трус стои геополитически шахмат с участието на компанията Nexperia. Китайската блокада върху износа на нейните продукти от местните фабрики се превърна в „ефекта на пеперудата“ за световното автомобилостроене. Nexperia може и да не е в лигата на титаните TSMC или Samsung по отношение на нанотехнологиите, но тя е абсолютен хегемон при зрелите микросхеми, управляващи базовите функции на всеки модерен автомобил. Когато тези „прости“ елементи липсват, милиардни инвестиции и хиляди работници просто застиват на място.

Финансовите пазари реагираха мигновено на новината, като акциите на Honda в Токио се свиха с 1,5%. Инвеститорите са нащрек, тъй като това не е просто временна спънка, а симптом за по-дълбок структурен проблем. Японският производител вече коригира годишните си планове за продажби, сваляйки летвата от амбициозните 3,62 милиона на 3,34 милиона автомобила. Докато светът гледа към бъдещето на изкуствения интелект и автономното шофиране, Honda е принудена да води тежка битка за оцеляване тук и сега, борейки се за компоненти, които мнозина смятаха за даденост.