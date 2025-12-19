Новини
Honda спира производството на автомобили поради недостиг на чипове

19 Декември, 2025 10:42 651 4

Според официалното съобщение на марката, производственият ритъм в Япония ще спре напълно на 5 и януари

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Глобалната индустрия за производство на чипове отново показа зъбите си, изпращайки Honda в неочаквана „зимна летаргия“. Японският автомобилен колос бе принуден да дръпне шалтера на ключови заводи в Азия, доказвайки, че призракът на полупроводниковата криза все още броди из конвейерните ленти дори в края на 2025 година. Парадоксално, препъникамъкът не са високотехнологичните процесори от ново поколение, а скромните, но незаменими „legacy“ компоненти – онези малки работни пчелички в електрониката, без които нито една чистачка не помръдва и нито един прозорец не се сваля.

Според официалното съобщение на марката, производственият ритъм в Япония ще заглъхне напълно на 5 и 6 януари, последвано от мъчително „възстановяване“ в намален режим до 9 януари. Въпреки че Honda запазва дискретност относно точните локации, публична тайна е, че потърпевши са стратегическите обекти в Сузука и Сайтама. Ситуацията в Китай изглежда още по-сурова – там трите мощности на съвместното предприятие Guangqi Honda Automobile спират работа за цели пет дни, считано от 29 декември. Този неочакван дефицит е студен душ за компанията, която само преди месец оптимистично прогнозираше стабилизиране на доставките.

В основата на този индустриален трус стои геополитически шахмат с участието на компанията Nexperia. Китайската блокада върху износа на нейните продукти от местните фабрики се превърна в „ефекта на пеперудата“ за световното автомобилостроене. Nexperia може и да не е в лигата на титаните TSMC или Samsung по отношение на нанотехнологиите, но тя е абсолютен хегемон при зрелите микросхеми, управляващи базовите функции на всеки модерен автомобил. Когато тези „прости“ елементи липсват, милиардни инвестиции и хиляди работници просто застиват на място.

Финансовите пазари реагираха мигновено на новината, като акциите на Honda в Токио се свиха с 1,5%. Инвеститорите са нащрек, тъй като това не е просто временна спънка, а симптом за по-дълбок структурен проблем. Японският производител вече коригира годишните си планове за продажби, сваляйки летвата от амбициозните 3,62 милиона на 3,34 милиона автомобила. Докато светът гледа към бъдещето на изкуствения интелект и автономното шофиране, Honda е принудена да води тежка битка за оцеляване тук и сега, борейки се за компоненти, които мнозина смятаха за даденост.


  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    Ами да взимат от перални❗

    Коментиран от #3, #4

    10:50 19.12.2025

  • 2 Механик

    4 0 Отговор
    Бучкайте елетроника къде щяло и къде нещяло, блъскайте дисплеи като телевизори и вкарвайте чипове дори във вентилите за помпене на гумите, а после ревете "ма то няма чипове".
    Шаренията ще ви изяде главите.

    10:52 19.12.2025

  • 3 САМО ЕДНИ ХОРА МОГАТ

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ОТ НИЩО ДАНАПРАЯТ НЕЩО......

    10:53 19.12.2025

  • 4 Механик

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    То вече няма. Руснаците отдавна ги взеха всичките. Сега са на мода чиповете от съдомиялни, ама и те вече са кът.
    Кокаине слава!!!

    10:53 19.12.2025