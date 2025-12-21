Новини
Рая Назарян няма да иска да стане служебен премиер, каза Тома Биков

21 Декември, 2025 20:33

Виждаме г-н Радев в ролята му на президент, който според нас злоупотребява с институцията, каза Биков

Снимка: БГНЕС
В края на политическата година народният представител от ГЕРБ-СДС Тома Биков заяви в предаването „Събуди се“, че Рая Назарян няма да иска да стане служебен премиер, тъй като това би означавало да напусне политическия живот. Той прогнозира, че предстоящите избори няма да излъчат мнозинство от 121 депутати.

Според списъка на “домовата книга” кандидати за поста могат да бъдат председателят на Народното събрание, управителят и подуправителите на БНБ, омбудсманът и заместникът ѝ, както и председателят и заместник-председателите на Сметната палата.

В ефира на “Офанзива” по NOVA NEWS Костадин Ангелов отказ държавният глава ще получи и от омбудсмана. А от ПП-ДБ залагат на Андрей Гюров като подуправител на БНБ.

Биков коментира факта, че Деница Сачева се яви сама на консултациите при държавния глава, като определи тези срещи като „формални“. По думите му ГЕРБ са били там многократно и разговорите вече нямат същинска мотивация.

„Г-жа Сачева много ясно каза на президента, че ако желае, би могъл да направи свой политически проект и да се състезава с нас на парламентарните избори. Г-н Радев през последните 8 години превърна президентската институция от медиатор в основен играч на политическия терен. Това е все едно съдията сам да си свири дузпите и сам да ги бие“, заяви Биков.

На въпрос дали Румен Радев би могъл да бъде партньор на ГЕРБ в бъдеще, Биков отговори, че за първи път чува подобно подозрение.

„Ние сме странични наблюдатели в този процес. Виждаме г-н Радев в ролята му на президент, който според нас злоупотребява с институцията. Нека първо видим неговия политически проект. Ние сме за водене на политически диалог, включително и с опонентите ни, и сме го показвали многократно“, поясни той.

Биков изрази сериозен скептицизъм, че предстоящите избори ще решат кризата или че някоя партия ще получи самостоятелно мнозинство.

„Никой няма да изкара 121 депутати. Дори г-н Радев да се яви с всички надежди към него, и той не е в състояние. Реалността отново ще изисква разговор, ако ще правим изобщо правителство. Градусът на напрежение ще доведе до там, че и след следващите избори най-вероятно няма да има редовно правителство и ще има още едни избори. Няма никаква гаранция, че след още едни избори няма да има и още едни“, прогнозира депутатът.

Относно подкрепата на ГЕРБ за индексацията на бюджетните заплати, въпреки критиките им, Биков обясни, че партията не е искала да бъде обвинявана в блокиране на доходите.

„Това е противозаконно. Първо, не е ясно колко ще струва – диапазонът е между 80 и 120 милиона евро. Никъде няма записано конкретно число. Подкрепихме го, защото иначе щеше да бъде казано: „Виждате ли, заради тези те не искат да ви увеличат доходите“.“, аргументира се той.

По темата за премахването на охраната за депутати, Биков определи предложението на ПП-ДБ като „предизборно послание“ и „част от мача“.

„Охраната не е привилегия, тя означава да ограничиш личното си пространство и да се лишиш от свободата си. Колегите от ПП-ДБ искат да ни вкарат в мач, в който ние сме „за“, а те са „против“. Подкрепихме го в комисия само за да им покажем, че нямаме намерение да участваме в този мач. Самите те след това казаха, че трябва да се направи работна група за промени между първо и второ четене“, обясни Биков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пипи

    5 0 Отговор
    Може би за премиер някой ольо с цайси? Ти искаш ли?

    20:35 21.12.2025

  • 2 Даниел

    5 0 Отговор
    Но както се знае от всички,никой от вас не взима самостоятелни решения,така,че иска не иска ще прави каквото и наредят!

    20:36 21.12.2025

  • 3 Гост

    6 0 Отговор
    Много гнусно човече е този. Защо изобщо пишете за този мазник и нагаждач?

    20:37 21.12.2025

  • 4 Сатана Z

    1 0 Отговор
    ГЕРБави номерца.Кака Рая на Зарян е руса,което е достатъчно условие да бъде Мин—пред

    20:41 21.12.2025

  • 5 Горски

    3 1 Отговор
    Какво означава "няма да иска"? Още като е подписала назначението си за председател на парламента е била напълно наясно, че има отговорност да поеме поста служебен министър председател, ако се наложи? Или като взимаше тлъстата заплата беше съгласна, а сега вече не е? Страх ли ви е мишки? Летим ли към фалит и национална катастрофа? За пореден път. Истината е, че ПП-ДБ , ГЕРБ И Партията на прасето трябва да бъдат изритани от властта в България завинаги! Точно тези мръсници промениха конституцията така, че други да не могат да взимат правилните решения. Никога не забравяйте, че ПП-ДБ до оня ден бяха първи партньори на убийците на България Бойко и Делян! За едно Биков е абсолютно прав! Че Радев ще им свири дузпата, и ще им е бие едновременно. Биков, познат като "Вечната Амбър" на политическата проституция! Точно тази персона с потресаващо двуличие наричаше Борисов карикатура на диктатор, но сега му е държанка, дресирана да бъде послушна, а това винаги е работеща формула в България. Страна, в която зрителите са забавлявани от предавания как 10 кадъни си търсят пръч или от готвач с просташко певедение, е подходящ хабитат за бикове като Тома и други еволюционни недоразумения.

    20:42 21.12.2025

  • 6 Ке си го преместим.

    0 0 Отговор
    За Рая Нерезян.

    20:44 21.12.2025

  • 7 Бикът Тома

    0 0 Отговор
    Хайде бе! И кой ще стане Главчев или Делчева?

    20:45 21.12.2025

