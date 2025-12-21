Новини
Шефката на разузнаването на САЩ Тулси Габард: Дълбоката държава пречи на мира, иска да ни вкара във война с Русия

Всеки път, когато се постигне напредък, войнствените подстрекатели се опитват да направят всичко възможно, за да ги спрат

Шефката на разузнаването на САЩ Тулси Габард: Дълбоката държава пречи на мира, иска да ни вкара във война с Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

"Представители на така наречената дълбока държава правят всичко възможно, за да възпрепятстват уреждането на конфликта в Украйна и в крайна сметка да въвлекат Съединените щати във военен конфликт с Русия".

Това заяви директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард на 20 декември, говорейки на конференция на консервативната обществена организация Turning Point USA в Аризона.

„Президентът Доналд Тръмп работи неуморно, за да посредничи за мирно споразумение, което ще сложи край на войната между Русия и Украйна, екипът му преговаря в момента. Но от месеци виждам, че всеки път, когато постигат напредък и се приближават до надеждата за мир, войнствените подстрекатели в дълбоката държава се опитват да направят всичко възможно, за да ги спрат, да въвлекат американските военни в директен конфликт с Русия, което в крайна сметка е това, което ЕС и НАТО искат. Не можем да позволим това“, каза тя. Събитието беше излъчено от консервативната медийна компания RSBN.

Директорът на Националното разузнаване отбеляза, че противниците на разрешаването на конфликта предвидимо прибягват до любимите си тактики. „Дълбоката държава“ в разузнавателната общност използва разузнаването като оръжие, за да възпрепятства напредъка. Те изнасят информация на своите приятели във водещите пропагандни медии, опитвайки се да разпространяват фалшив наратив. Те разпалват страх и истерия, за да оправдаят продължаването на войната и опитите си да подкопаят мирните усилия на президента Тръмп“, заключи Габард.


САЩ
  • 1 Любопитно

    16 61 Отговор
    Я някоя кухоглава копейка да разясни какво е това нещо Дълбоката държава.

    09:39 21.12.2025

  • 2 стоян георгиев

    18 62 Отговор
    Да сложиш тоя клоун за шеф на разузнаването на сащ е падение нямащо равно на себе си!

    09:40 21.12.2025

  • 3 Гост

    34 1 Отговор
    Значи трябва да пазите мира.

    09:40 21.12.2025

  • 5 Гошо

    41 7 Отговор
    Каза ли им го, Минке! Евала!

    09:41 21.12.2025

  • 8 Хахахахаха

    42 7 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитно":

    Дълбоките джобчета на наркомана предполагам и двете дълбоки гърла на грозните му приятелки

    Коментиран от #18

    09:42 21.12.2025

  • 10 САЩ печели милиарди

    36 1 Отговор
    от тази война и унищожава Европа! Няма как военното лоби да иска да я спре тази война. Всичко е пунта мара. Затова и наемат тро-ляци. Те са символ на тъпотата и падението на запада.

    09:42 21.12.2025

  • 11 Някаква Саяна като порасне

    4 17 Отговор
    Ще стане пътен експерт

    09:42 21.12.2025

  • 12 Вярно е

    14 23 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Бай Дончо сякаш ги е избирал от тъпанар нагоре.

    09:43 21.12.2025

  • 14 Браво на тази жена

    42 7 Отговор
    Право куме в очи!

    09:44 21.12.2025

  • 15 Факти

    29 3 Отговор
    Ама, чакай, вие не сте ли във война с Русия? Украйна и Европа нали са подчинени на САЩ? Значи войната е между Русия и САЩ. Защо най-накрая не се сбиете помежду си и не ни оставите на мира? В Европа ни омръзна от имперските ви войни, които все ги водите около нас и ни заливате с бежанци и всякакви други проблеми. Бийте се помежду си, а не в прокси войни, от които страдат други народи. Вие сте едни страхливци.

    09:44 21.12.2025

  • 16 Вашето мнение

    30 3 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитно":

    Не мога да кажа, но всички, които искате да усещате дълбоко проникване в неспецифични отверстия искате други да ходят да воюват с Русия.

    Коментиран от #19

    09:44 21.12.2025

  • 19 Геро

    3 13 Отговор

    До коментар #16 от "Вашето мнение":

    Мнението на отпадъчен продукт като теб няма никакво значение.

    09:46 21.12.2025

  • 20 Многоходко

    4 22 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитно":

    Макрон и Стармър направиха руския президент с токчетата да е... "многоходов". Как? Като му връчиха дълъг лист със забранени цели в Украйна. Стратегически цели, които можеха да решат войната за дни. Ако западните лидери не бяха забранили на Хаяско да е войник в Украйна, а му наложиха да е "многоходов". Това пишат и руските издания тази сутрин - че малкия Пуслер вече няма да слуша и изпълнява нарежданията на западните лидери.

    Коментиран от #45

    09:47 21.12.2025

  • 21 БОТЕВ

    37 6 Отговор
    Това винаги сме го знаели, но вече имаме и официално потвърждение и то от шефката на американското разузнаване. Човек на такава позиция не може и никога не говори празни приказки, а само достоверни факти, а не просто някакво си мнение. Вече имаме абсолютно доказателство, че това, което всъщност цели коалицията на желаещите, е не мир, а Трета световна война. Ако някой знае повече от шефката на разузнаването, и то американското, нека ми пише минуси😁😁😁

    Коментиран от #29, #31

    09:47 21.12.2025

  • 22 Факт

    2 1 Отговор
    Представям си в това време как стоят в землянките и излизат да охраняват окопите и техниката.

    09:48 21.12.2025

  • 24 Руснаков

    16 0 Отговор
    Къде го видяхте този....напредък....само в главите Ви.Путин каза че няма да отстъпи,за какъв напредък приказва,ако е за капитулация това е друго нещо...

    09:48 21.12.2025

  • 25 войнолюбци

    17 1 Отговор
    Да! И освен нея, "коалицията на желаещите" войната да продължи! Там са трима либерали плюс една фон дер.....

    09:49 21.12.2025

  • 26 Ме мога

    6 15 Отговор
    да разбера кой лАже, в цялата тази ситуация. Дали дълбоката държава на САЩ, или Кремълското джудже. Защото ако гледаме фактите, колкото пъти Путин е казал нещо е правил точно обратното. И по-конкретно, в контекста на конфликта в Украйна, и Путин, и цялото му обкръжение,.че и Митрофанова повтаряха като папагали, че само мисълта Русия да нападне Украйна е абсурдна.

    Коментиран от #44

    09:49 21.12.2025

  • 27 Витамин

    4 14 Отговор
    Зеленски ги направи сами да си говорят.

    09:50 21.12.2025

  • 28 прошляк ,

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитно":

    На тебе и да ти обясним , няма да го разбереш по разбираеми за медиците причини ! Понимаеш ?!

    09:50 21.12.2025

  • 29 Ок, добре формулирано,

    11 1 Отговор

    До коментар #21 от "БОТЕВ":

    кратко, ясно и стегнато изказване, bullseye ❤️🇺🇸😁, право в десетката.

    09:51 21.12.2025

  • 30 Кой

    1 11 Отговор
    Тая приказва на оная си работа.

    Коментиран от #34

    09:51 21.12.2025

  • 31 Левски

    18 7 Отговор

    До коментар #21 от "БОТЕВ":

    Няма как да ти пиша повече от един минус...този отбор неадекватници е за някъде другаде не и начело на САЩ...Ти така ли ще потвърдиш че Щатите са прави за ударите си срещу Венецуела...кажи...

    Коментиран от #35

    09:52 21.12.2025

  • 32 Пич

    13 13 Отговор
    Аз откога ви го казвам ???!!! Но , ако искате не вярвайте и на шефа на разузнаването на САЩ!!!

    Коментиран от #38

    09:52 21.12.2025

  • 33 Kaлпазанин

    9 10 Отговор
    Няма такова нещо като дълбока държава ,нали Урсула магарето Мерц макарони разни Калас Туск ,еврейското зеле и сие които са около 80%от медийната помия ,това ни пропагандират ,че било конспирация

    09:52 21.12.2025

  • 34 Хеми значи бензин

    5 4 Отговор

    До коментар #30 от "Кой":

    Дийп стейт са избягали в Сащ като Бжежински тоест попти цялата ДП заедно с цръните на коитомим промиват мозъка че са били роби в плантациите преди двя дека.
    Това са изтопно европейски партийни функционери избягали в Сащ с парите които са взели когато са се усетили че строя се разпада.
    Но истинските американци няма как да плащат тая война в която Гейрмания иска да ги използва да им свършат мръсната работа за без пари но все пак това е Сащ а не Бангладеш.
    Тръмп се усети и почна да продава на Тайван оръжие което ония плащат веднага а не обещабията на Зеленски.

    09:54 21.12.2025

  • 35 БОТЕВ

    6 14 Отговор

    До коментар #31 от "Левски":

    Брат, не става въпрос кой е прав и кой крив, а какви са реалностите... Една война или конфликт не се решават от този, който е прав, а от този, който може.

    09:56 21.12.2025

  • 36 Критик

    18 10 Отговор
    Хайде без оправдания! Путлер и Тръмп правя всичко възможно войната да продължава...

    09:57 21.12.2025

  • 37 баце

    4 9 Отговор
    Абсолютно вярно казано. Трябва да се чисти къде каквото може. Всеки проблем от т.н. дълбока държава си има 3 имена, точен адрес и телефон.

    09:59 21.12.2025

  • 39 Идеята, че ЕС иска да започне война

    17 10 Отговор
    с Русия, само за да направи мръсно на Тръмп, е толкова идиотска, че ако идва от шефката на разузнаването на САЩ, единствено показва докъде е паднала администрацията на Тръмп!

    Може ли Тълсито да обясни като как ЕС ще вкара САЩ във война с Русия, без да вкара и себе си в същата война?!

    Трмп се обгради със себеподобни и това е трагедия за САЩ, не за ЕС.

    10:00 21.12.2025

  • 40 пешо

    17 8 Отговор
    тая съвсем е изперкала но все пак тръмп я е назначил

    10:01 21.12.2025

  • 41 Всъщност Тръмп

    9 5 Отговор
    пречи войната да свърши по бързо с подкрепата си за Путин.

    Точно обратното на това, което твърди Габард!

    10:03 21.12.2025

  • 42 Файзер

    1 1 Отговор
    Пратете хищните богомолки,самоназначили се в Гуантанамо,а Макарона на Елба.Останалите в Хага

    10:04 21.12.2025

  • 43 🙊..........

    2 4 Отговор
    Кретенизма на администрацията на Тръмп е уникален и опасен, идиот до идиота, а тази п@
    ч@, шеф на разузнаването с глупостта си може и ледник да разтопи🙊

    Коментиран от #58

    10:06 21.12.2025

  • 44 Моряка

    9 2 Отговор

    До коментар #26 от "Ме мога":

    То бива бива кон с капаци,,ама чак толкова? (извинявам се на благородните животни).Не разбираш ли,че и шефката на разузнаването на САЩ казва същото ,като Путин?Или и тя е агент на Путин?Или Путин е агент на ЦРУ?

    10:06 21.12.2025

  • 45 Нищо не ти се разбира

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Многоходко":

    на логиката!

    10:11 21.12.2025

  • 46 Ами

    3 0 Отговор
    Половината истина, не е цялата истина.
    В преговорите между Русия и САЩ не участват военни, а финансисти.
    А по-голямата част от американските преговарящи, не са част от правителството.
    Така, че дали САЩ искат но не могат или могат но не искат, е доста дълга тема :)

    10:11 21.12.2025

  • 48 ТрАмп

    7 1 Отговор
    Европа управлявана от Урсулиците се намира в състояние на цивилизационен,
    икономически и финансов упадък, и се нуждае от промяна.
    Това гласи новопубликуваната Стратегия за национална сигурност на САЩ.
    Ако настоящите тенденции продължат, континентът ще бъде неузнаваем
    след 20 или по-малко години.

    10:15 21.12.2025

  • 49 Нюзюик

    4 2 Отговор
    А пък администрацията на Байдън направи всичко което е необходимо за да нахлуе Путин в Украйна .

    10:16 21.12.2025

  • 50 Мале

    1 5 Отговор
    Таз по-зле от Захарова.

    10:17 21.12.2025

  • 51 БИЛДЕРБЕРГ едно такова има

    0 0 Отговор
    А те си мислят - демокрация ха ха ха

    10:21 21.12.2025

  • 53 Тезата , която Габард развива,

    1 2 Отговор
    не е нейна- тя идва от идеолозите на Тръмп, онези няколко личности, които не са част от администрацията му, не се явяват често по медиите, но оформят политиката на Републиканската партия на Тръмп. Това са няколко известни идеологически фондации и институти, спонсорирани от компании и бизнесмени, близки до Републиканците.

    Кое е интересното от техните виждания?

    Накратко, САЩ могат да станат велики само по един начин - първо, да се капсулират и да излязат от всички съюзи, да работят само за себе си. Второ, светът да се раздели на зони на влияние между САЩ, Китай и Русия, така че трите агломерации да не си пречат една на друга и да не се бъркат в работата на другите.

    Разните му там либерални дреболии, като свобода на личността, медиите, равенство на половете, етносите, религиите , на нациите и т.н, са без значение.

    Тази идеология е ФАШИСТКА в пълния смисъл на думата!

    Тя се споделя охотно от Тръмп, Си и Путин.

    Коментиран от #56

    10:23 21.12.2025

  • 54 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    тази е права къде после масоните юдей ще продават оръжие и ще печелят долари като няма война? Смъртта за тях е манна небесна за сметка на живота на араби и славяни

    10:24 21.12.2025

  • 55 Йес

    0 1 Отговор
    Тулси Габарт....Ха ха хаааа.Американските калинки на Оранжевото Недоразумение!

    Коментиран от #57

    10:28 21.12.2025

  • 56 ТЦ ТЦ ТЦ

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Тезата , която Габард развива,":

    АМА ТОЧНО ТЪЙ СИ Е БЕ МОЙ
    ВМЕСТО ДА ЗАПОЧНАТ ЕДНА ПОБЕДОНОСНА ВОЙНА С РУСИЯ И КИТАЙ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ ЦИФРОВИ ПАРИ И НЕЗНАМ КОЛКО СИ ПОЛА ТЕА НЕ ИСКАТ ДА ИМ ГО НАБУТВАТ
    АМА ТИ СИ ПРОТИВ
    ЩО СИ ПРОТИВ БЕ МИЛИ МИ АНТИФАШИСТЕ
    ИСКАШ ДА ТИ ГО НАБУТАТ
    АМИ МОЖЕ И ПО ПРОСТО
    ПУСНИ ОБЯВА

    10:31 21.12.2025

  • 57 СЕГА НАЛИ СХВАЩАШ

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Йес":

    ЩО Е ИМАЛО БЕЛЕНЕ
    АМИ ПРЕВЪЗПИТАВАНЕТО Е ТРУДЕН ПРОЦЕС

    10:33 21.12.2025

  • 58 АМИ ПРАТЕТЕ МУ

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "🙊..........":

    ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
    ИЛИ ПЕЙКОВ
    А МОЖЕ И ПРУФЕСУР ДАЙНОВ АКОНЕ ТРЕЗВАН
    НОЙЗИ ША ГО КАРА

    10:35 21.12.2025

  • 59 ВЪН циони$тит€ ОТ БЪЛГАРИЯ!

    0 0 Отговор
    ДЪЛБОКА ДЪРЖАВА(D€€P $ТАТ€) $И € €в р€й $ка(цио ни$т ка) ОРГАНИЗАЦИЯ!
    ДА ЖИВЕЯТ СВОБОДНА ОТ циони$тит€(нато-фаши$тит€) БЪЛГАРИЯ И БРАТСКА ПРАВОСЛАВНА РУСИЯ-ОСВОБОДИТЕЛКА!!!
    БОГ И РУСИЯ ДА ПАЗЯТ ПРАВОСЛАВИЕТО, БЪЛГАРИЯ И СВЕТА ОТ циони$тит€- $ащ(нато) ,изра€л, британия, канада, ав$тралия,нова з€ландия,япония...!!!

    10:36 21.12.2025

  • 60 Факти

    0 0 Отговор
    За САЩ и Китай обединена и силна Европа е проблем. Украйна е най-голямата държава в Европа по територия. Тя има големи залежи на нефт, газ и редкоземни елементи и те са концентрирани точно в Крим и Донбас. САЩ и Китай не искат тези ресурси да влязат в ЕС. За тях войната е изгодна по много причини. Китай печели от войната защото Русия е зависима от него и е длъжна да се съобразява с търговските му условия. САЩ печелят от продажната на скъпи оръжия и горива за Европа и цял свят. И Китай и САЩ могат бързо да приключат войната в полза на Украйна, но не искат. Защо да губят печалбите си и да правят Европа по-силна с ресурсите на Украйна? Жалко е, че много европейци подкрепят Русия, Китай и САЩ, без дори да осъзнават, че всичките тези са техните палачи.

    10:37 21.12.2025