"Представители на така наречената дълбока държава правят всичко възможно, за да възпрепятстват уреждането на конфликта в Украйна и в крайна сметка да въвлекат Съединените щати във военен конфликт с Русия".

Това заяви директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард на 20 декември, говорейки на конференция на консервативната обществена организация Turning Point USA в Аризона.

„Президентът Доналд Тръмп работи неуморно, за да посредничи за мирно споразумение, което ще сложи край на войната между Русия и Украйна, екипът му преговаря в момента. Но от месеци виждам, че всеки път, когато постигат напредък и се приближават до надеждата за мир, войнствените подстрекатели в дълбоката държава се опитват да направят всичко възможно, за да ги спрат, да въвлекат американските военни в директен конфликт с Русия, което в крайна сметка е това, което ЕС и НАТО искат. Не можем да позволим това“, каза тя. Събитието беше излъчено от консервативната медийна компания RSBN.

Директорът на Националното разузнаване отбеляза, че противниците на разрешаването на конфликта предвидимо прибягват до любимите си тактики. „Дълбоката държава“ в разузнавателната общност използва разузнаването като оръжие, за да възпрепятства напредъка. Те изнасят информация на своите приятели във водещите пропагандни медии, опитвайки се да разпространяват фалшив наратив. Те разпалват страх и истерия, за да оправдаят продължаването на войната и опитите си да подкопаят мирните усилия на президента Тръмп“, заключи Габард.