Шефката на разузнаването на САЩ Тулси Габард: Дълбоката държава пречи на мира, иска да ни вкара във война с Русия

"Представители на така наречената дълбока държава правят всичко възможно, за да възпрепятстват уреждането на конфликта в Украйна и в крайна сметка да въвлекат Съединените щати във военен конфликт с Русия".
Това заяви директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард на 20 декември, говорейки на конференция на консервативната обществена организация Turning Point USA в Аризона.
„Президентът Доналд Тръмп работи неуморно, за да посредничи за мирно споразумение, което ще сложи край на войната между Русия и Украйна, екипът му преговаря в момента. Но от месеци виждам, че всеки път, когато постигат напредък и се приближават до надеждата за мир, войнствените подстрекатели в дълбоката държава се опитват да направят всичко възможно, за да ги спрат, да въвлекат американските военни в директен конфликт с Русия, което в крайна сметка е това, което ЕС и НАТО искат. Не можем да позволим това“, каза тя. Събитието беше излъчено от консервативната медийна компания RSBN.
Директорът на Националното разузнаване отбеляза, че противниците на разрешаването на конфликта предвидимо прибягват до любимите си тактики. „Дълбоката държава“ в разузнавателната общност използва разузнаването като оръжие, за да възпрепятства напредъка. Те изнасят информация на своите приятели във водещите пропагандни медии, опитвайки се да разпространяват фалшив наратив. Те разпалват страх и истерия, за да оправдаят продължаването на войната и опитите си да подкопаят мирните усилия на президента Тръмп“, заключи Габард.
1 Любопитно
Коментиран от #8, #16, #20, #28, #52
09:39 21.12.2025
2 стоян георгиев
Коментиран от #12, #17
09:40 21.12.2025
3 Гост
09:40 21.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гошо
09:41 21.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хахахахаха
До коментар #1 от "Любопитно":Дълбоките джобчета на наркомана предполагам и двете дълбоки гърла на грозните му приятелки
Коментиран от #18
09:42 21.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 САЩ печели милиарди
09:42 21.12.2025
11 Някаква Саяна като порасне
09:42 21.12.2025
12 Вярно е
До коментар #2 от "стоян георгиев":Бай Дончо сякаш ги е избирал от тъпанар нагоре.
09:43 21.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Браво на тази жена
09:44 21.12.2025
15 Факти
09:44 21.12.2025
16 Вашето мнение
До коментар #1 от "Любопитно":Не мога да кажа, но всички, които искате да усещате дълбоко проникване в неспецифични отверстия искате други да ходят да воюват с Русия.
Коментиран от #19
09:44 21.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Геро
До коментар #16 от "Вашето мнение":Мнението на отпадъчен продукт като теб няма никакво значение.
09:46 21.12.2025
20 Многоходко
До коментар #1 от "Любопитно":Макрон и Стармър направиха руския президент с токчетата да е... "многоходов". Как? Като му връчиха дълъг лист със забранени цели в Украйна. Стратегически цели, които можеха да решат войната за дни. Ако западните лидери не бяха забранили на Хаяско да е войник в Украйна, а му наложиха да е "многоходов". Това пишат и руските издания тази сутрин - че малкия Пуслер вече няма да слуша и изпълнява нарежданията на западните лидери.
Коментиран от #45
09:47 21.12.2025
21 БОТЕВ
Коментиран от #29, #31
09:47 21.12.2025
22 Факт
09:48 21.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Руснаков
09:48 21.12.2025
25 войнолюбци
09:49 21.12.2025
26 Ме мога
Коментиран от #44
09:49 21.12.2025
27 Витамин
09:50 21.12.2025
28 прошляк ,
До коментар #1 от "Любопитно":На тебе и да ти обясним , няма да го разбереш по разбираеми за медиците причини ! Понимаеш ?!
09:50 21.12.2025
29 Ок, добре формулирано,
До коментар #21 от "БОТЕВ":кратко, ясно и стегнато изказване, bullseye ❤️🇺🇸😁, право в десетката.
09:51 21.12.2025
30 Кой
Коментиран от #34
09:51 21.12.2025
31 Левски
До коментар #21 от "БОТЕВ":Няма как да ти пиша повече от един минус...този отбор неадекватници е за някъде другаде не и начело на САЩ...Ти така ли ще потвърдиш че Щатите са прави за ударите си срещу Венецуела...кажи...
Коментиран от #35
09:52 21.12.2025
32 Пич
Коментиран от #38
09:52 21.12.2025
33 Kaлпазанин
09:52 21.12.2025
34 Хеми значи бензин
До коментар #30 от "Кой":Дийп стейт са избягали в Сащ като Бжежински тоест попти цялата ДП заедно с цръните на коитомим промиват мозъка че са били роби в плантациите преди двя дека.
Това са изтопно европейски партийни функционери избягали в Сащ с парите които са взели когато са се усетили че строя се разпада.
Но истинските американци няма как да плащат тая война в която Гейрмания иска да ги използва да им свършат мръсната работа за без пари но все пак това е Сащ а не Бангладеш.
Тръмп се усети и почна да продава на Тайван оръжие което ония плащат веднага а не обещабията на Зеленски.
09:54 21.12.2025
35 БОТЕВ
До коментар #31 от "Левски":Брат, не става въпрос кой е прав и кой крив, а какви са реалностите... Една война или конфликт не се решават от този, който е прав, а от този, който може.
09:56 21.12.2025
36 Критик
09:57 21.12.2025
37 баце
09:59 21.12.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Идеята, че ЕС иска да започне война
Може ли Тълсито да обясни като как ЕС ще вкара САЩ във война с Русия, без да вкара и себе си в същата война?!
Трмп се обгради със себеподобни и това е трагедия за САЩ, не за ЕС.
10:00 21.12.2025
40 пешо
10:01 21.12.2025
41 Всъщност Тръмп
Точно обратното на това, което твърди Габард!
10:03 21.12.2025
42 Файзер
10:04 21.12.2025
43 🙊..........
ч@, шеф на разузнаването с глупостта си може и ледник да разтопи🙊
Коментиран от #58
10:06 21.12.2025
44 Моряка
До коментар #26 от "Ме мога":То бива бива кон с капаци,,ама чак толкова? (извинявам се на благородните животни).Не разбираш ли,че и шефката на разузнаването на САЩ казва същото ,като Путин?Или и тя е агент на Путин?Или Путин е агент на ЦРУ?
10:06 21.12.2025
45 Нищо не ти се разбира
До коментар #20 от "Многоходко":на логиката!
10:11 21.12.2025
46 Ами
В преговорите между Русия и САЩ не участват военни, а финансисти.
А по-голямата част от американските преговарящи, не са част от правителството.
Така, че дали САЩ искат но не могат или могат но не искат, е доста дълга тема :)
10:11 21.12.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 ТрАмп
икономически и финансов упадък, и се нуждае от промяна.
Това гласи новопубликуваната Стратегия за национална сигурност на САЩ.
Ако настоящите тенденции продължат, континентът ще бъде неузнаваем
след 20 или по-малко години.
10:15 21.12.2025
49 Нюзюик
10:16 21.12.2025
50 Мале
10:17 21.12.2025
51 БИЛДЕРБЕРГ едно такова има
10:21 21.12.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Тезата , която Габард развива,
Кое е интересното от техните виждания?
Накратко, САЩ могат да станат велики само по един начин - първо, да се капсулират и да излязат от всички съюзи, да работят само за себе си. Второ, светът да се раздели на зони на влияние между САЩ, Китай и Русия, така че трите агломерации да не си пречат една на друга и да не се бъркат в работата на другите.
Разните му там либерални дреболии, като свобода на личността, медиите, равенство на половете, етносите, религиите , на нациите и т.н, са без значение.
Тази идеология е ФАШИСТКА в пълния смисъл на думата!
Тя се споделя охотно от Тръмп, Си и Путин.
Коментиран от #56
10:23 21.12.2025
54 Ний ша Ва упрайм
10:24 21.12.2025
55 Йес
Коментиран от #57
10:28 21.12.2025
56 ТЦ ТЦ ТЦ
До коментар #53 от "Тезата , която Габард развива,":АМА ТОЧНО ТЪЙ СИ Е БЕ МОЙ
ВМЕСТО ДА ЗАПОЧНАТ ЕДНА ПОБЕДОНОСНА ВОЙНА С РУСИЯ И КИТАЙ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ ЦИФРОВИ ПАРИ И НЕЗНАМ КОЛКО СИ ПОЛА ТЕА НЕ ИСКАТ ДА ИМ ГО НАБУТВАТ
АМА ТИ СИ ПРОТИВ
ЩО СИ ПРОТИВ БЕ МИЛИ МИ АНТИФАШИСТЕ
ИСКАШ ДА ТИ ГО НАБУТАТ
АМИ МОЖЕ И ПО ПРОСТО
ПУСНИ ОБЯВА
10:31 21.12.2025
57 СЕГА НАЛИ СХВАЩАШ
До коментар #55 от "Йес":ЩО Е ИМАЛО БЕЛЕНЕ
АМИ ПРЕВЪЗПИТАВАНЕТО Е ТРУДЕН ПРОЦЕС
10:33 21.12.2025
58 АМИ ПРАТЕТЕ МУ
До коментар #43 от "🙊..........":ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ИЛИ ПЕЙКОВ
А МОЖЕ И ПРУФЕСУР ДАЙНОВ АКОНЕ ТРЕЗВАН
НОЙЗИ ША ГО КАРА
10:35 21.12.2025
59 ВЪН циони$тит€ ОТ БЪЛГАРИЯ!
ДА ЖИВЕЯТ СВОБОДНА ОТ циони$тит€(нато-фаши$тит€) БЪЛГАРИЯ И БРАТСКА ПРАВОСЛАВНА РУСИЯ-ОСВОБОДИТЕЛКА!!!
БОГ И РУСИЯ ДА ПАЗЯТ ПРАВОСЛАВИЕТО, БЪЛГАРИЯ И СВЕТА ОТ циони$тит€- $ащ(нато) ,изра€л, британия, канада, ав$тралия,нова з€ландия,япония...!!!
10:36 21.12.2025
60 Факти
10:37 21.12.2025