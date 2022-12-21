Кой има имен ден днес, 21 декември 2025 г. Честито!

На 21 декември православната църква почита Света Юлиания.

Тя била дъщеря на знатни родители езичници. Още от малка била сгодена за Елевсий – също от знатен род и езичник.

Когато пораснала, Юлиания повярвала в истинския Бог и отказала да свърже съдбата си с идолопоклонник. Тя не искала да се върне към езичеството, заради което баща и я биел жестоко, а накрая я предал и на съд. Хвърлили я в тъмница и я измъчвали. С пламенна молитва и неземна помощ, Юлияния превъзмогвала телесната болка. Накрая била обезглавена.

Освен днес, хората с тези имена имат повод да почерпят и на 16 юли, когато е православният празник на мъченица Юлия.

Днес имен ден празнуват Юлиан, Юлиана, Юлиян и Юлияна.