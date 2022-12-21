Новини
Кой има имен ден днес, 21 декември 2025 г. Честито!

21 Декември, 2022 05:00, обновена 21 Декември, 2025 07:05 14 457 4

Кой има имен ден днес, 21 декември 2025 г. Честито!

  • имен ден-
  • юлиания-
  • почит-
  • църква

Православната църква почита Света Юлиания

Кой има имен ден днес, 21 декември 2025 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 21 декември православната църква почита Света Юлиания.

Тя била дъщеря на знатни родители езичници. Още от малка била сгодена за Елевсий – също от знатен род и езичник.

Когато пораснала, Юлиания повярвала в истинския Бог и отказала да свърже съдбата си с идолопоклонник. Тя не искала да се върне към езичеството, заради което баща и я биел жестоко, а накрая я предал и на съд. Хвърлили я в тъмница и я измъчвали. С пламенна молитва и неземна помощ, Юлияния превъзмогвала телесната болка. Накрая била обезглавена.

Освен днес, хората с тези имена имат повод да почерпят и на 16 юли, когато е православният празник на мъченица Юлия.

Днес имен ден празнуват Юлиан, Юлиана, Юлиян и Юлияна.


Оценка 3.7 от 23 гласа.
  • 1 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    15 9 Отговор
    ЧИД на всички ИМЕНИЦИ ЧИД ХОРА

    Коментиран от #2, #4

    05:09 21.12.2022

  • 3 фалшивия град козлудуй

    7 3 Отговор
    В бг всичко е парлама и фалш а кога е тиквен ден май всеки ден

    09:28 21.12.2024

