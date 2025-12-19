Samsung представи новия си флагмански процесор

Samsung представи най-амбициозния си мобилен процесор до момента, Exynos 2600. Позициониран като първият в света производствен процесор, изграден на базата на авангарден 2nm Gate-All-Around процес, този флагмански силициев чип представлява огромен скок в прецизността на производството. Тази нова архитектура се фокусира върху извличането на максимална мощност, като същевременно поддържа строга термична стабилност при натоварване, което сигнализира за смела нова посока за вътрешния инженерен екип на марката, докато се подготвят за моделната 2026 година.

Под капака Samsung е конфигурирал 10-ядрен CPU, който имитира мощността на съвременен многоцилиндров хиперкар. В сърцевината на „блока“ се намира основен C1-Ultra ядро, настроен на невероятните 3,8 GHz, подкрепен от три високопроизводителни ядра от среден клас и шествисокоефективни ядра за ежедневно използване. Резултатът е общо повишение на производителността на системата с 39% в сравнение с излизащия от производство Exynos 2500, мощност гарантира, че следващото поколение флагмани ще има повече от достатъчно въртящ момент за интензивна мултитаскинг работа или професионално мобилно рендиране.

За да предпази този високопроизводителен двигател от прегряване по време на високоскоростни сесии, Samsung представя своята патентована технология Heat Path Block (HPB). Чрез използването на усъвършенствани High-k EMC материали, „шасито“ на чипа може да разсейва топлината по-ефективно, намалявайки термичното съпротивление с до 16% и позволявайки устойчива максимална производителност без термично забавяне, което често затруднява по-слабите устройства. Тази стабилност е от решаващо значение за новия Xclipse 960 GPU, който използва архитектурата RDNA на AMD, за да удвои изчислителната производителност и да увеличи възможностите за проследяване на лъчи с 50%. Добавянето на Exynos Neural Super Sampling (ENSS) допълнително подобрява преживяването, като осигурява ускорение на генерирането на кадри.

„Вградената електроника“ също претърпя масивна промяна с нов NPU, който осигурява 113% увеличение на изчислителната мощност на AI. Тази интелигентност се подава директно в обновената система за визуално възприятие в ISP, действаща като масив от сензори с висока разделителна способност, който може да управлява камера с хардуер до 320 MP с изключителна точност. Тази система въвежда дори дълбоко обучение за намаляване на видео шума, за да подобри яснотата при условия на слаба осветеност

Макар техническите спецификации да са неоспорими, стратегията за дистрибуция остава в „предпроизводствена“ фаза. Настоящата пазарна информация сочи, че това 2nm чудо вероятно ще захранва предстоящите Galaxy S26 и S26+ на корейския пазар и потенциално в Европа, докато други региони може да останат със Snapdragon 8 Elite Gen 5. Очаква се най-високият модел Ultra да заобиколи изцяло Exynos в полза на глобална Qualcomm конфигурация. Докато индустрията се подготвя за събитието Unpacked през февруари, всички погледи са насочени към това дали този нов чип най-накрая ще успее да запълни празнината с най-елитните мобилни процесори в света.