Невидим воден знак, скрит в светлината, ще се бори с фалшивите видеоклипове (ВИДЕО)

Новаторска технология, разработена от изследователи в университета Корнел, предлага решение на проблема с фалшивите видеоклипове. Тя използва невидим воден знак, който е вграден директно в светлината на осветителните тела. Методът, наречен "кодиране на осветителен шум", беше представен на конференцията SIGGRAPH 2025 във Ванкувър.

Как работи технологията?

Технологията използва LED лампи, които променят своята яркост по определен, невидим за човешкото око начин. Този "шум" се улавя от камерите, които записват видеото. По-късно специални алгоритми анализират този код и го сравняват с база данни, за да потвърдят автентичността на записа.

Основното предимство на този метод е, че той е изключително труден за фалшифициране. Дори след като видеото е било компресирано, редактирано или генерирано с помощта на изкуствен интелект, скритият в светлината сигнал остава достатъчно силен, за да се провери автентичността му.

Приложение и бъдещи планове

В момента технологията е ограничена до закрити пространства, където осветлението може да бъде контролирано. Експертите смятат, че тя е идеална за защита на важни излъчвания, корпоративни срещи или преговори.

В бъдеще разработчиците се надяват да интегрират технологията в смартфони и системи за Smart осветление, което ще разшири приложението ѝ и ще помогне в борбата с дезинформацията и фалшивите видеоклипове.