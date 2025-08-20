Новини
Невидим воден знак, скрит в светлината, ще се бори с фалшивите видеоклипове (ВИДЕО)

20 Август, 2025 15:30 634 3

  • воден знак-
  • фалшиви видеа

Технологията използва LED лампи, които променят своята яркост по определен, невидим за човешкото око начин

Невидим воден знак, скрит в светлината, ще се бори с фалшивите видеоклипове (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Новаторска технология, разработена от изследователи в университета Корнел, предлага решение на проблема с фалшивите видеоклипове. Тя използва невидим воден знак, който е вграден директно в светлината на осветителните тела. Методът, наречен "кодиране на осветителен шум", беше представен на конференцията SIGGRAPH 2025 във Ванкувър.

Как работи технологията?
Технологията използва LED лампи, които променят своята яркост по определен, невидим за човешкото око начин. Този "шум" се улавя от камерите, които записват видеото. По-късно специални алгоритми анализират този код и го сравняват с база данни, за да потвърдят автентичността на записа.

Основното предимство на този метод е, че той е изключително труден за фалшифициране. Дори след като видеото е било компресирано, редактирано или генерирано с помощта на изкуствен интелект, скритият в светлината сигнал остава достатъчно силен, за да се провери автентичността му.

Приложение и бъдещи планове
В момента технологията е ограничена до закрити пространства, където осветлението може да бъде контролирано. Експертите смятат, че тя е идеална за защита на важни излъчвания, корпоративни срещи или преговори.

В бъдеще разработчиците се надяват да интегрират технологията в смартфони и системи за Smart осветление, което ще разшири приложението ѝ и ще помогне в борбата с дезинформацията и фалшивите видеоклипове.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Еми и СиДи дисковете можеха да се

    0 0 Отговор
    Защитят като всеки СД плеър беше записвачка и записваше номера на плеъра в СД диска и после това СД да се плейва само на този СД плеър

    15:39 20.08.2025

  • 2 Факт

    1 0 Отговор
    Хората си имат доверие. Всички усилия са напразни!

    16:11 20.08.2025

  • 3 Някои неща !

    1 0 Отговор
    Някои неща !

    Имат Значение !

    Други НЕ !

    Нагледахме се на Глупости !

    Че и Оригиналните Фалшификати!

    Са Оригинални фалшификати !

    Клипа е Оригинален !

    Но съдържанието вму е Фалшификат !

    Фалшивата инфоирмация на Тетуляра !

    Кой Кого Ще Лъже ?

    17:17 20.08.2025