Невидимата заплаха в BIOS

Изследователи от Riot Games – компанията зад хитовото заглавие Valorant – се натъкнаха на критичен пропуск в сигурността, който засяга милиони съвременни компютри. Уязвимостта, скрита дълбоко във фърмуера на дънните платки (UEFI), позволява на хакери да извършват т.нар. DMA атаки (Direct Memory Access). Най-притеснителното в случая е, че пробивът се случва в „сивата зона“ – онзи кратък миг между натискането на бутона за включване и зареждането на операционната система, когато стандартните антивирусни програми все още не са активни.

В центъра на скандала са водещи технологични гиганти като ASUS, GIGABYTE, MSI и ASRock. Проблемът се корени в неправилната инициализация на хардуерната защитна стена, известна като IOMMU. Докато софтуерът на повърхността гордо докладва, че защитата е активна, в действителност тя остава „заспала“. Това отваря широко вратата за злонамерени PCIe устройства, които могат директно да четат и променят съдържанието на RAM паметта, инжектирайки код, който остава напълно невидим за Windows или Linux.

Макар откритието да бе направено в опит да се пресекат пътищата на недобросъвестни геймъри, използващи хардуерни чийтове, експертите от CERT/CC към университета Карнеги Мелън предупреждават, че рискът е далеч по-сериозен. Уязвимостта може да бъде използвана за индустриален шпионаж или кражба на криптиращи ключове. Добрата новина е, че за успешна атака е необходим физически достъп до машината – някой трябва буквално да включи заразено устройство в компютъра ви.

Ако притежавате дънна платка от изброените марки, особено от по-новите серии (като Intel 600/700/800 или AMD 600/800), веднага проверете сайта на производителя за обновяване на BIOS. Повечето компании вече пуснаха „кръпки“, които коригират поведението на IOMMU. Експертите съветват след актуализацията ръчно да проверите настройките в менюто „Advanced“, за да се уверите, че защитата е зададена на „Full Protection“. Сигурността на данните ви започва от най-ниското ниво – не позволявайте на „портиера“ на вашия компютър да заспи на работното си място.