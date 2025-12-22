Новини
В Индия път беше боядисан в червено

В Индия път беше боядисан в червено

22 Декември, 2025 10:05

Червеният асфалт спасява тигри

В Индия път беше боядисан в червено - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Индия дръзко пренаписа наръчника по пътно строителство, превръщайки един от най-опасните си магистрални участъци в яркочервено трасе, което буквално крещи за внимание. Първият по рода си "безопасен за природата път" вече е факт по протежение на Национална магистрала 45 (NH-45) в щата Мадхя Прадеш. Тази иновация не е просто естетическо решение, а психологическа и технологична бариера, чиято единствена цел е да усмири тежкия десен крак на шофьорите и да съхрани живота в джунглата.

В сърцето на този инженерен експеримент е 2-километров отсечка, пресичаща територията на резервата за тигри Вирангана Дургавати. Националната администрация по магистралите на Индия (NHAI) заложи на специфичен 5-милиметров слой от червен термопластик, положен чрез гореща технология. Резултатът е поразителен – наситеният ален цвят контрастира агресивно на фона на традиционния сив асфалт и буйната зелена растителност, сигнализирайки на водачите, че навлизат в зона, където господари са дивите котки, а не конските сили.

В Индия път беше боядисан в червено

Идеята за този „кървав“ път се роди от пепелта на една истинска трагедия. Смъртта на малко гепардче, прегазено от автомобил в района, се превърна в катализатор за светкавична държавна реакция. Вместо стандартните знаци, които често остават незабелязани, властите избраха езика на психологията. Релефната повърхност на червеното покритие създава лека вибрация и естествено кара шофьора да отнеме газта, без да провокира опасно рязко спиране или загуба на контрол. Оказва се, че понякога, за да светне зелената светлина пред биоразнообразието, самият път трябва да стане червен.

Експертите от NHAI подчертават, че това е „неинвазивна революция“. За разлика от стандартните изкуствени неравности, червеният килим не пречи на водоотвеждането, поддържа се лесно и генерира значително по-малко шум от досадните шумящи ленти, които често плашат животните. Едновременно с това проектът включва и мащабна „подземна“ инфраструктура – 25 специално изградени подлеза, които позволяват на фауната да пресича под магистралата, докато 2-метрови огради и камери за видеонаблюдение гарантират, че тигрите и хората никога няма да се срещнат на едно и също ниво.

В Индия път беше боядисан в червено


  • 1 Студопор

    1 0 Отговор
    Тия могат, ние не... Браво на хората, само мога да кажа.

    10:21 22.12.2025

  • 2 тоапа

    1 1 Отговор
    да, и вече се е свлякъл брега и е започнал да затрупва едното платно (виж на снимката в дясно) така като гледам при един проливен дъжд май всичко ще изчезне .....по дължината на завоя :)

    10:29 22.12.2025

  • 3 Нещо не разбрах..

    0 0 Отговор
    червен килим има, но ограничение на скоростта няма.🤔🙄

    10:41 22.12.2025

  • 4 Вааахти и флупака е тоя радо

    0 0 Отговор
    "...и да съхрани живота в джунглата..."

    10:43 22.12.2025