Представен е първият в света V5 мотоциклетен двигател

Италианските майстори от MV Agusta буквално взривиха представите за мотоциклетно инженерство, представяйки агрегат, който изглежда сякаш е дошъл от бъдещето. Светът на двете колела вече има своя нов технологичен еталон – първия по рода си V5 двигател, който оставя в историята конвенционалните схеми и задава плашещо високи стандарти за мощност и компактност.

Това механично бижу, кръстено Cinque Cilindri, не е просто поредната вариация на познати идеи. Вместо да копират редовите конфигурации на Audi или екзотичния VR5 на Volkswagen, инженерите от Варезе са заложили на радикална трапецовидна архитектура. Конструкцията е главозамайваща: два цилиндъра са разположени в горната част, а под тях са подредени останалите три. Тази нетипична геометрия не е само за визуална наслада, а е ключът към перфектния баланс между размери и производителност.

В сърцето на това чудовище туптят два колянови вала – предният отговаря за трите долни цилиндъра, а задният предава енергията от горните два. Резултатът е инженерно вълшебство: моторът е по-тесен от стандартен четирицилиндров агрегат и по-къс от масовото V4 решение. Още по-невероятното е, че цялото това съоръжение тежи скромните 60 килограма, което го превръща в истински „перце“ в тежката категория на супербайковете.

Когато говорим за цифри, Cinque Cilindri направо смразява кръвта. Двигателят е проектиран да се развърта до умопомрачителните 16 000 оборота в минута, като работният му обем ще варира от 850 до 1150 кубика. В най-наточената си версия италианската машина генерира бруталните 240 конски сили и 135 Нм въртящ момент. Тези показатели директно хвърлят ръкавицата на досегашните властелини на пистата като Ducati Panigale V4 R, обещавайки доминация, подплатена с уникален звук и характер.

Магията на MV Agusta се крие и в начина, по който тази мощ се предава към асфалта. Благодарение на специфична последователност на запалване, италианците са постигнали линеен и предвидим въртящ момент, без да разчитат на тромави системи за променливо газоразпределение. Това гарантира, че мотоциклетът ще бъде едновременно яростен на правата и прецизен като скалпел в завоите, давайки на ездача пълно самочувствие при екстремно каране.

Въпреки че Cinque Cilindri направи своя дебют като концепция на изложението EICMA, от компанията са категорични – това не е просто експонат за витрина. Амбицията е този петцилиндров звяр да влезе в серийно производство в най-скоро време. Гъвкавостта на платформата е впечатляваща, като се предвижда тя да задвижва всичко – от пистови байкове и агресивни нейкед модели до високотехнологични туристически мотоциклети.