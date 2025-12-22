Xiaomi разкри повече за новия си флагман

Технологичният свят се готви за интересна премиера през този празничен сезон, тъй като Xiaomi ще разкрие най-амбициозния си флагман до момента. След поредица от тийзъри, производителят официално потвърди, че Xiaomi 17 Ultra ще направи своя грандиозен дебют на 25 декември. Новият модел се отличава с опростено шаси с дебелина 8,29 мм и се отклонява от извитата естетика в полза на прецизно проектиран плосък дисплей. Потребителското изживяване се подсилва от сегментирани бутони за регулиране на звука, дизайнерски избор, който подобрява тактилното усещане.

Външната палитра на 17 Ultra представя впечатляваща нова Starry Green окраска, която използва интегрирани минерални частици, за да постигне дълбочина и метален блясък, типични за луксозните автомобилни бои. За тези, които предпочитат по-традиционен вид, устройството ще се предлага и в класическите цветове бяло и черно. Освен външния вид, основната характеристика остава тройната задна камера. Според слуховете, тази оптична мощност разполага с огромен 1-инчов основен сензор и 200-мегапикселов перископичен телеобектив, всичко това фино настроено чрез продължаващото техническо партньорство на марката с Leica, за да се гарантира световна класа производителност при всички условия на осветление.

Под капака 17 Ultra се очаква да бъде задвижван от Snapdragon 8 Elite Gen 5, процесор, проектиран да се справя с най-взискателните мултитаскинг и високоразделителни изображения без усилие. Въпреки че първоначалното пускане на пазара е локализирано на китайския пазар, експерти от бранша вече проследяват глобалното пускане, планирано за следващите месеци.