Новият автомобил на Huawei и Chery ще разполага с въздушна възглавница, подобна на тази за каска

Когато технологиите на Huawei и инженерният опит на Chery се преплетат, резултатът често граничи с научната фантастика. Най-новият плод на това сътрудничество – флагманският миниван Luxeed V9 – е напът да пренапише правилата за безопасност при автомобилине. Забравете за стандартните въздушни възглавници, които просто ви предпазват от волана; този луксозен лайнер въвежда революционната концепция за „въздушна каска“, вградена директно в седалките.

Представете си ситуация, в която изкуственият интелект на колата (ADAS) усеща неизбежния сблъсък милисекунди преди него. В този критичен момент седалките на Luxeed V9 автоматично се връщат в оптимално изправена позиция, а около главата и раменете на пътниците се разгръща мек защитен пашкул. Тази „каска“ работи в синхрон със страничните въздушни възглавници, за да минимизира напрежението в гръбначния стълб и да обгърне тялото в безопасна прегръдка. Технологията, разработена от гиганта Yanfeng, превръща интериора в истинска крепост на колела.

Под футуристичната обвивка на 5.3-метровия Luxeed V9 се крие архитектурата E0X, която обещава не само простор, но и върхова ефективност. С 800-волтова система за светкавично зареждане и интелигентното управление Huawei Qiankun ADS, миниванът се цели директно в сегмента на най-луксозните семейни и бизнес превозни средства. Очаква се моделът да стъпи на китайския пазар през пролетта на 2026 г., като ще предлага както чиста електрическа версия, така и хибрид (EREV) за тези, които не искат да мислят за пробега.

Макар производителят все още да пази официално мълчание за някои детайли, изтеклите данни от индустрията вече предизвикаха вълна от вълнение. Luxeed V9 не е просто поредното превозно средство; той е заявка, че бъдещето на мобилността е тук и то поставя човешкия живот над всичко останало. С над 80 000 продадени автомобила само за последната година, брандът Luxeed доказва, че комбинацията от софтуерна мощ и хардуерна прецизност е печелившата формула за новото време.