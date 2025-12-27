Най-дългият високоскоростен тунел в света беше открит

Китай отново доказа, че за неговото инженерно величие граници буквално не съществуват. В сърцето на Северозападен Китай официално бе открит пътният тунел Tianshan Shengli – мегаструктура, която моментално окупира първото място в света като най-дългото високоскоростно съоръжение от този тип. Със своите внушителни 22.13 километра, този подземен гигант прорязва планинската верига Тяншан, превръщайки едно изтощително многочасово катерене по опасни серпентини в комфортно 20-минутно пътуване.

Този инфраструктурен триумф е „гръбнакът“ на новата магистрала G0711, свързваща Урумчи и Юли. Значението му за автономния район Синдзян-Уйгур е трудно да бъде описано само с цифри. В продължение на десетилетия планините бяха естествена и почти непреодолима бариера, разделяща севера от юга. Днес това „тясно място“ е в историята. Пътуването между административния център Урумчи и град Корла вече отнема едва три часа, вместо досегашните седем – промяна, която буквално пренаписва икономическата карта на региона.

Цената на този подвиг е също толкова впечатляваща, колкото и самият тунел – инвестиция от близо 6,6 милиарда долара и пет години денонощен труд в екстремни условия. Инженерите буквално са се борили с природата, прокарвайки трасето на дълбочина от 1,1 километра под върховете. Проектът пресича цели 16 геоложки разлома в зона с висока сеизмична активност, където температурите често падат до смразяващи нива, а климатът е безмилостен.

Tianshan Shengli не е просто асфалт и бетон под земята; той е стратегически коридор, който отваря нови хоризонти за логистиката, туризма и бизнеса в един от най-суровите райони на планетата. За Китайците това е поредното доказателство, че когато природата постави преграда, те просто намират начин да преминат през нея.