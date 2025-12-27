Новини
Най-дългият високоскоростен тунел в света беше открит

27 Декември, 2025 11:05 1 707 14

Мегаструктурата се намира в Китай и е с дължина 22.13 километра

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китай отново доказа, че за неговото инженерно величие граници буквално не съществуват. В сърцето на Северозападен Китай официално бе открит пътният тунел Tianshan Shengli – мегаструктура, която моментално окупира първото място в света като най-дългото високоскоростно съоръжение от този тип. Със своите внушителни 22.13 километра, този подземен гигант прорязва планинската верига Тяншан, превръщайки едно изтощително многочасово катерене по опасни серпентини в комфортно 20-минутно пътуване.

Този инфраструктурен триумф е „гръбнакът“ на новата магистрала G0711, свързваща Урумчи и Юли. Значението му за автономния район Синдзян-Уйгур е трудно да бъде описано само с цифри. В продължение на десетилетия планините бяха естествена и почти непреодолима бариера, разделяща севера от юга. Днес това „тясно място“ е в историята. Пътуването между административния център Урумчи и град Корла вече отнема едва три часа, вместо досегашните седем – промяна, която буквално пренаписва икономическата карта на региона.

Цената на този подвиг е също толкова впечатляваща, колкото и самият тунел – инвестиция от близо 6,6 милиарда долара и пет години денонощен труд в екстремни условия. Инженерите буквално са се борили с природата, прокарвайки трасето на дълбочина от 1,1 километра под върховете. Проектът пресича цели 16 геоложки разлома в зона с висока сеизмична активност, където температурите често падат до смразяващи нива, а климатът е безмилостен.

Tianshan Shengli не е просто асфалт и бетон под земята; той е стратегически коридор, който отваря нови хоризонти за логистиката, туризма и бизнеса в един от най-суровите райони на планетата. За Китайците това е поредното доказателство, че когато природата постави преграда, те просто намират начин да преминат през нея.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дааааа

    28 1 Отговор
    На предната статия за китайския двигател имаше доста които обвиняваха китайците в лошо качество
    Хайде пак.
    22 км път не можем да построим

    11:09 27.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    29 2 Отговор
    И естествено в Китай.Китай са векове пред другите.

    Коментиран от #6

    11:09 27.12.2025

  • 4 бою циганина

    5 4 Отговор
    обичам фостатъми

    Коментиран от #5

    11:10 27.12.2025

  • 5 Добре

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "бою циганина":

    Ама кален

    11:12 27.12.2025

  • 6 Гост

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Китайската стена е построена да се защитават от прабългарите ☝🏻

    11:25 27.12.2025

  • 7 Винкело

    7 0 Отговор
    Всъщност няма никаква разлика дали ще пробиваш скала метър над главата ти, или километър. Важното е да се уцелите с пробиващите отсреща. Че понякога стават два тунела.

    11:30 27.12.2025

  • 8 007 лиценз ту кил

    0 7 Отговор
    А какво ще стане ако само един от тези 16 геоложки разлома се поразмести малко?

    Коментиран от #9

    11:30 27.12.2025

  • 9 Неук

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "007 лиценз ту кил":

    Ха-ха, нищо няма да стане, защото преди ти да "попиташ", чайниците дали отговор!

    11:41 27.12.2025

  • 10 Експерт

    4 0 Отговор
    Това, ако се прави тука, Борисов ще трябва да си даде всички изкарани с труд и талант пари!

    11:50 27.12.2025

  • 11 ДългоИме

    6 0 Отговор
    "Льошо, много льошо", таварищ Си диша във врата на бай Тръмпи. Това е "проблема" на поседния, а не У(к)срайната - седнал Зелчо-наркоса да "занимава" бай Тръмпи с проблемите си, които сам доката на главата си.

    11:52 27.12.2025

  • 12 Велико

    7 0 Отговор
    Само помислете нашите куци ослѝ какви цени съобщават за тукашните боклучави , кални и надупчени ,,магистрали”

    11:54 27.12.2025

  • 13 Боко

    3 0 Отговор
    Много ефтино бре,аз за толкова не мога да построя Магистралата В Търново Русе

    12:02 27.12.2025

  • 14 гост

    2 1 Отговор
    A у нас - 80 км/ч в тунела ....

    12:03 27.12.2025