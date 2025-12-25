Mazda измисли нов дизелов мотор, който ще спаси ДВГ

Докато по-голямата част от автомобилния свят трескаво се опитва да „включи“ бъдещето си в електрическата мрежа, инженерите от Mazda отново доказват, че не се страхуват да плуват срещу течението. Mazda, която от години защитава правото на съществуване на двигателя с вътрешно горене, представи революционна концепция: дизелов мотор, който не просто намалява отпечатъка си, а активно „пречиства“ природата, стремейки се към отрицателни емисии.

В сърцето на тази иновация стои амбициозна система за улавяне и съхранение на въглерод (CCS), която превръща автомобила в малка подвижна лаборатория. Технологията вече премина „бойното си кръщение“ по време на изтощителни състезания за издръжливост в Япония. Там прототип на Mazda 3, задвижван с биодизел HVO100, прекара четири часа на предела на възможностите си. Резултатите са повече от впечатляващи: комбинацията от чисто гориво и новата филтрираща система позволява на мотора да генерира отрицателен баланс на емисиите, като само улавящото устройство добавя допълнителни 20% към общото спестяване на CO₂.

Магията се случва в специален сепаратор, монтиран на мястото на резервната гума. Вътре в него е скрит зеолит – порест минерал, познат на мнозина от състава на висококачествените котешки тоалетни, но тук използван заради уникалната си способност да абсорбира въглерод. Две отделни системи с вентилатори насочват отработените газове през влагоуловител към зеолита, който при нагряване буквално „заключва“ въглеродния диоксид в специален резервоар. Целият хардуер тежи около 50 кг – скромна цена за потенциала да превърнеш дизела в екологичен съюзник.

Японците дават и нагледен пример със своя флагман Mazda CX-60. Оборудван с 3,3-литров двигател, този кросоувър отделя около 13,77 кг CO₂ на всеки 100 километра. С новата технология автомобилът би могъл да „хване“ близо 28 кг въглерод при преход от 1000 км. Това обаче поставя пред производителя един последен, но огромен логистичен ребус: къде отива този събран газ?

За да стигне технологията до крайния клиент, Mazda трябва да измисли ефективен начин за изпразване на контейнерите. Дали това ще става в официалните сервизи или ще е необходима напълно нова инфраструктура по бензиностанциите, предстои да разберем. Освен това инженерите трябва да оптимизират енергийния разход на самата система, която в момента леко повишава консумацията на гориво. Ако тези препятствия бъдат преодолени, Mazda може би ще напише най-неочакваната глава в историята на дизеловите двигатели – тази, в която те спасяват планетата.