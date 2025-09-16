Москва: Към момента тристранна среща Русия-САЩ-Украйна е безсмислена, очакваме трезви и разумни сигнали

Докато режимът в Киев не даде разумен отговор на предложенията на руската страна, няма смисъл да се говори за възможността за провеждане на среща на върха във формат на тристранна среща между Русия, Украйна и Съединените щати.

Това заяви пред ТАСС заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков.

Той обърна внимание на факта, че руският президент Владимир Путин преди това е казал „изчерпателно всичко, което се изисква по отношение на контактите със Зеленски“.

„Ако няма здравословен, трезв, разумен отговор на тези наши сигнали, ще има още повече основания да не говорим за някакъв тристранен формат“, подчерта Рябков.

На пресконференция след посещението си в Китай в началото на септември руският президент Владимир Путин заяви, че е готов да покани Зеленски в Москва, ако е готов за срещата. Президентът на Украйна отказа това предложение по време на пресконференция с френския президент Еманюел Макрон.

По-късно, говорейки на Източния икономически форум, руският президент нарече Москва най-доброто място за евентуална среща със Зеленски и отбеляза също, че Русия е готова да гарантира както неговата безопасност, така и тази на представителите на Киев, ако те решат да дойдат.

Обсъжда се среща между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк и шансовете тя да се случи са големи. Това съобщи пред ТАСС заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков.

„В процес на обсъждане е. Мисля, че шансовете са големи“, каза той, отговаряйки на въпрос по темата.

По-рано стана известно, че руският президент Владимир Путин е назначил Лавров за ръководител на руската делегация на 80-та сесия на Общото събрание на ООН.

Юбилейната сесия стартира на 9 септември. Седмицата на високо ниво ще се проведе от 23 до 29 септември.

Москва и Вашингтон ще се опитат да проведат още една среща по проблемите в отношенията им преди края на есента, заяви Рябков.

„Ако говорим за някаква времева рамка, стремим се да проведем подобно събитие поне до края на есента“, отбеляза заместник-министърът.

Според него следващата среща в този формат е била отлагана няколко пъти и причините за това не са били само организационни, логистични или заради несъответствия в графика. „Имаше го и това, но не бе основното. Основната причина е, че не искаме подобна среща да не доведе до осезаем напредък“, обясни Рябков. „Има риск да се окажем в застой и да не постигнем никакъв напредък.“

„Затова е по-добре да се опитаме, ако има политическа воля и от двете страни, да работим зад кулисите, може би ще бъде възможно да се формира основа за следващата стъпка или стъпки, тогава всички логистични и организационни аспекти ще бъдат уредени бързо“, добави заместник-министърът на външните работи.

През юли Рябков заяви, че Русия и Съединените щати ще се споразумеят за датите за третия кръг от консултации. По това време той отбеляза, че „няма забавяне на напредъка със САЩ по двустранния дневен ред, има техническа пауза“.

На 27 февруари и 10 април в Истанбул се проведоха разговори за нормализиране на условията на работа на руското и американското посолства и обсъждане на начини за преодоляване на проблемите в отношенията между двете страни. Руската делегация на първия и втория кръг на консултациите беше водена от настоящия посланик във Вашингтон Александър Дарчиев, а американската делегация - от заместник-помощник държавния секретар по европейските и евразийските въпроси Соната Култър.