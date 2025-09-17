Главният прокурор на Юта иска смъртно наказание за убиеца на Чарли Кърк ВИДЕО

Главният прокурор на Юта Джеф Грей обяви, че повдига обвинения в убийство при утежняващи вината обстоятелства срещу Тайлър Джеймс Робинсън за смъртта на консервативния активист Чарли Кърк, престъпление, наказуемо със смърт.

Юта е един от петте щата на САЩ, заедно с Айдахо, Мисисипи, Оклахома и Южна Каролина, които позволяват смъртно наказание чрез разстрел.

„Първото обвинение е за умишлено и съзнателно убийство на Чарли Кърк при обстоятелства, които са създали значителен риск от смърт за други“, каза той на пресконференция, излъчена от водещи американски телевизионни мрежи.

Грей заяви, че ще иска смъртно наказание за Робинсън.

„След пресконференцията ще подам уведомление за намерение да поискам смъртно наказание. Това решение не беше взето лекомислено, взех го независимо като окръжен прокурор въз основа на доказателствата, обстоятелствата и естеството на престъплението“, каза той.

Грей посочи, че тъй като прокуратурата иска смъртно наказание за заподозрения, Робинсън ще бъде задържан без гаранция.

В допълнение към убийството, мъжът е обвинен в нарушаване на разпоредбите за огнестрелно оръжие.

„Второто обвинение е незаконно използване на огнестрелно оръжие, довело до тежка телесна повреда“, заяви прокурорът.

Държавните власти обвиняват Робинсън и във възпрепятстване на правосъдието за опит да скрие оръжието, използвано при смъртта на Кърк. Той е изправен пред общо седем обвинения, сред тях са две манипулации на свидетели и извършване на насилствено престъпление в присъствието на деца..

Грей не изключи възможността да повдигне нови обвинения по делото.

„Възможно е. Ако доказателствата доведат до други хора, които биха могли да бъдат замесени, тогава, разбира се, ще повдигнем нови обвинения“, каза той в интервю за Fox News.

31-годишният Кърк беше прострелян на 10 септември по време на реч в университет в Орем, Юта. Той почина в болницата от раната си. Консервативен активист, той беше поддръжник на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Робинсън беше арестуван вечерта на 11 септември, предаден на властите от баща си, пред когото той признал за престъплението. Тръмп заяви, че се надява Робинсън да бъде осъден и да получи смъртно наказание по този случай. Според губернатора на Юта Спенсър Кокс, властите смятат, че Робинсън е действал сам.

Тайлър Джеймс Робинсън се яви за първи път в съда. Заседанието се проведе виртуално и беше излъчено от водещи американски телевизионни мрежи.

На Робинсън бяха прочетени правата му и му беше съобщено, че ще бъде задържан без право на гаранция и че ще му бъде назначен адвокат.

По време на изслушването Робинсън беше официално обвинен по седемте обвинения.

Следващото съдебно заседание по делото за убийството на американския консервативен активист Чарли Кърк ще се проведе на 29 септември, обяви окръжният съдия на САЩ Тони Граф.

„Заседанието по това дело е насрочено за 10:00 ч. (19:00 ч. българско време) на 29 септември“, каза той. Заседанието беше излъчено по големите американски телевизионни мрежи.

Съдията уточни, че Тайлър Джеймс Робинсън, обвиняемият в убийството на Кърк, ще присъства на следващото заседание виртуално.