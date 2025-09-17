Саудитска Арабия осъди израелската сухопътна операция в Газа

Саудитска Арабия осъди по „възможно най-категоричния начин“ израелската сухопътна операция в Газа, ден след като Израел започна нападението си срещу палестинския анклав, с което заплашваше от дълго време насам, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Кралството отправи и призив към членовете на Съвета за сигурност на ООН да се намесят, за да спрат „убийствата, глада и принудителното изселване на палестинците, причинени от Израел“, съобщи Саудитското министерство на външните работи.
Вълна от критики от страни от Близкия изток последва след началото на израелската наземна атака за поемане на контрол върху главния градски център в ивицата Газа. Към тях се присъедини и Катар, който играе ролята на домакин и посредник в преговорите за примирие. Доха определи нападението като „продължение на войната на геноцид“ на Израел.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 хъхъ
16:05 17.09.2025
3 Трол
Коментиран от #4
16:10 17.09.2025
4 СОФИЯ
До коментар #3 от "Трол":Какво искат двата жида Нетаняху и Шаломов?
16:25 17.09.2025
5 Смешник
Коментиран от #7, #9
16:25 17.09.2025
6 Историк
Коментиран от #10
16:33 17.09.2025
7 Атина Палада
До коментар #5 от "Смешник":САЩ са в много добри отношения с Катар.И другото ,което е,САЩ не искат да влизат във война Имат прекалено много вътрешни проблеми за решаване..А Лондонсити седи зад Израел иска да вкара САЩ във война..(Впрочем точно Лондон седеше зад Хамас на 7 октомври..Спомнете си и ,че фестивала беше насрочено за вътрешността на Израел,и точно в последния ден се променя и се измества до границата ,където да се проведе Тръмп в момента няма как и насила седи зад Израел ,но в същото време в момента се мъчи да се освободи от Лондонсити..
16:37 17.09.2025
8 Величко
16:50 17.09.2025
9 Ганьо
До коментар #5 от "Смешник":Нали точно тези им дават парите, чрез приятеля им бай Дончо, скъпи подаръци като самолети и т.н. ...
17:01 17.09.2025
10 Защо
До коментар #6 от "Историк":трябва палестинците ,които населяват тази територия от хиляди години да я напуснат? Какво търсят ешкиназитата там нямат нищо общо с тази земя .😡😡😡😡❤️
17:04 17.09.2025