Новини
Свят »
Израел »
Саудитска Арабия осъди израелската сухопътна операция в Газа

Саудитска Арабия осъди израелската сухопътна операция в Газа

17 Септември, 2025 15:55 644 10

  • саудитска арабия-
  • сухопътна операция-
  • газа-
  • израел

Рияд призова Съвета за сигурност на ООН да спре убийствата и изселването на палестинци, Катар също разкритикува действията на Израел

Саудитска Арабия осъди израелската сухопътна операция в Газа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Саудитска Арабия осъди по „възможно най-категоричния начин“ израелската сухопътна операция в Газа, ден след като Израел започна нападението си срещу палестинския анклав, с което заплашваше от дълго време насам, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Кралството отправи и призив към членовете на Съвета за сигурност на ООН да се намесят, за да спрат „убийствата, глада и принудителното изселване на палестинците, причинени от Израел“, съобщи Саудитското министерство на външните работи.

Вълна от критики от страни от Близкия изток последва след началото на израелската наземна атака за поемане на контрол върху главния градски център в ивицата Газа. Към тях се присъедини и Катар, който играе ролята на домакин и посредник в преговорите за примирие. Доха определи нападението като „продължение на войната на геноцид“ на Израел.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хъхъ

    10 0 Отговор
    Само с думи нищо не става.

    16:05 17.09.2025

  • 3 Трол

    3 4 Отговор
    Г-н Нетаняху е кандидат за световен рекорд по местене, където ще си оспорват с г-н Путин първата позиция.

    Коментиран от #4

    16:10 17.09.2025

  • 4 СОФИЯ

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Какво искат двата жида Нетаняху и Шаломов?

    16:25 17.09.2025

  • 5 Смешник

    9 0 Отговор
    Саудитска Арабия и Катар трябва освен Нетаняху да осъдят остро и действията на САЩ които са основен спонсор и поддръжник на ционизкия режим

    Коментиран от #7, #9

    16:25 17.09.2025

  • 6 Историк

    0 3 Отговор
    Защо ислямските държави не приемат бежаниц от Газа?

    Коментиран от #10

    16:33 17.09.2025

  • 7 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Смешник":

    САЩ са в много добри отношения с Катар.И другото ,което е,САЩ не искат да влизат във война Имат прекалено много вътрешни проблеми за решаване..А Лондонсити седи зад Израел иска да вкара САЩ във война..(Впрочем точно Лондон седеше зад Хамас на 7 октомври..Спомнете си и ,че фестивала беше насрочено за вътрешността на Израел,и точно в последния ден се променя и се измества до границата ,където да се проведе Тръмп в момента няма как и насила седи зад Израел ,но в същото време в момента се мъчи да се освободи от Лондонсити..

    16:37 17.09.2025

  • 8 Величко

    0 0 Отговор
    Мразя рекламите защото лъжат повече от мен ! Никога не купувам нищо , което се рекламира !

    16:50 17.09.2025

  • 9 Ганьо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Смешник":

    Нали точно тези им дават парите, чрез приятеля им бай Дончо, скъпи подаръци като самолети и т.н. ...

    17:01 17.09.2025

  • 10 Защо

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Историк":

    трябва палестинците ,които населяват тази територия от хиляди години да я напуснат? Какво търсят ешкиназитата там нямат нищо общо с тази земя .😡😡😡😡❤️

    17:04 17.09.2025