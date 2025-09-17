Саудитска Арабия осъди израелската сухопътна операция в Газа

Саудитска Арабия осъди по „възможно най-категоричния начин“ израелската сухопътна операция в Газа, ден след като Израел започна нападението си срещу палестинския анклав, с което заплашваше от дълго време насам, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Кралството отправи и призив към членовете на Съвета за сигурност на ООН да се намесят, за да спрат „убийствата, глада и принудителното изселване на палестинците, причинени от Израел“, съобщи Саудитското министерство на външните работи.

Вълна от критики от страни от Близкия изток последва след началото на израелската наземна атака за поемане на контрол върху главния градски център в ивицата Газа. Към тях се присъедини и Катар, който играе ролята на домакин и посредник в преговорите за примирие. Доха определи нападението като „продължение на войната на геноцид“ на Израел.