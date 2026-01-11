Марко Рубио ще преговаря с Дания за Гренландия

Министър-председателят на Дания Мете Фредериксен потвърди днес, че датският външен министър Ларс Льоке Расмусен ще се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио за разговори за Гренландия през следващата седмица, предаде NOVA.

Това се случва на фона на искането на Съединените щати да поставят под свой контрол арктическия остров.

"Намираме се на кръстопът", каза Фредериксен на конференция на своята социалдемократическа партия. Тя не уточни мястото или точния час на срещата.

По-рано Рубио заяви, че планира да се срещне с датски представители през следващата седмица, след като Дания и Гренландия са поискали разговори с американския дипломат.

Гренландия, с население под 57 000 души, е до голяма степен автономна, но формално е част от Кралство Дания, което членува в НАТО.

Фредериксен предупреди, че ако САЩ се откажат от сътрудничеството в рамките на НАТО, като заплашват съюзник, тогава "всичко приключва".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп през последните дни отново изрази дългогодишното си желание да "притежава" Гренландия, а администрацията му не е изключила възможността за използване на военна сила за установяване на контрол, позовавайки се на съображения за сигурност и на заплаха от Китай и Русия в региона. Швеция и Германия разкритикуваха намеренията на САЩ.

Базата данни за проследяване на кораби "Маринтрафикс" не показва присъствие на китайски или руски кораби край Гренландия.

Парламентът на Гренландия заяви късно в петък, че ще изтегли напред заседание, за да обсъди реакцията си на американските заплахи за поемане на контрол над острова.