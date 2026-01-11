Марко Рубио ще преговаря с Дания за Гренландия

Министър-председателят на Дания Мете Фредериксен потвърди днес, че датският външен министър Ларс Льоке Расмусен ще се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио за разговори за Гренландия през следващата седмица, предаде NOVA.
Това се случва на фона на искането на Съединените щати да поставят под свой контрол арктическия остров.
"Намираме се на кръстопът", каза Фредериксен на конференция на своята социалдемократическа партия. Тя не уточни мястото или точния час на срещата.
По-рано Рубио заяви, че планира да се срещне с датски представители през следващата седмица, след като Дания и Гренландия са поискали разговори с американския дипломат.
Гренландия, с население под 57 000 души, е до голяма степен автономна, но формално е част от Кралство Дания, което членува в НАТО.
Фредериксен предупреди, че ако САЩ се откажат от сътрудничеството в рамките на НАТО, като заплашват съюзник, тогава "всичко приключва".
Президентът на САЩ Доналд Тръмп през последните дни отново изрази дългогодишното си желание да "притежава" Гренландия, а администрацията му не е изключила възможността за използване на военна сила за установяване на контрол, позовавайки се на съображения за сигурност и на заплаха от Китай и Русия в региона. Швеция и Германия разкритикуваха намеренията на САЩ.
Базата данни за проследяване на кораби "Маринтрафикс" не показва присъствие на китайски или руски кораби край Гренландия.
Парламентът на Гренландия заяви късно в петък, че ще изтегли напред заседание, за да обсъди реакцията си на американските заплахи за поемане на контрол над острова.
Някой съмнявал ли се е, че Тръмп лъже за всичко?🤣
Той е патологичен лъжец. Латиноса на снимката не виждам причина да го коментирам....Той е като въшката, която е излязла на челото, но това е за друга тема. Да си дойдем на думата. Два дни преди президентските избори в Хондурас, Тръмп посочи кой трябва да спечели. В противен случай, Хондурас ще настъпи мотиката. По думите на Тръмп. И познайте кой спечели? Човекът посочен от него! На властите в Хондурас им отне седмици да обявяват резултатите, а когато ги обявиха, стана ясно ясно, че кандидатът на Тръмп печели с 0.7% преднина.🤣
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Теб да те сложим кмет на София, че този за нищо не става.
Коментиран от #18, #24
Струва ми се, че инфантилния идиот тръмп панически се опитва да предотврати или поне забави свличането на сащ към фалит и тотална гражданска война с всички възможни средства.
До коментар #13 от "Обаче още не юи го побира кофата":Ами много лесно. Латинос, който дори не се нуждае от преводач за каквито и да било разговори с държавите от Латинска Америка.....По обясними причини. Освен това е човек на "Дълбоката държава"....Един от двамата в администрацията на Тръмп. Мрази Русия.....Има перфектен профил за "държавен секретар".🤣
В качеството на държавен секретар на САЩ или Президент на Куба :)
До коментар #5 от "Българин..":да не крадат от теб
това си заслужават западните меки китки в ес
да дойдат и тук нас да вземат
барем тикви и шопари в дранголника
До коментар #13 от "Обаче още не юи го побира кофта":То пък щото шефа му, инфантилния идиот тръмп, прелива от интелект! Добре, че са камилата и бай дъно та да знаем, че може и по зле.
До коментар #19 от "Миньоро":смеят ли ес мишоци и мишки
да се озъбят на бай дончо
ще прати въртолетити да ги вземат и на съд
Коментиран от #32
До коментар #17 от "Хм...":Точно така изглежда. И няма никакви салфетки и договорняци с Китай и РФ. Тръмпоча играе "ол ин", защото само годишните лихви по външния дълг на краварника вече са 1 трилион долара. Оранжевия ционист отчаяно се опитва с всички позволени и най-вече непозволени средства да запази САЩ като световен господар и хегемон, но май ще му приседне. Домокретените, ако го импийчнат, Щатите отиват по дяволите и установеният световен (включително и финаносв) ред отива на кино. Интересни времене случихме, много интересни.
До коментар #25 от "Ще има ли пакети за сащ както за Русия":Прав си брат. Докато този лакирани, гримирани и нашмъркани лидери управляват, ЕС ще е разграден двор.
До коментар #31 от "да си кажем истината":Както в тръгнало май накрая ще си я купи за 1 долар. От васиалния на САЩ ЕС няма и да посмеят дори да мяцнат.
До коментар #31 от "да си кажем истината":Ще я опази от Китай и Русия ако решат и те там да се курдисат. Визи ли ще им откаже САЩ ? Или си мислиш че тази територия с кучешки впрягове САЩ ще я опази или със самолети?
До коментар #27 от "Тръмп ще вземе това което иска":Колко американци мислиш че ще засели там?
Коментиран от #41
До коментар #22 от "Без легитимност и извън структурите":Що по-точно ги мразиш ? Аз познавам много от тях и имам мнение, но ми е интересно да "чуя" твоето.
Коментиран от #43
Коментиран от #40
До коментар #39 от "Фон Пфайзер и коалицията на лаещите":В момента умират от страх! 🤣
Коментиран от #45
До коментар #37 от "Нищо няма да вземе Тръмп":Колкото да поддържат новата военна база на САЩ
Коментиран от #47
До коментар #38 от "111":Като почне клането на китове е направо зловещо. И не го правят впрочем за храна а за да дразнят хората с традициите си
До коментар #36 от "az СВО Победа 80":Няма да я взимат, просто Дания ще я даде на САЩ за управление с неограничени пълномощия за неограничен период от време . Просто е но е за умни хора ....
Коментиран от #48
До коментар #40 от "az СВО Победа 80":Освен Тръмп, и Путин ще ги и3клати👍🤣🤣
В името на Евро атлантическия съюз и сигурност Дания предава на САЩ защитавайки демократичните ни ценности и.т.н заради надвисналата опасност от Русия и Китай и т.н и т.н.
До коментар #41 от "Руски колхозник":Тази военна база на САЩ там? Те и сега имат и никаква полза от нея няма
До коментар #44 от "не позна":Викаш както Киев даде Крим....
🤣🤣🤣
Шоуто започва!
Сега ще се скъсат да ни обясняват, че тя видиш ли Гренландия не била датска територия и всъщност нямало никакъв проблем...
🤣🤣🤣
