Марко Рубио ще преговаря с Дания за Гренландия

11 Януари, 2026 19:28, обновена 11 Януари, 2026 18:32

Външният министър Ларс Льоке Расмусен ще се срещне с държавния секретар на САЩ

Марко Рубио ще преговаря с Дания за Гренландия
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

Министър-председателят на Дания Мете Фредериксен потвърди днес, че датският външен министър Ларс Льоке Расмусен ще се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио за разговори за Гренландия през следващата седмица, предаде NOVA.

Това се случва на фона на искането на Съединените щати да поставят под свой контрол арктическия остров.

"Намираме се на кръстопът", каза Фредериксен на конференция на своята социалдемократическа партия. Тя не уточни мястото или точния час на срещата.

По-рано Рубио заяви, че планира да се срещне с датски представители през следващата седмица, след като Дания и Гренландия са поискали разговори с американския дипломат.

Гренландия, с население под 57 000 души, е до голяма степен автономна, но формално е част от Кралство Дания, което членува в НАТО.

Фредериксен предупреди, че ако САЩ се откажат от сътрудничеството в рамките на НАТО, като заплашват съюзник, тогава "всичко приключва".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп през последните дни отново изрази дългогодишното си желание да "притежава" Гренландия, а администрацията му не е изключила възможността за използване на военна сила за установяване на контрол, позовавайки се на съображения за сигурност и на заплаха от Китай и Русия в региона. Швеция и Германия разкритикуваха намеренията на САЩ.

Базата данни за проследяване на кораби "Маринтрафикс" не показва присъствие на китайски или руски кораби край Гренландия.

Парламентът на Гренландия заяви късно в петък, че ще изтегли напред заседание, за да обсъди реакцията си на американските заплахи за поемане на контрол над острова.


  • 1 Рубио -

    14 0 Отговор
    в ролята на добрия рекетьор.

    18:35 11.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Тръмп каза че Марко Рубио ще бъде следващият президент на Куба.А Стефан Витков президент на България.

    Коментиран от #12

    18:37 11.01.2026

  • 3 нахалник

    2 0 Отговор
    ще ти дърпам ушангите

    18:39 11.01.2026

  • 4 Симо

    11 2 Отговор
    С две думи Дания и в частност Европа вече СЪБУХА гащите! Дайте им всичко. Нека изядат всичко и всички. Рано или късно ще им приседне.

    18:39 11.01.2026

  • 5 Българин..

    13 2 Отговор
    Не се накрадоха теа серсеми!

    Коментиран от #21

    18:40 11.01.2026

  • 6 Сийка

    12 1 Отговор
    Кажете къде да носим мечета за АЗ СЪМ ГРЕНЛАНДИЯ

    18:43 11.01.2026

  • 7 Усраула Лайненс

    13 2 Отговор
    и кой сте вие доплували до америка преди 200 години и избили коренното червенокожо население та да нападате някой

    18:44 11.01.2026

  • 8 Ъъъъъъъ

    11 2 Отговор
    "Базата данни за проследяване на кораби "Маринтрафикс" не показва присъствие на китайски или руски кораби край Гренландия."

    Някой съмнявал ли се е, че Тръмп лъже за всичко?🤣
    Той е патологичен лъжец. Латиноса на снимката не виждам причина да го коментирам....Той е като въшката, която е излязла на челото, но това е за друга тема. Да си дойдем на думата. Два дни преди президентските избори в Хондурас, Тръмп посочи кой трябва да спечели. В противен случай, Хондурас ще настъпи мотиката. По думите на Тръмп. И познайте кой спечели? Човекът посочен от него! На властите в Хондурас им отне седмици да обявяват резултатите, а когато ги обявиха, стана ясно ясно, че кандидатът на Тръмп печели с 0.7% преднина.🤣

    18:48 11.01.2026

  • 9 САЩ са престъпна държава, без

    7 2 Отговор
    Легитимност и извън структурите на ООН Европа трябва да се подготви за анексирането на Гренландия и края на НАТО: Експерти ..Според анализатори, идеологиите на САЩ и Русия биха били в перфектно съответствие, оставяйки Европа като остров на либерализма..Отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро от президента на САЩ Доналд Тръмп на 3 януари му е дало смелост да продължи с анексирането на Гренландия, самоуправляваща се територия, собственост на Дания, което означава практически край на НАТО и подпомага военните цели на Русия в Украйна, съобщават експерти 

    18:49 11.01.2026

  • 10 китайски балон

    9 2 Отговор
    Ще ги успива и ще пробва да ги подкупи, като приближените на Мадуро, но тия там са друга бира! Всичкото това докато БайДончо организира инвазията и окупацията, като "докаже", че гренландски комар го е ухапал и му е причинил сърбеж!

    18:50 11.01.2026

  • 11 Канибали

    10 1 Отговор
    По точно самоизяждащи се гнусни атлантици ! Олееее...ква сган

    18:51 11.01.2026

  • 12 Владо

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Теб да те сложим кмет на София, че този за нищо не става.

    18:51 11.01.2026

  • 13 Обаче още не юи го побира кофата

    7 3 Отговор
    Как за държавния секретар на САЩ точно малооумен изтърсак като Марко Рубио назначиха

    Коментиран от #18, #24

    18:52 11.01.2026

  • 14 Тая паплач от Сащ

    12 2 Отговор
    са големи наглеци!

    18:53 11.01.2026

  • 15 Гренландия на три

    5 2 Отговор
    Русия, Китай и САЩ . Не може само САЩ да краде ! И на нас трябва там два тюлена с една скаличка също

    18:54 11.01.2026

  • 16 САЩ подаряват

    4 1 Отговор
    Базата в Рамщайн на Русия. Наем за 1 долар за 25 години

    18:56 11.01.2026

  • 17 Хм...

    5 2 Отговор
    Няма как да съм напълно сигурен защото, както и 99,999% от световното население, се информирам или от сми (в огромната си част манипулации) или интернет (горе долу същата работа).

    НО!!!

    Струва ми се, че инфантилния идиот тръмп панически се опитва да предотврати или поне забави свличането на сащ към фалит и тотална гражданска война с всички възможни средства.

    Коментиран от #30

    18:57 11.01.2026

  • 18 Ъъъъъъъъ

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Обаче още не юи го побира кофата":

    Ами много лесно. Латинос, който дори не се нуждае от преводач за каквито и да било разговори с държавите от Латинска Америка.....По обясними причини. Освен това е човек на "Дълбоката държава"....Един от двамата в администрацията на Тръмп. Мрази Русия.....Има перфектен профил за "държавен секретар".🤣

    18:58 11.01.2026

  • 19 Миньоро

    6 1 Отговор
    Какво стана с колективния запад? Какво стана с коалицията на желаещите? За Украйна рипаме, но за Гренландия траеме. Дания да не е Венецуела? Ще има ли пакети със санкции срещу САЩ ако тръгне да анексира Гренландия?

    Коментиран от #25

    18:59 11.01.2026

  • 20 Ами

    3 2 Отговор
    В качеството на какъв Рубио ще преговаря?
    В качеството на държавен секретар на САЩ или Президент на Куба :)

    18:59 11.01.2026

  • 21 Не се накрадоха теа серсеми!

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Българин..":

    да не крадат от теб

    това си заслужават западните меки китки в ес
    да дойдат и тук нас да вземат
    барем тикви и шопари в дранголника

    19:01 11.01.2026

  • 22 Без легитимност и извън структурите

    4 0 Отговор
    на ООН няма нужда САЩ да преговаря с Дания за Гренландия. Направо да си я взема. Тръм каза че така работи вече света. Тея гренланците и без тва имат датски паспорти и по най бързият начин на подскоци да се изнасят. И без тва основно кучешка храна от китове и тюлени правят и са големи варвари впрочем и много ги мразя

    Коментиран от #38

    19:01 11.01.2026

  • 23 Арабойко

    4 1 Отговор
    Бойко, отивай да я искаш и ти!

    19:02 11.01.2026

  • 24 Хе хе...

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Обаче още не юи го побира кофата":

    То пък щото шефа му, инфантилния идиот тръмп, прелива от интелект! Добре, че са камилата и бай дъно та да знаем, че може и по зле.

    19:02 11.01.2026

  • 25 Ще има ли пакети за сащ както за Русия

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Миньоро":

    смеят ли ес мишоци и мишки
    да се озъбят на бай дончо
    ще прати въртолетити да ги вземат и на съд

    Коментиран от #32

    19:03 11.01.2026

  • 26 Ами що пък не

    2 0 Отговор
    Някак си ми се вижда нормално.

    19:05 11.01.2026

  • 27 Тръмп ще вземе това което иска

    3 2 Отговор
    Гледам банда глупци само лаят срещу Тръмп ,но нищо не могат да направят . Тръмп е достатъчно умен и обигран , за да знае как да получи това което иска,. и много скоро фактите ще го потвърдят - Грендандия ще бъде под контрола на САЩ .

    Коментиран от #37

    19:18 11.01.2026

  • 28 Хеми значи бензин

    2 1 Отговор
    Щом Сащ казват че Китай и Индияимат интерес значи е така имат разузнаване

    19:19 11.01.2026

  • 29 Дедовия

    3 2 Отговор
    Картинката се изяснява, САЩ действат заедно с Русия, както казваше покойният Г. Ифандиев. Създаденият с американски пари СССР винаги беше техен съюзник. Няма никакво значение строят в дадената държава. Интереса клати феса, важното е далавера да има. Сега са се разбрали и правят нова подялба на света, а вие си дрънкайте колкото искате. Европа и НАТО са пред своя край и България за пореден път настъпи мотиката благодарение на продажните си управници.

    19:20 11.01.2026

  • 30 Мхммм...

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Хм...":

    Точно така изглежда. И няма никакви салфетки и договорняци с Китай и РФ. Тръмпоча играе "ол ин", защото само годишните лихви по външния дълг на краварника вече са 1 трилион долара. Оранжевия ционист отчаяно се опитва с всички позволени и най-вече непозволени средства да запази САЩ като световен господар и хегемон, но май ще му приседне. Домокретените, ако го импийчнат, Щатите отиват по дяволите и установеният световен (включително и финаносв) ред отива на кино. Интересни времене случихме, много интересни.

    19:24 11.01.2026

  • 31 да си кажем истината

    2 1 Отговор
    Тръмп знае какво прави , и всичките му действия са насочени към възпиране на Китай и Русия като придатък на Китай . Та ако за тази цел му е нужна Гренландия , значи че ще я получи или просто ще му я дадат с радост .

    Коментиран от #33, #35

    19:24 11.01.2026

  • 32 Миньоро

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ще има ли пакети за сащ както за Русия":

    Прав си брат. Докато този лакирани, гримирани и нашмъркани лидери управляват, ЕС ще е разграден двор.

    19:28 11.01.2026

  • 33 Мхммм...

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "да си кажем истината":

    Както в тръгнало май накрая ще си я купи за 1 долар. От васиалния на САЩ ЕС няма и да посмеят дори да мяцнат.

    19:29 11.01.2026

  • 34 Ние за Македония

    2 0 Отговор
    Няма ли да преговаряме а? И за Дедеагач

    19:32 11.01.2026

  • 35 И как пък САЩ

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "да си кажем истината":

    Ще я опази от Китай и Русия ако решат и те там да се курдисат. Визи ли ще им откаже САЩ ? Или си мислиш че тази територия с кучешки впрягове САЩ ще я опази или със самолети?

    19:35 11.01.2026

  • 36 az СВО Победа 80

    1 1 Отговор
    Гледайте сега как една натовска държава ще вземе територията на друга натовска държава и никой няма да посмее да гъкне! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #44

    19:36 11.01.2026

  • 37 Нищо няма да вземе Тръмп

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Тръмп ще вземе това което иска":

    Колко американци мислиш че ще засели там?

    Коментиран от #41

    19:36 11.01.2026

  • 38 111

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Без легитимност и извън структурите":

    Що по-точно ги мразиш ? Аз познавам много от тях и имам мнение, но ми е интересно да "чуя" твоето.

    Коментиран от #43

    19:37 11.01.2026

  • 39 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    3 0 Отговор
    Нещо много пасивни стоят.

    Коментиран от #40

    19:38 11.01.2026

  • 40 az СВО Победа 80

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Фон Пфайзер и коалицията на лаещите":

    В момента умират от страх! 🤣

    Коментиран от #45

    19:39 11.01.2026

  • 41 Руски колхозник

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Нищо няма да вземе Тръмп":

    Колкото да поддържат новата военна база на САЩ

    Коментиран от #47

    19:40 11.01.2026

  • 42 Не знам кой ще вземе Гренландия,

    1 1 Отговор
    но ние трябва да се учим от местните инуити да живеем на студено. Казват, че тайната е в многопластовите дрехи - една върху друга, - от кожи.

    19:40 11.01.2026

  • 43 Ами касапи са

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "111":

    Като почне клането на китове е направо зловещо. И не го правят впрочем за храна а за да дразнят хората с традициите си

    19:40 11.01.2026

  • 44 не позна

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "az СВО Победа 80":

    Няма да я взимат, просто Дания ще я даде на САЩ за управление с неограничени пълномощия за неограничен период от време . Просто е но е за умни хора ....

    Коментиран от #48

    19:40 11.01.2026

  • 45 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "az СВО Победа 80":

    Освен Тръмп, и Путин ще ги и3клати👍🤣🤣

    19:41 11.01.2026

  • 46 Сега да ви кажа как

    1 1 Отговор
    и с какви думи ще предадат Гренландия на САЩ Евро пеперудките!
    В името на Евро атлантическия съюз и сигурност Дания предава на САЩ защитавайки демократичните ни ценности и.т.н заради надвисналата опасност от Русия и Китай и т.н и т.н.

    19:41 11.01.2026

  • 47 И за кво им е

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Руски колхозник":

    Тази военна база на САЩ там? Те и сега имат и никаква полза от нея няма

    19:43 11.01.2026

  • 48 az СВО Победа 80

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "не позна":

    Викаш както Киев даде Крим....
    🤣🤣🤣

    Шоуто започва!
    Сега ще се скъсат да ни обясняват, че тя видиш ли Гренландия не била датска територия и всъщност нямало никакъв проблем...
    🤣🤣🤣

    19:48 11.01.2026

