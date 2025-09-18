Новини
Луис Хамилтън с остра позиция за случващото се в Ивицата Газа

18 Септември, 2025 10:57

През последните две години над 10% от населението е загинало или е било ранено – включително десетки хиляди деца – и този брой продължава да расте

Луис Хамилтън с остра позиция за случващото се в Ивицата Газа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Хамилтън се присъедини към международните спортисти, които изразиха подкрепата си за жителите на Ивицата Газа. Във вторник израелските сили отново бомбардираха града в региона.

Хамилтън подкрепя три благотворителни организации: Палестинския Червен полумесец, „Лекари без граници“ и „Спасете децата Великобритания“. Във видео, публикувано в Instagram, той заяви:

„През последните две години над 10% от населението е загинало или е било ранено – включително десетки хиляди деца – и този брой продължава да расте.“

Британският пилот не е единственият от света на спорта, който застава зад жителите на Газа. Рияд Марез, бивш нападател на Манчестър Сити и Лестър, развя палестинско знаме след връчването на трофея от Висшата лига през 2021 г. Мохамед Салах, египетският национал на Ливърпул, призова страните да прекратят конфликта в Instagram през 2023 г. и изрази недоволство, че УЕФА не е съобщила обстоятелствата около смъртта на палестинския футболист Сулейман Ал-Обейд.

В публикацията си Хамилтън подробно описа ситуацията в Ивицата Газа:

„Ситуацията се влошава с всеки изминал ден. Стотици хиляди бяха принудени да напуснат домовете си заради израелските въздушни удари, болниците са претоварени от гладуващи и ранени жители. Днес разследващата комисия на ООН определи случващото се в Газа като геноцид. Като хора не можем да стоим безучастни и да позволим това да продължава.“

Кризата оказва влияние и върху международните спортни събития. Стефано Доменикали, изпълнителен директор на Формула 1, по-рано заяви, че Гран при на Катар, планирано за 30 ноември, може да бъде застрашено от конфликта, но изрази надежда, че състезанието ще се проведе по план. Събитията от вторник обаче могат допълнително да увеличат несигурността, а официалното изявление от ФИА все още се очаква.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Загрижен

    2 1 Отговор
    Веднъж да съм на едно мнение с Хам.

    11:21 18.09.2025

  • 3 Бойкот на израелските фирми

    4 2 Отговор
    и санкции за Израел трябва да наложи целия СВЯТ !!! Тяхната ЗЛОБА към човечеството няма измерение !

    11:22 18.09.2025

  • 4 Сталин

    2 2 Отговор
    Скоро време евреите ще уволнят Хамилтън от формулата

    Коментиран от #8

    11:41 18.09.2025

  • 5 ВЪН циони$тит€ ОТ БЪЛГАРИЯ!

    1 1 Отговор
    БРАВО НА ЛУИС, ЕДНА ЛИЧНОСТ С ЧОВЕШКА ПОЗИЦИЯ, А НЕ мишка КАТО €вро-г€й$ки т€ "политици"!

    ЗЛОТО $И ИМА ИМ€: $ащ(нато),британия и рожбата им-из ра €л, !
    $ такива "$ъюзници" КАТО $АТАнато И ВРАГОВЕ НЕ НИ ТРЯБВАТ!

    ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА ОТ циони$тит€(нато-фаши$тит€) БЪЛГАРИЯ И БРАТСКА ПРАВОСЛАВНА РУСИЯ-ОСВОБОДИТЕЛКА!!!

    БОГ И РУСИЯ ДА ПАЗЯТ ПРАВОСЛАВИЕТО, БЪЛГАРИЯ И СВЕТА ОТ циони$тит€- $ащ(нато) ,изра€л, британия, канада, ав$тралия,нова з€ландия,япония...!!!

    12:05 18.09.2025

  • 6 Факт

    0 1 Отговор
    Нали ти си с връзки, какво те засяга?

    12:06 18.09.2025

  • 7 ВЪН циони$тит€ ОТ БЪЛГАРИЯ!

    1 1 Отговор
    МНОГО "$игурно" н€що € нато($ащ) -€дин МАЛОум€н пр€зид€нт(д.т.) -"$ъюзник"( $Ъ$ ЗАВИ$ИМО$Т ОТ мо$ад) МОЖ€ ДА ПР€ДИЗВИКА ТРЕТА $В€ТОВНА ВОЙНА !

    И НИЕ КАКТО В ПРЕДИШНИТЕ $В€ТОВНИ ВОЙНИ Щ€ $М€ ОТ € Б . Н А Т А $ТРАНА! Ч€$ТИТО €вро-дж€н дъри!

    12:07 18.09.2025

  • 8 ВЪН циони$тит€ ОТ БЪЛГАРИЯ!

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    мо$ад ДАЖЕ МОГАТ ДА "самоубият" Л. ХАМИЛТЪН!

    12:09 18.09.2025

