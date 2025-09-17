Новини
Калин Джорджеску: Делото срещу мен е копие на делото срещу Доналд Тръмп от 2016 година

17 Септември, 2025 21:09 623 27

Бившият кандидат за президент на Румъния определи убития консервативен активист Чарли Кърк като герой на целия свят и мъченик, екзекутиран в резултат на действията на глобалистко-соросистката олигархия

Калин Джорджеску: Делото срещу мен е копие на делото срещу Доналд Тръмп от 2016 година - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Около 200 поддръжници на бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску се събраха пред централата на Полицейския инспекторат на окръг Илфов, където той се яви за съдебен контрол, предава Диджи24. „Свобода“ и „Джорджеску президент“ скандираше тълпата, пише БТА.

Мобилизацията беше обявена и насърчена ден по-рано от лидера на крайнодясната националистическа партия Алианс за обединение на румънците Джордже Симион. Той призова поддръжниците на „суверенитета“ да дойдат и да подкрепят публично Джорджеску.

Някои от демонстрантите днес проявиха агресия и се опитаха да пробият кордона от жандармеристи, но представителите на органите на реда се намесиха и наложиха глоби на нарушителите.

На излизане от сградата самият Калин Джорджеску направи изявление във връзка с делото, по което е обвинен в съучастие в опит за преврат.

„Делото само по себе си е копие на делото от 2016 г. срещу президента Тръмп, със същите обвинения, само че актьорите са се променили. И както истината беше доказана в делото на Тръмп, така ще бъде доказана и тук. Една страна оцелява благодарение на смелите и избледнява благодарение на страхливците, които се продават като Юда“, коментира той.

Калин Джорджеску определи убития консервативен активист Чарли Кърк като „герой на целия свят“ и „мъченик, екзекутиран в резултат на „действията на глобалистко-соросистката олигархия“.

„Засега в Румъния глобалистко-соросистката олигархия прибягва до правосъдие, което инструментализира като куршум, с цел моето отстраняване. Защо се желае моето отстраняване? Първо, защото искам щастието, просперитета и достойнството на моя народ и те знаят, че искам и мога да го направя. Второ, защото искам Румъния да стане това, което заслужава, а именно въртящата се платформа на Европа, центърът на решенията, а не периферията на слугите. Трето, защото искам да измъкна Румъния от икономическата мизерия, в която беше докарана от тази глобалистко-соросистка олигархия заедно с техните слуги в Букурещ. Номер четири, защото искам морална реформа на румънската нация и искам двете Румънии, вътре в границата и извън нея, да станат едно цяло“, каза бившият кандидат за президент на страната.

Във вторник Главната прокуратура повдигна обвинения срещу Калин Джорджеску за съучастие в опит за извършване на действия против конституционния ред. По същото дело обвинения бяха повдигнати на общо 22 души, включително Хорациу Потра – бивш член на френския Чуждестранен легион.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Иван

    6 4 Отговор
    Едни и същи нацистки сатанински равини.

    21:13 17.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Никифор Дан

    5 8 Отговор
    Путин каца при своите войници с хеликоптер, облечен вв униформа на горски пазач.
    Вади „свръхсекретното“ плазмено оръжие, което прилича на голяма, тежка прахосмукачка.
    – Войници, с това ще превземем Покровск! – заявява той сериозно.
    Войниците се споглеждат един друг и шепнат:
    – Че… това ли е нашето „плазмено“ оръжие? Прилича на прахосмукачка!
    Изведнъж войник се осмелява и се провиква:
    – Прилича на прахосмукачка! По-добре го изпратете в България да изсмуче мозъците на копейките!
    – Момче, шегуваш ли се? Копейките нямат мозъци!
    – И вие сте прав, – тихо прошепва войникът, – ако имаха, щяха ли да ви харесват?
    Бурен смях в редиците 🤣🤣🤣

    Коментиран от #18

    21:15 17.09.2025

  • 5 си дзън

    5 7 Отговор
    Русолюбците като Джорджеску да се надяват. Според последни данни Тръмп вероятно ще
    получи втори инсулт до месеци.

    21:15 17.09.2025

  • 6 Тва е готино

    1 4 Отговор
    За глобалистко-соросистката олигархия....

    21:16 17.09.2025

  • 7 Бай Ставри

    4 3 Отговор
    При мен си!!

    21:16 17.09.2025

  • 8 И в България има

    9 2 Отговор
    НЕ опит а реално извършване на действия против конституционния ред. Атлантенцата постоянно нарушават конституцията и насаждат омраза. И референдумите забраниха даже

    Коментиран от #10

    21:19 17.09.2025

  • 9 Временното явление ЕС

    3 2 Отговор
    Другари и другаркЕ,
    всичко, което не е политкоректно
    и не отговаря на партийните интересите
    на г@йБруксеРастите и на ΔρΥΓαρΚαΤα φοΗ SS,
    трябва да бъде отстранено от пътя на ЕССР.....

    21:20 17.09.2025

  • 10 си дзън

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "И в България има":

    Представи си референдум в Приморско със 100 000 руснаци с имоти там

    Коментиран от #12, #22, #24

    21:21 17.09.2025

  • 11 поддръжниците на „суверенитета“

    8 1 Отговор
    На всякъде са враг на атлантизма и соросоидните престъпници .

    21:22 17.09.2025

  • 12 Много тъпо сравнение

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "си дзън":

    Чужди граждани могат ли в референдум да участват според теб?

    Коментиран от #16

    21:24 17.09.2025

  • 13 име

    7 1 Отговор
    Важното е да вярвате на праведната пропаганда, която до самия втори тур на изборите ни обясняваше как румънците са прости и подведени от руски хибридни атаки, обаче за две седмици им дойде акъла в главата и втория в надпреварата, който беше с три по-малко гласове, излезна първи на "честните" избори.

    Коментиран от #14

    21:24 17.09.2025

  • 14 И над един милион молдовци даже

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "име":

    Се оказаха с избирателни права в Румъния. Нещо което и теоритично даже е невъзможно.

    21:29 17.09.2025

  • 15 Хорхе

    2 1 Отговор
    Така е но ти си Джорджеско, не Тръмп.

    Коментиран от #21

    21:29 17.09.2025

  • 16 си дзън

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "Много тъпо сравнение":

    БГ е дала 400 000 БГ паспорта на руснаци...

    Коментиран от #20

    21:30 17.09.2025

  • 17 Еврозоната в България

    4 0 Отговор
    Също е извършване на действия против конституционния ред.

    21:31 17.09.2025

  • 18 Много е смешно

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Никифор Дан":

    и остроумно! Браво!
    Само не разбрах защо продажни душици се гърчат за копейки по форумите, когато могат пишат коментари за долърчета, като вас!?

    (Сорос)

    21:31 17.09.2025

  • 19 филип

    2 1 Отговор
    См-.;ърт на всички соросоиди,на чифу-.;тите, на Урсулите/Мърсули на SS-Кая Калас,ите и най-паче ТАНАТОС на Тиквата, Пуевски, Киро-тъпото,гнома и Магарев на Тошко-Герб,ДъПъСъ ,ППДБ, СДС,ИТН...

    21:33 17.09.2025

  • 20 Що пишеш глупости бре

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "си дзън":

    Къде го прочете? А?

    21:33 17.09.2025

  • 21 Тръм и Ванс обаче виждат

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хорхе":

    какво става в Румъния и взеха страна.
    А Тръмп не забравя и не прощава гадости.
    Само имай търпение.

    21:36 17.09.2025

  • 22 Абе, на каква химия си точно ?

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "си дзън":

    По данни на Националния статистически институт, населението на общината е 6174 души. И ти твърдиш че там някъде се крият 100 000 руснаци ? Майко мила, майко мила ....

    21:37 17.09.2025

  • 23 Кушлева

    0 0 Отговор
    Калино моме..Калинчоооо

    21:38 17.09.2025

  • 24 1944

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "си дзън":

    приморско поморие все ви е тая. то между карлово и калифорния не праите разлика. а за референдуми тука не си мечтай. ше миришеш на горела гума.

    21:40 17.09.2025

  • 25 Откраднаха му изборите

    3 0 Отговор
    На Джорджеску и това е истината. Подлите, долни атлантици ги фалшифицираха брутално

    21:40 17.09.2025

  • 26 Точно тази

    2 0 Отговор
    глобалистко-соросистката олигархия направи войната в Украйна. Точно тя съсипа и Европа. Точно тя е основен дестабилизиращ фактор в света

    21:44 17.09.2025

  • 27 Интересно

    0 0 Отговор
    какво дело е имало срещу Тръмп през 2016??

    21:56 17.09.2025

Новини по държави:
