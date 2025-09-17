Калин Джорджеску: Делото срещу мен е копие на делото срещу Доналд Тръмп от 2016 година

Около 200 поддръжници на бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску се събраха пред централата на Полицейския инспекторат на окръг Илфов, където той се яви за съдебен контрол, предава Диджи24. „Свобода“ и „Джорджеску президент“ скандираше тълпата, пише БТА.
Мобилизацията беше обявена и насърчена ден по-рано от лидера на крайнодясната националистическа партия Алианс за обединение на румънците Джордже Симион. Той призова поддръжниците на „суверенитета“ да дойдат и да подкрепят публично Джорджеску.
Някои от демонстрантите днес проявиха агресия и се опитаха да пробият кордона от жандармеристи, но представителите на органите на реда се намесиха и наложиха глоби на нарушителите.
На излизане от сградата самият Калин Джорджеску направи изявление във връзка с делото, по което е обвинен в съучастие в опит за преврат.
„Делото само по себе си е копие на делото от 2016 г. срещу президента Тръмп, със същите обвинения, само че актьорите са се променили. И както истината беше доказана в делото на Тръмп, така ще бъде доказана и тук. Една страна оцелява благодарение на смелите и избледнява благодарение на страхливците, които се продават като Юда“, коментира той.
Калин Джорджеску определи убития консервативен активист Чарли Кърк като „герой на целия свят“ и „мъченик, екзекутиран в резултат на „действията на глобалистко-соросистката олигархия“.
„Засега в Румъния глобалистко-соросистката олигархия прибягва до правосъдие, което инструментализира като куршум, с цел моето отстраняване. Защо се желае моето отстраняване? Първо, защото искам щастието, просперитета и достойнството на моя народ и те знаят, че искам и мога да го направя. Второ, защото искам Румъния да стане това, което заслужава, а именно въртящата се платформа на Европа, центърът на решенията, а не периферията на слугите. Трето, защото искам да измъкна Румъния от икономическата мизерия, в която беше докарана от тази глобалистко-соросистка олигархия заедно с техните слуги в Букурещ. Номер четири, защото искам морална реформа на румънската нация и искам двете Румънии, вътре в границата и извън нея, да станат едно цяло“, каза бившият кандидат за президент на страната.
Във вторник Главната прокуратура повдигна обвинения срещу Калин Джорджеску за съучастие в опит за извършване на действия против конституционния ред. По същото дело обвинения бяха повдигнати на общо 22 души, включително Хорациу Потра – бивш член на френския Чуждестранен легион.
1 Иван
21:13 17.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Никифор Дан
Вади „свръхсекретното“ плазмено оръжие, което прилича на голяма, тежка прахосмукачка.
– Войници, с това ще превземем Покровск! – заявява той сериозно.
Войниците се споглеждат един друг и шепнат:
– Че… това ли е нашето „плазмено“ оръжие? Прилича на прахосмукачка!
Изведнъж войник се осмелява и се провиква:
– Прилича на прахосмукачка! По-добре го изпратете в България да изсмуче мозъците на копейките!
– Момче, шегуваш ли се? Копейките нямат мозъци!
– И вие сте прав, – тихо прошепва войникът, – ако имаха, щяха ли да ви харесват?
Бурен смях в редиците 🤣🤣🤣
Коментиран от #18
21:15 17.09.2025
5 си дзън
получи втори инсулт до месеци.
21:15 17.09.2025
6 Тва е готино
21:16 17.09.2025
7 Бай Ставри
21:16 17.09.2025
8 И в България има
Коментиран от #10
21:19 17.09.2025
9 Временното явление ЕС
всичко, което не е политкоректно
и не отговаря на партийните интересите
на г@йБруксеРастите и на ΔρΥΓαρΚαΤα φοΗ SS,
трябва да бъде отстранено от пътя на ЕССР.....
21:20 17.09.2025
10 си дзън
До коментар #8 от "И в България има":Представи си референдум в Приморско със 100 000 руснаци с имоти там
Коментиран от #12, #22, #24
21:21 17.09.2025
11 поддръжниците на „суверенитета“
21:22 17.09.2025
12 Много тъпо сравнение
До коментар #10 от "си дзън":Чужди граждани могат ли в референдум да участват според теб?
Коментиран от #16
21:24 17.09.2025
13 име
Коментиран от #14
21:24 17.09.2025
14 И над един милион молдовци даже
До коментар #13 от "име":Се оказаха с избирателни права в Румъния. Нещо което и теоритично даже е невъзможно.
21:29 17.09.2025
15 Хорхе
Коментиран от #21
21:29 17.09.2025
16 си дзън
До коментар #12 от "Много тъпо сравнение":БГ е дала 400 000 БГ паспорта на руснаци...
Коментиран от #20
21:30 17.09.2025
17 Еврозоната в България
21:31 17.09.2025
18 Много е смешно
До коментар #4 от "Никифор Дан":и остроумно! Браво!
Само не разбрах защо продажни душици се гърчат за копейки по форумите, когато могат пишат коментари за долърчета, като вас!?
(Сорос)
21:31 17.09.2025
19 филип
21:33 17.09.2025
20 Що пишеш глупости бре
До коментар #16 от "си дзън":Къде го прочете? А?
21:33 17.09.2025
21 Тръм и Ванс обаче виждат
До коментар #15 от "Хорхе":какво става в Румъния и взеха страна.
А Тръмп не забравя и не прощава гадости.
Само имай търпение.
21:36 17.09.2025
22 Абе, на каква химия си точно ?
До коментар #10 от "си дзън":По данни на Националния статистически институт, населението на общината е 6174 души. И ти твърдиш че там някъде се крият 100 000 руснаци ? Майко мила, майко мила ....
21:37 17.09.2025
23 Кушлева
21:38 17.09.2025
24 1944
До коментар #10 от "си дзън":приморско поморие все ви е тая. то между карлово и калифорния не праите разлика. а за референдуми тука не си мечтай. ше миришеш на горела гума.
21:40 17.09.2025
25 Откраднаха му изборите
21:40 17.09.2025
26 Точно тази
21:44 17.09.2025
27 Интересно
21:56 17.09.2025