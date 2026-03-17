Германия и проблемът с фалшивите книжки за камиони

Само за 145 вместо за 400 евро на ден? Спедиторските фирми в Германия спешно търсят шофьори на камиони. А съмнителни фирми предлагат чуждестранни кадри на дъмпингови цени. Често те нямат валидни книжки.

От няколко години магистралната полиция в Нюрнберг има специален полицейски отдел - навярно единствен по рода си в цяла Германия. Той работи основно нощем и проверява само камиони. Целта е да се установят нарушения в позволеното работно време, подсигуряване на товара и безопасността по пътя, разказва германската обществена телевизия АРД.

Напоследък все повече на фокус са и самите шофьори на камионите. Полицаите често попадат на шофьори от Казахстан, Киргизстан или Непал, чиито шофьорски книжки всъщност не им позволяват да шофират в Европа. Често те са сменени в някоя държава от ЕС, а понякога просто са фалшифицирани. Така, както се случва и с визите, или паспортите. Само в това полицейско отделение вече са конфискувани стотици такива.

Странно евтини оферти за наемане на шофьори

Андреас Шиндлер знае причината. Неговата фирма работи в сферата на набиране на кадри за временна заетост и предоставя шофьори на транспортни фирми като заместници при отпуск или болест. Той разказва през АРД, че от години получава все повече оферти от привидни "колеги". Те предлагат шофьори на цена от 145 евро на ден.

Съгласно закона всеки, който работи в Германия на временна заетост, трябва да получава поне официалната минимална заплата. Към това се добавят всички работодателски вноски за социално осигуряване, професионална застраховка, платен отпуск, платени болнични дни, а след това и данъци. Така се стига до сумата от 400 евро на ден. За по-малко пари тази дейност просто не може да се финансира законно.

Който предлага шофьори за половината цена, може значително да подбие пазари и да изтласка конкурентите, които работят сериозно. Но какви са тези шофьори, които могат да се наемат толкова невероятно евтино?

Внос на шофьори от цял свят

Много от тези фирми са със седалище в Литва, обяснява АРД. Само в столицата Вилнюс над 10 компании са подали заявления до германската агенция по заетостта и са получили лиценз за посредничество при временна заетост. Екипът на германската обществена медия посети някои от адресите на фирмите и установи, че нито една от тях не се намира на посочения адрес, публикуван от Агенцията по заетостта. Журналистите на АРД са успели да се свържат по телефона с няколко представители на тези фирми в Латвия, но те са отказвали да дадат интервю. В някои случаи са се държали дори агресивно.

В същото време екипът на АРД успява да открие множество обяви за работа на кирилица, които са насочени предимно към хора от бившите съветски републики. Там литовски фирми търсят шофьори на камиони за ЕС, като според обявите "не е нужен опит". Полицаите от специалния патрул обаче срещат и шофьори от Непал или някои африкански държави.

Квалифицирани ли са изобщо тези хора?

Дирк Риценхоф, професионален шофьор от 36 години, почти съчувства на тези "колеги", с които редовно се среща на почивните станции край автомагистралите, но и в големите логистични центрове. Мнозина от тях не могат да паркират камионите си на заден ход до рампите, казва той. Риценхоф се чуди дали тези хора наистина притежават валидно свидетелство за управление на МПС, разказва АРД. Когато след това, понякога обути с чехли, започват да товарят ремаркетата си, става очевидно, че нито са подходящо екипирани, нито получават адекватно заплащане.

Андреас Шиндлер, на когото редовно предлагат такива шофьори, забелязва в документите им, че само няколко дни след влизането им в ЕС те "като на магия" получават не само шофьорска книжка, приравнена към страндартите на ЕС, но и задължителните лицензи за професионални шофьори. В Германия тези лицензи се получават всъщност едва след няколкомесечен курс и положен изпит.

Старши полицай Андре Мункер, който все по-често среща такива шофьори при проверки по магистралите, може да ги спре от движение поне за един ден. Камионът трябва да бъде управляван от друг шофьор в това време. Глобата е сравнително ниска. Това изглежда едва ли ги възпира в дългосрочен план. Междувременно Мункер познава спедиторски фирми, които редовно биват хващани с такива шофьори, плащат глобата и два дни по-късно отново същите шофьори са зад волана. А полицията може да предприеме действия само ако наистина липсват документи или има доказатлества, че са фалшифицирани.

Европейският съюз затяга мерките, Германия изостава

ЕС иска да предотврати подобни случаи. Ето защо вече всеки шофьор, пътуващ в чужбина, трябва да притежава т.нар. удостоверение А1. То се издава например от здравната каса и съдържа точни данни за здравната застраховка и работодателя. Шофьор, който не може да представи този документ във Франция по всяко време, трябва да плати глоба от 3000 евро. Подобно е положението и в Белгия, Австрия и други страни. В Германия обаче няма такова задължение, обяснява АРД.

Само митническите служби имат достъп до този документ чрез база данни на ЕС. Те обаче съобщават на журналистите от обществената медия, че рядко извършват проверки на шофьори на тежкотоварни автомобили по магистралите. А когато го правят, то е предимно заради подозрения в контрабанда или наркотрафик.

В Италия пък от няколко години това удостоверение се подава дигитално от всеки превозвач, а полицията може да го провери веднага с телефон или таблет. Италианските власти съобщават, че тези проверки са много ефективни. Наемането на шофьори чрез тези незаконни схеми често е свързано и с укриване на данъци и така Италия е събрала стотици милиони евро в глоби само през миналата година.

В Германия не следва почти нищо от нарушенията. Разследванията започват само ако в дадена компания случаите зачестят. А тъй като нарушенията се обработват не централно, а отделно от всяка федерална провинция, понякога дори множество последователни нарушения остават незабелязани. Ако това не се промени, германските пътища ще стават все по-опасни.