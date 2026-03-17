Сергей Лавров отново напомни първопричините за войната с Украйна

Продължаващото украинско настъпление в Днепропетровска област вероятно ограничава руските офанзивни операции в посока Александровка и скоро може да застраши руските офанзивни операции в посока Гуляйполе. Съобщава се, че украинските сили са освободили над 400 квадратни километра в посоките Александровка и Гуляйполе от края на януари 2026 г. до около 10 март в две отделни атаки.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Украинският военен наблюдател Константин Машовец съобщи на 16 март, че украинските сили са направили допълнителни тактически прониквания през последната седмица (от около 9 март), включително: навлизане в Сичневе (източно от Александровка), достигане до източните покрайнини на Воскресенска (източно от Сичневе), напредване към Новоивановка (югоизточно от Александровка), навлизане и напредване в югоизточна Новомиколаевка (северно от Новоивановка) и превземане на Рибне (югозападно от Новомиколаевка).

Изявленията на Машовец показват, че украинските сили вероятно са освободили и Сичневе и Вороне (югозападно от Сичневе). Машовец оцени, че елементи от руската 39-та мотострелкова бригада (68-ми армейски корпус [АК], Източен военен окръг [ИЗО]), действащи на изток от река Вовча, вероятно ще трябва да се изтеглят към линията Воскресенка-Малиевка (североизточно от Александровка), за да се защитават от украинските контраатаки.

Машовец отбеляза, че украинските сили са напреднали на два километра от пътя Гуляйполе-Велика Новосилка от север, което пречи на руските сили да използват пътя за провеждане на логистика или транспорт на оборудване, въпреки че украинските сили все още не са го пресекли.

Машовец съобщи, че руските сили, действащи в посока Александровка, са преминали към провеждане на активна отбрана, а не на активни настъпателни операции, за да ограничат украинското настъпление, което е в съответствие с намаленото темпо на руските сухопътни операции в района през последните седмици.

Машовец съобщи, че руските сили все още държат района на Березово и Красногорско (и двете югоизточно от Александровка).

Руският външен министър Сергей Лавров продължава да отхвърля всяко договорено споразумение, което не отстъпва по всички искания на Русия, дори ако отстъпва от териториалните искания на Русия. На съвместна пресконференция на 16 март с кенийския министър-секретар на кабинета и външен министър Мусалия Мудавади Лавров повтори, че Русия отказва да прекрати войната, дори ако Украйна "признае реалностите "на място"" и напълно отстъпи Донбас на Русия.

Лавров настоя, че настоящото демократично избрано украинско правителство е "първопричина" за войната и посочи потенциалните следвоенни европейски мироопазващи войски, които биха се разположили на контролирана от Украйна територия, като "окупационни сили".

Кремъл многократно е използвал реториката на "първопричините", за да повтори своите максималистични искания, включително клаузи за разширяване на НАТО, неутралитет на Украйна, "демилитаризация" (съкращаване на украинската армия, така че Украйна да не може да се защити) и "денацификация" (замяна на настоящото украинско правителство с проруско марионетно правителство).

Кремъл продължава публично да настоява, че не желае да се отклонява от тези искания дори по време на тристранните преговори със Съединените щати и Украйна.

Според съобщенията, руското Министерство на отбраната (МО) е издало заповеди, забраняващи на руски войници да използват Telegram. Руски източник публикува на 14 март твърдения за изтекли заповеди на руското МО, забраняващи на войниците да използват Telegram и заплашващи с преназначаване на персонал, който не се подчинява, в щурмови части.

Руски блогър твърди, че ограничаването на Telegram може да повлияе негативно на руските военни операции, тъй като "всичко", което правят руските войници, е "свързано с Telegram".

Блогърът критикува решението на Кремъл, отбелязвайки, че говорителят на Кремъл Дмитрий Песков дори наскоро призна, че руските сили използват Telegram за комуникация на фронтовата линия.

Кремъл продължава да ограничава Telegram на вътрешния пазар, създавайки условия за пълното му блокиране. Руски експерти по информационни технологии (ИТ) съобщиха на руското бизнес издание "Комерсант" на 16 март, че руските власти вече са започнали да блокират Telegram, а "Комерсант" цитира руския интернет монитор Sboy RF, който съобщава, че руснаци са съобщили за над 12 000 оплаквания за прекъсвания на Telegram на 15 март и 6000 оплаквания на 14 март.

ИТ експертите съобщиха на "Комерсант", че руските потребители не са могли да получат достъп до Telegram от домашния си интернет или чрез мобилни данни в региони, където властите са ограничили достъпа до уебсайтове от белия списък през последния ден.

Руски вътрешен източник твърди, че руските власти постепенно ограничават функционалността на Telegram, което е в съответствие с наблюденията на ISW, че Кремъл постепенно е засилвал кампанията си за цензура през цялата война, преди да ескалира в края на 2025 г. до началото на 2026 г.

Според съобщенията прекъсванията на Telegram засягат значително жителите на Москва-Сити и Санкт Петербург, два големи населени центъра, които Кремъл преди това се е опитвал да защити от последиците от войната на Русия в Украйна.