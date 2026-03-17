Новини
Свят »
Украйна »
Сергей Лавров отново напомни първопричините за войната с Украйна
  Тема: Украйна

17 Март, 2026 07:14 2 476 77

  • русия-
  • украйна-
  • сергей лавров-
  • донбас-
  • донецка област-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Украинските сили са освободили над 400 квадратни километра в посоките Александровка и Гуляйполе от края на януари 2026 г. до около 10 март в две отделни атаки

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Продължаващото украинско настъпление в Днепропетровска област вероятно ограничава руските офанзивни операции в посока Александровка и скоро може да застраши руските офанзивни операции в посока Гуляйполе. Съобщава се, че украинските сили са освободили над 400 квадратни километра в посоките Александровка и Гуляйполе от края на януари 2026 г. до около 10 март в две отделни атаки.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Украинският военен наблюдател Константин Машовец съобщи на 16 март, че украинските сили са направили допълнителни тактически прониквания през последната седмица (от около 9 март), включително: навлизане в Сичневе (източно от Александровка), достигане до източните покрайнини на Воскресенска (източно от Сичневе), напредване към Новоивановка (югоизточно от Александровка), навлизане и напредване в югоизточна Новомиколаевка (северно от Новоивановка) и превземане на Рибне (югозападно от Новомиколаевка).

Изявленията на Машовец показват, че украинските сили вероятно са освободили и Сичневе и Вороне (югозападно от Сичневе). Машовец оцени, че елементи от руската 39-та мотострелкова бригада (68-ми армейски корпус [АК], Източен военен окръг [ИЗО]), действащи на изток от река Вовча, вероятно ще трябва да се изтеглят към линията Воскресенка-Малиевка (североизточно от Александровка), за да се защитават от украинските контраатаки.

Машовец отбеляза, че украинските сили са напреднали на два километра от пътя Гуляйполе-Велика Новосилка от север, което пречи на руските сили да използват пътя за провеждане на логистика или транспорт на оборудване, въпреки че украинските сили все още не са го пресекли.

Машовец съобщи, че руските сили, действащи в посока Александровка, са преминали към провеждане на активна отбрана, а не на активни настъпателни операции, за да ограничат украинското настъпление, което е в съответствие с намаленото темпо на руските сухопътни операции в района през последните седмици.

Машовец съобщи, че руските сили все още държат района на Березово и Красногорско (и двете югоизточно от Александровка).

Руският външен министър Сергей Лавров продължава да отхвърля всяко договорено споразумение, което не отстъпва по всички искания на Русия, дори ако отстъпва от териториалните искания на Русия. На съвместна пресконференция на 16 март с кенийския министър-секретар на кабинета и външен министър Мусалия Мудавади Лавров повтори, че Русия отказва да прекрати войната, дори ако Украйна "признае реалностите "на място"" и напълно отстъпи Донбас на Русия.

Лавров настоя, че настоящото демократично избрано украинско правителство е "първопричина" за войната и посочи потенциалните следвоенни европейски мироопазващи войски, които биха се разположили на контролирана от Украйна територия, като "окупационни сили".

Кремъл многократно е използвал реториката на "първопричините", за да повтори своите максималистични искания, включително клаузи за разширяване на НАТО, неутралитет на Украйна, "демилитаризация" (съкращаване на украинската армия, така че Украйна да не може да се защити) и "денацификация" (замяна на настоящото украинско правителство с проруско марионетно правителство).

Кремъл продължава публично да настоява, че не желае да се отклонява от тези искания дори по време на тристранните преговори със Съединените щати и Украйна.

Според съобщенията, руското Министерство на отбраната (МО) е издало заповеди, забраняващи на руски войници да използват Telegram. Руски източник публикува на 14 март твърдения за изтекли заповеди на руското МО, забраняващи на войниците да използват Telegram и заплашващи с преназначаване на персонал, който не се подчинява, в щурмови части.

Руски блогър твърди, че ограничаването на Telegram може да повлияе негативно на руските военни операции, тъй като "всичко", което правят руските войници, е "свързано с Telegram".

Блогърът критикува решението на Кремъл, отбелязвайки, че говорителят на Кремъл Дмитрий Песков дори наскоро призна, че руските сили използват Telegram за комуникация на фронтовата линия.

Кремъл продължава да ограничава Telegram на вътрешния пазар, създавайки условия за пълното му блокиране. Руски експерти по информационни технологии (ИТ) съобщиха на руското бизнес издание "Комерсант" на 16 март, че руските власти вече са започнали да блокират Telegram, а "Комерсант" цитира руския интернет монитор Sboy RF, който съобщава, че руснаци са съобщили за над 12 000 оплаквания за прекъсвания на Telegram на 15 март и 6000 оплаквания на 14 март.

ИТ експертите съобщиха на "Комерсант", че руските потребители не са могли да получат достъп до Telegram от домашния си интернет или чрез мобилни данни в региони, където властите са ограничили достъпа до уебсайтове от белия списък през последния ден.

Руски вътрешен източник твърди, че руските власти постепенно ограничават функционалността на Telegram, което е в съответствие с наблюденията на ISW, че Кремъл постепенно е засилвал кампанията си за цензура през цялата война, преди да ескалира в края на 2025 г. до началото на 2026 г.

Според съобщенията прекъсванията на Telegram засягат значително жителите на Москва-Сити и Санкт Петербург, два големи населени центъра, които Кремъл преди това се е опитвал да защити от последиците от войната на Русия в Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нека воюват вечно

    27 9 Отговор
    Нали децата на тоя арменски жид не воюват.

    Коментиран от #34

    07:17 17.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И за това ви плащат?

    37 5 Отговор
    Какъв е тоя буламач безсмислен?

    07:21 17.03.2026

  • 6 Борис Джонсън

    14 37 Отговор
    "Русия отказва да прекрати войната, дори ако Украйна "признае реалностите "на място"" и напълно отстъпи Донбас на Русия" - има ли още някой, който вярва на оная глупост, че Борис Джонсън накарал евреинът Зеленски да воюва с руснаците?
    Целта на московския режим е била Берлин. Затова и цялото СВО прилича на възстановка на "Операция Багратион".

    Коментиран от #37

    07:22 17.03.2026

  • 7 Украински кашик

    37 8 Отговор
    Хубава,бодряшка статия за началото на деня и за вдъхване на надежда за скорошна победа.Ето Москва вече се вижда-напред герои!

    07:22 17.03.2026

  • 8 ВОЙНАТА В ИРАН ДА НЕ Е СВЪРШИЛА

    29 1 Отговор
    Днес няма нито една статия. Затъмнили са.

    07:24 17.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Оная с коня

    15 9 Отговор

    До коментар #3 от "глупав кон":

    Като си такъв знаеш отивай в Русия. Махай Путин и Лавров и покажи, как се прави.

    07:24 17.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Лавров Сергей

    16 12 Отговор
    ЦРУ са лаици, а Джо Байден е обикновен лъжец, ако твърдят, че РФ ще нападне нашите украински братя.

    07:25 17.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 голям смях

    11 16 Отговор
    Великия дребен геополитически шахматист си спечели рдни 30 милиона бели рускоговорящи смъртни врагове, които по нищо не можеш да различиш в руското метро. И така 100 години. кой разбрал - разбрал.

    Коментиран от #17

    07:27 17.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 НА ВСЕКИ 100 ГОДИНИ

    25 26 Отговор

    До коментар #14 от "голям смях":

    Русия си прибира покрайна. Предния път Райха пак я беше завладял уж навеки..

    Коментиран от #43

    07:32 17.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 УрСульо

    20 25 Отговор
    Жалки напъни на институтчето на Вики Курабията...
    Даже и да е вярно, контранаступа е спечелил 400 кв.км. И колко е това - квадратче със страни 20х20 км..
    Учете я тая математика, бре!

    07:35 17.03.2026

  • 21 Първопричината е бандеровци

    19 25 Отговор
    Бандеровци е като хитлеровци

    07:35 17.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Каво са "освободили" не знам

    19 9 Отговор
    Но Института да каже колко кв.км. са загубили за същия период, да дръпне чертата и да каже резултата от сметката!

    07:38 17.03.2026

  • 28 Кривоверен алкаш

    14 14 Отговор
    това означава че скоро войната няма да спре...доказа се че Русия не иска мир...военнополицейска държава....сбъркана...

    07:38 17.03.2026

  • 29 Забелязал

    11 10 Отговор
    Катърът папагал вече не изненадва никого.

    07:40 17.03.2026

  • 30 Ох,пак ли

    9 14 Отговор
    Лавров,старата подлога. Ама Факти,пощадете ни. Пощадете руснаци и русофили! Лавров е проводник на злонамерения, на убийства и погром. Във всички случай ще бъде съден заедно с Путин за насажданата братоубийствена политика

    07:41 17.03.2026

  • 31 Без Телеграм Жовот Ли Е

    9 2 Отговор
    Баба и Дядо с Телеграф са живели, не с Телеграм

    07:41 17.03.2026

  • 32 Един

    7 11 Отговор
    Първопричината са комплексите и имперските мераци на Путлер.

    07:42 17.03.2026

  • 33 Ей руски Ла пунгер

    7 6 Отговор

    До коментар #19 от "ЧЕ БАНДЕРИЯ Е ФАЛИРАЛА И НЯМА":

    Лапуркай си там и ърай семката ти едногънкова

    07:42 17.03.2026

  • 34 Гориил

    10 8 Отговор

    До коментар #2 от "Нека воюват вечно":

    Министър Лавров има единствена дъщеря. Тя и семейството ѝ живеят и работят в Москва.

    Коментиран от #39

    07:44 17.03.2026

  • 35 ISW не знаят още, чей Гуляйполе?

    10 3 Отговор
    А вече месец мина откак Гуляйполе оттече!

    "скоро може да застраши руските офанзивни операции в посока Гуляйполе"

    Докога ще се излагате с тия ?!

    Коментиран от #45

    07:45 17.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 И как при подписан мир в Истанбул

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Борис Джонсън":

    ще воюват бе? А бе почти подписан!

    Ама като прекаляваш с бустерите е така! Удрят на различни места!
    Добре, че поне си жив още!

    07:52 17.03.2026

  • 38 Някой да ми отговори?

    5 8 Отговор
    Защо Русия е окупирала два региона от Грузия и един от Молдова?

    Коментиран от #46

    07:52 17.03.2026

  • 39 Ха ха

    6 3 Отговор

    До коментар #34 от "Гориил":

    Напуснала е САЩ?

    07:54 17.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 хихи

    3 5 Отговор
    да ми се обадят, когато ВСУ освжбждят ...... Киев...

    08:00 17.03.2026

  • 43 праф си

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "НА ВСЕКИ 100 ГОДИНИ":

    А украинците прибират московското метро. Все ще намерят за какво да си отмъщават.

    08:01 17.03.2026

  • 44 Доко

    3 4 Отговор
    Това не е Лавров, това са лентяите от института на войната!!!

    08:06 17.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Някой да ми отговори

    4 4 Отговор

    До коментар #38 от "Някой да ми отговори?":

    Защо САЩ са окупирали половината свят - над 800 военни бази по целия свят включително и България.

    Коментиран от #47

    08:07 17.03.2026

  • 47 не ми отговори

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Някой да ми отговори":

    Къде САЩ са раздали американски паспорти? След доброволен референдум разбира се.

    Коментиран от #51

    08:08 17.03.2026

  • 48 Андропов

    6 4 Отговор
    Основната приина за войната срещу Украйна е руският нацизъм! И единственият начин да свърши войната е кремълските нацисти да виснат на въжето. Защото това е съдбата на нацистите и те никога не могат да избягат от нея!

    Коментиран от #56

    08:08 17.03.2026

  • 49 А бе къде са

    4 5 Отговор

    До коментар #45 от "Абе а къде са":

    Над 2 милиона от ВСУ и ловът на пушечно месо по улиците на Украйна не престава.

    08:08 17.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Отговарям

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "не ми отговори":

    В Хавай, Гуам, Калифорния, Тексас

    Коментиран от #54

    08:10 17.03.2026

  • 52 Мишел

    7 5 Отговор
    Ненапразно в такива статии не се появяват карти на обстановката на фронта.
    От началото на тази година на картите на военните действия в Украйна се появиха завзети от ВСУ около 2 два кв.км. , които вече отново са руски. Всички останали промени, които общо са около 170кв.км., са в полза на Русия. Упоменатите като превзети от ВСУ селища пак са руски. В Днепропетровска област настъпва само руската армия и превзела двадесет населени места. Разбираемо темповете на настъпление в пролетната кал са по бавни.
    На ВСУ липсва жива сила и не е в състояние не само да направи настъпление, но и да държи отбрана.

    08:10 17.03.2026

  • 53 гост

    1 4 Отговор
    добре е да напомня че се забравя защо е почнала войната, може и путинката да е забравила

    Коментиран от #58

    08:10 17.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Факти, не ви ли омръзна,

    3 2 Отговор
    да публикувате глупостите на Украйна? Уж все нападат и громят Русия, а сополивият Зеленски постоянно реве за пари и оръжие, Урсула се побърка от него, хайде спрете се, че ставате смешни!?

    08:12 17.03.2026

  • 56 Помнещ

    3 4 Отговор

    До коментар #48 от "Андропов":

    "Основната приина за войната срещу Украйна е руският нацизъм!"

    Да да те руснаците организираха кървав преврат в Киив и те назначиха неонацистка хунта на власт която избиваше рускоговорящи и ги палеше живи.

    Коментиран от #62

    08:12 17.03.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Помнещ

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "гост":

    "защо е почнала войната"

    По същата причина по която почна войната в Ирак, Либия, Югославия и сега в Иран - общото са господарите ти.

    08:15 17.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 пиночет

    3 4 Отговор
    Конската глава пак плещи глупости,марш обратно в бункера.

    Коментиран от #63

    08:17 17.03.2026

  • 61 Евроасматик с нервен тик

    2 2 Отговор
    Не подценявайте жълтопаветните ни урсулки , по тъпи са отколкото си мислите.

    08:17 17.03.2026

  • 62 руски външни клозети

    4 1 Отговор

    До коментар #56 от "Помнещ":

    руснаците не можаха да преглътнат ,че Украйна тръгна по европейски път! 2014 преоблечени руски войски нахлуха в Украйна!

    Коментиран от #68

    08:18 17.03.2026

  • 63 Учуден

    2 2 Отговор

    До коментар #60 от "пиночет":

    "марш обратно в бункера"

    За ушатия евреин ли говориш

    Коментиран от #67

    08:19 17.03.2026

  • 64 първопричините за войната

    4 4 Отговор
    Психиатрично разстройство на руския вожд, вече пета година

    Коментиран от #71

    08:19 17.03.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Гай Турий

    3 3 Отговор
    Причините са от същите причинители, които нападнаха подло Иран. Тези световни сатанински патогени от повече от 1500 години вършат едно и също, но простите хора не могат да го разберат. Продажниците, ако имат малко акъл в каунките си, може и да го установяват, но мълчат като пукали със запушени уста с пачки.

    08:20 17.03.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Помнещ

    3 3 Отговор

    До коментар #62 от "руски външни клозети":

    "2014 преоблечени руски войски нахлуха в Украйна"

    И стигнаха до Майдана в Кииф където снайперисти стреляха по едните и по другите - пък Виктория Нюланд е руска подлога защото тя каза че са дали 5 милиарда да го организират.

    08:22 17.03.2026

  • 69 Украйна

    2 2 Отговор
    няма бъдеще като независима държава. Ако не я сложат на външно управление в политическия блок ЕС, както останалите от източна Европа едва ли ще запази и формалното си съществуване като субект на международното право.

    Коментиран от #73

    08:25 17.03.2026

  • 70 Миризлив руски палячо -крепостен

    1 3 Отговор
    На нас Путин ни каза, че като победим,, живота ни ще стане прекрасен и ще станем много богати.

    Коментиран от #72

    08:25 17.03.2026

  • 71 Учуден

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "първопричините за войната":

    "Психиатрично разстройство на руския вожд"

    А за психичното здраве на американския вожд нищо не казваш като нападна Венецуела и Иран а сега се готви и Куба че и Гренландия.

    08:25 17.03.2026

  • 72 Наведено козяче

    3 1 Отговор

    До коментар #70 от "Миризлив руски палячо -крепостен":

    Пък краварите ни обещаваха че ще станем "Швейцария на балканите" а пък то станахме по бедни и от Гана и намаляхме с една трета.

    08:27 17.03.2026

  • 73 Учуден

    2 2 Отговор

    До коментар #69 от "Украйна":

    "Ако не я сложат на външно управление в политическия блок ЕС"

    И какви се явяват ЕС че те да управляват Украйна можеш ли ми каза - защо да не е на управление от РФ например.

    08:29 17.03.2026

  • 74 Ще ги

    2 0 Отговор
    ползват докрая да се бият с руснаците. После ще ги "интегрират" в ЕС.

    Коментиран от #75

    08:30 17.03.2026

  • 75 Историк

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Ще ги":

    "После ще ги "интегрират" в ЕС"

    Никой не се интересува от украинците и само ги лъжат за да продължава гражданската война в Русия - навремето запада по същия начин е подпомагал белогвардейците а след като ги разбива червената армия даже не са ги приемали като бежанци на запад.

    08:35 17.03.2026

  • 76 Ленче кремче

    0 0 Отговор
    Бай руснак трябва да си реши проблема с украйна сега, независимо колко ще продължи това, иначе след години ги чака същото...

    08:39 17.03.2026

  • 77 Московията

    0 0 Отговор
    ...бавно и полека се превръща в ГУЛАГ .
    Да им е честит!

    08:39 17.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания