Тръмп: Изненадани сме от атаките на Иран срещу държавите от Персийския залив

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че атаките на Иран срещу съюзници на САЩ в Персийския залив са били неочаквани. Източници на „Ройтерс“ обаче посочват, че той е бил предварително предупреден за подобен сценарий, предава News.bg.

По информация на други източници, запознати с въпроса, Тръмп е бил информиран още преди началото на операцията, че Техеран може да се опита да затвори стратегически важния Ормузки проток.

Конфликтът между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга вече е в третата си седмица, като жертвите надхвърлят 2000 души. Протокът остава до голяма степен блокиран, а отказът на съюзниците на Вашингтон да съдействат за неговото отваряне води до ръст на цените на енергията и опасения от инфлация.

Военните действия продължават, като Иран изстреля ракети срещу Израел през нощта, демонстрирайки способност да нанася удари на дълги разстояния въпреки продължителните атаки срещу него.

От своя страна Израел съобщи за нова вълна от удари срещу „инфраструктурата на иранския режим“ в Техеран, както и срещу обекти на „Хизбула“ в Бейрут. Това се случва ден след като израелските военни обявиха планове за продължаване на операцията поне още три седмици.

Междувременно посолството на САЩ в Багдад е било обект на интензивна атака с ракети и поне пет дрона, определена от иракски източници като най-сериозната от началото на конфликта. Американски представители съобщиха, че няма данни за пострадали.

Иран е нанесъл удари и по Обединените арабски емирства, където атаките доведоха до временно затваряне на въздушното пространство. Дрон е поразил нефтено съоръжение във Фуджейра за втори пореден ден.

Властите в ОАЕ съобщиха, че отломки от прехваната балистична ракета са паднали в района на Бани Яс в Абу Даби, при което е загинал един пакистански гражданин. Освен това пожар, причинен от атака с дрон, е избухнал в газовото находище Шах.

Тръмп коментира, че ударите на Иран срещу страни като Катар, Саудитска Арабия, ОАЕ, Бахрейн и Кувейт са били изненадващи. „Никой не очакваше това. Бяхме шокирани“, заяви той.

В същото време американски служители подчертават, че президентът е бил предупреден още преди началото на конфликта, че действията срещу Иран могат да доведат до по-широка регионална ескалация, включително атаки срещу съюзници на САЩ в Персийския залив, особено ако Техеран възприеме тези държави като подкрепящи американските удари.