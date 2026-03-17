Тръмп: Изненадани сме от атаките на Иран срещу държавите от Персийския залив

Тръмп: Изненадани сме от атаките на Иран срещу държавите от Персийския залив

17 Март, 2026 10:05, обновена 17 Март, 2026 10:05 826 21

Според източници президентът е бил информиран за риск от удари срещу съюзници и блокиране на Ормузкия проток

Тръмп: Изненадани сме от атаките на Иран срещу държавите от Персийския залив - 1
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че атаките на Иран срещу съюзници на САЩ в Персийския залив са били неочаквани. Източници на „Ройтерс“ обаче посочват, че той е бил предварително предупреден за подобен сценарий, предава News.bg.

По информация на други източници, запознати с въпроса, Тръмп е бил информиран още преди началото на операцията, че Техеран може да се опита да затвори стратегически важния Ормузки проток.

Конфликтът между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга вече е в третата си седмица, като жертвите надхвърлят 2000 души. Протокът остава до голяма степен блокиран, а отказът на съюзниците на Вашингтон да съдействат за неговото отваряне води до ръст на цените на енергията и опасения от инфлация.

Военните действия продължават, като Иран изстреля ракети срещу Израел през нощта, демонстрирайки способност да нанася удари на дълги разстояния въпреки продължителните атаки срещу него.

От своя страна Израел съобщи за нова вълна от удари срещу „инфраструктурата на иранския режим“ в Техеран, както и срещу обекти на „Хизбула“ в Бейрут. Това се случва ден след като израелските военни обявиха планове за продължаване на операцията поне още три седмици.

Междувременно посолството на САЩ в Багдад е било обект на интензивна атака с ракети и поне пет дрона, определена от иракски източници като най-сериозната от началото на конфликта. Американски представители съобщиха, че няма данни за пострадали.

Иран е нанесъл удари и по Обединените арабски емирства, където атаките доведоха до временно затваряне на въздушното пространство. Дрон е поразил нефтено съоръжение във Фуджейра за втори пореден ден.

Властите в ОАЕ съобщиха, че отломки от прехваната балистична ракета са паднали в района на Бани Яс в Абу Даби, при което е загинал един пакистански гражданин. Освен това пожар, причинен от атака с дрон, е избухнал в газовото находище Шах.

Тръмп коментира, че ударите на Иран срещу страни като Катар, Саудитска Арабия, ОАЕ, Бахрейн и Кувейт са били изненадващи. „Никой не очакваше това. Бяхме шокирани“, заяви той.

В същото време американски служители подчертават, че президентът е бил предупреден още преди началото на конфликта, че действията срещу Иран могат да доведат до по-широка регионална ескалация, включително атаки срещу съюзници на САЩ в Персийския залив, особено ако Техеран възприеме тези държави като подкрепящи американските удари.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Неочаквана

    14 0 Отговор
    глупост бе да вярваш че може да режисираш арабска пролет в Иран.

    10:06 17.03.2026

  • 2 Бай донио

    3 2 Отговор
    Клекна съветниците му ще го съветват да ползва контролни ЯО удар

    Коментиран от #17

    10:06 17.03.2026

  • 3 Изобщо не съм изненадан

    11 0 Отговор
    Край сухото гори и мокрото, докато нито един ционист не остане да Мърси Земята.

    10:06 17.03.2026

  • 4 Бай Дън

    11 0 Отговор
    Хайде прибирай си самолетоносача и си признай провала! Загуби базите ако продължаваш и поста!

    10:06 17.03.2026

  • 5 Роден в НРБ

    12 0 Отговор
    Оранжевата маймуна май не е добре с мозъка. Не знае какво говори вече. 9 пъти каза, че е спечелил войната и после вика НАТО на помощ

    10:07 17.03.2026

  • 6 Ти да видиш

    9 0 Отговор
    Заливът се казва Персийски, познайте защо!!... а не пεдофилски , πεдеρастки или краварски или еврогεйски или дори арабски?!!!.....някой много криво си е направил сметката!!!!...а други взеха сериозно да се отрезвяват.

    Интервюирани американски сенатори от Такъв Кларксън не знаеха къде точно се намира Иран, не знаеха колко е голям, колко души живеят в него и какъв е етническия състав, но настояваха да бъде бомбардиран и унищожен. Високомерни самовлюбени нищожества начело с кръглия идиот Тръмп.

    10:08 17.03.2026

  • 7 Бендида

    10 0 Отговор
    Естествено,че ще сте изненадани. Преди да бомбите, да бяхте направили военна стратегия...с краткосрочни и дългосрочни цели и анализ на последствията.

    10:08 17.03.2026

  • 8 аааа

    9 0 Отговор
    Представям си колко ще е изненадан когато войната се пренесе на територията на САЩ, при това с огромна подкрепа от самите американци. Дори аятоласите не могат да повярват колко американци ги подкрепят.

    10:08 17.03.2026

  • 9 Геронтокрацията

    3 0 Отговор
    не прощава на света

    10:09 17.03.2026

  • 10 Браво на Иран

    8 0 Отговор
    Геройски се защитава от най големите световни терористи САЩ и Израел, в пъти по силни от него!

    10:10 17.03.2026

  • 11 Шопо

    6 0 Отговор
    Атаките на Иран са срещу базите на САЩ и това не е изненада, на война като на война.

    10:11 17.03.2026

  • 12 Калин

    4 0 Отговор
    Не е нужен коментар:

    10:11 17.03.2026

  • 13 айде бе

    2 0 Отговор
    Пак ли ви изненадаха ?

    10:11 17.03.2026

  • 14 георги

    3 0 Отговор
    Ауууу, живи да не бЕхме...тоя се изненадал!? Първо , атаките са към вашите бази, другарю И второ- вие с израелските си другари какво точно очаквахте- Иран да клекне, да вика "дай, още дай"? Значи ако това сте очаквали сте още по-зле отколкото се предполага, предвид "победните" ви успехи досега в Афганистан, Ирак, че и с едни хусити май не се справихте? Вие май можете само едно - изнудване с мита, тормоз на мирното население и икономиките чрез санкции и убийства на законно избрани национални лидери и техните семейства. И ако ние всички мълчим, значи светът в който живеем вече е ужасно място!

    10:12 17.03.2026

  • 15 Швейк

    0 0 Отговор
    Сигурно Иран иска да помогне на Израел

    10:12 17.03.2026

  • 16 читател

    1 0 Отговор
    Ванс да попита шефа си кой точно пентагонски командир заповяда бомбардировки с щурмовици над Иран без наличие на фронт и фронтова операция? Тия ам. генерали изобщо за логика и разпределение на сили и средства при съвременна война учили ли са или просто са ги учили само да пуцат без да мислят от всичко, което може да лети и да носи бомби? Излязоха слухове, че ударените и свалени американски щурмови самолети при вчерашните опити за бомбардировки над Иран са не един или два...

    10:13 17.03.2026

  • 17 Шопо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бай донио":

    Другаря Ким е приготвил една атомна бомба за Израел само чака да му пратят един Иранец да натисне копчето

    10:14 17.03.2026

  • 18 Хахи

    2 0 Отговор
    Къде са ви базите

    10:14 17.03.2026

  • 19 я пак повторете

    0 0 Отговор
    в Афганистан "смениха" талибаните с талибани. С цената на няколко трилиона и 20 години. В Иран смениха аятолаха с аятолах. А Чичо вчера каза, че всички били безкрайно изненадани, че персите бият по съседите. Никой не бил очаквал подобно нещо. Въобще...имаше ли Гюро глава или нямаше?

    10:15 17.03.2026

  • 20 Деций

    0 0 Отговор
    Кое е толкова изненадващо?Удрят се бази и логистични центрове на САЩ от където се стреля или може да се стрел по Иран, отделно се удря нефтени комуникации с цел създаване на дефицит и вдигане на цените.Удрят се и сгради с разквартироване на военни,обекти с двойно предназначение и т.н.

    10:15 17.03.2026

  • 21 сега е ред и на европа да заяви

    0 0 Отговор
    същото . как не са очаквали да им изгорят базите и да изгонят туристите . и как аятолаха умрял а няма мир . но тръмпи не дава и долар за щетите нанесени на други страни освен на изрел . един вид отиде да краде в иран и венецуела и куба с европа и изрел , а после не им покрива щетите . колкото откраднал , толкова са и щетите по други 12-13 държави . блок на залива . и военните вдигат ръцете . наште не могат да пазят петролните танкери на оае или катар . значи ще чакаме . интересно . за седмица тая вест я обясняват над 10 експерти .

    10:17 17.03.2026