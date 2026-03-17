"Axios: Техеран търси контакти със САЩ"

През последните дни е възобновен канал за директна комуникация между американския пратеник Стив Уитков и иранския външен министър Абас Арагчи.

Това съобщава Аxios, като цитира свой американски източник.

Не е ясно колко съществени са били съобщенията, разменени между Арагчи и Уитков, но това е първата известна директна комуникация между страните от началото на войната преди повече от две седмици.

Арагчи публикува опровержение в X: "Последният ми контакт с г-н Уитков беше преди решението на работодателя му да убие дипломацията с поредното незаконно военно нападение срещу Иран. Всяко твърдение за противното е заблуда на търговците на петрол и обществеността."

Запитан за този коментар, американският представител твърди, че Арагчи лъже и че той е инициирал контакта с Уиткоф.

Drop Site News съобщи в понеделник, че Уиткоф е изпращал съобщения до Арагчи и цитира ирански служители, които твърдят, че иранският външен министър игнорира съобщенията на пратеника на Белия дом.

Американският служител твърди, че контактът е дошъл от иранска страна, но САЩ "не преговарят" с Иран.

Президентът Тръмп заяви в понеделник, че Иран е комуникирал със САЩ, но че не е ясно дали участващите ирански служители са били упълномощени да сключат сделка.

"Те искат да сключат сделка. Те разговарят с нашите хора имаме хора, които искат да преговарят, но нямаме представа кои са те", каза Тръмп пред репортери.

Въпреки скептицизма си, че Техеран е готов да сключи сделка, Тръмп каза, че не е против преговорите с иранците, "защото понякога от това излизат добри неща".

Той отбеляза, че не е ясно кой взема решения в Иран, тъй като много висши служители са мъртви. Той също така спомена, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей не е виждан и може да е мъртъв.

Високопоставен американски служител отхвърли искането на Иран за "репарации" като част от мирно споразумение, но заяви, че Тръмп е отворен за сделка, която би позволила на Иран "да се интегрира с останалия свят и да печели пари от петрола си".

"Президентът винаги е отворен за сделка. Но той не преговаря от позиция на слабост. Той не се отдръпва от причините, поради които този конфликт е започнал", каза служителят.

Ирански представители заявиха публично през последните няколко дни, че не водят никакви преговори за прекратяване на огъня с администрацията на Тръмп.

Служителите казват, че Иран не се интересува от временно прекратяване на огъня, което би позволило на САЩ и Израел да се прегрупират и да атакуват отново, но иска гаранции, че всяко мирно споразумение ще бъде постоянно.

Арагчи не е бил смятан за ключов човек, вземащ решения в Иран преди войната, а американските представители не смятат, че той има правомощия да взема решения днес.

Но иранският външен министър изглежда координира действията си със секретаря на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, Али Лариджани, който е де факто цивилен лидер на Иран след убийството на бившия върховен лидер Али Хаменей, твърдят източници.

Американски служители виждат Арагчи като събеседник, към когото да се обърнат, защото имат съществуващи отпреди отношения с него - и той е все още жив.