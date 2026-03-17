Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Axios: Техеран търси контакти със САЩ

Axios: Техеран търси контакти със САЩ

17 Март, 2026 07:44 1 503 19

  • иран-
  • сащ-
  • абас арагчи-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • петрол-
  • опек

Президентът Тръмп заяви в понеделник, че Иран е комуникирал със САЩ, но че не е ясно дали участващите ирански служители са били упълномощени да сключат сделка

Axios: Техеран търси контакти със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Axios Axios

През последните дни е възобновен канал за директна комуникация между американския пратеник Стив Уитков и иранския външен министър Абас Арагчи.

Това съобщава Аxios, като цитира свой американски източник.

Не е ясно колко съществени са били съобщенията, разменени между Арагчи и Уитков, но това е първата известна директна комуникация между страните от началото на войната преди повече от две седмици.

Арагчи публикува опровержение в X: "Последният ми контакт с г-н Уитков беше преди решението на работодателя му да убие дипломацията с поредното незаконно военно нападение срещу Иран. Всяко твърдение за противното е заблуда на търговците на петрол и обществеността."

Запитан за този коментар, американският представител твърди, че Арагчи лъже и че той е инициирал контакта с Уиткоф.

Drop Site News съобщи в понеделник, че Уиткоф е изпращал съобщения до Арагчи и цитира ирански служители, които твърдят, че иранският външен министър игнорира съобщенията на пратеника на Белия дом.

Американският служител твърди, че контактът е дошъл от иранска страна, но САЩ "не преговарят" с Иран.

Президентът Тръмп заяви в понеделник, че Иран е комуникирал със САЩ, но че не е ясно дали участващите ирански служители са били упълномощени да сключат сделка.

"Те искат да сключат сделка. Те разговарят с нашите хора имаме хора, които искат да преговарят, но нямаме представа кои са те", каза Тръмп пред репортери.

Въпреки скептицизма си, че Техеран е готов да сключи сделка, Тръмп каза, че не е против преговорите с иранците, "защото понякога от това излизат добри неща".

Той отбеляза, че не е ясно кой взема решения в Иран, тъй като много висши служители са мъртви. Той също така спомена, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей не е виждан и може да е мъртъв.

Високопоставен американски служител отхвърли искането на Иран за "репарации" като част от мирно споразумение, но заяви, че Тръмп е отворен за сделка, която би позволила на Иран "да се интегрира с останалия свят и да печели пари от петрола си".

"Президентът винаги е отворен за сделка. Но той не преговаря от позиция на слабост. Той не се отдръпва от причините, поради които този конфликт е започнал", каза служителят.

Ирански представители заявиха публично през последните няколко дни, че не водят никакви преговори за прекратяване на огъня с администрацията на Тръмп.

Служителите казват, че Иран не се интересува от временно прекратяване на огъня, което би позволило на САЩ и Израел да се прегрупират и да атакуват отново, но иска гаранции, че всяко мирно споразумение ще бъде постоянно.

Арагчи не е бил смятан за ключов човек, вземащ решения в Иран преди войната, а американските представители не смятат, че той има правомощия да взема решения днес.

Но иранският външен министър изглежда координира действията си със секретаря на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, Али Лариджани, който е де факто цивилен лидер на Иран след убийството на бившия върховен лидер Али Хаменей, твърдят източници.

Американски служители виждат Арагчи като събеседник, към когото да се обърнат, защото имат съществуващи отпреди отношения с него - и той е все още жив.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Я пък тоя

    32 1 Отговор
    Факти, много лъжете.
    Не само Техеран не търси кинтакти, ами и Стив Уитков и иранския външен министър Абас Арагчи изобщо не са разговаряли.
    В модерни времена живеем, намира се информация, не са само "Факти"

    07:53 17.03.2026

  • 3 Дръта чанта

    17 1 Отговор
    Верно ли

    07:55 17.03.2026

  • 4 Ъъъъ

    24 0 Отговор
    "Axios: Техеран търси контакти със САЩ"

    Хахахаха.... 😂
    Това не е вярно, но щом Qxiow казват. .. 😂

    07:56 17.03.2026

  • 5 Краварска медия

    28 0 Отговор
    Аре малко да си отворите интернета и да попрочетете некои по верни неща, нито сме слепи, нито глухи

    Коментиран от #8

    07:56 17.03.2026

  • 6 Доницети

    9 0 Отговор
    Е в шок.търси желаещи.

    07:59 17.03.2026

  • 7 А ПО ЛЕКО

    16 0 Отговор
    ТЕ ПЕРСИТЕ НАПРАВИХА "КОНТАКТ" СЪС ВСИЧКИ БАЗИ НА ОБОРА В ЗАЛИВА И НЯКОИ ОТ ТЯХ ВЕЧЕ ЗА НИЩО НЕ СТАВАТ , ОЧАКВАМЕ ДА НАПРАВЯТ "КОИНТАКТ " И ЗАД ЛОКВАТА .....

    08:00 17.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Я пък тоя

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "По-скоро":

    Какво търсиш тук, като не си копейка?
    Къш!

    08:06 17.03.2026

  • 10 Като не са били упълномощени

    10 0 Отговор
    защо сте спретнали това победно заглавие???

    Кои и какви са тия? Без имена, може да мосадски или ЦРУ опозиционери! Или да е поредна фантазия!
    Като САЩ и Израел "побеждават" защо рИвЪт за ПОМОЩ?
    Източиха всичкото ПВО от района и дори от Азия, за да бранят Израел! А Израел пак се оплкава че свършили запасите?

    08:10 17.03.2026

  • 11 Ционизмът е международно престъпление

    10 0 Отговор
    Доналд Тръмп е просто човек, който прави всичко, изисквано от еврейските лобита в САЩ. Тоест, той си е един безскрупулен убиец, агресор и държавен терорист.

    Ционистите продължават да избиват иранския народ - както непокорния палестински народ. А управниците и населението на марионетната Евротеритория “България” най-нагло и подло говорят за повишаването на цените на бензина, защото никакъв геноцид не ги вълнува. Евромутанти, вторачили се в смартфоните и парите си, безскрупулност и наглост на евробългарските проститутки. Българска нация, държава и държавност вече няма. Дори безропотно приеха наложеното премахване на националната парична единица - българския лев.

    08:10 17.03.2026

  • 12 Олга

    7 0 Отговор
    Ало, малоумния Трайков, и други му подобни и щастливи като той от крещящите липси в кутията, цената за газ расте и вече надвишава 800 долара за 1000 куб.м (еквивалентно на над 68-70 евро/MWh).И това е само начало без зимния сезон.Какво каза Трайков преди няколко дни? БГ има изгоди от войната с Ирак. Да отиде сега да разблокира Ормузкия пролив.

    08:11 17.03.2026

  • 13 Баба Донка

    2 0 Отговор
    И я търся ама нема

    08:13 17.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 тъй де ама не ми се вярва

    2 0 Отговор
    Само за уиткоф е доказано .

    08:30 17.03.2026

  • 16 персите казват друго

    2 0 Отговор
    "Иранското външно министерство официално отрече подхвърлянето на западни медии за предполагаемите контакти на иранците с Уиткоф. Не се водят преговори със Съединените щати и няма да се проведат, докато Иран не постигне заявените си цели. Както не е трудно да се види, предложението за преговорите идва от Съединените щати и отразява опитите на бандата на Тръмп да изскочи от капана, в който се озова чрез преговорите. Войната ще продължи дълго време, а последиците за Съединените щати и световната икономика ще станат още по-осезаеми".

    08:36 17.03.2026

  • 17 Мммммм дааааааам,

    1 0 Отговор
    търси ги и ги намира успешно. Праща непрекъснато контакти с ракети и дронове по американски бази в целия регион на близкия изток. Млати и ционистите 4и фу ти, като им направи на дреп некадърни купол, както и американските радари супер пупер, хипер, зипер THAAD. От толкова контакти рижавия ветропоказател призна, че въобще не е очаквал Иран да отговори яростно с ракети и дронове, като така се вкара в капан, защото няма идея как да излезе от конфликт, който губи и жертвите от краварника се увеличават непрекъснато. За това реве неистово за помощ от целия свят, но никой не иска да влиза в конфликта им. Така се видя безпомощността на краварската орда. Шамар за краварника е звучене и мазен.

    08:39 17.03.2026

  • 18 Факт

    0 0 Отговор
    Това не е война. Това е СВО на САЩ. Иранците сами се бомбардират. Иранския режим сам разрушава ядрените си обекти и военните си бази.

    08:41 17.03.2026

  • 19 Георги

    0 0 Отговор
    щом го нарича сделка, значи за рижия бпмбите и животите са само бизнес

    08:44 17.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания