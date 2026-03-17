Войната на САЩ и Израел с Иран се превръща в проблем за НАТО

17 Март, 2026 09:45

Войната на САЩ и Израел срещу Иран и последствията от тази криза върху света продължават да са в центъра на вниманието на световните медии.

Фактът, че много съюзници сега отказват молбата на Доналд Тръмп да осигурят военни кораби за гарантиране сигурността на Ормузкия проток, разгневи дълбоко американския президент, посочва "Шпигел".

По този повод Тръмп ги обвинява в неблагодарност. "Това, отчасти, са страни, на които сме помагали в продължение на много, много години. Защитихме ги от ужасни външни заплахи", оплака се Тръмп вчера.

Германия, наред с други, много ясно отхвърли включването си във войната. "Това не е наша война, ние не сме я започнали", заяви министърът на отбраната Борис Писториус на пресконференция, изявление, широко цитирано в международен план. Мерц също се изказа ясно: "Беше ясно на всеки етап: Тази война не е въпрос на НАТО."

Добре е, че Германия и европейците не искат да бъдат въвлечени във войната на Тръмп с Иран. Но това все пак може да се превърне в сериозен проблем за НАТО, посочва "Шпигел". На последната среща на върха на НАТО европейците старателно изтръгнаха потвърждение на гаранцията си за сигурност от САЩ – в замяна те обещаха да инвестират пет процента от своя БВП в отбрана в бъдеще.

Ако Тръмп сега може да твърди, че европейците не помагат на САЩ в моменти на нужда, той може да е още по-малко заинтересован от обещанията си в бъдеще, отбелязва "Шпигел".

Като вицепрезидент на САЩ Джей Ди Ванс трябва да подкрепя решенията на президента, включително войната срещу Иран. Но е известно, че той е изолационист. Ванс, който е служил като морски пехотинец в Ирак, по-рано се е изказвал категорично против подобни мисии на САЩ, посочва "Зюддойче Цайтунг". През 2023 г. той написа, че подкрепя Тръмп, защото знае, че той няма да изпраща лекомислено американци на бой. През 2024 г. Ванс заяви, че война с Иран в частност не е в интерес на САЩ.

Ако сега се отклони прекалено много от предишната си позиция и защити войната, Ванс ще загуби доверие. И ще си отнеме възможността да критикува войната по-късно, когато се кандидатира за президент и поиска да се дистанцира от Тръмп. Ако обаче покаже скептицизъм, рискува конфликт с президента. И става очевидно, че Тръмп не го слуша, посочва "Зюддойче Цайтунг".

Джей Ди Ванс обаче е гъвкав, което вече е доказал, когато се превърна от критик в привърженик на Тръмп, отбелязва местникът. Някога той наричаше Тръмп "идиот" и "измамник". Тогава се смяташе за човек от центъра, който защитава интересите на работническата класа, поне на бялата. За хората без перспективи, които беше описал в автобиографията си. После видя в Тръмп шанса си за политически възход и го придружи в президентската надпревара.

От началото на войната с Иран Ванс се опитва да предаде едновременно две послания: че подкрепя президента и че всъщност не одобрява войни от този вид. Трикът му е следният: той твърди, че войната с Иран е нещо съвсем различно от предишните войни. И говори за това, което президентът иска, казва и прави – вместо да споделя какво мисли по въпроса. Дори когато го питат за неговата позиция, подчертава "Зюддойче цайтунг".

Поредицата от противоречия, които Доналд Тръмп демонстрира като политика, сякаш се е удължила с няколко морски мили от началото на войната му срещу режима в Техеран, констатира "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг". Тъй като дори той трябваше да признае, че Иран не е Венецуела, Тръмп сега се опитва да принуди други държави, сред които и често осмиваните съюзници в Европа, да окажат военна помощ в Ормузкия проток.

Това се равнява на признание, че суперсилата САЩ, която уж вече няма нужда от съюзници, не може сама да възстанови възможно най-скоро проходимостта на този толкова важен за световната икономика проток.

Ако цените на енергията се покачваха само в САЩ, би могло да се каже: Тръмп си е сварил тази супа, нека си я изяде. Защо да се помага на изнудвач, който не само заплашва с "много лошо бъдеще" за "нещото, наречено НАТО", но при тази възможност споменава и Украйна, която трябва да моли за подкрепата на Америка и дори за това Тръмп да не се превръща още повече в защитник на Путин, задава реторичния въпрос "Зюддойче Алгемайне Цайтунг". Тъй като последиците от войната не се ограничават само до САЩ, трябва да си зададем и един контра въпрос: може ли Европа да си позволи да отблъсне този заблуден президент и да чака той да загуби "удоволствието" от тази война или мюсюлманските духовници все пак да се предадат?

Това изглежда е надеждата на държавите, сред които и Германия, които казват: "Това не е нашата война и не е и война на НАТО". Това е вярно, но не пречи на Тръмп постоянно да свързва всичко с всичко, заключава "Зюддойче Алгемайне Цайтунг".

Доналд Тръмп заяви, че "много страни" са му съобщили, че са "на път" да помогнат за защитата на корабите в Ормузкия проток, но изрази недоволство, че други се колебаят. Президентът заяви пред "Файненшъл таймс", че НАТО я очаква "много лошо" бъдеще, ако съюзниците не подпомогнат САЩ в отварянето на този жизненоважен воден път, който е блокиран от Иран.

Премиерът Киър Стармър настоява, че Обединеното кралство "няма да бъде въвлечено в по-широка война", докато Германия, Япония и Франция отхвърлиха перспективата да изпратят кораби, за да помогнат за отварянето на протока. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че НАТО "не е алианс за интервенции", отбелязва "Файненшъл Таймс".

Вестникът посочва, че Канада, Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство призоваха за "незабавно деескалиране" на конфликта между Израел и ливанската милиция "Хизбула", като предупредиха, че мащабна израелска наземна офанзива би имала "опустошителни хуманитарни последствия".

Докато войната на президента Тръмп с Иран навлиза в третата си седмица, европейските лидери са притиснати между неговите войнствени искания за помощ при отварянето на Ормузкия проток и дълбокото им нежелание да бъдат въвлечени във война, избрана от САЩ, отбелязва "Ню Йорк Таймс".

Вестникът отбелязва, че в понеделник няколко лидери реагираха с тревога и опасения на критиките на Тръмп за липсата на действие от тяхна страна, като някои от тях категорично отхвърлиха призива му да изпратят военноморските си сили в опасна зона, дори и докато войната, водена от САЩ и Израел, продължава да повишава цената на енергията в световен мащаб.

Официални лица реагираха остро на предупреждението на Тръмп в интервю в неделя, че "ще бъде много лошо за бъдещето на НАТО", ако европейските държави не се присъединят към САЩ в усилията им да отворят отново жизненоважния воден път за танкерите, превозващи петрол, газ и торове, отбелязва "Ню Йорк Таймс".


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
  • 1 честен ционист

    6 25 Отговор
    Бай Дончо трябва да обвини НАТО в колаборационизъм.

    Коментиран от #18

    09:49 17.03.2026

  • 2 Страхлив и крадлив бакшиш

    4 26 Отговор
    Това Путлера се оказа най-големият гл пак и смеш ик на света.

    Коментиран от #15

    09:49 17.03.2026

  • 3 Муахахахах 🙈🙈🙈

    25 6 Отговор
    САЩ сам не може да победи Иран, канят Соросите от Европа да им помагат

    Коментиран от #4, #8

    09:50 17.03.2026

  • 4 Само грантове и пропаганда

    20 4 Отговор

    До коментар #3 от "Муахахахах 🙈🙈🙈":

    Е то оставаше и да могат. САЩ могат само да сеят корпуция и гей паради. И да правят всичко на Петрохан и Лами.

    09:51 17.03.2026

  • 5 СТИГА ГЛУПОСТИ

    28 2 Отговор
    НАТО, защитава териториите и населението на държавите в него. Не парите на търговците, бизнеса и сделките. Нито една държава от НАТО, не е нападната. Това че някой си прави частна война за СДЕЛКА си е негов проблем.

    Коментиран от #29

    09:52 17.03.2026

  • 6 оня с коня

    24 4 Отговор
    оп па на молба ли го удариха първата армия във света? помощ ли искат ? ха ха ха

    закъсаха ли яко в степите? ха ха ха били първа армия видяхме ги за две седмици и загубиха войната от чалмите ха ха ха тия ли са първите?

    09:52 17.03.2026

  • 7 Бендида

    31 0 Отговор
    То си е написано.....,,войната на президента Тръмп с Иран...."
    Не мисля, че има проблем за НАТО, заплахите на Тръмп се свеждат до....мита. Пари,пари,пари....

    09:52 17.03.2026

  • 8 Къркланд

    16 2 Отговор

    До коментар #3 от "Муахахахах 🙈🙈🙈":

    Те тия сороси от парадите ако можеха да помогнат.... ахаххахаа

    09:53 17.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 НАТОвец

    18 2 Отговор
    КОГАТО НАЛАГАШЕ МИТА И КАРАШЕ СЪЮЗНИЦИТЕ ДА ПЛАЩАТ БЯХА ХУБАВИ.СЕГА КАТО ЗАТЪНА В ИРАНСКОТО БЛАТО ГО ОСТАВИХА ДА МУ ГЛЕДАТ СЕИРА И ДА ЗЛОРАДСТВАТ

    09:53 17.03.2026

  • 11 голям смях

    18 2 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    Коментиран от #32

    09:53 17.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Аз не съм чул Тръмп

    17 0 Отговор
    да се обърне към европейците като към съюзници и да ги помоли за помощ! Някой ако е чул, да каже!

    Аз чух Тръмп първо да заплашва, после да изнудва. В типичен стил!
    Ако беше помолил с уважение, можеше и да получи!
    Европа не за пръв път се притичва на помощ на САЩ! Но при президенти, които се държат като съюзници.

    Коментиран от #30

    09:55 17.03.2026

  • 15 Абе,

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Страхлив и крадлив бакшиш":

    щом сутрин,рано ти е в кратуната , не е толкова смешен ...

    09:56 17.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ти да видиш

    17 1 Отговор
    Заливът се казва Персийски, познайте защо!!... а не пεдофилски , πεдеρастки или краварски или еврогεйски или дори арабски?!!!.....някой много криво си е направил сметката!!!!...а други взеха сериозно да се отрезвяват.

    09:57 17.03.2026

  • 18 даааааа

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Личи си че никога не си ходил войник

    09:57 17.03.2026

  • 19 не мога да разбера

    12 0 Отговор
    Нали Тръмп отдавна неглежира НАТО и каза, че дори може САЩ да излезе от алианса. Сега за какво се е разревал?

    09:57 17.03.2026

  • 20 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 7 Отговор
    Трябва да съм Подъл Ужасен Токсичен и Заразен
    Да излъчвам сладък вид Джендърен Поглед Нихилист Нарцис Психопатия също трябва да се излъчва много
    Притежавам тези прекрасни качества да съм Детектив и Психолог да виждам само най лошото в хората и най вече да съм Огледален Атински Подлец с Стойност и Елегантност Студен Мълчалив и Празен също и тези качества ги притежавам

    Коментиран от #22

    09:58 17.03.2026

  • 21 Дед

    9 1 Отговор
    Всичките действия на перчема е да се притиска Европа от всички страни...слаба и икономически обречена. Това само жалките ни евролидери не могат да проумеят.

    09:59 17.03.2026

  • 22 17-август мина

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Ломски, къде предруса пак бе пиле шарено?

    Коментиран от #28

    09:59 17.03.2026

  • 23 Шопо

    4 2 Отговор
    С помощ от България САЩ може да победят Иран

    10:00 17.03.2026

  • 24 Войната в Иран

    1 8 Отговор
    не е за победа , а за разрушаване на иранския ядрен потенциал.

    От това има полза целия свят, дори Русия и Китай не искат аятоласи с ядрено оръжие.
    Тук се надвикват кой кого бил " смлял "?!
    Въпросът е друг- дали съюзниците постигат целта си?

    10:00 17.03.2026

  • 25 ПО ТОЧНО

    11 1 Отговор
    КРАВАРИТЕ И ЕВ РЕИТЕ СЧУПИХА КОШЕРА , СЕГА ДА ЧАКАТ ЯКО ЖИЛЕНЕ

    10:00 17.03.2026

  • 26 Бай Дън

    11 1 Отговор
    Доктор му трябва не подкрепа от НАТО!

    10:00 17.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 4 Отговор

    До коментар #22 от "17-август мина":

    В Атина изпуснах парата но този път като отида ще ги накарам да ми изядат трите пирона от ставата на оперирания ми крак

    10:01 17.03.2026

  • 29 Айде бе

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "СТИГА ГЛУПОСТИ":

    А какво правеха терористите от НАТО в Ирак, Либия и Афганистан заедно с кръвожадния си главатар!??
    Чии интереси защитаваше НАТО там, на местното население и държави, че даже и български войници умряха за да може краварите да плячкосват, грабят и убиват на спокойствие!???

    10:02 17.03.2026

  • 30 Абе те му казаха

    11 0 Отговор

    До коментар #14 от "Аз не съм чул Тръмп":

    Уж сме съюзници , а не се допира до нас дали да я видим тази война. Сам я почна. Оправяй се сам.
    И са прави .Той запали огъня, друг да го гаси със свои ръце. Той да се пише победител. Друг да поеме масрафа

    10:02 17.03.2026

  • 31 Ъъъъ

    11 0 Отговор
    Добре де....Нали смазахме Иран, нали им унищожихме всичко, което можеше да бъде унищожено, нали вече няма фолот, нямат авиация, нямат ПВО, нямат ракетни установки, унижихме голяма част от ракетите им, убихме лидерите им, новеия аятолах и той може да е убит, молят за мир.....И сега, "ама елате да помагате, че аятолссоте ни строшиха рогите!"🤔

    10:02 17.03.2026

  • 32 КИЕВ

    0 7 Отговор

    До коментар #11 от "голям смях":

    получава и пари , и оръжие от нас в Европа и за това пета година събува шушоните на Путлер!

    И ще получава, колкото е нужно

    10:03 17.03.2026

  • 33 Мишел

    7 0 Отговор
    От Втората световна война САЩ нямат спечелена война ( Мишел, Жозеп Борел и др.)
    Силата на една армия се определя от мощта на индустрията на държавата.
    По време на Втората световна САЩ са произвеждали над 60% от световната промишлена продукция, сега произвеждат двайсетина %.

    Коментиран от #35, #37

    10:03 17.03.2026

  • 34 Копейки,

    0 6 Отговор
    И да знете,че курсът на рублата се определя от една малка уличка наречена Уолстрийт, Манхатън.

    Коментиран от #38

    10:05 17.03.2026

  • 35 ЪХЪ

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    От създаването си Израел няма загубена война.

    10:06 17.03.2026

  • 36 Бокочо

    6 0 Отговор
    нато отбранителен или нападателен съюз е?
    Защото не виждам някой да напада страна от нато , а страна от нато напада и иска другите да и помагат!?
    Много сбъркана логика

    10:08 17.03.2026

  • 37 Бай Дън

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    И втората световна не в печелят лично! Спечили им я СССР!

    10:10 17.03.2026

  • 38 Курсът на всяка една валута

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Копейки,":

    се определя от Банката за международни разплащания в Базел.

    10:11 17.03.2026

  • 39 Никой

    0 1 Отговор
    От една страна - Иран трябва да стане светска държава - от друга страна - това е древната Персия.

    Жените не трябва да носят фереджета - нито мъжете - там какво беше - да са бедуини.

    Коментиран от #42

    10:12 17.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 УдоМача

    0 0 Отговор
    За НАТО е по-добре да си налега парцалете, че ЕС и без туй е на командно дишане...

    10:15 17.03.2026

  • 42 Калин

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Никой":

    Ти кой беше че не се сещам та обясняваш каква държава трябвало да стане Иран и какво облекло трябвало да носят жените там!??? Нещо джендърите много се самозабравихте и почнахте да раздавате акъл на целия свят!!!

    10:15 17.03.2026