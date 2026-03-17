Войната на САЩ и Израел с Иран се превръща в проблем за НАТО

Войната на САЩ и Израел срещу Иран и последствията от тази криза върху света продължават да са в центъра на вниманието на световните медии.
Фактът, че много съюзници сега отказват молбата на Доналд Тръмп да осигурят военни кораби за гарантиране сигурността на Ормузкия проток, разгневи дълбоко американския президент, посочва "Шпигел".
По този повод Тръмп ги обвинява в неблагодарност. "Това, отчасти, са страни, на които сме помагали в продължение на много, много години. Защитихме ги от ужасни външни заплахи", оплака се Тръмп вчера.
Германия, наред с други, много ясно отхвърли включването си във войната. "Това не е наша война, ние не сме я започнали", заяви министърът на отбраната Борис Писториус на пресконференция, изявление, широко цитирано в международен план. Мерц също се изказа ясно: "Беше ясно на всеки етап: Тази война не е въпрос на НАТО."
Добре е, че Германия и европейците не искат да бъдат въвлечени във войната на Тръмп с Иран. Но това все пак може да се превърне в сериозен проблем за НАТО, посочва "Шпигел". На последната среща на върха на НАТО европейците старателно изтръгнаха потвърждение на гаранцията си за сигурност от САЩ – в замяна те обещаха да инвестират пет процента от своя БВП в отбрана в бъдеще.
Ако Тръмп сега може да твърди, че европейците не помагат на САЩ в моменти на нужда, той може да е още по-малко заинтересован от обещанията си в бъдеще, отбелязва "Шпигел".
Като вицепрезидент на САЩ Джей Ди Ванс трябва да подкрепя решенията на президента, включително войната срещу Иран. Но е известно, че той е изолационист. Ванс, който е служил като морски пехотинец в Ирак, по-рано се е изказвал категорично против подобни мисии на САЩ, посочва "Зюддойче Цайтунг". През 2023 г. той написа, че подкрепя Тръмп, защото знае, че той няма да изпраща лекомислено американци на бой. През 2024 г. Ванс заяви, че война с Иран в частност не е в интерес на САЩ.
Ако сега се отклони прекалено много от предишната си позиция и защити войната, Ванс ще загуби доверие. И ще си отнеме възможността да критикува войната по-късно, когато се кандидатира за президент и поиска да се дистанцира от Тръмп. Ако обаче покаже скептицизъм, рискува конфликт с президента. И става очевидно, че Тръмп не го слуша, посочва "Зюддойче Цайтунг".
Джей Ди Ванс обаче е гъвкав, което вече е доказал, когато се превърна от критик в привърженик на Тръмп, отбелязва местникът. Някога той наричаше Тръмп "идиот" и "измамник". Тогава се смяташе за човек от центъра, който защитава интересите на работническата класа, поне на бялата. За хората без перспективи, които беше описал в автобиографията си. После видя в Тръмп шанса си за политически възход и го придружи в президентската надпревара.
От началото на войната с Иран Ванс се опитва да предаде едновременно две послания: че подкрепя президента и че всъщност не одобрява войни от този вид. Трикът му е следният: той твърди, че войната с Иран е нещо съвсем различно от предишните войни. И говори за това, което президентът иска, казва и прави – вместо да споделя какво мисли по въпроса. Дори когато го питат за неговата позиция, подчертава "Зюддойче цайтунг".
Поредицата от противоречия, които Доналд Тръмп демонстрира като политика, сякаш се е удължила с няколко морски мили от началото на войната му срещу режима в Техеран, констатира "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг". Тъй като дори той трябваше да признае, че Иран не е Венецуела, Тръмп сега се опитва да принуди други държави, сред които и често осмиваните съюзници в Европа, да окажат военна помощ в Ормузкия проток.
Това се равнява на признание, че суперсилата САЩ, която уж вече няма нужда от съюзници, не може сама да възстанови възможно най-скоро проходимостта на този толкова важен за световната икономика проток.
Ако цените на енергията се покачваха само в САЩ, би могло да се каже: Тръмп си е сварил тази супа, нека си я изяде. Защо да се помага на изнудвач, който не само заплашва с "много лошо бъдеще" за "нещото, наречено НАТО", но при тази възможност споменава и Украйна, която трябва да моли за подкрепата на Америка и дори за това Тръмп да не се превръща още повече в защитник на Путин, задава реторичния въпрос "Зюддойче Алгемайне Цайтунг". Тъй като последиците от войната не се ограничават само до САЩ, трябва да си зададем и един контра въпрос: може ли Европа да си позволи да отблъсне този заблуден президент и да чака той да загуби "удоволствието" от тази война или мюсюлманските духовници все пак да се предадат?
Това изглежда е надеждата на държавите, сред които и Германия, които казват: "Това не е нашата война и не е и война на НАТО". Това е вярно, но не пречи на Тръмп постоянно да свързва всичко с всичко, заключава "Зюддойче Алгемайне Цайтунг".
Доналд Тръмп заяви, че "много страни" са му съобщили, че са "на път" да помогнат за защитата на корабите в Ормузкия проток, но изрази недоволство, че други се колебаят. Президентът заяви пред "Файненшъл таймс", че НАТО я очаква "много лошо" бъдеще, ако съюзниците не подпомогнат САЩ в отварянето на този жизненоважен воден път, който е блокиран от Иран.
Премиерът Киър Стармър настоява, че Обединеното кралство "няма да бъде въвлечено в по-широка война", докато Германия, Япония и Франция отхвърлиха перспективата да изпратят кораби, за да помогнат за отварянето на протока. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че НАТО "не е алианс за интервенции", отбелязва "Файненшъл Таймс".
Вестникът посочва, че Канада, Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство призоваха за "незабавно деескалиране" на конфликта между Израел и ливанската милиция "Хизбула", като предупредиха, че мащабна израелска наземна офанзива би имала "опустошителни хуманитарни последствия".
Докато войната на президента Тръмп с Иран навлиза в третата си седмица, европейските лидери са притиснати между неговите войнствени искания за помощ при отварянето на Ормузкия проток и дълбокото им нежелание да бъдат въвлечени във война, избрана от САЩ, отбелязва "Ню Йорк Таймс".
Вестникът отбелязва, че в понеделник няколко лидери реагираха с тревога и опасения на критиките на Тръмп за липсата на действие от тяхна страна, като някои от тях категорично отхвърлиха призива му да изпратят военноморските си сили в опасна зона, дори и докато войната, водена от САЩ и Израел, продължава да повишава цената на енергията в световен мащаб.
Официални лица реагираха остро на предупреждението на Тръмп в интервю в неделя, че "ще бъде много лошо за бъдещето на НАТО", ако европейските държави не се присъединят към САЩ в усилията им да отворят отново жизненоважния воден път за танкерите, превозващи петрол, газ и торове, отбелязва "Ню Йорк Таймс".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #18
09:49 17.03.2026
2 Страхлив и крадлив бакшиш
Коментиран от #15
09:49 17.03.2026
3 Муахахахах 🙈🙈🙈
Коментиран от #4, #8
09:50 17.03.2026
4 Само грантове и пропаганда
До коментар #3 от "Муахахахах 🙈🙈🙈":Е то оставаше и да могат. САЩ могат само да сеят корпуция и гей паради. И да правят всичко на Петрохан и Лами.
09:51 17.03.2026
5 СТИГА ГЛУПОСТИ
Коментиран от #29
09:52 17.03.2026
6 оня с коня
закъсаха ли яко в степите? ха ха ха били първа армия видяхме ги за две седмици и загубиха войната от чалмите ха ха ха тия ли са първите?
09:52 17.03.2026
7 Бендида
Не мисля, че има проблем за НАТО, заплахите на Тръмп се свеждат до....мита. Пари,пари,пари....
09:52 17.03.2026
8 Къркланд
До коментар #3 от "Муахахахах 🙈🙈🙈":Те тия сороси от парадите ако можеха да помогнат.... ахаххахаа
09:53 17.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 НАТОвец
09:53 17.03.2026
11 голям смях
Коментиран от #32
09:53 17.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Аз не съм чул Тръмп
Аз чух Тръмп първо да заплашва, после да изнудва. В типичен стил!
Ако беше помолил с уважение, можеше и да получи!
Европа не за пръв път се притичва на помощ на САЩ! Но при президенти, които се държат като съюзници.
Коментиран от #30
09:55 17.03.2026
15 Абе,
До коментар #2 от "Страхлив и крадлив бакшиш":щом сутрин,рано ти е в кратуната , не е толкова смешен ...
09:56 17.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ти да видиш
09:57 17.03.2026
18 даааааа
До коментар #1 от "честен ционист":Личи си че никога не си ходил войник
09:57 17.03.2026
19 не мога да разбера
09:57 17.03.2026
20 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Да излъчвам сладък вид Джендърен Поглед Нихилист Нарцис Психопатия също трябва да се излъчва много
Притежавам тези прекрасни качества да съм Детектив и Психолог да виждам само най лошото в хората и най вече да съм Огледален Атински Подлец с Стойност и Елегантност Студен Мълчалив и Празен също и тези качества ги притежавам
Коментиран от #22
09:58 17.03.2026
21 Дед
09:59 17.03.2026
22 17-август мина
До коментар #20 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Ломски, къде предруса пак бе пиле шарено?
Коментиран от #28
09:59 17.03.2026
23 Шопо
10:00 17.03.2026
24 Войната в Иран
От това има полза целия свят, дори Русия и Китай не искат аятоласи с ядрено оръжие.
Тук се надвикват кой кого бил " смлял "?!
Въпросът е друг- дали съюзниците постигат целта си?
10:00 17.03.2026
25 ПО ТОЧНО
10:00 17.03.2026
26 Бай Дън
10:00 17.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
До коментар #22 от "17-август мина":В Атина изпуснах парата но този път като отида ще ги накарам да ми изядат трите пирона от ставата на оперирания ми крак
10:01 17.03.2026
29 Айде бе
До коментар #5 от "СТИГА ГЛУПОСТИ":А какво правеха терористите от НАТО в Ирак, Либия и Афганистан заедно с кръвожадния си главатар!??
Чии интереси защитаваше НАТО там, на местното население и държави, че даже и български войници умряха за да може краварите да плячкосват, грабят и убиват на спокойствие!???
10:02 17.03.2026
30 Абе те му казаха
До коментар #14 от "Аз не съм чул Тръмп":Уж сме съюзници , а не се допира до нас дали да я видим тази война. Сам я почна. Оправяй се сам.
И са прави .Той запали огъня, друг да го гаси със свои ръце. Той да се пише победител. Друг да поеме масрафа
10:02 17.03.2026
31 Ъъъъ
10:02 17.03.2026
32 КИЕВ
До коментар #11 от "голям смях":получава и пари , и оръжие от нас в Европа и за това пета година събува шушоните на Путлер!
И ще получава, колкото е нужно
10:03 17.03.2026
33 Мишел
Силата на една армия се определя от мощта на индустрията на държавата.
По време на Втората световна САЩ са произвеждали над 60% от световната промишлена продукция, сега произвеждат двайсетина %.
Коментиран от #35, #37
10:03 17.03.2026
34 Копейки,
Коментиран от #38
10:05 17.03.2026
35 ЪХЪ
До коментар #33 от "Мишел":От създаването си Израел няма загубена война.
10:06 17.03.2026
36 Бокочо
Защото не виждам някой да напада страна от нато , а страна от нато напада и иска другите да и помагат!?
Много сбъркана логика
10:08 17.03.2026
37 Бай Дън
До коментар #33 от "Мишел":И втората световна не в печелят лично! Спечили им я СССР!
10:10 17.03.2026
38 Курсът на всяка една валута
До коментар #34 от "Копейки,":се определя от Банката за международни разплащания в Базел.
10:11 17.03.2026
39 Никой
Жените не трябва да носят фереджета - нито мъжете - там какво беше - да са бедуини.
Коментиран от #42
10:12 17.03.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 УдоМача
10:15 17.03.2026
42 Калин
До коментар #39 от "Никой":Ти кой беше че не се сещам та обясняваш каква държава трябвало да стане Иран и какво облекло трябвало да носят жените там!??? Нещо джендърите много се самозабравихте и почнахте да раздавате акъл на целия свят!!!
10:15 17.03.2026