МВнР на Иран: Аятолах Моджтаба Хаменей е добре, скоро може да направи ново обръщение

Новият върховен лидер на Иран, аятолах Моджтаба Хаменей, е добре и скоро може да произнесе ново обръщение, заяви зам.-министърът на външните работи на Иран Есмаил Багаей.

„Мога да ви кажа, че той е добре“, каза Багаей пред NDTV.

„Вече чухте за обръщението му и се надявам, че той ще произнесе друго обръщение към обществеността много скоро“, подчерта иранският заместник-министър на външните работи.

Той отбеляза, че конфликтът в Близкия изток е „война, наложена от Съединените щати и Израел срещу Иран“. „Иранците са решени да защитават родината си и това правим сега“, отбеляза Багаей.

На 28 февруари Съединените щати и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. Белият дом оправда атаката, позовавайки се на ракетни и ядрени заплахи от Техеран. Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви мащабна ответна операция, атакувайки цели в Израел.

Цели на САЩ в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия също бяха ударени.

Ударите срещу Иран убиха върховния лидер аятолах Али Хаменей и няколко други ключови фигури в ръководството на страната.

Съветът на експертите на Ислямска република Иран по-късно обяви избирането на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на страната.

Най-малко четирима души са убити, а двама други са ранени при ракетна атака срещу жилищна сграда в центъра на Багдад, съобщи порталът Shafaq News.

Според източници от службите за сигурност броят на загиналите не е окончателен. Според предварителна информация, по време на атаката в сградата са се намирали членове на неидентифицирани „въоръжени групировки“, както и, няколко ирански граждани.

По-рано телевизия Ал Хадат съобщи, че сградата, ударена в централен квартал на Багдад, принадлежи на членове на шиитската милиция Хашд ал-Шааби.

Експлозии са станали в Дубай, съобщи АFP.

Пожар избухна в индустриална зона в Катар, но няма жертви, съобщи Министерството на вътрешните работи на емирството.

Според министерството пожарът е причинен от отломки от прехваната ракета, паднали на земята. Конкретната индустриална зона не беше разкрита.

Въздушното пространство над Бахрейн и Кувейт ще бъде затворено за 18-и пореден ден, съобщи източник от службите за контрол на въздушното движение в Близкия изток пред ТАСС.

„Затварянето на въздушното пространство на Бахрейн и Кувейт, въведено сутринта на 28 февруари, е удължено отново с 12 часа, до 16:00 ч. UTC /18:00 ч. българско време/“, каза източникът пред агенцията. Той обясни, че за разлика от Кувейт, полетите в Бахрейн са разрешени със специално разрешение от летище Манама през най-краткия полетен коридор до съседна Саудитска Арабия.

Въздушното пространство над Бахрейн и Кувейт беше затворено след началото на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран. Въздушното пространство над Иран и Ирак също е затворено в момента. Катар позволява полети за няколко часа на ден, въздушното пространство на ОАЕ и Сирия е частично отворено, а полетите в Израел периодично се спират.