Още една тежка авария! Куба отново е на тъмно

Властите в Куба съобщиха за спиране на електрозахранването в целия остров, съобщава АП, цитирана от БТА.

В страната с около 11 милиона души енергийната и икономическа криза се задълбочава. Куба обвини за проблемите си енергийната блокада на САЩ, след като през януари президентът Доналд Тръмп предупреди за мита за всяка страна, която продава или доставя петрол на страната.

Министерството на енергетиката и мините в понеделник X отбеляза "пълно прекъсване" на електрическата система на страната и заяви, че разследва случая.

Президентът Мигел Диас-Канел заяви в петък, че островът не е получавал доставки на петрол повече от три месеца и работи на слънчева енергия, природен газ и термоелектрически централи, а правителството е трябвало да отложи операциите за десетки хиляди хора.

Припомняме, че мащабно прекъсване на електрозахранването преди повече от седмица засегна западната част на острова, оставяйки милиони без ток.

Критично важните доставки на петрол от Венецуела бяха спрени, след като САЩ нападнаха южноамериканската страна в началото на януари и арестуваха тогавашния ѝ президент Николас Мадуро.

Въпреки че Куба произвежда 40% от петрола си и произвежда собствена електроенергия, това не е достатъчно, за да задоволи търсенето, тъй като електрическата ѝ мрежа продължава да се разпада.

В петък Диас-Канел потвърди, че Куба води разговори с правителството на САЩ, тъй като проблемите продължават да се задълбочават.