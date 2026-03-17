Новини
Свят »
Куба »
Още една тежка авария! Куба отново е на тъмно

17 Март, 2026 08:45 1 354 64

  • куба-
  • хавана-
  • мигел диас-канел-
  • карибско море

Въпреки че Куба произвежда 40% от петрола си и произвежда собствена електроенергия, това не е достатъчно, за да задоволи търсенето, тъй като електрическата ѝ мрежа продължава да се разпада

Още една тежка авария! Куба отново е на тъмно - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Властите в Куба съобщиха за спиране на електрозахранването в целия остров, съобщава АП, цитирана от БТА.

В страната с около 11 милиона души енергийната и икономическа криза се задълбочава. Куба обвини за проблемите си енергийната блокада на САЩ, след като през януари президентът Доналд Тръмп предупреди за мита за всяка страна, която продава или доставя петрол на страната.

Министерството на енергетиката и мините в понеделник X отбеляза "пълно прекъсване" на електрическата система на страната и заяви, че разследва случая.

Президентът Мигел Диас-Канел заяви в петък, че островът не е получавал доставки на петрол повече от три месеца и работи на слънчева енергия, природен газ и термоелектрически централи, а правителството е трябвало да отложи операциите за десетки хиляди хора.

Припомняме, че мащабно прекъсване на електрозахранването преди повече от седмица засегна западната част на острова, оставяйки милиони без ток.

Критично важните доставки на петрол от Венецуела бяха спрени, след като САЩ нападнаха южноамериканската страна в началото на януари и арестуваха тогавашния ѝ президент Николас Мадуро.

Въпреки че Куба произвежда 40% от петрола си и произвежда собствена електроенергия, това не е достатъчно, за да задоволи търсенето, тъй като електрическата ѝ мрежа продължава да се разпада.

В петък Диас-Канел потвърди, че Куба води разговори с правителството на САЩ, тъй като проблемите продължават да се задълбочават.


Куба
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    14 20 Отговор
    Дори и екипчетата са им като на тия от БДЖ.

    Коментиран от #23

    08:48 17.03.2026

  • 2 Анатоли

    14 7 Отговор
    Кефиш ли се?
    Всичко се връща.

    08:48 17.03.2026

  • 3 Куба обвини кравите

    21 8 Отговор
    И ние си го знаем това.

    08:49 17.03.2026

  • 4 Божеее

    23 24 Отговор
    Благодаря ти Боже, че ни отърва от комунистическия АД

    Коментиран от #5, #9, #62

    08:49 17.03.2026

  • 5 честен ционист

    24 25 Отговор

    До коментар #4 от "Божеее":

    Ти да не мислиш, че не можеш да останеш натъмно и настудено и в капиталистическия рай?

    Коментиран от #12

    08:51 17.03.2026

  • 6 Скоро Куба ще моли тръмп да я

    13 21 Отговор
    Освободи!!
    Помнете това всички Купейй

    08:51 17.03.2026

  • 7 Ще ви пратя армия да ви спаси но

    12 16 Отговор
    Има 3 дена още до Киев и идвам
    Чакайте ме !!
    Аз не лъжа!!

    08:53 17.03.2026

  • 8 Дядо от село

    13 20 Отговор
    Резултатите от комунизма и влиянието на русия са налице.... Внимавайте за кого гласувате...

    Коментиран от #10, #13, #24

    08:55 17.03.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    21 7 Отговор

    До коментар #4 от "Божеее":

    Значи Западът прави санкции на държави, които не харесва и после такива, като теб злорадстват, че хората страдат. Дори имаха нахалството САЩ да дават помощ на Венецуела, на което те отговориха " Това е наглост. Налагате санкции, а сега се правите на благотворители"

    Коментиран от #19

    08:56 17.03.2026

  • 10 Резултата е от

    20 7 Отговор

    До коментар #8 от "Дядо от село":

    над 60 годишни американски санкции над страната.

    Коментиран от #32

    08:57 17.03.2026

  • 11 Ердоган

    10 15 Отговор
    Това е нормално за комунизма, и при Бай Тошо беше така дори с АЕЦ

    08:58 17.03.2026

  • 12 Божеее

    14 19 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Като си спомням по време на комунистическия АД при работещи всички реактори в АЕЦ Козлодуй във всеки един дом на стената имаше газена лампа заради ежедневния режим на тока......При капиталистите от десетилетия не съм видял газена лампа ни в един дом

    Коментиран от #48

    08:58 17.03.2026

  • 13 провинциалист

    11 3 Отговор

    До коментар #8 от "Дядо от село":

    Както е видно от статията, в момента има влияние от САЩ. А колкото и внимателно да гласуваш, преброяващите гласовете внимават повече от тебе.

    08:58 17.03.2026

  • 14 сащисан кравар

    10 8 Отговор
    Бай Дончо налага геноцид над кубинците за да му клекнат, но и тук, ще тресне гредата!

    09:03 17.03.2026

  • 15 Спадиба братушки

    12 9 Отговор
    Че пак не ни понагате.
    Изоставихте братята сирийци.
    Изоставихте братята венецуелци.
    Изоставихте братята иранци.
    Изоставихте братята кубинци.
    Няма приятели които да не е изоставил ка Путин.

    09:03 17.03.2026

  • 16 Мишел

    6 2 Отговор
    Статията е илюстрирана с китайски влак в Куба.

    Коментиран от #29

    09:04 17.03.2026

  • 17 провинциалист

    4 2 Отговор
    Спомнящите си не си спомнят как преди комунизма се е ходело до реката за вода. Също така да напишат в англоезичната уикипедия List of communist parties, да четат докрай и да се забавляват.

    Коментиран от #43

    09:05 17.03.2026

  • 18 Българин

    5 7 Отговор
    А можеха да се подчинят на Тръмп и да си живеят като във Флорида!

    Коментиран от #30

    09:05 17.03.2026

  • 19 комунист

    10 8 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    А къде е Русия? А,да.......забравих, че и Русия е капиталистическа страна, нищо че президента им е отгледан от комунисти

    Коментиран от #22

    09:05 17.03.2026

  • 20 Мъчно ми е

    6 7 Отговор
    за кубинците какво ги чака като им дойде капитализма на главата. Както са свикнали да не си дават зор, жална им майка.

    09:06 17.03.2026

  • 21 Чук и молот

    10 5 Отговор
    студ и голод. Така е и с венсеремоса.

    09:06 17.03.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    6 5 Отговор

    До коментар #19 от "комунист":

    Ти пък твоите евроантлантици в България, кви са, бе? Всички са или бивша комунистическа номенклатура или деца на такива. Създаването на ГЕРБ копира Единна Русия на Путин. Путин е представител на едрата олигархия в Русия, същият, като Бойко.

    Коментиран от #27

    09:10 17.03.2026

  • 23 И каква е разликата?

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Каква е разликата между човеконенавистната фашистка идеология и хуманитарната блокада на цял един народ?

    Коментиран от #36

    09:10 17.03.2026

  • 24 Васил левски

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Дядо от село":

    Аз ше гласувам за ахмед доган

    09:11 17.03.2026

  • 25 Пламен

    2 0 Отговор
    И земетресение има .

    09:11 17.03.2026

  • 26 Изкуствен интелект

    7 1 Отговор
    Преди комунистическата революция Куба е била най-богатата и развита държава в Латинска Америка. По БВП на човек е била на нивото на Италия и пред държави като Испания и Португалия. Куба е една от първите страни в света с цветна телевизия, развита железопътна мрежа и масово навлизане на автомобили. Кубинското песо е било равно на американския долар. Хавана е била космополитен център, сравним с Париж и Ню Йорк. Комунизмът не прощава.

    Коментиран от #31, #33

    09:12 17.03.2026

  • 27 комунист

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":

    Тогава защо Максудовския циганин ни слага на тезгяха на Путин

    Коментиран от #37

    09:12 17.03.2026

  • 28 Ха ХаХа

    4 5 Отговор
    Куба била на тъмно а Украйна на светло?

    09:13 17.03.2026

  • 29 дали?

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    Я се вгледай ВНИНАТЕЛНО. Например в отражението на прозореца, чие знаме е там.
    Сами се нанипулирате, после се чъдите що ви смятат за про-сти и ви лъжат на поразия

    09:15 17.03.2026

  • 30 Учуден

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Ами те Доминиканската република са подчинени на господарите ти но пък са най-бедната държава в света - по-бедна даже и от Куба. България като е подчинена на краварите богати ли станахме или по бедни и от Гана.

    Коментиран от #44

    09:17 17.03.2026

  • 31 Я прочети повече

    7 3 Отговор

    До коментар #26 от "Изкуствен интелект":

    Куба беше кабаре на Америка.Жените проститутки, а мъжете келнери и крупиета.
    Американската мафия постави диктатора Батиста който изби маса хора.
    Фидел Кастро направи войници от прислужници и проститутки.
    Най добрата медицина в света.
    Десетки световни шампиони.
    Инженери по цяла Латинска Америка.
    ЦРУ е направило 786 атентата срещу Кастро без успех.Официални данни.
    Не пиши глупости

    09:18 17.03.2026

  • 32 Викаш

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Резултата е от":

    комунизмът върви добре само докато текат доларите. Като му спрат американските туристи и търговията с долари и комунизмът се разпада от самосебе си 🤣

    Коментиран от #34, #35

    09:19 17.03.2026

  • 33 Историк

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Изкуствен интелект":

    "Преди комунистическата революция Куба е била най-богатата и развита държава в Латинска Америка"

    Веднага след комунистическата революция краварите им налагат ембарго и санкции за да не стане още по богата - не забравяй че и Китай са комунисти.

    09:22 17.03.2026

  • 34 Викам

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "Викаш":

    Че си простак 110%

    09:23 17.03.2026

  • 35 Запознат

    7 4 Отговор

    До коментар #32 от "Викаш":

    "Като му спрат американските туристи и търговията с долари и комунизмът се разпада от самосебе си"

    Като гледам в Китай комунизма не се е разпаднал ами даже върви по- добре от капитализма при нас.

    Коментиран от #55

    09:23 17.03.2026

  • 36 честен ционист

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "И каква е разликата?":

    В интерест на истината винаги САЩ е поддържал Куба като функционираща държава. Комунизмът там беше една утопия, а кубинците неволни участници в комуната.

    Коментиран от #40

    09:26 17.03.2026

  • 37 Помнещ

    3 4 Отговор

    До коментар #27 от "комунист":

    "ни слага на тезгяха на Путин"

    Не козяшката пропаганда ви слага на "тезгяха на Путин" - въздейства на по-неумната част от населението че ако не са наведени на краварите Путин ще ги превземе. А пък евроатлантиците които са бивши комуняги или ченгета от ДС не могат да живеят без господар на който да се кланят. Същите навремето използваха същата пропаганда че ако не сме наведени на СССР империалистите ще ни превземат.

    09:30 17.03.2026

  • 38 стоян георгиев

    2 2 Отговор
    За какво им е тол ма комунистите? Няма нищо за гледане по телевизията няма интернет...по добре да си лягат рано.томи като няма бензин и нямашюправо да пътуваш въобще не ти трябва ток.

    Коментиран от #42

    09:30 17.03.2026

  • 39 В момента

    5 1 Отговор
    Куба е все едно България в началото на 20ти век ... Тотална мизерия и нищета. Бензина е 1,3$, а заплатата 15$

    Коментиран от #41

    09:30 17.03.2026

  • 40 Учуден

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "честен ционист":

    "САЩ е поддържал Куба като функционираща държава"

    И как господарите ти били поддържали Куба - със 60 години санкции и ембарго ли. Въпроса е че ги е страх че ако я оставят на мира тя щеше да стане просперираща държава а това не е добре за пропагандата. Доминиканската република е на директно управление от краварите и е най-бедната държава в света.

    09:34 17.03.2026

  • 41 Помнещ

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "В момента":

    Ами 60 години санкции и ембарго си оказват влияние - защо не кажеш как е в Хаити или Барбадос например които са под управление на краварите.

    Коментиран от #46

    09:36 17.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 И аз от провинцията

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "провинциалист":

    А спомняш ли си, че преди социализЪма за България и икономиката и се е говорило като “Тигърът на балканите”. След това - мрак

    Коментиран от #45

    09:40 17.03.2026

  • 44 Явно си много

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Учуден":

    Калпав, щом си по- беден и от ганаец

    Коментиран от #47

    09:45 17.03.2026

  • 45 Помнещ

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "И аз от провинцията":

    "А спомняш ли си, че преди социализЪма"

    Хайде бе - ти си спомняш преди 1944 какво е било - сигурно наближаваш стотака. Обаче не си спомняш че “Тигърът на балканите” е имал само 17 км асфалтирани пътища, не си спомняш че “Тигърът на балканите” е имал ток само в най-големите градове, не си спомняш че “Тигърът на балканите” даже и в София е нямал водопровод и канализация.

    Ех какви "спомени" са ти набили в главата.

    Коментиран от #52, #54

    09:46 17.03.2026

  • 46 Зевзек

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Помнещ":

    Има ли за банички ?

    Коментиран от #51

    09:48 17.03.2026

  • 47 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Явно си много":

    Ами явно, ама господарите ти казват че не само аз ами цяла България е по-бедна от Гана. Явно и не само аз съм калпав щом намаляхме с една трета за 36 години откакто сме краварска колония.

    Навремето произвеждахме трактори, автобуси, камиони, кари, стругове а сега даже нашите козячета не могат да ми кажат какво се произвежда в България.

    Коментиран от #57

    09:50 17.03.2026

  • 48 Мишел

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Божеее":

    Ако се огледаш, ще установиш, че почти всичко наоколо е направено по време на този "комунистически ад ", когато се работеше, строеше и подготвяше бъдещето. Сега само се руши и чрез търговия се премятат едни социалистически пари, при което неколцина богатеят, останалите опитват да оцелеят. Унищожава се всичко българско в страната, България се циганизира и умира. Младите бягат в чужбина, а пенсионерите са загрижени за оцеляването си, не за развитието на страната. От 9 милиона население при социализма , днес сме 6 милиона. Ако нещата в България вървяха добре, сега населението ни щеше да е 12 милиона

    Коментиран от #58, #60

    09:51 17.03.2026

  • 49 Д-р Марин Божков

    0 2 Отговор
    Срамота е, че САЩ предизвикват хуманитарна криза в една държава в 21 век! Но, всъщност те го правят постоянно и това е най-малкото: забравих, че в момента бомбардират Иран в пълно нарушение на всякакви международни договорености и Устава на ООН.
    Комунистически ад е израз, който не е исторически коректен, особено за периода след 1960 г. Светът беше по-добър, по-мирен, по-човешки и по-приветлив преди 1990 г. И на Запад и на Изток.
    Адът идва сега: с войни, епидемии, бедност, нарушаване на международното право, изкуствен интелект, автоматизация и роботизация и технологичен феодализъм. Времето преди 1990 г., глобално, ще остане като красив сън в съзнанието на хората. Време на човещина, свобода, любов и разбирателство.

    09:53 17.03.2026

  • 50 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Българите откакто сме в ес и нато сме едни от богатите страни в света и постоянно се подобряваме в класацията въпреки че е пълно с фенове на комунизма които няма как да имат щото са мързеливи и глупави.въпрекинтова даже и те са с много повече от времето на комунизма когато бяха против сащ.

    Коментиран от #59

    09:53 17.03.2026

  • 51 Зевзек

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Зевзек":

    Абе някое козяче ще ми каже ли защо такъв страх ги тресе че не смеят даже и със собствен ник да се покажат ами крадат на другите или пишат безниково. От кое толкова ги е страх.

    09:54 17.03.2026

  • 52 Не съм на 100

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "Помнещ":

    Но знам, че семейството ми е било репресирани, дядо ми е тикнат в затвора защото не си е дал доброволно шкембеджийницата, баба ми е била без работа умишлено, а баща ми на 12 години е разтоварвал кюмюр на сточна гара за да му дадат къшей шляб. Така че да, комунизма “даде” на някои, а от всички останали “взе”. Аз съм от вторите

    09:54 17.03.2026

  • 53 Тодар Живков

    1 0 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от комунистите?

    09:55 17.03.2026

  • 54 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Помнещ":

    Преди 1944 един българин е изхранвал с труда си пет шест деца .през комунизма не можеше да гледа две и се налагаше мама и тати да го дохранват с прасета и кокошки от частпрома.

    09:55 17.03.2026

  • 55 Факти

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "Запознат":

    Китай изостави комунизма още през 1978 г. когато разреши частната собственост, отвори икономиката си за Запада и започна да привлича инвестиции. Да не мислиш, че икономическото им чудо се е случило в последните 10-20 години? Китай върви по пътя на капитализма от 50 години. По комунизма буквално умираха от глад. Това, че управлява една партия и тя се нарича "комунистическа" не означава, че в Китай има комунизъм. Там има диктатура на "комунистическата" партия, но икономиката няма нищо общо с комунизма. Тъкмо обратното. Там си е същата икономическа система като на Запад и няма нищо безплатно. Ако ще говорим за развита социална система, то най-добрите примери в света с Скандинавските държави, Швейцария Холандия, Германия и Австрия. Там има много повече "комунизъм", отколкото в Китай.

    09:55 17.03.2026

  • 56 Фори

    1 0 Отговор
    На кубинците не им трябва електриество.Те нямат зима , няма отопление.Не трябва и да строиш къща.Цял живот по къси гащи под палмата.От нея все капе по нещо. Нито ток нито петрол нито газ са им нужни!Всички плодове и зеленчуци тастат в изобилие без да ги садиш , плевиш, ториш!Бери па яж.

    09:55 17.03.2026

  • 57 Ма няма кво да се пулиш

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Учуден":

    Да не би да се измрели с 30%, Хората се изнесоха към цивилизованите страни да живеят и работят. И тези страни не са нито Русия нито Китай. Така че не се чуди ами си направи извода

    Коментиран от #61

    09:58 17.03.2026

  • 58 Незнайко

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Мишел":

    Заминаваш за Русия.Там Путин ще те спаси от европейската идиотщина.

    09:59 17.03.2026

  • 59 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "стоян георгиев":

    "Българите откакто сме в ес и нато сме едни от богатите страни в света"

    Да да ама господарите ти са на друго мнение - България от 23-то място по качество на живот през 80-те години сега е на 111-то място след много африкански държави. Та и теб да попитам какво се произвежда в България в момента че да станем "богати". Какво е построено в България за последните 36 години - един язовир или една централа да ми кажеш.

    Повтарянето на лъжи не ги прави истина.

    Коментиран от #63

    09:59 17.03.2026

  • 60 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Мишел":

    Оставаше по времето на масовата световна индустриализация в България да не се построи нищо. Представи си сега какво щяхме да построим ако нямахме въшлив комунизъм. Той за половин век една магистрала не можа да построи, защото на Русия не й беше нужна.

    Коментиран от #64

    10:02 17.03.2026

  • 61 Учуден

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "Ма няма кво да се пулиш":

    "Хората се изнесоха към цивилизованите страни да живеят и работят"

    И не казваш защо се изнесоха - нали България щеше да стане "Швейцария на балканите" и да потекат реки от мед и масло. Признаваш че България стана нецивилизована и бедна. И не си представяш колко българи живеят и работят в Русия и най вече в Китай.

    10:04 17.03.2026

  • 62 не споменавай напразно

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Божеее":

    ИМЕТО БОЖИЕ. радев ще те върне скоро в лоното на компартиите по света

    10:07 17.03.2026

  • 63 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Учуден":

    Това къде го чете? 23 си бил през комунизма? Хах...с липса на ток 12 часа на ден или с една кола на осем семейства???!!!верно ли? В ми кажи какво имаше у вас през комунизма деро сега нямаш ама искаш?кажо ми колко климатика беше видял през комунизма или ламиниран паркет...бил 23 в света завалията...хаха бил си 23 в африка!сега си обаче в групата е коло 50 то място.изпреварен си само от най богатите страни.

    10:10 17.03.2026

  • 64 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Факти":

    "Представи си сега какво щяхме да построим ако нямахме въшлив комунизъм"

    Ами 36 години вече нямаме "въшлив комунизъм" при който всичко което виждаш е построено за 45 години. Та за 36 години какво е построено в България - Хемус даже не успяват да я довършат, един язовир няма построен а всичките са построени при този "въшлив комунизъм". Всичките пътища и електропроводи и до най малкото село са построени тогава а сега не могат да ги поддържат даже.

    Кажи ми за 36 години какво е построено.

    10:11 17.03.2026