Калин Стоянов за Емил Дечев: Заслужава „Оскар“ за най-добра роля в категорията „ни чул, ни видял“

17 Март, 2026 09:57 396 6

Вчера имахме възможността да се насладим на актьорското майсторство на един тотално объркан човек, който за съжаление в момента заема поста служебен министър на вътрешните работи, написа още в социалната мрежа Калин Стоянов

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вчера имахме възможността да се насладим на актьорското майсторство на един тотално объркан човек, който за съжаление в момента заема поста служебен министър на вътрешните работи. Назначен на този ключов пост с основната задача да потули зловещия случай със шест трупа (Петрохан-Околчица), в който пряко са замесени представители на ПП-ДБ, и второ да организира избори с „нашето МВР“.

Това публикува на страницата си във фейсбук бившият вътрешен министър и в момента депутат от "ДПС- Ново начало" Калин Стоянов по повод действия на служебния вътрешен министър Емил Дечев. Ето и още от коментара на Стоянов:

Същият този Дечев, който само за един ден отстрани 19 директори на областни дирекции на МВР, тържествено заяви, че и аз съм бил правил подобни смени. Затова ще му обясня отново, за пореден път, следното:
1. За разлика от него, аз заех поста министър на вътрешните работи след 23 години служба в системата. Това ми даде възможност да познавам както хората, които освобождавах, така и тези, които назначавах на тяхно място.
2. В продължение на три месеца работих с тези хора и постепенно извърших необходимите промени.
3. Аз подбирах екипа си като министър в рамките на редовно правителство, а не на служебен кабинет.
След като безпрецедентно освободи 25 от 28 областни директори, трима директори на главни дирекции и редица други ръководни служители, някой явно му е подсказал да обяснява, че отстраняванията се извършвали „след обсъждане“. Реалността обаче е очевидна за всички - това е политическа чистка.
Той твърди още, че е отстранил директора на ГДНП, който според него нямал нищо общо с разследването Петрохан-Околчица, тъй като „не бил ходил на огледи, не бил събирал гилзи и веществени доказателства, не бил назначавал експертизи (съдебно-медицински и балистични), не бил разпитвал свидетели“. Това е така, но Дечев спести да каже, че директора на ГДНП е ръководител на служителите, извършващи изброените от него процесуални действия.
Най-смешното обаче беше твърдението на Дечев, че „нищо не знаел“ за случая Петрохан-Околчица. Представяте ли си, министърът на вътрешните работи да не знае нищо за случая, който разтърси цяла България. Според него депутатите знаели повече, защото прокурорът им бил предоставил материали в Народното събрание.
Дечев, сериозно ли?
Ами тогава се обади на твоя гуру Мирчев или на Наско Атанасов, може пък те да ти преразкажат нещо от тези материали. Срамна работа.
Оказа се още, че за първи път чувал и за пожара в хижа "Петрохан" и дори поиска от водещата да му каже ориентировъчна дата, за да „провери случая“.
Този човек заслужава „Оскар“ за най-добра роля в категорията „ни чул, ни видял“.
А между другото, нека някой от неговия „професионален“ екип да му обясни, че в гр. Приморско има Районно управление, а не Участък. Разликата е приблизително колкото разстоянието от Приморско до Петрохан.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    4 1 Отговор
    По времето на тоз въпросните НПО-та са правили взаимни обучения с МВР.

    10:06 17.03.2026

  • 2 Дориана

    6 2 Отговор
    До къде може да стигне наглостта на Калин Стоянов който съзнателно допусна най-голямото фалшифициране на изборите в полза на Борисов и Пеевски след което беше възнаграден от Пеевски да влезе в Парламента. Дечев е на светлинни години на по- високо ниво от Калин Стоянов по морал заел се с трудната задача да осигури честни и прозрачни избори за ужас на Борисов, Пеевски и Слави Трифонов свикнали да крадат вота на избирателите , да купуват гласове, да рекетират служители и да фалшифицират изборните резултати. Времето им на кражби свърши.

    10:07 17.03.2026

  • 3 Само човек

    6 0 Отговор
    С комплекси, може да си показва мазната зурла и да прави идиотски сравнения!

    10:08 17.03.2026

  • 4 Дориана

    3 1 Отговор
    Тоталната истина е дилемата - Унищожение на корупцията и мафията в България и освобождаване на завладените институции или Завладяна мафиотска корумпирана България от Борисов и Пеевски. Да бъдат сменени областните управители. Да бъдат сменени шефовете на МВР-та. Не защото трябва да имаме това и някой трябва да бъде сменен, а защото те участват в купуването на гласове и те правят изборите в България нечестни. Да се направи много добра ревизия на плащанията към общините. Всичко това се превърна в приоритети и на служебното правителство. Засягат се доста тежко определени интереси на модела Борисов-Пеевски. Атаките, ако забелязвате, идват оттам. Те са основно по тези министри, които най-сериозно атакуват въпросния модел."

    10:08 17.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ъхъ!!!

    0 0 Отговор
    Някои хора са гну.ни даже и на снимка!?! И всичките до един са персонал на Шиши!

    10:14 17.03.2026

