Изнесоха информация за спечелените милиони на Григор Димитров

17 Март, 2026 10:01 561 4

34-годишният българин е сред най-богатите тенисисти в историята, заемайки 14-ото място в класацията

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

31 727 000 щатски долара за 17 години на корта. Това е сумата, която Григор Димитров е заработил от наградни фондове в кариерата си до момента.

34-годишният българин е сред най-богатите тенисисти в историята, заемайки 14-ото място в класацията. Тя беше обновена, след като ATP изплати допълнителните дялове за най-добре представилите се играчи в сериите "Мастърс" през 2024 г., когато Григор игра финал на Мастърса в Маями, а освен това беше 1/4-финалист в Париж. Така той вече има 31 727 000 долара.

Дебютът на Димитров в професионалния тенис беше през 2007 г., но същинската му кариера в АTP тура започва през 2009 г. – преди да навърши 18.

Лидер в класацията е Новак Джокович със заработени повече от 193 милиона долара от наградни фондове. Втори е Рафаел Надал (134 946 100 долара), а трети - Роджър Федерер (130 594 339 долара).

  • 1 кой мy дpeмe

    2 0 Отговор
    бедно е момчето
    от бедно племе е

    10:03 17.03.2026

  • 2 Яснооооо

    2 0 Отговор
    Затова румънката му правеше фирки като откачена. За да докопа някой долар.

    10:05 17.03.2026

  • 3 сметка без кръчмаря

    0 0 Отговор
    Добре е заработил, но колко от тях е изхарчил през същите 17 години?

    10:10 17.03.2026

  • 4 !!!?

    1 0 Отговор
    Спечелените милиони на Григор Димитров за 17 години в спопорта Мистър Кеш ги дава на "Боташ" за два месеца за нищо...и затова сега наивниците се натискат да го изберат за премиер...!!!?

    10:13 17.03.2026

