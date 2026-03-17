Изнесоха информация за спечелените милиони на Григор Димитров

31 727 000 щатски долара за 17 години на корта. Това е сумата, която Григор Димитров е заработил от наградни фондове в кариерата си до момента.

34-годишният българин е сред най-богатите тенисисти в историята, заемайки 14-ото място в класацията. Тя беше обновена, след като ATP изплати допълнителните дялове за най-добре представилите се играчи в сериите "Мастърс" през 2024 г., когато Григор игра финал на Мастърса в Маями, а освен това беше 1/4-финалист в Париж. Така той вече има 31 727 000 долара.

Дебютът на Димитров в професионалния тенис беше през 2007 г., но същинската му кариера в АTP тура започва през 2009 г. – преди да навърши 18.

Лидер в класацията е Новак Джокович със заработени повече от 193 милиона долара от наградни фондове. Втори е Рафаел Надал (134 946 100 долара), а трети - Роджър Федерер (130 594 339 долара).