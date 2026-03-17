Израелската армия: Започнахме мащабна вълна от удари срещу Техеран

Израел съобщи рано тази сутрин, че въоръжените му сили са започнали да нанасят удари по цели на иранския режим в Техеран, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха в публикация в платформата за съобщения „Телеграм“, че са „започнали мащабна вълна от удари срещу инфраструктурата на иранския терористичен режим в Техеран“.
В същата публикация военните също така казаха, че са „започнали допълнителна вълна от удари срещу терористичната инфраструктура на „Хизбула“ в Бейрут“.
Минути по-рано от ЦАХАЛ съобщиха, че са идентифицирали „ракети, изстреляни от Иран към територията на Израел“.
САЩ и Израел предизвикаха продължаващия конфликт в Близкия изток с мащабни атаки срещу Техеран, започнали на 28 февруари.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Брейййй
Коментиран от #14, #15
08:17 17.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Биби криминал
08:21 17.03.2026
4 Май няма разлика между
Коментиран от #6
08:21 17.03.2026
5 Пич
08:22 17.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Майк Алън Патън
08:23 17.03.2026
9 Големи
08:23 17.03.2026
10 читател
08:25 17.03.2026
11 На Иран голямо браво
08:26 17.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ко вика Чичо
08:27 17.03.2026
14 Дядо дръмпи , каза
До коментар #1 от "Брейййй":дори с тези писания ,помагате на ционистите в тяхната унищожителна война срещу иран.ако не е световната общност тези лудите досега щяха да унищожат иран ,а вие с писанията си ,че иран атакувал им давате начин да продължат унищожението на персите!Истината кажете, а тя е :Вече няма война , започва тотално унищожение на инфраструктура в иран.Какви РАКЕТИ и Къде.Изстреляни общо 6 дрона 3 от които ...Атакували уж посолство на щатите в ирак......Смешна работа и това го водите за война.иран няма установки за изстрелване на болиди.Пишете така ,а не спиране на стрелбата и ще видите ,че от иран няма нищо да остане и ще почнат , а те отдавна почнаха вълни от хора да ни заливат отново!
08:31 17.03.2026
15 Македонец
До коментар #1 от "Брейййй":Ти явно си от иранските цигани, с които турците напълниха България, защото на нас персийците са ни древни врагове и поробители.
08:31 17.03.2026
16 Гриша Димов
08:33 17.03.2026
17 И колко ракети трябва да
И колко Иран да изстеля по територия 3 пъти по-малка от България и население 7 милиона???
Коментиран от #19
08:33 17.03.2026
18 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
08:34 17.03.2026
19 Я пъ тоа
До коментар #17 от "И колко ракети трябва да":То и Украйна е 20 пъти по малка от Русия, ама Путин още са мъчи там.
Коментиран от #22
08:35 17.03.2026
20 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН
08:38 17.03.2026
21 удивен съм от плиткоумието ви!
08:38 17.03.2026
22 Ами тя и пропагандата
До коментар #19 от "Я пъ тоа":е за глупаци, но глупака не разбира и само я повтаря като папагал!
08:39 17.03.2026
23 Матиа фон Зигмунд
08:42 17.03.2026
24 Учуден
Срещу училища с момиченца ли - каква е тази "инфраструктурата на иранския терористичен режим в Техеран“ - нали се хвалехте че сте унищожили всички ракети и дронове на Иран. Пък сега „ракети, изстреляни от Иран към територията на Израел“.
Май а пропаганда го издокарвате
08:43 17.03.2026
25 АВЕ ЛИПСВА МИ
08:44 17.03.2026