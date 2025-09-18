Саудитска Арабия и ядрената сила Пакистан подписаха пакт за взаимна отбрана ВИДЕО

Саудитска Арабия и Пакистан, притежаващ ядрено оръжие, подписаха в сряда официален пакт за взаимна отбрана, който значително укрепва десетилетно партньорство в областта на сигурността на фона на засиленото регионално напрежение, предаде CNN.

Засилените отбранителни връзки идват в момент, когато арабските държави от Персийския залив стават все по-предпазливи относно надеждността на Съединените щати като техен дългогодишен гарант за сигурността. Атаката на Израел срещу Катар миналата седмица засили тези опасения.

„Това споразумение е кулминация на дългогодишни дискусии. Това не е отговор на конкретни държави или конкретни събития, а институционализация на дългогодишно и дълбоко сътрудничество между нашите две страни“, каза висш саудитски служител пред Ройтерс.

Опитът на Израел да убие политическите лидери на Хамас с въздушни удари срещу Доха, докато те обсъждаха предложение за прекратяване на огъня, за което Катар помага да посредничи, разгневи арабските страни.

Пактът може да промени стратегическите сметки в един сложен регион. Съюзниците на Вашингтон, монархиите от Персийския залив, се стремят да стабилизират връзките си както с Иран, така и с Израел, за да разрешат дългогодишни проблеми със сигурността.

Но войната в Газа преобърна региона, а държавата от Персийския залив Катар беше подложена на директни удари два пъти за няколко месеца - веднъж от Иран и веднъж от Израел.

Сделката със Саудитска Арабия идва месеци след като Пакистан води кратък военен конфликт със съперника си Индия през май.

Говорителят на индийското министерство на външните работи Рандхир Джайсвал заяви в публикация в социалните медии X в четвъртък, че Индия е наясно с развитието, добавяйки, че ще проучи последиците от това за сигурността на Ню Делхи и за регионалната стабилност.

Висшият саудитски служител, който говори при условие за анонимност, призна необходимостта от балансиране на отношенията със съперника на Пакистан, Индия, която също е ядрена сила.

„Нашите отношения с Индия са по-силни от всякога. Ще продължим да развиваме тези отношения и ще се стремим да допринасяме за регионалния мир по какъвто и да е начин.“

На въпрос дали Пакистан ще бъде задължен да предостави на Саудитска Арабия ядрен чадър съгласно пакта, служителят отговори: „Това е всеобхватно отбранително споразумение, което обхваща всички военни средства.“

Пакистанската държавна телевизия показа как пакистанският премиер Шехбаз Шариф и саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман, фактическият владетел на кралството, се прегръщат след подписването на споразумението. Присъстваше началникът на пакистанската армия, фелдмаршал Асим Мунир, смятан за най-влиятелния човек в страната.

„Това споразумение, което отразява споделения ангажимент на двете държави за засилване на сигурността им и за постигане на сигурност и мир в региона и света, има за цел да развие аспекти на сътрудничеството в областта на отбраната между двете страни и да засили съвместното възпиране срещу всяка агресия. Споразумението гласи, че всяка агресия срещу която и да е от страните ще се счита за агресия срещу двете“, се казва в изявление от кабинета на пакистанския премиер.