Откриха останките на самолет, изчезнал мистериозно над Истанбул през 1975 г.

12 Януари, 2026 12:39 918 7

След инцидента точното местонахождение на останките на самолета не е установено поради липса на технически възможности

Откриха останките на самолет, изчезнал мистериозно над Истанбул през 1975 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA, архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турският изследовател и създател на съдържание Недим Куру съобщи, че е открил на дъното на Мраморно море кабината на пътнически лайнер, разбил се там през 1975 година по все още неустановени причини, съобщи турският телевизионен канал НТВ, предаде БТА.

През януари 1975 година пътнически самолет „Фокър Ф-28“ (Fokker F-28) на „Турските авиолинии“ (Turkish Airlines) не успява да кацне от първия път в Истанбул поради прекъсвания на електрозахранването на летището и започва да кръжи над Мраморно море. По време на маневрата, по все още неизяснена причина и при наличие на гъста мъгла, машината пада в Мраморно море, отнемайки живота на 42 души. След инцидента точното местонахождение на останките на самолета не е установено поради липса на технически възможности, а случаят остава неразгадан.

През последните години обаче в рибарски мрежи в Мраморно море все по-често започват да попадат фрагменти от фюзелажа на изгубения самолет, което подбужда интереса на Куру. Въодушевен от откритията турският изследовател започва активно да търси останките от падналия самолет край бреговете на истанбулските квартали Бююкчекмедже и Амбарлъ в европейската част на града.

Преди броени дни с помощта на подводни дронове, сонари и други устройства той и екипът му успяват да установят точното местонахождение на част от останките на фюзелажа. „Активизирахме търсенията и на дълбочина приблизително 80 метра намерихме кабината на самолета. Същевременно успяхме да получим ясни изображения на части от фюзелажа", съобщи Куру днес пред НТВ.

По думите на Куру в следващия етап от изследването екипът му ще се съсредоточи върху търсенето на опашната част на самолета, при която може да се намира и черната кутия на машината. В случай че тя бъде открита и е достатъчно запазена, може да се установи точната причина за катастрофата, която остава загадка вече повече от половин век.


Турция
