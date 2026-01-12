Новини
Свят »
Русия »
Здравословното състояние на Рамзан Кадиров се влоши, процесът по намиране на нов лидер е в ход
  Тема: Украйна

Здравословното състояние на Рамзан Кадиров се влоши, процесът по намиране на нов лидер е в ход

12 Януари, 2026 11:51 2 700 87

  • рамзан кадиров-
  • чечения-
  • русия-
  • украйна

Кадиров може би е близо до края на живота си, твърдят източници от украинското военно разузнаване

Здравословното състояние на Рамзан Кадиров се влоши, процесът по намиране на нов лидер е в ход - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Здравословното състояние на чеченския лидер Рамзан Кадиров се е влошило значително поради бъбречна недостатъчност, твърдят източници от украинското военно разузнаване (ГУР), което поражда спекулации, че той може да не оцелее, предаде De Re Militari.

В момента Кадиров е на диализа в частната си болница в Чечня.

Още новини от Украйна

В началото на януари съобщихме, че Кадиров е пропуснал предновогодишното заседание на Държавния съвет на Русия, председателствано лично от президента Владимир Путин. По-късно стана ясно, че е бил хоспитализиран в нощта преди срещата - на 24 декември.

Процесът по намиране на подходящ кандидат за заместник на Кадиров вече е в ход.

Сред имената, които се споменават като възможни наследници, са Магомед Даудов, председател на чеченския парламент, Апти Алаудинов, висш военен командир, и най-големият син на Кадиров, Ахмат Кадиров.

Ахмат, който е едва на 20 години, наскоро беше назначен за и.д. заместник-председател на правителството на републиката, като запази ролята си на министър на спорта. Това би направило младия Кадиров третият от семейството, който управлява Чечня по нареждане на Кремъл, след баща си и дядо си.

Това не е първият път, когато се появяват съобщения за влошаващото се здраве на Кадиров. През септември 2023 г той беше в критично състояние, но по-късно се появи във видеоклип, за да разсее слуховете.

Настоящите изявления обаче сочат, че ситуацията е по-тежка, като ГУР намеква, че Кадиров може би е близо до края на живота си.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Боби

    28 37 Отговор
    Чудесна новина! Дай Боже на всички диктатори!

    Коментиран от #6

    11:52 12.01.2026

  • 3 фен на костя и рублата

    28 30 Отговор
    2026 копейките приключват

    11:53 12.01.2026

  • 4 си дзън

    18 12 Отговор
    Чечня си е султанат, така че синът си го наследява и точка.

    11:54 12.01.2026

  • 5 Варна 3

    21 23 Отговор
    Както всички руснаци гинат на фронта, така и той също си отива.

    11:55 12.01.2026

  • 6 Недайбоже

    35 7 Отговор

    До коментар #2 от "Боби":

    Не пожелавай лошо щото господ чува,и може да те "възнагради".

    Коментиран от #31

    11:56 12.01.2026

  • 7 Служител на СБУ

    23 27 Отговор
    И край на руската губерния в Източна Европа! Арест на Путин и затвор доживот в Хага!

    Коментиран от #21, #54

    11:57 12.01.2026

  • 8 При

    2 6 Отговор
    тая диагноза , при това на панкреаса....

    11:57 12.01.2026

  • 9 Гончар Романенко

    29 9 Отговор
    твърдят източници от украинското военно разузнаване (ГУР), което поражда спекулации, ..."
    ....А Британското разузнаване ко твърди?!:))

    Коментиран от #27

    11:57 12.01.2026

  • 10 Асен

    17 19 Отговор
    Веднага да пращат нашият копейкин!

    Коментиран от #13, #14, #65

    11:58 12.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Разберете това

    15 16 Отговор

    До коментар #10 от "Асен":

    Скоро копейкинът ще получи инфаркт

    12:00 12.01.2026

  • 14 Варна 3

    14 16 Отговор

    До коментар #10 от "Асен":

    Копейките свършиха. Край с руската губерния. Ще пратите копейката, но вече е твърде късно.

    12:02 12.01.2026

  • 15 Хмм

    23 10 Отговор
    А Птин колко пъти подред умря според украинските източници? Сега е ред на Кадиров поне и той 2-3 пъти да свърши тая работа.

    12:03 12.01.2026

  • 16 Рамзан

    8 0 Отговор
    не е ли по -млад от Путин ?

    12:03 12.01.2026

  • 17 Здрасти

    10 7 Отговор
    Кога ще го копаят тик токара

    12:03 12.01.2026

  • 18 Руският

    9 5 Отговор
    сайт ни информира за вътрешните си проблеми. Та, на кой му .... за някакъв .... л.

    12:04 12.01.2026

  • 19 Поне

    8 9 Отговор
    да загине в Донбас с Какашник в ръка!Амин!

    12:05 12.01.2026

  • 20 Адрес 4000

    9 14 Отговор
    хахаха еми карма братче
    Тоя дето щеше да коли зеленски
    И за няколко часа да го приключва
    Айде да отива при брадатите Аятоласи
    На никой няма да липсва

    12:05 12.01.2026

  • 21 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Служител на СБУ":

    Смелчага

    12:06 12.01.2026

  • 22 Не разбрах защо

    18 11 Отговор
    украинското разузнаване се занимава със здравословното състояние на Кадиров.Това по какъв начин засяга войната в Украйна и ситуацията на фронта и в тила?

    12:06 12.01.2026

  • 23 В Грозни

    6 8 Отговор
    трябва да направят мавзолей!

    12:06 12.01.2026

  • 24 Рамзан 1

    9 10 Отговор
    той и Путин отдавна е умрял нали беше взел дал а явно годпод не съгласен с тия дето го уморяват в тик ток същото е с Рамзан

    12:08 12.01.2026

  • 25 Български Патриот 🇧🇬

    6 13 Отговор
    БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ. СМЪРТ НА РУСИЯ. СМЪРТ НА САЩ И ИЗРАЕЛ. ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!

    12:08 12.01.2026

  • 26 Георгиев

    14 5 Отговор
    Около Нова година бяхте писали, че е починал. Споко, още много години ще си вадите хляба с него. Историята знае не един жив човек без действащи бъбреци.

    Коментиран от #33

    12:09 12.01.2026

  • 27 британскито разузнаване твърди че

    9 11 Отговор

    До коментар #9 от "Гончар Романенко":

    руската пропаганда винаги има за цел глупака.

    12:10 12.01.2026

  • 28 Варна 3

    9 14 Отговор
    Еврото спасява държавата ни от фалит, дето управниците и Русия съсипват страната ни.

    Коментиран от #55

    12:10 12.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Като бик е

    4 8 Отговор
    здрав!И толкова умен!

    12:11 12.01.2026

  • 31 Боби

    1 9 Отговор

    До коментар #6 от "Недайбоже":

    Въййй, направо се рязърепврах 🤣

    12:12 12.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Разберете това

    6 8 Отговор
    Кадиров като си отиде, бих му изгорил кокалите му, че да не е погребан

    Коментиран от #52

    12:13 12.01.2026

  • 36 Да е жив

    3 9 Отговор
    и здрав!Ембема на Русия!

    Коментиран от #38

    12:13 12.01.2026

  • 37 Копеевите

    5 7 Отговор
    Ще реват яко, те най-много мразят накой убиец терорист да му се случи нещо.

    12:14 12.01.2026

  • 38 Да е мъртъв

    6 8 Отговор

    До коментар #36 от "Да е жив":

    И губернията унищожена заедно с Путин

    Коментиран от #43

    12:15 12.01.2026

  • 39 Тома

    10 5 Отговор
    След като занули Путин няколко пъти в последните години, сега украинското разузнаване се е заело с Кадиров...
    Жална му майка!

    Коментиран от #63

    12:16 12.01.2026

  • 40 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    8 12 Отговор
    Отива си. Скоро и Путлер. Също и привържениците на Путлер.

    Коментиран от #41, #42, #46

    12:16 12.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Патриотни

    9 1 Отговор
    Искаме руснаци американци японци турци индианци германци сърби французи гърци италианци холандци украинци катарци белгиици мароканци перуанци......вън.Ние да си останем.

    12:17 12.01.2026

  • 45 Механик

    9 5 Отговор
    Пак ли бе? Ка са па не спрехте?! Или барем да бехте измислили нещо ново....
    п.п.
    Впрочем, вчера гледах нов клип на който Кадиров играеше лезгинка на една сватба състояла се миналата събота.
    Бая добре му се получава. Хем умира, хем лезгинка танцува.

    Коментиран от #51

    12:18 12.01.2026

  • 46 Тома

    7 6 Отговор

    До коментар #40 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Още един мургав глас се извика!
    Слава Банго Василия, гейроям слава!

    12:18 12.01.2026

  • 47 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    5 12 Отговор
    Кадиров и Путин умират, пращаме украинските ни джелати да разрушат Кремъл, да откраднат Европейска Русия с цел да стане Украйна. Азиатска Русия ще стане Китай. Повече руска губерния няма и спасяваме Източна Европа от руския мир.

    12:19 12.01.2026

  • 48 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    9 3 Отговор
    Зенитно-ракетна система С-300 унищожи украински изтребител F-16

    12:19 12.01.2026

  • 49 ха ха ха

    8 4 Отговор
    вафли.бг - твърдят източници от украинското военно разузнаване

    12:21 12.01.2026

  • 50 Варна 3

    5 8 Отговор

    До коментар #43 от "Тома":

    Вие не сте от България. По-скоро сте от Кремъл. Кремъл ще бъде разрушен до основи от... България.

    12:22 12.01.2026

  • 51 И ко ти пречи руската пропаганда

    6 5 Отговор

    До коментар #45 от "Механик":

    Тя цели глупака в десятката.

    12:22 12.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    8 9 Отговор

    До коментар #43 от "Тома":

    Поредна пропаганда от Кремъл. Украински бойци ще арестуват и евтаназират копейките заедно с Путин. Украинският народ е по-смел от руския. Слава на Украйна.

    Коментиран от #72

    12:24 12.01.2026

  • 54 Маринов

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Служител на СБУ":

    Твоята руска губерния сега може да се затвори и да си живее в територията. Трябват й няколко десетки завода за домакинска техника и автомобили. Китай ще им ги продадат. Спират да продават на САЩ уран, спират износ на редки елементи. Самолети започнаха да си произвеждат. Оръжие имат каквото Западът няма. И си живеят живота. Колкото до Хага, има внесено фалшиво обвинение срещу Путин, защо ли? И нищо повече. Разследване да си чул да има? Съдебно заседание? Няма и да има. Всички видяхме какво стана с Милошевич. Оправдаха го, убиха го, за да не излезе жив.

    Коментиран от #59

    12:24 12.01.2026

  • 55 Така ли?

    8 3 Отговор

    До коментар #28 от "Варна 3":

    И как става това? Определено с пропаганда не става. Я мини през банкоматите да видиш какво е това спасение.

    12:27 12.01.2026

  • 56 стоян георгиев

    8 3 Отговор
    Е, щом са го казали укрите е така. Те не лъжат никога.

    12:27 12.01.2026

  • 57 !!!?

    5 6 Отговор
    Путлер да ходи да целува на Кадиров Корана докато не е отишъл при четиридесетте девственици...!

    12:29 12.01.2026

  • 58 Умен

    8 2 Отговор
    Глупости! Ако му трябва бъбрек , ще му намерят 1000

    Коментиран от #69

    12:31 12.01.2026

  • 59 Български Патриот 🇧🇬

    4 6 Отговор

    До коментар #54 от "Маринов":

    Милошевич до Тито са си едно и Вучич също. Сърбия в бъдещето ще се разпадне, като Войводина стане Унгария, Санджак стане БиХ, а Пирот и Цариград (Сърбия) стане България. Същото и Русия ще си отиде. А Македония ще се оправи от сръбската и руската пропаганда.

    Коментиран от #77

    12:31 12.01.2026

  • 60 Руската

    2 4 Отговор
    медицина е безаналогово уникална!

    Коментиран от #64

    12:31 12.01.2026

  • 61 Отвличането

    7 0 Отговор
    на Мадуро е фейк!Мултик!Също и протестите в Иран!Земята е плоска и ни пръскат със самолети !

    12:35 12.01.2026

  • 62 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    5 0 Отговор
    Чакат го 72 девствени козички.

    12:36 12.01.2026

  • 63 !!!?

    5 2 Отговор

    До коментар #39 от "Тома":

    Е Путлер не е занулен, а направо е парализиран...даже и в "руския мир" не смее да мърда !
    Навсякъде го дебне съдбата на Пригожин !!!?

    12:37 12.01.2026

  • 64 Русотъпанари

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Руската":

    Медицина... а пък бусовете Газела не са уникални. Това са опростени форд транзитчета.

    12:38 12.01.2026

  • 65 Б.си бokлyka !

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Асен":

    Това е добра идея. КъсоПейкин е такъв неудачник, че с каквото се захване и го проваля.

    12:40 12.01.2026

  • 66 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    4 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:40 12.01.2026

  • 67 Свободен

    2 0 Отговор
    Добри новини!
    Земята ще стане малко по-чиста!

    12:40 12.01.2026

  • 68 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    2 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:41 12.01.2026

  • 69 У мозък

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Умен":

    му трябва

    12:41 12.01.2026

  • 70 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    2 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:41 12.01.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Жтгщщгк

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    Коментиран от #75, #76

    12:41 12.01.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    1 0 Отговор
    Зенитно-ракетна система С-300 унищщщооожи украински изтребител F-16

    12:42 12.01.2026

  • 75 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Жтгщщгк":

    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:44 12.01.2026

  • 76 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    1 2 Отговор

    До коментар #72 от "Жтгщщгк":

    Демилитаризацията на урки продължава

    12:44 12.01.2026

  • 77 маке..

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Български Патриот 🇧🇬":

    Таа земя от филипополис до александрия е все на нашио велик маке цар,а в знак на признателност,коптите..това е хеистиянско племе в египет ни дадоха тяхното абв-а то е шест века преди кирилитцата и нашио охридски поп го преписа и нарече коптското писмо- кирилитца,а бг-тата си имат азбука и тя е..глаголитца

    Коментиран от #80

    12:44 12.01.2026

  • 78 Доктор Гълъбова -Шекелщайн

    0 1 Отговор
    Нещо много загрижени утттеррр панните хохохоли за здравето на Рамзан Кадиров ?

    12:45 12.01.2026

  • 79 ще му намерят

    1 0 Отговор
    резервни части и е готов за нови подвизи

    Коментиран от #84

    12:46 12.01.2026

  • 80 Люпче

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "маке..":

    Па не се люти брате ,що е бугарин све е ...йноо !

    12:47 12.01.2026

  • 81 Хаха

    2 2 Отговор
    ГУР вече няколко пъти "умира" Путин, около него и Ким, Лукашенко, Си, както и самия Кадиров!
    Не ви ли омръзна да им тиражирате глупостите!?

    12:47 12.01.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Реалист

    2 1 Отговор
    Толкова народ е изтрепал този. Толкова ли не намери чифт подходящи бъбрещета, за да му ги сложат в частната му болница? Аман от пропагандни новини, по същия начин и Путин умира на няколко пъти.......

    12:48 12.01.2026

  • 84 Д-р Антон Петев

    1 3 Отговор

    До коментар #79 от "ще му намерят":

    Ще му намерят резервни части от някой пленен осраинец ,няма проблем !

    12:48 12.01.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този жалък безмислен старец утьо

    1 1 Отговор
    Следващият е цар утьо ут..кин

    12:50 12.01.2026

  • 87 фактите

    0 1 Отговор
    Последната половин година е много тежка за русофилските национални предател и руските им господари.Русия е буквално пред фалит и разпад.Почти всичките й диктаторски nyделчета и мюслита дадоха фира.Оказа се ,че да си съюзник на Русия означава,че Русия никога няма да си мръдне пръстта за теб и ,че си обречен на всичко лошо.Отделно и самите русофилски платени шпиони в България са една изчезваща и малобройна шайка.Още малко и най-вероятно съществуването им ще бъде безмислено след като Русия се разпадне.

    12:56 12.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания