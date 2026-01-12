Здравословното състояние на Рамзан Кадиров се влоши, процесът по намиране на нов лидер е в ход

Здравословното състояние на чеченския лидер Рамзан Кадиров се е влошило значително поради бъбречна недостатъчност, твърдят източници от украинското военно разузнаване (ГУР), което поражда спекулации, че той може да не оцелее, предаде De Re Militari.

В момента Кадиров е на диализа в частната си болница в Чечня.

В началото на януари съобщихме, че Кадиров е пропуснал предновогодишното заседание на Държавния съвет на Русия, председателствано лично от президента Владимир Путин. По-късно стана ясно, че е бил хоспитализиран в нощта преди срещата - на 24 декември.

Процесът по намиране на подходящ кандидат за заместник на Кадиров вече е в ход.

Сред имената, които се споменават като възможни наследници, са Магомед Даудов, председател на чеченския парламент, Апти Алаудинов, висш военен командир, и най-големият син на Кадиров, Ахмат Кадиров.

Ахмат, който е едва на 20 години, наскоро беше назначен за и.д. заместник-председател на правителството на републиката, като запази ролята си на министър на спорта. Това би направило младия Кадиров третият от семейството, който управлява Чечня по нареждане на Кремъл, след баща си и дядо си.

Това не е първият път, когато се появяват съобщения за влошаващото се здраве на Кадиров. През септември 2023 г той беше в критично състояние, но по-късно се появи във видеоклип, за да разсее слуховете.

Настоящите изявления обаче сочат, че ситуацията е по-тежка, като ГУР намеква, че Кадиров може би е близо до края на живота си.