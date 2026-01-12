Здравословното състояние на Рамзан Кадиров се влоши, процесът по намиране на нов лидер е в ход

Здравословното състояние на чеченския лидер Рамзан Кадиров се е влошило значително поради бъбречна недостатъчност, твърдят източници от украинското военно разузнаване (ГУР), което поражда спекулации, че той може да не оцелее, предаде De Re Militari.
В момента Кадиров е на диализа в частната си болница в Чечня.
В началото на януари съобщихме, че Кадиров е пропуснал предновогодишното заседание на Държавния съвет на Русия, председателствано лично от президента Владимир Путин. По-късно стана ясно, че е бил хоспитализиран в нощта преди срещата - на 24 декември.
Процесът по намиране на подходящ кандидат за заместник на Кадиров вече е в ход.
Сред имената, които се споменават като възможни наследници, са Магомед Даудов, председател на чеченския парламент, Апти Алаудинов, висш военен командир, и най-големият син на Кадиров, Ахмат Кадиров.
Ахмат, който е едва на 20 години, наскоро беше назначен за и.д. заместник-председател на правителството на републиката, като запази ролята си на министър на спорта. Това би направило младия Кадиров третият от семейството, който управлява Чечня по нареждане на Кремъл, след баща си и дядо си.
Това не е първият път, когато се появяват съобщения за влошаващото се здраве на Кадиров. През септември 2023 г той беше в критично състояние, но по-късно се появи във видеоклип, за да разсее слуховете.
Настоящите изявления обаче сочат, че ситуацията е по-тежка, като ГУР намеква, че Кадиров може би е близо до края на живота си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Боби
Коментиран от #6
11:52 12.01.2026
3 фен на костя и рублата
11:53 12.01.2026
4 си дзън
11:54 12.01.2026
5 Варна 3
11:55 12.01.2026
6 Недайбоже
До коментар #2 от "Боби":Не пожелавай лошо щото господ чува,и може да те "възнагради".
Коментиран от #31
11:56 12.01.2026
7 Служител на СБУ
Коментиран от #21, #54
11:57 12.01.2026
8 При
11:57 12.01.2026
9 Гончар Романенко
....А Британското разузнаване ко твърди?!:))
Коментиран от #27
11:57 12.01.2026
10 Асен
Коментиран от #13, #14, #65
11:58 12.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Разберете това
До коментар #10 от "Асен":Скоро копейкинът ще получи инфаркт
12:00 12.01.2026
14 Варна 3
До коментар #10 от "Асен":Копейките свършиха. Край с руската губерния. Ще пратите копейката, но вече е твърде късно.
12:02 12.01.2026
15 Хмм
12:03 12.01.2026
16 Рамзан
12:03 12.01.2026
17 Здрасти
12:03 12.01.2026
18 Руският
12:04 12.01.2026
19 Поне
12:05 12.01.2026
20 Адрес 4000
Тоя дето щеше да коли зеленски
И за няколко часа да го приключва
Айде да отива при брадатите Аятоласи
На никой няма да липсва
12:05 12.01.2026
21 Факт
До коментар #7 от "Служител на СБУ":Смелчага
12:06 12.01.2026
22 Не разбрах защо
12:06 12.01.2026
23 В Грозни
12:06 12.01.2026
24 Рамзан 1
12:08 12.01.2026
25 Български Патриот 🇧🇬
12:08 12.01.2026
26 Георгиев
Коментиран от #33
12:09 12.01.2026
27 британскито разузнаване твърди че
До коментар #9 от "Гончар Романенко":руската пропаганда винаги има за цел глупака.
12:10 12.01.2026
28 Варна 3
Коментиран от #55
12:10 12.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Като бик е
12:11 12.01.2026
31 Боби
До коментар #6 от "Недайбоже":Въййй, направо се рязърепврах 🤣
12:12 12.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Разберете това
Коментиран от #52
12:13 12.01.2026
36 Да е жив
Коментиран от #38
12:13 12.01.2026
37 Копеевите
12:14 12.01.2026
38 Да е мъртъв
До коментар #36 от "Да е жив":И губернията унищожена заедно с Путин
Коментиран от #43
12:15 12.01.2026
39 Тома
Жална му майка!
Коментиран от #63
12:16 12.01.2026
40 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #41, #42, #46
12:16 12.01.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Патриотни
12:17 12.01.2026
45 Механик
п.п.
Впрочем, вчера гледах нов клип на който Кадиров играеше лезгинка на една сватба състояла се миналата събота.
Бая добре му се получава. Хем умира, хем лезгинка танцува.
Коментиран от #51
12:18 12.01.2026
46 Тома
До коментар #40 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Още един мургав глас се извика!
Слава Банго Василия, гейроям слава!
12:18 12.01.2026
47 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
12:19 12.01.2026
48 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt
12:19 12.01.2026
49 ха ха ха
12:21 12.01.2026
50 Варна 3
До коментар #43 от "Тома":Вие не сте от България. По-скоро сте от Кремъл. Кремъл ще бъде разрушен до основи от... България.
12:22 12.01.2026
51 И ко ти пречи руската пропаганда
До коментар #45 от "Механик":Тя цели глупака в десятката.
12:22 12.01.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #43 от "Тома":Поредна пропаганда от Кремъл. Украински бойци ще арестуват и евтаназират копейките заедно с Путин. Украинският народ е по-смел от руския. Слава на Украйна.
Коментиран от #72
12:24 12.01.2026
54 Маринов
До коментар #7 от "Служител на СБУ":Твоята руска губерния сега може да се затвори и да си живее в територията. Трябват й няколко десетки завода за домакинска техника и автомобили. Китай ще им ги продадат. Спират да продават на САЩ уран, спират износ на редки елементи. Самолети започнаха да си произвеждат. Оръжие имат каквото Западът няма. И си живеят живота. Колкото до Хага, има внесено фалшиво обвинение срещу Путин, защо ли? И нищо повече. Разследване да си чул да има? Съдебно заседание? Няма и да има. Всички видяхме какво стана с Милошевич. Оправдаха го, убиха го, за да не излезе жив.
Коментиран от #59
12:24 12.01.2026
55 Така ли?
До коментар #28 от "Варна 3":И как става това? Определено с пропаганда не става. Я мини през банкоматите да видиш какво е това спасение.
12:27 12.01.2026
56 стоян георгиев
12:27 12.01.2026
57 !!!?
12:29 12.01.2026
58 Умен
Коментиран от #69
12:31 12.01.2026
59 Български Патриот 🇧🇬
До коментар #54 от "Маринов":Милошевич до Тито са си едно и Вучич също. Сърбия в бъдещето ще се разпадне, като Войводина стане Унгария, Санджак стане БиХ, а Пирот и Цариград (Сърбия) стане България. Същото и Русия ще си отиде. А Македония ще се оправи от сръбската и руската пропаганда.
Коментиран от #77
12:31 12.01.2026
60 Руската
Коментиран от #64
12:31 12.01.2026
61 Отвличането
12:35 12.01.2026
62 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
12:36 12.01.2026
63 !!!?
До коментар #39 от "Тома":Е Путлер не е занулен, а направо е парализиран...даже и в "руския мир" не смее да мърда !
Навсякъде го дебне съдбата на Пригожин !!!?
12:37 12.01.2026
64 Русотъпанари
До коментар #60 от "Руската":Медицина... а пък бусовете Газела не са уникални. Това са опростени форд транзитчета.
12:38 12.01.2026
65 Б.си бokлyka !
До коментар #10 от "Асен":Това е добра идея. КъсоПейкин е такъв неудачник, че с каквото се захване и го проваля.
12:40 12.01.2026
66 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt
Фидел Кастро 1992 г.
12:40 12.01.2026
67 Свободен
Земята ще стане малко по-чиста!
12:40 12.01.2026
68 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
12:41 12.01.2026
69 У мозък
До коментар #58 от "Умен":му трябва
12:41 12.01.2026
70 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt
12:41 12.01.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Жтгщщгк
До коментар #53 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Срещнеш ли копейка трепИ!
Коментиран от #75, #76
12:41 12.01.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt
12:42 12.01.2026
75 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt
До коментар #72 от "Жтгщщгк":Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
12:44 12.01.2026
76 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt
До коментар #72 от "Жтгщщгк":Демилитаризацията на урки продължава
12:44 12.01.2026
77 маке..
До коментар #59 от "Български Патриот 🇧🇬":Таа земя от филипополис до александрия е все на нашио велик маке цар,а в знак на признателност,коптите..това е хеистиянско племе в египет ни дадоха тяхното абв-а то е шест века преди кирилитцата и нашио охридски поп го преписа и нарече коптското писмо- кирилитца,а бг-тата си имат азбука и тя е..глаголитца
Коментиран от #80
12:44 12.01.2026
78 Доктор Гълъбова -Шекелщайн
12:45 12.01.2026
79 ще му намерят
Коментиран от #84
12:46 12.01.2026
80 Люпче
До коментар #77 от "маке..":Па не се люти брате ,що е бугарин све е ...йноо !
12:47 12.01.2026
81 Хаха
Не ви ли омръзна да им тиражирате глупостите!?
12:47 12.01.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Реалист
12:48 12.01.2026
84 Д-р Антон Петев
До коментар #79 от "ще му намерят":Ще му намерят резервни части от някой пленен осраинец ,няма проблем !
12:48 12.01.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този жалък безмислен старец утьо
12:50 12.01.2026
87 фактите
12:56 12.01.2026