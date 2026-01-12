Румъния е най-големият производител на природен газ в ЕС

Румъния в момента е най-големият производител на природен газ в целия Европейски съюз, заяви министърът на енергетиката на страната Богдан Иван в интервю за телевизия Диджи24, предава БТА.

„В момента добиваме между 21 и 23 милиона кубични метра газ на денонощие и разполагаме с газохранилища с капацитет от 3 милиарда кубични метра, които са запълнени приблизително на 68 процента“, посочи министърът.

Той увери, че Румъния има достатъчно природен газ, за да посрещне нуждите през студения сезон. По думите му страната е с около 15 процента над средното ниво на запасите в Европейския съюз. Към 1 ноември – началото на отоплителния сезон – Румъния е била единствената държава в ЕС със 100 процента запълнени газови хранилища.

Богдан Иван обясни, че икономическите оператори, ангажирани с дистрибуцията на природен газ, са осъществили основните си покупки още през летните месеци, когато цените са били значително по-ниски. Така страната е гарантирала сигурността на доставките.

„Независимо от метеорологичните условия през този период, Румъния разполага с достатъчно газ и не е подложена на никакъв натиск. Ние не внасяме газ от Русия от 2023 г. и вече сме извън енергийния шантаж, на който бяхме подложени“, подчерта министърът.

Той допълни, че Румъния не е засегната от помощта, оказвана на Република Молдова и Украйна. Според него страната се утвърждава като регионален енергиен играч.

„Румъния внася втечнен природен газ от САЩ, продава го на Република Молдова и транзитира газ за Украйна по начин, който генерира приходи и икономически ползи“, заяви Богдан Иван.

Министърът уточни още, че страната използва природен газ от други държави, за да подпомага съседите си, като реализира печалби чрез румънски компании.