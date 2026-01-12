Новини
Румъния е най-големият производител на природен газ в ЕС

12 Януари, 2026 12:51 801 15

  • румъния-
  • природен газ-
  • европейски съюз

Страната разполага с достатъчни запаси и не внася руски газ от 2023 г.

Румъния е най-големият производител на природен газ в ЕС - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Румъния в момента е най-големият производител на природен газ в целия Европейски съюз, заяви министърът на енергетиката на страната Богдан Иван в интервю за телевизия Диджи24, предава БТА.

„В момента добиваме между 21 и 23 милиона кубични метра газ на денонощие и разполагаме с газохранилища с капацитет от 3 милиарда кубични метра, които са запълнени приблизително на 68 процента“, посочи министърът.

Той увери, че Румъния има достатъчно природен газ, за да посрещне нуждите през студения сезон. По думите му страната е с около 15 процента над средното ниво на запасите в Европейския съюз. Към 1 ноември – началото на отоплителния сезон – Румъния е била единствената държава в ЕС със 100 процента запълнени газови хранилища.

Богдан Иван обясни, че икономическите оператори, ангажирани с дистрибуцията на природен газ, са осъществили основните си покупки още през летните месеци, когато цените са били значително по-ниски. Така страната е гарантирала сигурността на доставките.

„Независимо от метеорологичните условия през този период, Румъния разполага с достатъчно газ и не е подложена на никакъв натиск. Ние не внасяме газ от Русия от 2023 г. и вече сме извън енергийния шантаж, на който бяхме подложени“, подчерта министърът.

Той допълни, че Румъния не е засегната от помощта, оказвана на Република Молдова и Украйна. Според него страната се утвърждава като регионален енергиен играч.

„Румъния внася втечнен природен газ от САЩ, продава го на Република Молдова и транзитира газ за Украйна по начин, който генерира приходи и икономически ползи“, заяви Богдан Иван.

Министърът уточни още, че страната използва природен газ от други държави, за да подпомага съседите си, като реализира печалби чрез румънски компании.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 8 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 5 Бойко

    9 3 Отговор
    Руснаците са заявили, че българските газ и петрол са техни и ни е забранено да ги разработваме сами.

    Затова Румъния има, в България случайно няма.

    12:53 12.01.2026

  • 10 Енергетик

    6 3 Отговор
    И ние можехме да бъдем най-големия ако бойко борисов не обслужваше интересите на теpoPaша .

    13:00 12.01.2026

  • 11 Ние също имаме газ

    9 1 Отговор
    Преди 20 години руснаците активираха техните проксита в България и всичко спря за да купуваме руски газ! Сега пък се оказахме пак булка и купуваме американски!

    13:01 12.01.2026

  • 12 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    А ние кога ще си направим една фабрика за газ ,та да си произвеждаме и ние 😂😂😂😂😂,ма де сте расли де сте пасли бре

    13:24 12.01.2026

  • 13 стоян

    0 1 Отговор
    Другаре путинофили помните ли че във Враца и Стара загора имаше химически комбинати за торове и знаете ли защо сега ги няма тия заводи - заради любимеца ви путин който на нас ,,братския народ,, газа го продаваше на двойна цена от този за Германия и Турция

    Коментиран от #15

    13:27 12.01.2026

  • 14 Малък весел гей

    2 0 Отговор
    Ами да прррр∆ яттт Ойропейците ударно и да си събират газта в шишета със новите закачени капачки 😂😂😂 !

    13:39 12.01.2026

  • 15 Пъстър свят

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "стоян":

    Ей минн ...диллл ,не се опитвай да имитираш Големият стоян георгиев ,прочут с палавия си и закачлив характер и най вече с дежурната стилна тясна яка !

    13:41 12.01.2026

