„Хамас“ отложи изборите за свой лидер

„Хамас“ е отложил планираните избори за лидер, съобщава Таймс ъф Израел, като се позовава на неназовани високопоставени източници от палестинската групировка, предава News.bg.

Според един от тях решението е свързано със „загрижеността на „Хамас“ относно преговорите за преминаване към втората фаза на прекратяването на огъня“ в ивицата Газа.

Друг източник посочва, че отлагането се дължи и на вътрешни разногласия в ръководството на групировката в Газа, които са се засилили през последните дни.

Изборите е трябвало да се проведат през първите десет дни на 2026 г.

Миналия месец саудитското издание „Ашарк“ съобщи, че „Хамас“ е планирал избори за лидер още в началото на 2025 г., но те са били отложени заради войната в Газа. Според публикацията проиранският кандидат Халил ал-Хая е бил смятан за фаворит за поста.