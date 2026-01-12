Новини
„Хамас“ отложи изборите за свой лидер

12 Януари, 2026 12:55, обновена 12 Януари, 2026 12:57

  • хамас-
  • лидер-
  • избори

Преговорите за примирие и вътрешни разногласия са сред причините за забавянето

„Хамас“ отложи изборите за свой лидер - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

„Хамас“ е отложил планираните избори за лидер, съобщава Таймс ъф Израел, като се позовава на неназовани високопоставени източници от палестинската групировка, предава News.bg.

Според един от тях решението е свързано със „загрижеността на „Хамас“ относно преговорите за преминаване към втората фаза на прекратяването на огъня“ в ивицата Газа.

Друг източник посочва, че отлагането се дължи и на вътрешни разногласия в ръководството на групировката в Газа, които са се засилили през последните дни.

Изборите е трябвало да се проведат през първите десет дни на 2026 г.

Миналия месец саудитското издание „Ашарк“ съобщи, че „Хамас“ е планирал избори за лидер още в началото на 2025 г., но те са били отложени заради войната в Газа. Според публикацията проиранският кандидат Халил ал-Хая е бил смятан за фаворит за поста.


Израел


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 5 Така ще да е

    2 0 Отговор
    Страх ги е.
    Лидера на Хамас има срок на годност около 3 дена - гарантирано от Мосад .

    13:04 12.01.2026

  • 6 Ами да, това

    2 0 Отговор
    е доста ветровита длъжност...

    13:21 12.01.2026