„Хамас“ отложи изборите за свой лидер

„Хамас“ е отложил планираните избори за лидер, съобщава Таймс ъф Израел, като се позовава на неназовани високопоставени източници от палестинската групировка, предава News.bg.
Според един от тях решението е свързано със „загрижеността на „Хамас“ относно преговорите за преминаване към втората фаза на прекратяването на огъня“ в ивицата Газа.
Друг източник посочва, че отлагането се дължи и на вътрешни разногласия в ръководството на групировката в Газа, които са се засилили през последните дни.
Изборите е трябвало да се проведат през първите десет дни на 2026 г.
Миналия месец саудитското издание „Ашарк“ съобщи, че „Хамас“ е планирал избори за лидер още в началото на 2025 г., но те са били отложени заради войната в Газа. Според публикацията проиранският кандидат Халил ал-Хая е бил смятан за фаворит за поста.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt
12:57 12.01.2026
2 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt
Фидел Кастро 1992 г.
12:58 12.01.2026
3 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
12:58 12.01.2026
4 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt
12:58 12.01.2026
5 Така ще да е
Лидера на Хамас има срок на годност около 3 дена - гарантирано от Мосад .
13:04 12.01.2026
6 Ами да, това
13:21 12.01.2026