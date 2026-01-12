Най-студената нощ тази зима предстои в Румъния

Националната метеорологична администрация на Румъния прогнозира, че предстоящата нощ ще бъде най-студената тази зима в страната. В Букурещ температурите се очаква да паднат до минус 14 градуса, а снежната покривка да достигне 15 сантиметра. Към 10 ч. местно време в румънската столица термометрите показваха минус седем градуса. Обявен е жълт код за опасно време, предава БТА.

Студена бе и нощта в събота срещу неделя, когато бяха регистрирани няколко температурни рекорда - минус 20 градуса в Сату Маре и минус 16 в Орадя, където река Кришул Репеде замръзна за първи път от 40 години.

През петък, събота и неделя пожарникарите са реагирали на около 5000 извънредни ситуации, причинени от усложнените зимни условия. Планинските спасители са оказали помощ на 75 души през последните 24 часа.

В Букурещ заледените булеварди и улици доведоха до близо 100 пострадали, които потърсиха болнична помощ за счупвания или натъртвания. Допълнителен проблем за жителите остава липсата на топла вода и парно - около 40% от сградите са засегнати.

Въпреки студа, натрупалият сняг зарадва децата - в неделя парковете в Букурещ бяха пълни с малки и техните родители, които се пързаляха с шейни, играха снежни битки и правеха снежни човеци.