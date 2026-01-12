Новини
Най-студената нощ тази зима предстои в Румъния

Най-студената нощ тази зима предстои в Румъния

12 Януари, 2026

Букурещ очаква минус 14 градуса и 15 см сняг, жълт код за опасно време е в сила

Най-студената нощ тази зима предстои в Румъния - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Националната метеорологична администрация на Румъния прогнозира, че предстоящата нощ ще бъде най-студената тази зима в страната. В Букурещ температурите се очаква да паднат до минус 14 градуса, а снежната покривка да достигне 15 сантиметра. Към 10 ч. местно време в румънската столица термометрите показваха минус седем градуса. Обявен е жълт код за опасно време, предава БТА.

Студена бе и нощта в събота срещу неделя, когато бяха регистрирани няколко температурни рекорда - минус 20 градуса в Сату Маре и минус 16 в Орадя, където река Кришул Репеде замръзна за първи път от 40 години.

През петък, събота и неделя пожарникарите са реагирали на около 5000 извънредни ситуации, причинени от усложнените зимни условия. Планинските спасители са оказали помощ на 75 души през последните 24 часа.

В Букурещ заледените булеварди и улици доведоха до близо 100 пострадали, които потърсиха болнична помощ за счупвания или натъртвания. Допълнителен проблем за жителите остава липсата на топла вода и парно - около 40% от сградите са засегнати.

Въпреки студа, натрупалият сняг зарадва децата - в неделя парковете в Букурещ бяха пълни с малки и техните родители, които се пързаляха с шейни, играха снежни битки и правеха снежни човеци.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 3 Отговор
    Руският мир се връща, НАТО си отива.

    Коментиран от #2, #3

    11:57 12.01.2026

  • 2 Варна 3

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Руският мир загива. Европейската армия вече унищожи Русия. Късно е руският мир.

    12:04 12.01.2026

  • 3 Разберете това

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Руски мир означава бедност, мизерия, отпадъци на улицата дето няма рециклиране, разруха, болести, сибирски студ и депресия. Ето ви Русия.

    Коментиран от #5

    12:06 12.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 сноу

    1 2 Отговор
    Важното е мамалигата да е топла и ауспуха да е чист..

    12:29 12.01.2026

