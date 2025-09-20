Новини
Свят »
Франция »
Le Figaro: Тръмп създава впечатлението, че се дистанцира от НАТО и обърква съюзниците

20 Септември, 2025 06:21, обновена 20 Септември, 2025 06:25 399 2

Президентът на САЩ създава това усещане, като непрекъснато поставя нови условия за санкции срещу Русия, пише изданието

Le Figaro: Тръмп създава впечатлението, че се дистанцира от НАТО и обърква съюзниците - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп създава впечатлението, че се дистанцира от НАТО, като непрекъснато поставя нови условия за санкции срещу Русия, пише френският вестник Le Figaro.

„Като поставя нови условия за санкции срещу Русия на своите съюзници от НАТО, нещо, което той прави редовно, но никога не прилага, Тръмп създава впечатлението, че се дистанцира от алианса“, се казва в статията.

Според вестника тези мерки понякога са съпроводени с окуражаващи изявления от страна на Тръмп, което допълнително подхранва объркването сред държавите-членки на НАТО.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    3 2 Отговор
    Определено агент Краснов се дистанцира от НАТО. Какво друго да прави един руски агент.

    06:27 20.09.2025

  • 2 Хм...

    2 1 Отговор
    Човекът има поръчка от приятелчето в рсия - дестабилизация и отслабване на Европа, разпад на НАТО и хаос вътре в САЩ. И работи усилено в тази посока.

    06:33 20.09.2025

