Le Figaro: Тръмп създава впечатлението, че се дистанцира от НАТО и обърква съюзниците

Президентът на САЩ Доналд Тръмп създава впечатлението, че се дистанцира от НАТО, като непрекъснато поставя нови условия за санкции срещу Русия, пише френският вестник Le Figaro.

„Като поставя нови условия за санкции срещу Русия на своите съюзници от НАТО, нещо, което той прави редовно, но никога не прилага, Тръмп създава впечатлението, че се дистанцира от алианса“, се казва в статията.

Според вестника тези мерки понякога са съпроводени с окуражаващи изявления от страна на Тръмп, което допълнително подхранва объркването сред държавите-членки на НАТО.