"Безсмислено е, но може" - Тръмп е готов за среща с демократите заради риска от спирането на работата на правителството

20 Септември, 2025 20:14, обновена 21 Септември, 2025 05:48 2 234 16

  • сащ-
  • тръмп-
  • републиканци-
  • демократи-
  • правителство

По-рано те обвиниха републиканците, че отказват да участват в двупартийни консултации по осигуряването на държавно финансиране

"Безсмислено е, но може" - Тръмп е готов за среща с демократите заради риска от спирането на работата на правителството - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да се срещне с лидерите на демократите в Конгреса на САЩ, за да обсъдят мерки за предотвратяване на затваряне на федералното правителство, въпреки че смята подобни контакти за безсмислени.

„Бих искал да се срещна с тях, но не мисля, че това би променило нещо“, каза той на 20 септември, отговаряйки на въпроси на репортери на Южната морава на Белия дом. „Готов съм да се срещна с тях, ако те искат това“, добави Тръмп.

Лидерът на малцинството в Сената Чък Шумер (демократ от Ню Йорк) и лидерът на малцинството в Камарата на представителите Хакийм Джефрис изпратиха писмо до премиера по-рано същия ден, настоявайки за среща, за да обсъдят въпроса. Те обвиниха републиканците, че „отказват да участват в двупартийни консултации“ относно осигуряването на продължаващо държавно финансиране.

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън (републиканец от Луизиана) заяви преди това, че демократите се опитват да „доведат до затваряне на правителството“. Той отбеляза, че „затварянето на правителството от демократите би било катастрофа за страната“. Джонсън смята, че демократите отправят невъзможни искания за приемане на законопроекта за продължаване на финансирането на правителството.

На 19 септември Тръмп заплаши със спиране на работата на федералното правителство, ако републиканците и демократите в Конгреса не постигнат консенсус по гореспоменатия законопроект до 1 октомври. На 19 септември Сенатът отхвърли два законопроекта за продължаване на финансирането на федералното правителство. Законопроектът, изготвен от републиканците и одобрен в долната камара, получи подкрепата на 48 законодатели, докато законопроектът, изготвен от демократите в Сената, бе подкрепен от 47.

По този начин Сенатът не успя да приеме законопроект, който би предотвратил евентуално спиране на работата на правителството на 1 октомври. Както отбелязват американските медии, това драстично увеличава вероятността от спиране, тъй като Конгресът е във ваканция следващата седмица.

През март Тръмп подписа закон за продължаване на финансирането на федералното правителство до края на фискалната година, която приключва на 30 септември. Това предотврати замразяването на работата на правителството, което се очакваше да започне на 15 март, което би довело до закриването на няколко държавни агенции и програми и временно спиране на заплатите на стотици хиляди държавни служители, много от които щяха да бъдат освободени от работа.

От 1977 г. насам подобно финансиране е прекъсвано повече от 20 пъти поради разногласия между администрацията и Конгреса. Най-дългото спиране продължи 35 дни – от 22 декември 2018 г. до 25 януари 2019 г. – по време на първия мандат на Тръмп.


САЩ
  • 1 Дух

    9 3 Отговор
    По скоро бих избрал да се хвърля от някоя висока сграда 🏢🖤☠️ отколкото някакви си там псевдо либерални комплексари да ми определят скучното и сиво ежедневие 🖤☠️

    20:28 20.09.2025

  • 2 Психо

    4 4 Отговор
    А кой ще спаси тръмп от него си

    Коментиран от #7, #9

    20:30 20.09.2025

  • 3 Цицерон

    7 3 Отговор
    Колкото е по-близо краят на империята, толкова са по—безумни законите И.

    20:33 20.09.2025

  • 4 Хипотетично

    6 1 Отговор
    Борбата за харченето на парата е под пара.

    20:38 20.09.2025

  • 5 АМИ ЗАЕТ Е

    5 1 Отговор
    ИГРАЕ ГОЛФ
    А И КАМИЛАТА Е ВЕЧЕ ДЪРТА

    20:39 20.09.2025

  • 6 Прочетено някъде

    7 1 Отговор
    "Тази вечер, в едно тв. предаване по ТВ България 24, известният финансист - Кольо Парамов, каза нещо много интересно. Около 3 хиляди българи имат , общо 4600 сметки в офшорни зони, на обща стойност, от над 55 милиарда долара. И тъй като днес , САЩ се намират пред финансов колапс, с около 34 трилиона дълг и страната е пред фактически фалит, правителството на Тръмп е решило да посегне на парите , в тези офшорни зони, които за всички държави са 12 трилиона долара. Те знаят, чрез ЦРУ, подробности , за всеки човек, за всеки долар, знаят, за престъпният начин по който са придобити тези пари и съвсем спокойно, от позицията на силата, ще ги приберат никой няма да може да им каже - копче. Но, аз подозирам и нещо друго, което ни спести Парамов. А, то е: САЩ, умишлено и нарочно си затваряха очите за тези престъпления. Като много стриктно, чрез всезнаещите и всемогъщи паяжини на ЦРУ, ги следяха и сега , просто идва момента да приберат тези трилиони и така да си спасят постъпващата империя. Ако е вярно, а най вероятно- е, това е просто гениално. Сега са ми интересни ,всички онези "тарикати",които се вързаха, като последни балъци, на играта на едни гениални мошеници и сега ще трябва да пият по един варел ледено студена вода. А и нещо друго, Много е вероятно, да бъдат огласени и тогава може, освен парите си, да изгубят и свободата си. Вярна се оказа тази приказка, че за да си престъпник, обезателно трябва да си и много умен и прозорлив. Чистата лакомия, без умстве

    Коментиран от #11, #16

    20:42 20.09.2025

  • 7 Атина Палада

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Психо":

    Γλобаλисτиτе били кътали в офшорки 15 трилиона долара и сега Тръмп ( разбирай новата администрация на САЩ) щяла да сложи ръка на тях :)т.е. да ги прибара,защото кодовете сега ги държат те.. И от гλ.обаλи.ςτи,Тръмп ще ги превърне в к.λошаρи:)))

    20:45 20.09.2025

  • 8 Прочетено някъде

    3 0 Отговор
    "...Чистата лакомия, без умствена подплата, винаги води до студената вода, а и до бай Ставри!!!
    Не коментирам, само цитирам.

    20:46 20.09.2025

  • 9 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Психо":

    Δα допълня,че и на нашият εβροελиτ милиардите са там:)

    20:47 20.09.2025

  • 10 Жоро

    4 0 Отговор
    Демонкратите искат пари за нелегални имигранти и за транс операции.Никакви зделки с демони.

    21:06 20.09.2025

  • 11 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Прочетено някъде":

    Сега погледнах коментара ти .Това аз го четох в една щатска медия,обаче там пишеха 15 трилиона .

    21:55 20.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Живков

    1 0 Отговор
    тоя дето дава парите, той поръчва музиката!

    23:21 20.09.2025

  • 14 Кво стааа...

    3 0 Отговор
    С най-мгъщата и технологична икономика...
    Нещо много се наду външния дълг а...?
    Постоянно не ив стигат парите...
    Що така...

    23:24 20.09.2025

  • 15 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Там няма държавно ,а ротшилдово финасиране

    00:42 21.09.2025

  • 16 Kaлпазанин

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Прочетено някъде":

    Аз не се и съмнявам ,иначе как се ръководят цели държави и правителства и се редят избори ,няма сини няма зелени няма лилави всичко са един дол дренки пред мастиления долар

    00:52 21.09.2025