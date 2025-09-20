"Безсмислено е, но може" - Тръмп е готов за среща с демократите заради риска от спирането на работата на правителството

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да се срещне с лидерите на демократите в Конгреса на САЩ, за да обсъдят мерки за предотвратяване на затваряне на федералното правителство, въпреки че смята подобни контакти за безсмислени.

„Бих искал да се срещна с тях, но не мисля, че това би променило нещо“, каза той на 20 септември, отговаряйки на въпроси на репортери на Южната морава на Белия дом. „Готов съм да се срещна с тях, ако те искат това“, добави Тръмп.

Лидерът на малцинството в Сената Чък Шумер (демократ от Ню Йорк) и лидерът на малцинството в Камарата на представителите Хакийм Джефрис изпратиха писмо до премиера по-рано същия ден, настоявайки за среща, за да обсъдят въпроса. Те обвиниха републиканците, че „отказват да участват в двупартийни консултации“ относно осигуряването на продължаващо държавно финансиране.

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън (републиканец от Луизиана) заяви преди това, че демократите се опитват да „доведат до затваряне на правителството“. Той отбеляза, че „затварянето на правителството от демократите би било катастрофа за страната“. Джонсън смята, че демократите отправят невъзможни искания за приемане на законопроекта за продължаване на финансирането на правителството.

На 19 септември Тръмп заплаши със спиране на работата на федералното правителство, ако републиканците и демократите в Конгреса не постигнат консенсус по гореспоменатия законопроект до 1 октомври. На 19 септември Сенатът отхвърли два законопроекта за продължаване на финансирането на федералното правителство. Законопроектът, изготвен от републиканците и одобрен в долната камара, получи подкрепата на 48 законодатели, докато законопроектът, изготвен от демократите в Сената, бе подкрепен от 47.

По този начин Сенатът не успя да приеме законопроект, който би предотвратил евентуално спиране на работата на правителството на 1 октомври. Както отбелязват американските медии, това драстично увеличава вероятността от спиране, тъй като Конгресът е във ваканция следващата седмица.

През март Тръмп подписа закон за продължаване на финансирането на федералното правителство до края на фискалната година, която приключва на 30 септември. Това предотврати замразяването на работата на правителството, което се очакваше да започне на 15 март, което би довело до закриването на няколко държавни агенции и програми и временно спиране на заплатите на стотици хиляди държавни служители, много от които щяха да бъдат освободени от работа.

От 1977 г. насам подобно финансиране е прекъсвано повече от 20 пъти поради разногласия между администрацията и Конгреса. Най-дългото спиране продължи 35 дни – от 22 декември 2018 г. до 25 януари 2019 г. – по време на първия мандат на Тръмп.