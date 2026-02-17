Новини
Свят »
Испания »
Най-малко петима загинаха при пожар в бивш склад, преустроен в жилищна сграда в Барселона ВИДЕО

17 Февруари, 2026 05:03, обновена 17 Февруари, 2026 05:04 505 1

  • барселона-
  • пожар-
  • загинали

Четирима други са ранени в инцидента

Най-малко петима загинаха при пожар в бивш склад, преустроен в жилищна сграда в Барселона ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук-архив
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко петима души са загинали, а четирима други са ранени при пожар в жилищен блок в община Манлеу в Барселона, съобщи каталунското правителство.

„Петима души са загинали, а четирима други са ранени при пожар в сграда в Манлеу (Осона). Пожарът е избухнал в складово помещение, преустроено в жилищни помещения, на покрива на пететажна жилищна сграда. По неизвестни причини, намиращите се вътре не са успели да избягат“, се казва в прессъобщение на правителството.

Спасителните екипи, които са се отзовали, са потушили пожара в рамките на половин час.

Правоохранителните органи разследват и установяват причината за пожара.


Испания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 западналите

    1 0 Отговор
    изтичат в канала!

    05:36 17.02.2026

Новини по държави:
