Най-малко петима загинаха при пожар в бивш склад, преустроен в жилищна сграда в Барселона ВИДЕО

Най-малко петима души са загинали, а четирима други са ранени при пожар в жилищен блок в община Манлеу в Барселона, съобщи каталунското правителство.

„Петима души са загинали, а четирима други са ранени при пожар в сграда в Манлеу (Осона). Пожарът е избухнал в складово помещение, преустроено в жилищни помещения, на покрива на пететажна жилищна сграда. По неизвестни причини, намиращите се вътре не са успели да избягат“, се казва в прессъобщение на правителството.

Спасителните екипи, които са се отзовали, са потушили пожара в рамките на половин час.

Правоохранителните органи разследват и установяват причината за пожара.