Белият дом: Техеран знае какво ще се случи, ако не стигнем до сделка

17 Февруари, 2026 04:36, обновена 17 Февруари, 2026 04:47 632 4

САЩ може да обсъдят достъпа до минералните ресурси на Иран

Белият дом: Техеран знае какво ще се случи, ако не стигнем до сделка - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тръмп предупреди Техеран за "последствията от несключването на споразумение" на предвидените за тази седмица преговори между САЩ и Иран в Женева, предаде БТА.

"Ще участвам в тези преговори, непряко", заяви американският президент.

"Те искат да сключат споразумение. Не мисля, че искат да поемат последствията от несключването на споразумение", заяви Доналд Тръмп, визирайки иранските власти.

Оманският външен министър Бадр ал-Бусаиди се срещна с иранския си колега Абас Арагчи в Женева в подготовка за нов кръг от преговори за близост със Съединените щати по ядрения въпрос, съобщи оманското външно министерство.

В изявлението се подчертава, че министрите са подчертали важността на постигането на „взаимно разбирателство и консенсус за постигане на споразумение, което отговаря на целите и стремежите на всички страни“.

На 26 януари Вашингтон обяви, че към Иран се насочва „масивна армада“. Американската страна изрази надежда, че Техеран ще седне на масата за преговори и ще постигне „справедлива и равноправна“ сделка, включително пълен отказ от ядрени оръжия. САЩ предупредиха, че „следващата атака ще бъде още по-лоша“, визирайки ударите срещу Ислямската република през лятото на 2025 г., и призоваха за „предотвратяване на това“.

Съединените щати може да обсъдят достъпа до минералните ресурси на Иран в преговори със страната, съобщи CNN, позовавайки се на източници.

Според медията подобен въпрос вече е бил обсъждан по време на преговорите през 2025 г. между Вашингтон и Техеран. Дискусията се е фокусирала върху възможността, в допълнение към ядрените споразумения, иранските власти да предоставят на Съединените щати приоритетен достъп до минерални ресурси, включително редкоземни метали, както и до нефт и газ. Според източника на канала се очаква този въпрос да бъде повдигнат отново.

Очаква се нов кръг от преговори между Иран и САЩ относно иранската ядрена програма да се проведе на 17 февруари в Женева, с посредничеството на Оман.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 хехе

    2 0 Отговор
    проблема е, че рижия миротворец не знае какво ще се случи.

    04:50 17.02.2026

  • 2 Кравите ще останат без 1 самолетоносач

    2 0 Отговор
    Това ще се случи!

    04:54 17.02.2026

  • 3 оня с коня

    0 1 Отговор
    Ами остава ти да му обясниш,след като явно по рождение си по Умен и разсъдлив от Президента на Америка:)

    04:54 17.02.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор
    Ако не дадат нефта и газа, ще им се случи случка.

    04:56 17.02.2026

